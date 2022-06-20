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Немецкие ультраправые раскололись из-за Украины: половина партии не признает войну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

afd

Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) досрочно завершила федеральную партийную конференцию из-за того, что не смогла принять общую позицию по войне в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Почетный председатель партии Александр Гауланд и глава федеральной земли Тюрингия Бьорн Хеке предложили принять партийную резолюцию о внешней политике Европы, в которой не назвали российское вторжение в Украину "войной".

Глава AfD Элис Вайдель призвала пересмотреть документ с точки зрения языка и содержания. По ее словам, в тексте есть очень "неконкретные предложения". Депутат Бундестага Томас Зейтц, критикуя резолюцию, заявил, что ее авторы "полностью преуменьшают" значение войны в Украине.

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Другие делегаты яростно защищали текст резолюции, утверждая, что документ содержит именно те термины и ориентиры, "которые мы должны озвучить внешнему миру. Контраст между глобалистами и национальными государствами — вот мировая борьба, в которой мы участвуем, и об этом здесь ясно сказано".

В результате жарких дебатов финальную резолюцию даже не удалось утвердить на исполкоме партии и члены съезда 55% голосов приняли решение завершить форум.

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Топ комментарии
+22
Это АдГ - наши откровенные фашисты. Они набрали на выборах 10%. Меньше, чем Свободные Демократы, у которых министр недавно сказала, что пуйло понимает только язык силы. Намного меньше, чем зелёные, которые решили повременить с центральным пунктом своей программы - отказом от угля - ради отказа от российского газа. Вдвое меньше, чем проигравшие ХДС, которые под теперешним руководством Мерца ещё до войны топили за поставки Украине нормального вооружения.
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20.06.2022 11:28
+16
Ну да, это всё голливуд, как иначе. Безмозглые потребители газпромовских денег.
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20.06.2022 11:19
+16
Конкретно их поплавило. Сосать русские деньги это теперь оказывается антиглобализм.
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20.06.2022 11:23
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Ну да, это всё голливуд, как иначе. Безмозглые потребители газпромовских денег.
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20.06.2022 11:19 Ответить
Гітлера на них немає...
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20.06.2022 12:55 Ответить
це відповіть тим, хто пише, що німці хороші, хочуть нам допомагати, це тільки Шольц паганий.
Там усі шольци і підараси.
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20.06.2022 11:20 Ответить
Это АдГ - наши откровенные фашисты. Они набрали на выборах 10%. Меньше, чем Свободные Демократы, у которых министр недавно сказала, что пуйло понимает только язык силы. Намного меньше, чем зелёные, которые решили повременить с центральным пунктом своей программы - отказом от угля - ради отказа от российского газа. Вдвое меньше, чем проигравшие ХДС, которые под теперешним руководством Мерца ещё до войны топили за поставки Украине нормального вооружения.
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20.06.2022 11:28 Ответить
Но 10% все равно это очень много. В Украине "Свобода" набрала какие-то крохи, но все равно Украину обзывают "нацистским режимом", а Германию с 10% нет.
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20.06.2022 11:35 Ответить
Україну обзивают "нацистским режимом" виключно русня або за гроші русні.
Хоч би й 1% "Свобода" набирала - а вона далеко не "ультра".
У бідь якому суспільстві є деякий відсоток "ультра" і повинні бути партії, які відображують їх ідеології - так працює демократія. Занепокоєння мають викликати їх великі відсотки (10% - дуже багато !): або якісь проблеми у суспільстві штовхають людей у "ультра", або зовнішній вплив (грошики, пропаганда). Треба жити в Німеччині, щоб обгрунтовано розуміти причини.
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20.06.2022 12:11 Ответить
А что до причин - их две основных. Главный избиратель АдГ - бывший ГДР. Вторая - кризис беженцев 2015 года. Вот тогда они и пролезли в бундестаг. За четыре года стало понятно, что они ничего, кроме крика и путинфершеенья предложить не могут, и значительно потеряли. Им немного "помог" коронавирус - они активно выступали против прививок и локдауна - но тут как бы и всё пока. Тот факт, что на фоне грядущего энергетического кризиса, на котором они как всегда должны были бы попытаться сыграть, они не стоят ровной стенкой, защищая "стратегических партнёров" в лице пуйла, а распускают съезд партии - это положительный знак.
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20.06.2022 12:21 Ответить
Якщо порівняти інтелектуальний рівень депутатів від АфД та, наприклад, від "зелених", за яких так пристрасно голосували у західних землях, то це небо та земля. У сенсі земля - це "зелені". На їхню думку електрика, наприклад, не може закінчитися, бо вона завжди є в ел. розетках.
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20.06.2022 12:39 Ответить
А вы, товарищ, не с Саксонии будете?
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20.06.2022 12:58 Ответить
А бути фашистом - це дуже інтелектульно?

