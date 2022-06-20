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Німецькі ультраправі розкололися через Україну: половина партії не визнає війну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

afd

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) достроково завершила федеральну партійну конференцію через те, що не змогла прийняти спільну позицію щодо війни в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Почесний голова партії Олександр Гауланд і голова федеральної землі Тюрингія Бьорн Хеке запропонували ухвалити партійну резолюцію про зовнішню політику Європи, в якій не назвали російське вторгнення в Україну "війною".

Глава AfD Еліс Вайдель закликала переглянути документ з точки зору мови та змісту. За її словами, у тексті є дуже "неконкретні пропозиції". Депутат Бундестагу Томас Зейтц, критикуючи резолюцію, заявив, що її автори "цілком применшують" значення війни в Україні.

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Інші делегати завзято захищали текст резолюції, стверджуючи, що документ містить саме ті терміни й орієнтири, "які ми маємо озвучити зовнішньому світу. Контраст між глобалістами й національними державами — ось світова боротьба, в якій ми беремо участь, і про це ясно сказано".

Внаслідок запеклих дебатів фінальну резолюцію навіть не вдалося затвердити на виконкомі партії, і члени з'їзду 55% голосів вирішили завершити форум.

Також читайте: Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Это АдГ - наши откровенные фашисты. Они набрали на выборах 10%. Меньше, чем Свободные Демократы, у которых министр недавно сказала, что пуйло понимает только язык силы. Намного меньше, чем зелёные, которые решили повременить с центральным пунктом своей программы - отказом от угля - ради отказа от российского газа. Вдвое меньше, чем проигравшие ХДС, которые под теперешним руководством Мерца ещё до войны топили за поставки Украине нормального вооружения.
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20.06.2022 11:28
+16
Ну да, это всё голливуд, как иначе. Безмозглые потребители газпромовских денег.
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20.06.2022 11:19
+16
Конкретно их поплавило. Сосать русские деньги это теперь оказывается антиглобализм.
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20.06.2022 11:23
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Ну да, это всё голливуд, как иначе. Безмозглые потребители газпромовских денег.
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20.06.2022 11:19 Відповісти
Гітлера на них немає...
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20.06.2022 12:55 Відповісти
це відповіть тим, хто пише, що німці хороші, хочуть нам допомагати, це тільки Шольц паганий.
Там усі шольци і підараси.
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20.06.2022 11:20 Відповісти
Это АдГ - наши откровенные фашисты. Они набрали на выборах 10%. Меньше, чем Свободные Демократы, у которых министр недавно сказала, что пуйло понимает только язык силы. Намного меньше, чем зелёные, которые решили повременить с центральным пунктом своей программы - отказом от угля - ради отказа от российского газа. Вдвое меньше, чем проигравшие ХДС, которые под теперешним руководством Мерца ещё до войны топили за поставки Украине нормального вооружения.
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20.06.2022 11:28 Відповісти
Но 10% все равно это очень много. В Украине "Свобода" набрала какие-то крохи, но все равно Украину обзывают "нацистским режимом", а Германию с 10% нет.
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20.06.2022 11:35 Відповісти
Україну обзивают "нацистским режимом" виключно русня або за гроші русні.
Хоч би й 1% "Свобода" набирала - а вона далеко не "ультра".
У бідь якому суспільстві є деякий відсоток "ультра" і повинні бути партії, які відображують їх ідеології - так працює демократія. Занепокоєння мають викликати їх великі відсотки (10% - дуже багато !): або якісь проблеми у суспільстві штовхають людей у "ультра", або зовнішній вплив (грошики, пропаганда). Треба жити в Німеччині, щоб обгрунтовано розуміти причини.
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20.06.2022 12:11 Відповісти
А что до причин - их две основных. Главный избиратель АдГ - бывший ГДР. Вторая - кризис беженцев 2015 года. Вот тогда они и пролезли в бундестаг. За четыре года стало понятно, что они ничего, кроме крика и путинфершеенья предложить не могут, и значительно потеряли. Им немного "помог" коронавирус - они активно выступали против прививок и локдауна - но тут как бы и всё пока. Тот факт, что на фоне грядущего энергетического кризиса, на котором они как всегда должны были бы попытаться сыграть, они не стоят ровной стенкой, защищая "стратегических партнёров" в лице пуйла, а распускают съезд партии - это положительный знак.
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Якщо порівняти інтелектуальний рівень депутатів від АфД та, наприклад, від "зелених", за яких так пристрасно голосували у західних землях, то це небо та земля. У сенсі земля - це "зелені". На їхню думку електрика, наприклад, не може закінчитися, бо вона завжди є в ел. розетках.
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20.06.2022 12:39 Відповісти
А вы, товарищ, не с Саксонии будете?
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20.06.2022 12:58 Відповісти
А бути фашистом - це дуже інтелектульно?

