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Новости
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Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

польша,польща

Украина получит 25 тысяч тонн бензина польских запасов. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

В ходе совместной пресс-конференции Юлия Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Министр экономики также отметила, что в рамках помощи из Польши в Украину будут отправлены 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива. Украина будет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

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В свою очередь Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Польша является одним из главных партнеров Украины. Страна оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Автор: 

бензин (294) Польша (8390) топливо (627) Свириденко (121)


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Топ комментарии
+17
У зелених я дивлюсь схема така сама як з короною. Ніфіга не робити і кричати, що ми вмираем очікуючи, що самі дадуть на шару як вакцину. Особистий контроль. Це ж треба було таку бєздарь обрати....тьху.
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19.05.2022 06:36
+10
Тебе прямо с завода наливают в бак? На заводе все по госту, там никак не перелахматишь! А вот что происходит с бензином на нефтебазах потом - большой большой секрет
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19.05.2022 04:38
+9
юлия свириденко... это же вершина некомпетентности... ее удел - бумажки переносить... уже почти 90 дней война, а они вспомнили о снабжении горючим... надеюсь в будущем не будет войн и больше никогда клоуны с декламаторами чужих мыслей не будут избираться президентами...
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19.05.2022 06:27
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кошерні все розкрадуть
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19.05.2022 02:54 Ответить
ахрєнєть . українською-але-жодної інфи яка могла показати негатив-але-негатива та й зради нема-але зрадний пост в топі є. Як жж ви за.. довбали. зрада-зрада-зраза... Доширак дорожче в Лакхі коштує?
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19.05.2022 04:26 Ответить
отака довіра до вашої зеленої влади
інститут репутації працює
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19.05.2022 10:09 Ответить
Ну й чергове питання -впн в вас же заборонено) тільки за службою дозволяють?)
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19.05.2022 04:28 Ответить
Родріґо Підарас, не встиг зареєструватись, а вже спалився.
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19.05.2022 06:46 Ответить
Та стільки там тих кошерних...
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19.05.2022 02:59 Ответить
Знайомі таксисти кажуть, що на кожному літрі "європейського" бензину проїжджають на один кілометр довше, аніж на літрі нашого кременчуцького...
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19.05.2022 03:01 Ответить
Тебе прямо с завода наливают в бак? На заводе все по госту, там никак не перелахматишь! А вот что происходит с бензином на нефтебазах потом - большой большой секрет
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19.05.2022 04:38 Ответить
Кстати тоже заметил, что расход в последнее время где-то на пол литра на сотню уменьшился при той же средней скорости.
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19.05.2022 09:23 Ответить
При цьому вони не кажуть "мышебратья"
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19.05.2022 05:58 Ответить
+100500!
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19.05.2022 10:16 Ответить
юлия свириденко... это же вершина некомпетентности... ее удел - бумажки переносить... уже почти 90 дней война, а они вспомнили о снабжении горючим... надеюсь в будущем не будет войн и больше никогда клоуны с декламаторами чужих мыслей не будут избираться президентами...
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19.05.2022 06:27 Ответить
У зелених я дивлюсь схема така сама як з короною. Ніфіга не робити і кричати, що ми вмираем очікуючи, що самі дадуть на шару як вакцину. Особистий контроль. Це ж треба було таку бєздарь обрати....тьху.
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19.05.2022 06:36 Ответить
Це п'ять залізничних составів. Капля в морі.
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19.05.2022 06:45 Ответить
Польша передает а нам по 70грн впартвают
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19.05.2022 07:21 Ответить
не дают поляки зэбеням угандошить экономику
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19.05.2022 07:48 Ответить
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19.05.2022 08:08 Ответить
Що б ми робили без допомоги Польщі, США, Великобританії та багатьох інших країн? Велика подяка їм. А "зелена" влада нездатна щось притомне зробити для людей і країни. Під "мудрим" керівництвом Бені і Зелі за три роки навчились тільки красти, красти, красти...
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19.05.2022 10:15 Ответить
Польща передасть, а ******* будуть торгувати, як і іншою гуманітаркою.
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19.05.2022 10:33 Ответить
 
 