І де сказано, що вся партія зелених має такі знання щодо електрики з розеток? Можете дати лінк? Чи це лише у вашій уяві так?
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20.06.2022 13:11 Ответить
Так сказано в программе адг, которую товаристчщ читает, не снимая свастики с будёновки. Что же до глупости: главный пул избирателей зелёных - университетские города. Главный пул избирателей адг - гдр. Университетские города в гдр показывают больший процент голосов за зелёных.
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20.06.2022 13:17 Ответить
Из "Свободы" такие нацисты, как из ***** Петр 1. Это партийка, созданная еще Яныком на деньги паРаши.
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20.06.2022 12:51 Ответить
Пруфи можна?
Чи так в методичкі написано....
Як ви безголові задовбали.
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20.06.2022 21:01 Ответить
Зелені хай би визнали свою головну помилку - продавлене рішення про відмову від АЕС... АЕС (якщо вони не вибухають) набагато чистіші екологічно не тільки, ніж ТЕС на вугіллі, але й ніж ТЕС на газі!
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20.06.2022 11:39 Ответить
та вони взагалі якісь дивні. типу все на електрику, сонячні батареї. Але виробництво сонячних батарей і утилізація, ну бо їх треба буде кожні 10-20 років замінювати, це так само удар по екології. Великі площі сонячних батарей, тепло недополучить Земля, і знову ж таки треба буде потіснити флору і фауну, в лісу ж не поставиш, а на багатоповерхівках теж не поставиш багато, бо проект дома цього не враховував. Вітряки вбивають птахів, і вітер слабшає, якщо їх буде забагато, а це означає сповільнення руху повітряної маси що в свою чергу уповільнить рух води в природі. Вже не кажу за таку дрібничку як непостійність і сонця і вітру. Тобто таке враження що вони навіть природи за перший клас не пам"ятають ті зелені.
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20.06.2022 11:48 Ответить
Может покажете хоть один "фашисткий" пункт в программе АфД? Вы вообще в курсе, что такое фашизм?
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20.06.2022 12:41 Ответить
Сразу видно человека, читающего только программу адг. Проследуйте за корабликом.
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20.06.2022 13:01 Ответить
Убийство немецкой еврейки Сузанны Ф. произошло 23 мая 2018 г. Тело 14-летней Сусанны Марии Ф. было найдено через две недели, 6 июня 2018 г., в Висбадене-Эрбенхайме. Согласно протоколу вскрытия, Сузанна была изнасилована и задушена. Иракский "беженец" и проситель убежища Али Башар признался в убийстве, находясь под стражей. С марта 2019 года он предстал перед окружным судом Висбадена по делу об убийстве и изнасиловании и 10 июля 2019 года был приговорен к пожизненному заключению. На заседании Бундестага в июне 2018 депутат от АфД Томас Зайтц потребовал почтить память Сузанны минутой молчания. Его требование было проигнорированно председателем Бундестага Клавдией Рот (от партии "зеленых"), которая в прошлом сильно переживала по поводу убийства израильтянами "мирных палестинских арабов". Итак, кто из них двоих фашист: Томас Зайтц или Клавдия Рот?
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20.06.2022 12:58 Ответить
О, вже на общепанятном пішло. А так гарно починав.

