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Германия сменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Руководство Германии намерено изменить приоритетность поставок оружия в Украину. Воюющей стране современное оружие необходимо в первую очередь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По мнению Шольца, необходимо изменить в пользу Украины приоритет того, кто первым получит немецкое оружие. По его словам, есть длинный список клиентов, ожидающих его получения даже через два и три года. Но многие контракты пересматриваются в пользу воюющей страны.

Он также отметил, что вся техника, которую Германия обещала поставить Украине, должна прийти в ВСУ в срок. Также Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия передаст ВСУ систему противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попробуем получить на саммите ЕС 27 "да" о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление, - Шольц
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Топ комментарии
+24
Такой же подлец как и был. Но деваться некуда надо и с ним общаться. На его месте другой немец будет таким же. У нас с поставками оружия из других стран тоже проблемы. Штаты начали свою линию гнуть и дают минимум. Деваться некуда - других союзников нет...
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19.06.2022 01:13
+20
Шольц опять лохматит бабушку. Немецкие производители оружия давно готовы сделать поставки Украине. Загвоздка только в капиризах Шольца
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19.06.2022 01:15
+16
Спочатку дав би дозвіл іспанцям передати техніку в Україну. Годує обіцянками як .....
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19.06.2022 01:12
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Шольца подменили ? Или вдруг понял идиотизм своего поведения 3 месяца ?
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19.06.2022 00:59 Ответить
Такой же подлец как и был. Но деваться некуда надо и с ним общаться. На его месте другой немец будет таким же. У нас с поставками оружия из других стран тоже проблемы. Штаты начали свою линию гнуть и дают минимум. Деваться некуда - других союзников нет...
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19.06.2022 01:13 Ответить
"Штаты начали свою линию гнуть" - заставляют кремлевских кротов из ОП-ы выгнать? А-я-яй какие негодяи
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19.06.2022 11:37 Ответить
Да у немцев все печально с армией, вооружение хоть и новое, но мало очень. Потому и виляют.
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19.06.2022 11:52 Ответить
Збільшити в десять разів обзивати Шольца ліверною ковбасою, і зброя піде як по маслу.
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19.06.2022 13:17 Ответить
Пошвидше би. Хоча морда у цього Шольца, що не кажи якась ... дебілкувата.
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19.06.2022 12:11 Ответить
Як Захід не розуміє,що"тягомотіна" з наданням Всіх видів зброї Україні,затягує війну і заганяє Світ у кризу, економічну, енергетичну, міграційну, соціальну, політичну?!Таке тільки на руку російським нацистам!
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19.06.2022 15:07 Ответить
Респек и уважуха
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19.06.2022 01:00 Ответить
Що він курить?
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19.06.2022 01:00 Ответить
Він не курить ..
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19.06.2022 01:05 Ответить
Звичайно, як він може курити, коли у нього в роті постійно причандали *****....
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19.06.2022 09:26 Ответить
Рейн Метал кажуть у них повні склади зброї, треба тільки відмашка уряду, цей штазі каже немає готової зброї, треба виробляти, хтось каже баба Меркель розвалила бундесвер ... чому нащі так звані репортери не можуть поїхати до Німеччини та провести розслідування, щоб остаточно розставити всі крапки над і ... ?
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19.06.2022 01:05 Ответить
Тому що ваші ( наші ) репортери у германців мають такі ж права на розслідування , як чорношкірі 100 років тому у США (( Це в Україні журналісти можуть брудом ****** нізащо , а потім не відмиєшся (( , ********** цьому приклад , а у Європі їй пику кацапи натовкли то вона соплю на кулак намотала та й додому здриснула , цим її героїзм і завершився (( Наші " розслідувачі " уміють тільки за гроші "ліпєцькі фабрики" розслідувати , решта їм не цікава бо за це у кишені не додасться ((
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19.06.2022 01:49 Ответить
Не дай боже таким, як ви, дати владу. Ви же влаштуєте таку саму диктатуру як у рашистів, тільки зі своїм колоритом.
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19.06.2022 11:56 Ответить
Они могут попросить немецких коллег помочь провести расследование, думаю те не откажут.
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19.06.2022 12:07 Ответить
А який правовий статус у "наших репортерів" у Німеччині? Хто вони такі? Там навіть "найнедоторканнішого Бігуса" пошлють "нах**" з його "журналістськими розслідуваннями"!
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19.06.2022 03:02 Ответить
Экскурсия в Ирпень пошла на пользу. Надо бы еще в Мариуполь отвезти, пусть сравнил бы с Хатынью.
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19.06.2022 01:05 Ответить
Невірю в здатність до емпатії Шольца
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19.06.2022 01:19 Ответить
"Факт на обличчя"
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19.06.2022 12:28 Ответить
не смішно
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19.06.2022 01:07 Ответить
Ааа, так все таки в них БУЛИ "інші приоритеті"!
Признав, таки.

