МИД активно убеждает McDonald's возобновить работу, процесс двигается, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Есть условия для возобновления работы McDonald's в Украине, МИД активно убеждает сеть возвращаться.
Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться.
Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", - отметил министр.
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Вон на раше"дядя ваня"
Вы понимаете что это международная корпорация, со своей репутацией, техникой и технолоогиями
С голоду мы то без него не умрем, пирожка покушать мы можем у условной тетя Вали с рынка, но миллион теть Валь принесут в казну страны 0 гривен и 0 копеек, а Мак миллиарды гривен
https://www.liga.net/economics/articles/kto-v-ukraine-platit-nalogi-i-na-kogo-ih-tratyat-8-grafikov-obyasnyayuschih-kak-vse-********
Ви бачили кілометрові черги у баптистських церквах за їжею ? То проїдьте містом і подивіться.
Бо ситий голодному не опариш.
МЗС, ти піди з Індією налагодь стосунки. вона природний ворог Китаю, а значить, потенційно наш друг.
з Китаєм теж можна було б спробувати знайти якісь точки співпраці.
та там роботи - непочатий край. японія, південна корея.
португалія оно не хоче нам зброю давати, шотакоє.
а ви чим займаєтесь.
У них же МакДак закрився.
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