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Росіяни зібралися відряджати студентів на "відновлення" окупованих українських міст

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бородянка,війна,обстріл,руйнування

"Единая Россия" хоче відправляти студентів російських вузів, які навчаються на будівельних спеціальностях, на окуповані території України для відновлення зруйнованої армією РФ інфраструктури.

Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Ідею озвучили в Гуманітарному штабі "Единой России", який очолює депутатка Держдуми РФ, колишній дитячий омбудсмен Росії Анна Кузнєцова.

"Планується, що на відновлення направлять студентів, які навчаються на будівельних спеціальностях; також в якості волонтерів на окуповані території будуть направлені студенти-медики з вузів РФ, бо на окупованих територіях практично паралізована система охорони здоров’я, і лікарів, медичних працівників практично нема", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ольга Лузан
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Я вот никак не пойму зачем тащить их бредни в нашу инфосферу. У них как бы свой мирок, где они там строят процветающую Россию. Нам то какое дело?
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20.06.2022 10:57 Відповісти
Даби дурь їх видна була. Та знали, до чого готуватись. Інфа зайвою не буває
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20.06.2022 11:48 Відповісти
най відновлюють, нам менше роботи буде)))
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20.06.2022 10:59 Відповісти
вони "навідновлюють", рукожопі
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20.06.2022 11:04 Відповісти
Скотостан путлера придумал БАМ-2...
Бесполезные трата бабла отмытого на войне с Украиной...
По подсчетам некоторых экономистов за 8 лет войны отмыто 700 ярдов долярів
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20.06.2022 11:06 Відповісти
Это ещё один источник мобилизаци
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20.06.2022 11:07 Відповісти
Студенты строители светлого вчерашнего будущего построят очередной ГУЛАГ сралина-джугашвили-путлера-Гитлера...
Молотов-Риббентроп работает...нацисты долбанные...
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20.06.2022 11:12 Відповісти
Ага, вспомнили своё совковое прошлое. Ударим каторжной работой по развалинам.
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20.06.2022 11:22 Відповісти
Хотя бы частично возместят ущерб, даже если только разберут завалы.
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20.06.2022 11:35 Відповісти
Замість полононених будуть відбудовувати..ню-ню..нехай спочатку завали розбирають, а будувати будуть вже під нашим контролем
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20.06.2022 11:54 Відповісти
Подтверждаю эту информацию. По местным севастопольским тв-каналам идет реклама: работа студентам в Мариуполе.
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20.06.2022 12:03 Відповісти
Сначала заманят в Марик, а потом погонят на фронт. И скажут, шо добровольцы. Долбаные кацапы
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20.06.2022 12:30 Відповісти
Кожен день ці клоуни все більше і більше під наркотою
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20.06.2022 21:34 Відповісти
 
 