Каждый десятый выпущенный Россией боеприпас – запрещен, - NYT
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты New York Times изучили более тысячи фотографий из Украины, идентифицировав там более 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.
В основном это кассетные боеприпасы и их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятков лет.
Отмечается, что из-за ограниченности визуальной информации из Украины эти подсчеты занижены.
"Это проливает свет на то, как Россия рассматривает Украину. И как Россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", — прокомментировал изданию результаты исследования Пьер-Ричард Проспер, который был послом США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.
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С ума сойти! Совсем безумные они там все.
аргумент проти тих хто хоче зберегти
х!йлу морду,
чому візуальна інформація обмежена,
призначити когось хай спеціально збирає в мережі фото і відео журналістів і різних свідків, для гааги,
в тік ток повно відео, але з часом їх видаляють
совковые Шариковы ...путлера...ее продуют что и ссср...что и Первую Мировую...
Скотостан мавзолея типа парня все продует
Карма