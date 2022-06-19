МИД активно убеждает McDonald's возобновить работу, процесс двигается, - Кулеба

Есть условия для возобновления работы McDonald's в Украине, МИД активно убеждает сеть возвращаться.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться.

Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", - отметил министр.

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