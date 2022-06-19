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МИД активно убеждает McDonald's возобновить работу, процесс двигается, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

mcdonalds

Есть условия для возобновления работы McDonald's в Украине, МИД активно убеждает сеть возвращаться.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИДе убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться.

Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается", - отметил министр.

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Топ комментарии
+29
Это реально очень важно. Мак огромнейший налогоплательщик и держит огромное количество рабочих мест. Не понимают этого только полные дегенераты.
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19.06.2022 19:42
+12
Мак продолжает платить зарплату всем своим работникам, но если откроется будет отлично, KFC уже работает
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19.06.2022 19:45
+9
Зарплата это хорошо, но по сравнению с налогами, которые платит мак, это ничто.
С голоду мы то без него не умрем, пирожка покушать мы можем у условной тетя Вали с рынка, но миллион теть Валь принесут в казну страны 0 гривен и 0 копеек, а Мак миллиарды гривен
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19.06.2022 20:22
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Это реально очень важно. Мак огромнейший налогоплательщик и держит огромное количество рабочих мест. Не понимают этого только полные дегенераты.
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19.06.2022 19:42 Ответить
Может.
Вон на раше"дядя ваня"
Вы понимаете что это международная корпорация, со своей репутацией, техникой и технолоогиями
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19.06.2022 19:56 Ответить
Мак продолжает платить зарплату всем своим работникам, но если откроется будет отлично, KFC уже работает
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19.06.2022 19:45 Ответить
Зарплата это хорошо, но по сравнению с налогами, которые платит мак, это ничто.
С голоду мы то без него не умрем, пирожка покушать мы можем у условной тетя Вали с рынка, но миллион теть Валь принесут в казну страны 0 гривен и 0 копеек, а Мак миллиарды гривен
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19.06.2022 20:22 Ответить
самый крупнейший налогоплательщик в Украине, это не олигархи или корпорации, это жители страны, то есть тёти Вали