І де сказано, що вся партія зелених має такі знання щодо електрики з розеток? Можете дати лінк? Чи це лише у вашій уяві так?
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20.06.2022 13:11 Відповісти
Так сказано в программе адг, которую товаристчщ читает, не снимая свастики с будёновки. Что же до глупости: главный пул избирателей зелёных - университетские города. Главный пул избирателей адг - гдр. Университетские города в гдр показывают больший процент голосов за зелёных.
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20.06.2022 13:17 Відповісти
Из "Свободы" такие нацисты, как из ***** Петр 1. Это партийка, созданная еще Яныком на деньги паРаши.
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20.06.2022 12:51 Відповісти
Пруфи можна?
Чи так в методичкі написано....
Як ви безголові задовбали.
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20.06.2022 21:01 Відповісти
Зелені хай би визнали свою головну помилку - продавлене рішення про відмову від АЕС... АЕС (якщо вони не вибухають) набагато чистіші екологічно не тільки, ніж ТЕС на вугіллі, але й ніж ТЕС на газі!
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20.06.2022 11:39 Відповісти
та вони взагалі якісь дивні. типу все на електрику, сонячні батареї. Але виробництво сонячних батарей і утилізація, ну бо їх треба буде кожні 10-20 років замінювати, це так само удар по екології. Великі площі сонячних батарей, тепло недополучить Земля, і знову ж таки треба буде потіснити флору і фауну, в лісу ж не поставиш, а на багатоповерхівках теж не поставиш багато, бо проект дома цього не враховував. Вітряки вбивають птахів, і вітер слабшає, якщо їх буде забагато, а це означає сповільнення руху повітряної маси що в свою чергу уповільнить рух води в природі. Вже не кажу за таку дрібничку як непостійність і сонця і вітру. Тобто таке враження що вони навіть природи за перший клас не пам"ятають ті зелені.
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20.06.2022 11:48 Відповісти
Может покажете хоть один "фашисткий" пункт в программе АфД? Вы вообще в курсе, что такое фашизм?
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20.06.2022 12:41 Відповісти
Сразу видно человека, читающего только программу адг. Проследуйте за корабликом.
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20.06.2022 13:01 Відповісти
Убийство немецкой еврейки Сузанны Ф. произошло 23 мая 2018 г. Тело 14-летней Сусанны Марии Ф. было найдено через две недели, 6 июня 2018 г., в Висбадене-Эрбенхайме. Согласно протоколу вскрытия, Сузанна была изнасилована и задушена. Иракский "беженец" и проситель убежища Али Башар признался в убийстве, находясь под стражей. С марта 2019 года он предстал перед окружным судом Висбадена по делу об убийстве и изнасиловании и 10 июля 2019 года был приговорен к пожизненному заключению. На заседании Бундестага в июне 2018 депутат от АфД Томас Зайтц потребовал почтить память Сузанны минутой молчания. Его требование было проигнорированно председателем Бундестага Клавдией Рот (от партии "зеленых"), которая в прошлом сильно переживала по поводу убийства израильтянами "мирных палестинских арабов". Итак, кто из них двоих фашист: Томас Зайтц или Клавдия Рот?
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20.06.2022 12:58 Відповісти
О, вже на общепанятном пішло. А так гарно починав.

