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МЗС активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі є умови для відновлення роботи McDonald's в Україні, МЗС активно переконує мережу повертатися.
Про це у Facebook повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення іх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися.
Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+29 Aks World
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+12 Odessa_1232
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Вон на раше"дядя ваня"
Вы понимаете что это международная корпорация, со своей репутацией, техникой и технолоогиями
С голоду мы то без него не умрем, пирожка покушать мы можем у условной тетя Вали с рынка, но миллион теть Валь принесут в казну страны 0 гривен и 0 копеек, а Мак миллиарды гривен
https://www.liga.net/economics/articles/kto-v-ukraine-platit-nalogi-i-na-kogo-ih-tratyat-8-grafikov-obyasnyayuschih-kak-vse-********
Ви бачили кілометрові черги у баптистських церквах за їжею ? То проїдьте містом і подивіться.
Бо ситий голодному не опариш.
МЗС, ти піди з Індією налагодь стосунки. вона природний ворог Китаю, а значить, потенційно наш друг.
з Китаєм теж можна було б спробувати знайти якісь точки співпраці.
та там роботи - непочатий край. японія, південна корея.
португалія оно не хоче нам зброю давати, шотакоє.
а ви чим займаєтесь.
У них же МакДак закрився.
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