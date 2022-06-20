Росіяни зібралися відряджати студентів на "відновлення" окупованих українських міст

"Единая Россия" хоче відправляти студентів російських вузів, які навчаються на будівельних спеціальностях, на окуповані території України для відновлення зруйнованої армією РФ інфраструктури.

Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Ідею озвучили в Гуманітарному штабі "Единой России", який очолює депутатка Держдуми РФ, колишній дитячий омбудсмен Росії Анна Кузнєцова.

"Планується, що на відновлення направлять студентів, які навчаються на будівельних спеціальностях; також в якості волонтерів на окуповані території будуть направлені студенти-медики з вузів РФ, бо на окупованих територіях практично паралізована система охорони здоров’я, і лікарів, медичних працівників практично нема", - йдеться у повідомленні.

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