Іди за кацапським кораблем, прихильник поціновувачів пуйла.
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20.06.2022 13:13 Відповісти
Цікаво скільки з цих 10% дать голоси саме кацапи?
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20.06.2022 15:39 Відповісти
Дык.
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20.06.2022 18:35 Відповісти
O ФСБшный кукольный театр начал свои представления
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20.06.2022 11:22 Відповісти
Конкретно их поплавило. Сосать русские деньги это теперь оказывается антиглобализм.
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20.06.2022 11:23 Відповісти
Що характерно - щосійську агресію під приводом "денацифікації" підтримують по світові саме ультраправі та ультраліві.
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20.06.2022 11:23 Відповісти
Тех кого Россия заботливо вырастила, те и поддерживают.
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20.06.2022 11:24 Відповісти
Націонал-соціалісти та інтернаціонал-соціалісти мають багато спільного...
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20.06.2022 11:40 Відповісти
ультра це все що занадто. А "що занадто, то нездорово", не дивно що підтримують, і методи у них схожі як дві краплі води.
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20.06.2022 11:51 Відповісти
Давно російські танки не стояли в Берліні.
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20.06.2022 11:24 Відповісти
А рашкованы не пользовали их фрау
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20.06.2022 11:26 Відповісти
не жартуйте так, це можливо тільки якщо вони прийдуть через Україну і Польшу, то ж це недоречно.
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20.06.2022 11:52 Відповісти
"Альтернатива для Німеччини" - Это 100 % хутинский проект
я удивлен что только половина не признает а не 100 %
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20.06.2022 11:24 Відповісти
Те, что поунмее, чувствуют, что краник перекрывается.
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20.06.2022 11:29 Відповісти
Ага, Лепен це теж почала усвідомлювати...
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20.06.2022 11:50 Відповісти
ну-ну... а можно тех внуков геббельса привезти в Бучу, Ирпень (а лучше ближе к Северодонецку...)
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20.06.2022 11:24 Відповісти
увы, это ничего не даст. пара поколений, детей и внуков, избалованных во время всей своей послевоенной жизни благами цивилизации, не слишком то переймається, проблемами тех, кто живёт вдали от них. антипод параши в отдельных случаях. парашники не знают что такое унитазы, местечковые, попав в частный дом в смоленске, в поиске туалета, не найдя в городе общественного, охреневают уже от скворечника с кучей мух посреди огорода и главное отсутствием унитаза в нём )) убил дополнительный, правда справедливый вопрос, "а как же там старые люди ходят в туалет, если у них даже в частных домах унитазов нет?"
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20.06.2022 11:40 Відповісти
от і поправлять трохи своє "ізбалованное міровозрєніє" під обстрілами в умовах гуманітарної катастрофи, почнуть цінувати життя і не тільки своє і блага цивілізації по-новому.
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20.06.2022 11:55 Відповісти
Во Франции Мелашон там говорит что научит Украину уважать Францию, в Италии Пять Звезд устраивает демарш. Европейская политика в ближайшие месяцы будет веселой.
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20.06.2022 11:25 Відповісти
Даже не знаю, с какой стороны радоваться этой новости. В ней прекрасно всё.
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20.06.2022 11:31 Відповісти
Зеля теж не признає це війною. Тому візовий режим з Московією та суспільна ігра с Путлером в особисту операцію.
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20.06.2022 11:34 Відповісти
мразота ******* ... і це все на фоні знищення України ордою, в моєму місті вже немає де загиблих вояків ховати
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20.06.2022 11:37 Відповісти
х!йло мало бабла дав на розвиток партії
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20.06.2022 11:38 Відповісти
Враховуючи те що раніше , ультраправі Німеччини зовсім не визнавали агресію ********** проти України , то теперішнє визнання цього частиною ультраправих , є для нас плюсом . .
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20.06.2022 11:45 Відповісти
Третья мировая по сути уже идёт, а эти зажравшиеся швабы о чём- то там спорят. Как-будто это на что-то повлияет, назовут они войну войной, или не назовут.
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20.06.2022 11:47 Відповісти
Грызня идёт в самой откровенно путинферштеерской партии.
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20.06.2022 11:51 Відповісти
от резолюции этих баранов,не зависит совершенно ничего. это как от партии ЕС в ВР,так же не зависит ничего,ибо решает всё ЗЕбильная партия.
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20.06.2022 11:48 Відповісти
Бажаю німціям подарунків від росіії у виді крилатих ракет по Берлину наприклад.
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20.06.2022 11:49 Відповісти
Що до німців. У 1945 році сотні тисяч німецьких жінок були зґвалтовані ванюшками. Онуки цих жінок (отже, і цих ванюшок) нині визначають німецьку політику. Знаючи це, хіба можна дивуватися німецьким політикам ?
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20.06.2022 11:50 Відповісти
Тупорилі провінційні німці навіть не розуміють, що це війна не тільки проти України.
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Наоборот. Даже до самых отчаянных любителей поферштеить путина дошло доходить, что "что-то пошло не так".
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20.06.2022 12:02 Відповісти
ультрапідари блд
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20.06.2022 12:02 Відповісти
Желаю этим товарищам почувствовать на своей шкуре что такое "не война" в Украине.
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20.06.2022 12:04 Відповісти
Стара Европа не стидається своїх продажних інфантилів. Говноміси зовсім з глузду з'їхали.
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20.06.2022 12:22 Відповісти
Явно лубянский проект. Что может быть альтернативой для одной из ведущих экономик мира - только северная корея.
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20.06.2022 12:24 Відповісти
В бундестаге ещё до начала войны на любую "иницативу" адг остальные партии уже прямым текстом отвечали "вам это в кремле подсказали?"
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20.06.2022 14:20 Відповісти
Якщо АфД - це ультраправі, то правляча сьогодні коаліція - ультраліві.
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20.06.2022 12:30 Відповісти
партия "Альтернатива для Германии" - это филиал "россотрудничества". Альтернативой свободному миру они видят русский мир. Неужели это непонятно?!
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20.06.2022 12:37 Відповісти
Товарищ кундин - электорат. Так что ему не понятно.
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20.06.2022 13:05 Відповісти
В Германии в принципе нет ультраправых партий. Они просто запрещены. Это то же самое что называть Лепен ультраправой, как принято в Украине. Получается что 41% населения Франции ультраправые нацисты.
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20.06.2022 13:02 Відповісти
Всё ведь относительно. Американские леваки у нас сойдут в лучшем случае за правоцентристов.
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20.06.2022 13:40 Відповісти
Запросити усіх не згодних в Северодонецьк.і рішеня одразу буде прийняте
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20.06.2022 13:04 Відповісти
шо вы с них хочете, нащадки Гитлера
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20.06.2022 13:24 Відповісти
Адольф Гітлер торохтить кістками у домовині від таких "нащадків". Свого часу про численні партії і фракції майбутній Рейхсканцлер Німеччини писав - "...ці панки і панове ілюзорно вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора..."
Ой, забув додати спочатку - нацистська падлюка. А далі - по тексту.
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20.06.2022 15:06 Відповісти
Я скорее удивлён что они «раскололись»)) даже откровенные фашики от пуйла носом вертят)
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20.06.2022 14:50 Відповісти
Все ясно. На подсосе у *****.
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20.06.2022 17:04 Відповісти
Они никогда этого не скрывали же.
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20.06.2022 23:05 Відповісти
 
 