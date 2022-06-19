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армия РФ (15392) боеприпасы (1942) война (46904) Россия (91304) кассетные боеприпасы (71)

Каждый десятый выпущенный Россией боеприпас – запрещен, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси

Журналисты New York Times изучили более тысячи фотографий из Украины, идентифицировав там более 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

В основном это кассетные боеприпасы и их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятков лет.

Отмечается, что из-за ограниченности визуальной информации из Украины эти подсчеты занижены.

"Это проливает свет на то, как Россия рассматривает Украину. И как Россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", — прокомментировал изданию результаты исследования Пьер-Ричард Проспер, который был послом США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.

Также смотрите: Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+11
Пойманый орк, который будет проходить курс денацификации
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19.06.2022 21:48
+10
Покидьки знають що європі#ори будуть до останнього зберігати лице путлеру.
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19.06.2022 21:47
+7
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

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19.06.2022 22:10
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Покидьки знають що європі#ори будуть до останнього зберігати лице путлеру.
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19.06.2022 21:47 Ответить
Пойманый орк, который будет проходить курс денацификации
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19.06.2022 21:48 Ответить
Наверно из личной охраны путлера
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19.06.2022 22:02 Ответить
ооо, богато дєкорірованний екземпляр, по зонє топталєц
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19.06.2022 22:09 Ответить
Тюнингованый кацапёздол?
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19.06.2022 22:22 Ответить
О, кацапоиды разгоняют, что это они украинца такого поймали
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19.06.2022 22:34 Ответить
Рашисты всегда так делают, ничего нового.
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20.06.2022 04:57 Ответить
сміття
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19.06.2022 22:37 Ответить
Здерти шкіру, думаю буде достатньо.
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19.06.2022 22:45 Ответить
Бл*ть, боюся вже уявити, хто саме на за*упі та яйцях нататуйовані... Навіжене опудало, певна річ...
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19.06.2022 22:53 Ответить
Это у него татуировка такая?

С ума сойти! Совсем безумные они там все.
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21.06.2022 00:01 Ответить
І що вони думають з цим робити, може тимчасово відмінять заборону, щоб зберегти обличчя окурку?
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19.06.2022 21:56 Ответить
журналісти?))
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19.06.2022 22:05 Ответить
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

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19.06.2022 22:10 Ответить
хоч хтось на заході згадує про заборонену зброю,

аргумент проти тих хто хоче зберегти
х!йлу морду,

чому візуальна інформація обмежена,

призначити когось хай спеціально збирає в мережі фото і відео журналістів і різних свідків, для гааги,
в тік ток повно відео, але з часом їх видаляють
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20.06.2022 00:11 Ответить
Крысы кремлевские продолжают 2 Мировую войну...якобы закончуюся 2 сентября 1945
совковые Шариковы ...путлера...ее продуют что и ссср...что и Первую Мировую...
Скотостан мавзолея типа парня все продует
Карма
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20.06.2022 08:01 Ответить
 
 