Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

Украина получит 25 тысяч тонн бензина польских запасов. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

В ходе совместной пресс-конференции Юлия Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Министр экономики также отметила, что в рамках помощи из Польши в Украину будут отправлены 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива. Украина будет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

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В свою очередь Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Польша является одним из главных партнеров Украины. Страна оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь.