Немецкие ультраправые раскололись из-за Украины: половина партии не признает войну
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) досрочно завершила федеральную партийную конференцию из-за того, что не смогла принять общую позицию по войне в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Почетный председатель партии Александр Гауланд и глава федеральной земли Тюрингия Бьорн Хеке предложили принять партийную резолюцию о внешней политике Европы, в которой не назвали российское вторжение в Украину "войной".
Глава AfD Элис Вайдель призвала пересмотреть документ с точки зрения языка и содержания. По ее словам, в тексте есть очень "неконкретные предложения". Депутат Бундестага Томас Зейтц, критикуя резолюцию, заявил, что ее авторы "полностью преуменьшают" значение войны в Украине.
Другие делегаты яростно защищали текст резолюции, утверждая, что документ содержит именно те термины и ориентиры, "которые мы должны озвучить внешнему миру. Контраст между глобалистами и национальными государствами — вот мировая борьба, в которой мы участвуем, и об этом здесь ясно сказано".
В результате жарких дебатов финальную резолюцию даже не удалось утвердить на исполкоме партии и члены съезда 55% голосов приняли решение завершить форум.
Пожалуйста, подождите...
Там усі шольци і підараси.
Хоч би й 1% "Свобода" набирала - а вона далеко не "ультра".
У бідь якому суспільстві є деякий відсоток "ультра" і повинні бути партії, які відображують їх ідеології - так працює демократія. Занепокоєння мають викликати їх великі відсотки (10% - дуже багато !): або якісь проблеми у суспільстві штовхають людей у "ультра", або зовнішній вплив (грошики, пропаганда). Треба жити в Німеччині, щоб обгрунтовано розуміти причини.
І де сказано, що вся партія зелених має такі знання щодо електрики з розеток? Можете дати лінк? Чи це лише у вашій уяві так?
Чи так в методичкі написано....
Як ви безголові задовбали.
Іди за кацапським кораблем, прихильник поціновувачів пуйла.
я удивлен что только половина не признает а не 100 %
Ой, забув додати спочатку - нацистська падлюка. А далі - по тексту.