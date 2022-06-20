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Новости За рубежомВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне собрались отправлять студентов на "восстановление" оккупированных украинских городов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Единая Россия хочет отправлять студентов российских вузов, обучающихся на строительных специальностях, на оккупированные территории Украины для восстановления разрушенной армией РФ инфраструктуры.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

Идею озвучили в Гуманитарном штабе "Единой России", который возглавляет депутат Госдумы РФ, бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

"Планируется, что на восстановление направят студентов, обучающихся на строительных специальностях; также в качестве волонтеров на оккупированные территории будут направлены студенты-медики из вузов РФ, потому что на оккупированных территориях практически парализована система здравоохранения, и врачей, медицинских работников практически нет ", – говорится в сообщении.

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Я вот никак не пойму зачем тащить их бредни в нашу инфосферу. У них как бы свой мирок, где они там строят процветающую Россию. Нам то какое дело?
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20.06.2022 10:57 Ответить
Даби дурь їх видна була. Та знали, до чого готуватись. Інфа зайвою не буває
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20.06.2022 11:48 Ответить
най відновлюють, нам менше роботи буде)))
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20.06.2022 10:59 Ответить
вони "навідновлюють", рукожопі
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20.06.2022 11:04 Ответить
Скотостан путлера придумал БАМ-2...
Бесполезные трата бабла отмытого на войне с Украиной...
По подсчетам некоторых экономистов за 8 лет войны отмыто 700 ярдов долярів
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20.06.2022 11:06 Ответить
Это ещё один источник мобилизаци
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20.06.2022 11:07 Ответить
Студенты строители светлого вчерашнего будущего построят очередной ГУЛАГ сралина-джугашвили-путлера-Гитлера...
Молотов-Риббентроп работает...нацисты долбанные...
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20.06.2022 11:12 Ответить
Ага, вспомнили своё совковое прошлое. Ударим каторжной работой по развалинам.
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20.06.2022 11:22 Ответить
Хотя бы частично возместят ущерб, даже если только разберут завалы.
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20.06.2022 11:35 Ответить
Замість полононених будуть відбудовувати..ню-ню..нехай спочатку завали розбирають, а будувати будуть вже під нашим контролем
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20.06.2022 11:54 Ответить
Подтверждаю эту информацию. По местным севастопольским тв-каналам идет реклама: работа студентам в Мариуполе.
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20.06.2022 12:03 Ответить
Сначала заманят в Марик, а потом погонят на фронт. И скажут, шо добровольцы. Долбаные кацапы
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20.06.2022 12:30 Ответить
Кожен день ці клоуни все більше і більше під наркотою
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20.06.2022 21:34 Ответить
 
 