Немецкие ультраправые раскололись из-за Украины: половина партии не признает войну

Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) досрочно завершила федеральную партийную конференцию из-за того, что не смогла принять общую позицию по войне в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Почетный председатель партии Александр Гауланд и глава федеральной земли Тюрингия Бьорн Хеке предложили принять партийную резолюцию о внешней политике Европы, в которой не назвали российское вторжение в Украину "войной".

Глава AfD Элис Вайдель призвала пересмотреть документ с точки зрения языка и содержания. По ее словам, в тексте есть очень "неконкретные предложения". Депутат Бундестага Томас Зейтц, критикуя резолюцию, заявил, что ее авторы "полностью преуменьшают" значение войны в Украине.

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Другие делегаты яростно защищали текст резолюции, утверждая, что документ содержит именно те термины и ориентиры, "которые мы должны озвучить внешнему миру. Контраст между глобалистами и национальными государствами — вот мировая борьба, в которой мы участвуем, и об этом здесь ясно сказано".

В результате жарких дебатов финальную резолюцию даже не удалось утвердить на исполкоме партии и члены съезда 55% голосов приняли решение завершить форум.

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