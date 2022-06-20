Німецькі ультраправі розкололися через Україну: половина партії не визнає війну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) достроково завершила федеральну партійну конференцію через те, що не змогла прийняти спільну позицію щодо війни в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Почесний голова партії Олександр Гауланд і голова федеральної землі Тюрингія Бьорн Хеке запропонували ухвалити партійну резолюцію про зовнішню політику Європи, в якій не назвали російське вторгнення в Україну "війною".
Глава AfD Еліс Вайдель закликала переглянути документ з точки зору мови та змісту. За її словами, у тексті є дуже "неконкретні пропозиції". Депутат Бундестагу Томас Зейтц, критикуючи резолюцію, заявив, що її автори "цілком применшують" значення війни в Україні.
Інші делегати завзято захищали текст резолюції, стверджуючи, що документ містить саме ті терміни й орієнтири, "які ми маємо озвучити зовнішньому світу. Контраст між глобалістами й національними державами — ось світова боротьба, в якій ми беремо участь, і про це ясно сказано".
Внаслідок запеклих дебатів фінальну резолюцію навіть не вдалося затвердити на виконкомі партії, і члени з'їзду 55% голосів вирішили завершити форум.
Будь ласка, зачекайте...
Там усі шольци і підараси.
Хоч би й 1% "Свобода" набирала - а вона далеко не "ультра".
У бідь якому суспільстві є деякий відсоток "ультра" і повинні бути партії, які відображують їх ідеології - так працює демократія. Занепокоєння мають викликати їх великі відсотки (10% - дуже багато !): або якісь проблеми у суспільстві штовхають людей у "ультра", або зовнішній вплив (грошики, пропаганда). Треба жити в Німеччині, щоб обгрунтовано розуміти причини.
І де сказано, що вся партія зелених має такі знання щодо електрики з розеток? Можете дати лінк? Чи це лише у вашій уяві так?
Чи так в методичкі написано....
Як ви безголові задовбали.
Іди за кацапським кораблем, прихильник поціновувачів пуйла.
я удивлен что только половина не признает а не 100 %
Ой, забув додати спочатку - нацистська падлюка. А далі - по тексту.