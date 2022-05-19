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Новини
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Польща передасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів

польша,польща

Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко в ході зустрічі з польським міністром клімату і навколишнього середовища Ганною Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Польське радіо.

Під час спільної прес-конференції Юлія Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну поставлялося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Міністр економіки також зазначила, що в рамках допомоги з Польщі в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Україна стане отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

Своєю чергою Ганна Москова зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування палива. За її словами, такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України. Країна надавала фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

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Автор: 

бензин (1217) Польща (8468) паливо (890) Свириденко (304)


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Топ коментарі
+17
У зелених я дивлюсь схема така сама як з короною. Ніфіга не робити і кричати, що ми вмираем очікуючи, що самі дадуть на шару як вакцину. Особистий контроль. Це ж треба було таку бєздарь обрати....тьху.
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19.05.2022 06:36
+10
Тебе прямо с завода наливают в бак? На заводе все по госту, там никак не перелахматишь! А вот что происходит с бензином на нефтебазах потом - большой большой секрет
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19.05.2022 04:38
+9
юлия свириденко... это же вершина некомпетентности... ее удел - бумажки переносить... уже почти 90 дней война, а они вспомнили о снабжении горючим... надеюсь в будущем не будет войн и больше никогда клоуны с декламаторами чужих мыслей не будут избираться президентами...
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19.05.2022 06:27
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кошерні все розкрадуть
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19.05.2022 02:54 Відповісти
ахрєнєть . українською-але-жодної інфи яка могла показати негатив-але-негатива та й зради нема-але зрадний пост в топі є. Як жж ви за.. довбали. зрада-зрада-зраза... Доширак дорожче в Лакхі коштує?
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19.05.2022 04:26 Відповісти
отака довіра до вашої зеленої влади
інститут репутації працює
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19.05.2022 10:09 Відповісти
Ну й чергове питання -впн в вас же заборонено) тільки за службою дозволяють?)
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19.05.2022 04:28 Відповісти
Родріґо Підарас, не встиг зареєструватись, а вже спалився.
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19.05.2022 06:46 Відповісти
Та стільки там тих кошерних...
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19.05.2022 02:59 Відповісти
Знайомі таксисти кажуть, що на кожному літрі "європейського" бензину проїжджають на один кілометр довше, аніж на літрі нашого кременчуцького...
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19.05.2022 03:01 Відповісти
Тебе прямо с завода наливают в бак? На заводе все по госту, там никак не перелахматишь! А вот что происходит с бензином на нефтебазах потом - большой большой секрет
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19.05.2022 04:38 Відповісти
Кстати тоже заметил, что расход в последнее время где-то на пол литра на сотню уменьшился при той же средней скорости.
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19.05.2022 09:23 Відповісти
При цьому вони не кажуть "мышебратья"
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19.05.2022 05:58 Відповісти
+100500!
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19.05.2022 10:16 Відповісти
юлия свириденко... это же вершина некомпетентности... ее удел - бумажки переносить... уже почти 90 дней война, а они вспомнили о снабжении горючим... надеюсь в будущем не будет войн и больше никогда клоуны с декламаторами чужих мыслей не будут избираться президентами...
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19.05.2022 06:27 Відповісти
У зелених я дивлюсь схема така сама як з короною. Ніфіга не робити і кричати, що ми вмираем очікуючи, що самі дадуть на шару як вакцину. Особистий контроль. Це ж треба було таку бєздарь обрати....тьху.
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19.05.2022 06:36 Відповісти
Це п'ять залізничних составів. Капля в морі.
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19.05.2022 06:45 Відповісти
Польша передает а нам по 70грн впартвают
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19.05.2022 07:21 Відповісти
не дают поляки зэбеням угандошить экономику
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19.05.2022 07:48 Відповісти
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19.05.2022 08:08 Відповісти
Що б ми робили без допомоги Польщі, США, Великобританії та багатьох інших країн? Велика подяка їм. А "зелена" влада нездатна щось притомне зробити для людей і країни. Під "мудрим" керівництвом Бені і Зелі за три роки навчились тільки красти, красти, красти...
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19.05.2022 10:15 Відповісти
Польща передасть, а ******* будуть торгувати, як і іншою гуманітаркою.
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19.05.2022 10:33 Відповісти
 
 