Каждый десятый выпущенный Россией боеприпас – запрещен, - NYT

Журналисты New York Times изучили более тысячи фотографий из Украины, идентифицировав там более 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

В основном это кассетные боеприпасы и их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятков лет.

Отмечается, что из-за ограниченности визуальной информации из Украины эти подсчеты занижены.

"Это проливает свет на то, как Россия рассматривает Украину. И как Россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", — прокомментировал изданию результаты исследования Пьер-Ричард Проспер, который был послом США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.

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