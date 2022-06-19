Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц
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Керівництво Німеччини має намір змінити пріоритетність поставок зброї Україні. Воюючій країні сучасна зброя необхідна першочергово.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
На думку Шольца, необхідно змінити на користь України пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю. За його словами, є довгий список клієнтів, які очікують його отримання навіть через два і три роки. Але багато контрактів переглядаються на користь воюючої країни.
Він також зазначив, що вся техніка, яку Німеччина обіцяла поставити Україні, повинна прийти ВСУ в строк. Також Шольц в черговий раз підтвердив, що Німеччина передасть ЗСУ систему протиповітряної оборони.
Топ коментарі
+24 Михаил Сомов e93c7ea8
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+20 Valter Valter
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+16 Розвиток Людини
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Будь ласка, зачекайте...
Признав, таки.
І що вплинуло - "Газпром" краник прикрутив?
Что касается топлива, то немцы быстро научились делать синтетическое топливо - но к тому времени союзники уже имели преимущество в воздухе, и бомбили заводы по переработке угля в это топливо почём зря.
реінкарнація ріббентропа- меркелі...
які претезії? - в нас през кацап і предатель- - ермак 2.
в кого коротка памьять? в тих і вік не дуже довгий
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"Він також зазначив, що вся техніка, яку Німеччина обіцяла поставити Україні, повинна прийти ВСУ в строк. Також Шольц в черговий раз підтвердив, що Німеччина передасть ЗСУ систему протиповітряної оборони."
А тепер ще раз перечитайте підкреслене, і скажіть собі - Ви знаєте цей строк?
Якщо Ви не знаєте, то хто знає?
І якщо хтось знає, то чому мовчить?
Чи не тому, що цей строк може бути десь до кінця року, і то ще невідомо, чи цього року?
Цей русофашист вміє говорити гарні слова, за якими не стоїть жодних дій, і всі ми вже багато разів їх чули. То чому ж зараз повірили?
Я не сперечаюсь - може дійсно Буча на нього так вплинула, як і розуміння того, що їм не вдасться домовитись про перемовини з Українським народом - саме з народом, а не владою!
А чи це так - побачимо згодом. Повірю тільки тоді, коли побачу новину що ця зброя вже гасить орків на фронті! Тоді і скажу йому "Дякую".
А наразі все ще чекаю обіцяні 5 тисяч касок!
, а ми їх т-34тимі говнотанками з ваньками 5 в кожному - закидали...
іноді багато залізного гавна і ваньков на смерть перемагае качество....
Саме про це я і пишу!
"Тигр" був і залишається найкращим танком всіх часів. Теперішні балачки про "Абрамс" "Меркава...", Армата"... - то виключно данина "пабєдітєлям", та, щоб вчергове принизити "проклятих нацистів". У ті часи такого "хороброго писку" не було чути.
PSМоже хто ще бовкне, що АК - то автомат калашнікова? Ну, розкажіть, розкажіть...
Шарик вместо кого?
Что значит приоритет? Если кто-то должен ждать 3 года, то Украине поставят через год?
Штольц что? за идиотов всех принимает?
Абяцанкi-цацанкi- дурням радасць?