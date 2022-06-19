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армія РФ (13505) боєприпаси (1702) війна (56581) Росія (47263) касетні боєприпаси (102)

Кожен десятий випущений Росією боєприпас - заборонений, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боєприпаси

Журналісти New York Times вивчили понад тисячу фотографій з України, ідентифікувавши там понад 2000 боєприпасів та їхніх фрагментів. Серед них 210 були забороненими міжнародними договорами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

В основному це касетні боєприпаси та їхні суббоєприпаси, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення десятками років.

Зазначається, що через обмеженість візуальної інформації з України ці підрахунки є заниженими.

"Це проливає світло на те, як Росія розглядає Україну. І як Росія дивиться на ймовірність того, що її притягнуть до відповідальності за свої дії. Це свідчить про те, наскільки російський уряд безкарно діє на багатьох фронтах", - наголосив результати дослідження П’єр-Річард Проспер, який був послом США з питань воєнних злочинів за часів президента Джорджа Буша.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Пойманый орк, который будет проходить курс денацификации
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19.06.2022 21:48
+10
Покидьки знають що європі#ори будуть до останнього зберігати лице путлеру.
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19.06.2022 21:47
+7
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

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19.06.2022 22:10
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Покидьки знають що європі#ори будуть до останнього зберігати лице путлеру.
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19.06.2022 21:47 Відповісти
Пойманый орк, который будет проходить курс денацификации
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19.06.2022 21:48 Відповісти
Наверно из личной охраны путлера
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19.06.2022 22:02 Відповісти
ооо, богато дєкорірованний екземпляр, по зонє топталєц
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19.06.2022 22:09 Відповісти
Тюнингованый кацапёздол?
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19.06.2022 22:22 Відповісти
О, кацапоиды разгоняют, что это они украинца такого поймали
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19.06.2022 22:34 Відповісти
Рашисты всегда так делают, ничего нового.
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20.06.2022 04:57 Відповісти
сміття
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19.06.2022 22:37 Відповісти
Здерти шкіру, думаю буде достатньо.
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19.06.2022 22:45 Відповісти
Бл*ть, боюся вже уявити, хто саме на за*упі та яйцях нататуйовані... Навіжене опудало, певна річ...
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19.06.2022 22:53 Відповісти
Это у него татуировка такая?

С ума сойти! Совсем безумные они там все.
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21.06.2022 00:01 Відповісти
І що вони думають з цим робити, може тимчасово відмінять заборону, щоб зберегти обличчя окурку?
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19.06.2022 21:56 Відповісти
журналісти?))
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19.06.2022 22:05 Відповісти
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

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19.06.2022 22:10 Відповісти
хоч хтось на заході згадує про заборонену зброю,

аргумент проти тих хто хоче зберегти
х!йлу морду,

чому візуальна інформація обмежена,

призначити когось хай спеціально збирає в мережі фото і відео журналістів і різних свідків, для гааги,
в тік ток повно відео, але з часом їх видаляють
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20.06.2022 00:11 Відповісти
Крысы кремлевские продолжают 2 Мировую войну...якобы закончуюся 2 сентября 1945
совковые Шариковы ...путлера...ее продуют что и ссср...что и Первую Мировую...
Скотостан мавзолея типа парня все продует
Карма
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20.06.2022 08:01 Відповісти
 
 