https://www.liga.net/economics/articles/kto-v-ukraine-platit-nalogi-i-na-kogo-ih-tratyat-8-grafikov-obyasnyayuschih-kak-vse-********
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19.06.2022 23:07 Ответить
А главное дороги асфальтировать к подъездам к МАКАМмакакам караз налоги и уйдут по карманам бенинымБенециарам!Какие вы все тупые!ВОЙНА ИДЁТ и не известно когда закончится и чем!
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20.06.2022 09:06 Ответить
Сім років мак не родив, а голоду не було
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19.06.2022 20:00 Ответить
кулеба ты бы о НАТО больше беспокоился и не дерьмо набрасывать А как туда вступить но ты макдональдсом обеспокоен
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19.06.2022 19:41 Ответить
Продукція возиться літаками , тому навряд чи
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19.06.2022 19:42 Ответить
Літаками? Це звідки ж вона возиться?
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19.06.2022 19:56 Ответить
ще одна причина закрити небо
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19.06.2022 19:56 Ответить
и защиту ППО устанавливайте, хотя бы над западными областями Украины, там же можно будет строить зернохранилища
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19.06.2022 19:42 Ответить
Там і так є одно з найбільших, але з логістикою у наших завжди нє того...
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19.06.2022 21:54 Ответить
А Кулеба не припускає, що кацапопітари заради скрєпності можуть захєрячити по макдоналдсу ракетою
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19.06.2022 19:45 Ответить
Ну і? Якби всі такі сцикливі були, як макдональдс, то сиділи б у підвалах і не висовувались.
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19.06.2022 19:49 Ответить
Тут не стільки сцикливість, скільки те що кацапи у першу чергу з ним воюють, бо це символ у їх уяві Америки
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19.06.2022 19:55 Ответить
А чего он вообще ушел с Украины? С паРашей перепутал?
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19.06.2022 19:47 Ответить
Может он не хочет быть сопричастен к гибели людей? Где гарантия что ракета москалей не попадет в ресторан полный посетителей?
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19.06.2022 19:53 Ответить
У Макдоналдса есть странный фетиш: якобы за всю историю ни разу две страны, в которых есть Макдональдс, не воевали между собой. А тут такой казус. Чтобы сохранить тенденцию, надо откуда-то уходить. Откуда уйти менее убыточно? Выбор очевиден - на первый взгляд… Потом спохватились: не, так, блин, еще хуже. Не на ту лошадку поставили. Бывает.Давайте лучше наоборот. Оттуда уйдем, а сюда возвратимся - может быть.
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19.06.2022 20:13 Ответить
А навіщо? Мажори туди не ходять, всеодно.
Ви бачили кілометрові черги у баптистських церквах за їжею ? То проїдьте містом і подивіться.
Бо ситий голодному не опариш.
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19.06.2022 19:49 Ответить
МЗС займається фігнею.
МЗС, ти піди з Індією налагодь стосунки. вона природний ворог Китаю, а значить, потенційно наш друг.
з Китаєм теж можна було б спробувати знайти якісь точки співпраці.
та там роботи - непочатий край. японія, південна корея.
португалія оно не хоче нам зброю давати, шотакоє.
а ви чим займаєтесь.
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19.06.2022 19:53 Ответить
Португалия если и может что то дать так только портвейн, страна не очень богата, а так в принципе портвейн "777" в комплект к гаубицам
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19.06.2022 20:09 Ответить
у Кулебы других проблем, я вижу, нету..... Макдональдс, это действительно очень важно.... как я без него буду жить???
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19.06.2022 20:01 Ответить
Кафе, фастфуд - очень тесный рынок, многие закрылись. Остальные работают в ноль. Коммунальные тарифы, Гетьманцев, обнищание населения в целом. Вернётся Мак в города - закроются ещё с десяток-другой. Зачем просить кого-то открыться, если при этом закроются другие? Шоб було?
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19.06.2022 20:06 Ответить
Может потому что крупная корпорация платит налоги а малый киоск платит на лапу ментам а не в бюджет
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19.06.2022 20:29 Ответить
В нас ресторації пустують. Повідкривались кіоски з суші, бургерами.
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19.06.2022 20:15 Ответить
Байден поднимет пенсию и жрачку мириканскую могут жрать даже Українс ькі пенсии...
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19.06.2022 20:25 Ответить
Макдональдс скоріш знайдуть спосіб, як обійти санкції щоб повернутися на ринок рф, ніж повернуться до нас. Якщо они знайшли як їм продавати чіпи, то що вже казати про гамбургери.
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19.06.2022 20:40 Ответить
Не пишіть дурниць, Макдональдс пішов з Росії і надовго, замість Макдональдса Росія відкрила свої підприємство у них же імпортозаміщення тепер процвітає і російський McDonald's буде називатися "Весело і смачно" або "Смачно і точка" причому меню залишається макдональське. Нічого свого вигадати не можуть. Все чи вкрадено з інших країн чи куплені технології. Зі свого у них тільки пропагандистський КВН з проплаченими жартами низького пошибу. Звідки і 95 квартал виліз із такими ж низькопробними жартами.
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19.06.2022 20:58 Ответить
Як що МакДак відновить роботу - пердаки рашистів вибухнуть СВЕРХНОВОЮ!!!
У них же МакДак закрився.
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19.06.2022 21:01 Ответить
Не закрылся, а поменял название. То же самое абсолютно, но под другим логотипом
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20.06.2022 03:14 Ответить
Ну все так і переможемо! Кулеба Шольца буде запрошувати на перемовини з приводу вступу Макдональдса в Україну? Зараз багато стало економістів, до цього були вірусологи, про податки чешуть там всяке, але податки платять лише лошкі, Рєнатік та Бєня тим не займаються, а все що остається то йдуть на зарплати мусорам, суддям, прокурорам.
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19.06.2022 21:24 Ответить
Знов помилка: не "іх роботи", а "їхньої роботи".
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19.06.2022 21:48 Ответить
о я бы щяс втоптал биг тейсти.
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19.06.2022 22:29 Ответить
Ти лайноед))) Дзипай.
https://alcodistillers.ru/forum/uploads/5453/********************.jpg
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20.06.2022 06:51 Ответить
Не повернуться, поки ми не переможемо. Ми для Мас - це краплина у морі, тому збитки вони навіть не відчують.
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19.06.2022 23:57 Ответить
Одна з американських лайок: "щоб ти все життя їв в Макдональдсі")))
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20.06.2022 06:30 Ответить
Податки податками, а я домашню кухню люблю. Ніколи в мак не ходив і розумів дурнів, які там харчуються. І як взагалі їхню стряпню низькокалорійну, можна назвати їжею? Поїв і на виходи з маку, хочеться знову.
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20.06.2022 08:07 Ответить
 
 