Іди за кацапським кораблем, прихильник поціновувачів пуйла.
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20.06.2022 13:13 Ответить
Цікаво скільки з цих 10% дать голоси саме кацапи?
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20.06.2022 15:39 Ответить
Дык.
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20.06.2022 18:35 Ответить
O ФСБшный кукольный театр начал свои представления
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20.06.2022 11:22 Ответить
Конкретно их поплавило. Сосать русские деньги это теперь оказывается антиглобализм.
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20.06.2022 11:23 Ответить
Що характерно - щосійську агресію під приводом "денацифікації" підтримують по світові саме ультраправі та ультраліві.
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20.06.2022 11:23 Ответить
Тех кого Россия заботливо вырастила, те и поддерживают.
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20.06.2022 11:24 Ответить
Націонал-соціалісти та інтернаціонал-соціалісти мають багато спільного...
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20.06.2022 11:40 Ответить
ультра це все що занадто. А "що занадто, то нездорово", не дивно що підтримують, і методи у них схожі як дві краплі води.
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20.06.2022 11:51 Ответить
Давно російські танки не стояли в Берліні.
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20.06.2022 11:24 Ответить
А рашкованы не пользовали их фрау
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20.06.2022 11:26 Ответить
не жартуйте так, це можливо тільки якщо вони прийдуть через Україну і Польшу, то ж це недоречно.
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20.06.2022 11:52 Ответить
"Альтернатива для Німеччини" - Это 100 % хутинский проект
я удивлен что только половина не признает а не 100 %
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20.06.2022 11:24 Ответить
Те, что поунмее, чувствуют, что краник перекрывается.
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20.06.2022 11:29 Ответить
Ага, Лепен це теж почала усвідомлювати...
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20.06.2022 11:50 Ответить
ну-ну... а можно тех внуков геббельса привезти в Бучу, Ирпень (а лучше ближе к Северодонецку...)
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20.06.2022 11:24 Ответить
увы, это ничего не даст. пара поколений, детей и внуков, избалованных во время всей своей послевоенной жизни благами цивилизации, не слишком то переймається, проблемами тех, кто живёт вдали от них. антипод параши в отдельных случаях. парашники не знают что такое унитазы, местечковые, попав в частный дом в смоленске, в поиске туалета, не найдя в городе общественного, охреневают уже от скворечника с кучей мух посреди огорода и главное отсутствием унитаза в нём )) убил дополнительный, правда справедливый вопрос, "а как же там старые люди ходят в туалет, если у них даже в частных домах унитазов нет?"
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20.06.2022 11:40 Ответить
от і поправлять трохи своє "ізбалованное міровозрєніє" під обстрілами в умовах гуманітарної катастрофи, почнуть цінувати життя і не тільки своє і блага цивілізації по-новому.
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20.06.2022 11:55 Ответить
Во Франции Мелашон там говорит что научит Украину уважать Францию, в Италии Пять Звезд устраивает демарш. Европейская политика в ближайшие месяцы будет веселой.
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20.06.2022 11:25 Ответить
Даже не знаю, с какой стороны радоваться этой новости. В ней прекрасно всё.
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20.06.2022 11:31 Ответить
Зеля теж не признає це війною. Тому візовий режим з Московією та суспільна ігра с Путлером в особисту операцію.
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20.06.2022 11:34 Ответить
мразота ******* ... і це все на фоні знищення України ордою, в моєму місті вже немає де загиблих вояків ховати
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20.06.2022 11:37 Ответить
х!йло мало бабла дав на розвиток партії
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20.06.2022 11:38 Ответить
Враховуючи те що раніше , ультраправі Німеччини зовсім не визнавали агресію ********** проти України , то теперішнє визнання цього частиною ультраправих , є для нас плюсом . .
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20.06.2022 11:45 Ответить
Третья мировая по сути уже идёт, а эти зажравшиеся швабы о чём- то там спорят. Как-будто это на что-то повлияет, назовут они войну войной, или не назовут.
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20.06.2022 11:47 Ответить
Грызня идёт в самой откровенно путинферштеерской партии.
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20.06.2022 11:51 Ответить
от резолюции этих баранов,не зависит совершенно ничего. это как от партии ЕС в ВР,так же не зависит ничего,ибо решает всё ЗЕбильная партия.
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20.06.2022 11:48 Ответить
Бажаю німціям подарунків від росіії у виді крилатих ракет по Берлину наприклад.
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20.06.2022 11:49 Ответить
Що до німців. У 1945 році сотні тисяч німецьких жінок були зґвалтовані ванюшками. Онуки цих жінок (отже, і цих ванюшок) нині визначають німецьку політику. Знаючи це, хіба можна дивуватися німецьким політикам ?
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20.06.2022 11:50 Ответить
Тупорилі провінційні німці навіть не розуміють, що це війна не тільки проти України.
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20.06.2022 11:52 Ответить
Наоборот. Даже до самых отчаянных любителей поферштеить путина дошло доходить, что "что-то пошло не так".
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20.06.2022 12:02 Ответить
ультрапідари блд
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20.06.2022 12:02 Ответить
Желаю этим товарищам почувствовать на своей шкуре что такое "не война" в Украине.
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20.06.2022 12:04 Ответить
Стара Европа не стидається своїх продажних інфантилів. Говноміси зовсім з глузду з'їхали.
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20.06.2022 12:22 Ответить
Явно лубянский проект. Что может быть альтернативой для одной из ведущих экономик мира - только северная корея.
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20.06.2022 12:24 Ответить
В бундестаге ещё до начала войны на любую "иницативу" адг остальные партии уже прямым текстом отвечали "вам это в кремле подсказали?"
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20.06.2022 14:20 Ответить
Якщо АфД - це ультраправі, то правляча сьогодні коаліція - ультраліві.
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20.06.2022 12:30 Ответить
партия "Альтернатива для Германии" - это филиал "россотрудничества". Альтернативой свободному миру они видят русский мир. Неужели это непонятно?!
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20.06.2022 12:37 Ответить
Товарищ кундин - электорат. Так что ему не понятно.
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20.06.2022 13:05 Ответить
В Германии в принципе нет ультраправых партий. Они просто запрещены. Это то же самое что называть Лепен ультраправой, как принято в Украине. Получается что 41% населения Франции ультраправые нацисты.
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20.06.2022 13:02 Ответить
Всё ведь относительно. Американские леваки у нас сойдут в лучшем случае за правоцентристов.
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20.06.2022 13:40 Ответить
Запросити усіх не згодних в Северодонецьк.і рішеня одразу буде прийняте
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20.06.2022 13:04 Ответить
шо вы с них хочете, нащадки Гитлера
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20.06.2022 13:24 Ответить
Адольф Гітлер торохтить кістками у домовині від таких "нащадків". Свого часу про численні партії і фракції майбутній Рейхсканцлер Німеччини писав - "...ці панки і панове ілюзорно вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора..."
Ой, забув додати спочатку - нацистська падлюка. А далі - по тексту.
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20.06.2022 15:06 Ответить
Я скорее удивлён что они «раскололись»)) даже откровенные фашики от пуйла носом вертят)
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20.06.2022 14:50 Ответить
Все ясно. На подсосе у *****.
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20.06.2022 17:04 Ответить
Они никогда этого не скрывали же.
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20.06.2022 23:05 Ответить
 
 