І що вплинуло - "Газпром" краник прикрутив?
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19.06.2022 01:08 Ответить
Спочатку дав би дозвіл іспанцям передати техніку в Україну. Годує обіцянками як .....
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19.06.2022 01:12 Ответить
Шольц опять лохматит бабушку. Немецкие производители оружия давно готовы сделать поставки Украине. Загвоздка только в капиризах Шольца
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19.06.2022 01:15 Ответить
Він,ще неотримав дозвіл від фря рібентроп
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19.06.2022 01:18 Ответить
Казала баба подивимося. Букав многа справи нема. Читай Шольце:- "По кому калатає дзвін"
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19.06.2022 01:16 Ответить
по вам лушпеням,бо він вам нічого не винен
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19.06.2022 02:23 Ответить
Nemci vsegda medleno delajet.Litve terminatori delali 5 let i ecio ne vsio dostavili.U nix vsio do melocej dovodit,sam metal ,elektronika i drugoje.Oni takyje jest.
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19.06.2022 01:22 Ответить
Konecno so sklada mogli bystrej postavit,no vydymo i eti nado dovesti stob rabotalo.Merkel dovela ix armiju
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19.06.2022 01:24 Ответить
чому вони тоді не маштабують виробництво якщо черга на 10 років у перед? ... з урахуванням розвитку ******** технологій через 10 років ця зброя може біти актуальна тільки у війні з папуасами
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19.06.2022 01:29 Ответить
Pzx2000 ******* bolse 20 let nazad zdelani no ravnix nim netu do six por.Uvydyte skoro i Ukraine ix.Sami nemci tolko drugije delajet poxozyje no poka tolko jedenici.SAU streliajet neostanavlivajas na 40 kilometrov.Ekipaz dva celoveka
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19.06.2022 01:39 Ответить
Побачимо на практиці.всі війни показали що дешево багато швидко завжди переграє дорого небагато і повільно.при цьому перше за деякими параметрами може випереджати друге.і це буде визначальним у перемозі
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19.06.2022 03:42 Ответить
Сима з-за цього німці і війну програли - всі зразки зброї "вилизували" і тому не встигали з обсягами виробництва Американці і СРСР виробляли набагато швидше танки Якби не "панцерфаусти" то втрати наші і союзників у танках були-б вдвічі меншими
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19.06.2022 03:08 Ответить
"Очепятка" - "Саме"
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19.06.2022 03:10 Ответить
Програли тому що була негнучка політика на захоплених територіях,а також не встигали всюди і зразу.у них була потужна промисловість,але небагато сировини.треба було не в европу пертися,а папуасам прочухана давати і швидко і корисно а так у Европі заводів то повно ,а сировина у більшості випадків завозна.і що толку од цього у війну .а флот який міг би прикрити доставку сировини був перекошений на підлодки і великі кораблі,замість фрегатів,корветів , есмінців.та й ударних кораблів -авіаносців-не було.у Японії до речі тоді була схожа ситуація.мабуть залишки імперського мислення.як у рашці зараз.побільше територій захапати.замість корисних копалин, яких у РФ повно.Японія поперлася у Китай,Германія в Европу.
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19.06.2022 03:56 Ответить
А "папуаси" у тебе - це хто? Бо щось від тебе таким самим "імперським мисленням" пре - як з нужника!
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19.06.2022 04:25 Ответить
Ну, у японцев авианосцев было полно. Притомони если не превосходили, то явно не утупали американским. Другое дело, что их на Мидуее сразу несколько потопили, и дальше японская промышленность уже не успевала за американской - что, японцы, кстати, понимали и к чему готовились.

Что касается топлива, то немцы быстро научились делать синтетическое топливо - но к тому времени союзники уже имели преимущество в воздухе, и бомбили заводы по переработке угля в это топливо почём зря.
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19.06.2022 04:37 Ответить
Виробляли вони синтетичний бензин з кам*яного вугілля. Технологія була розроблена ще в 20-ті роки. Але при її допомозі не можна було отримати дизельне паливо. Це було одною з причин, чому майже вся техніка (танки теж) мали вразливі бензинові двигуни.
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19.06.2022 08:05 Ответить
Авианосцы придумали японцы кстати
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19.06.2022 11:44 Ответить
Як же їм тоді фюрер піздюлей давав що швидко виходило? Може справа у керівництві країни.он виробники Германії готові за гроші вже поставляти Україні все що їй треба.більше того лише шольц зовсім не військовий озвучує скільки треба вчитися на німецькій техніці.а треба б спитати у виробника цієї техніки скільки часу треба на засвоєння їхньої техніки.впевнений що і назвали б і показали зовсім інше
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19.06.2022 03:39 Ответить
не ***** - чули вже...
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19.06.2022 01:25 Ответить
"Два шаги налево, два шаги, направо шаг вперёд, и два - назад!"
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19.06.2022 04:27 Ответить
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19.06.2022 01:26 Ответить
Це добре, але будь ласка прискоритесь, бо у нас люди гинуть
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19.06.2022 01:44 Ответить
шольц не німець - шольц кацап...
реінкарнація ріббентропа- меркелі...
які претезії? - в нас през кацап і предатель- - ермак 2.
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19.06.2022 01:48 Ответить
забули за сантехніка? - не варто...
в кого коротка памьять? в тих і вік не дуже довгий
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19.06.2022 01:57 Ответить
Агов, друзі - попустіться!

Пропоную прочитати Вам три останні рядки цієї новини!

"Він також зазначив, що вся техніка, яку Німеччина обіцяла поставити Україні, повинна прийти ВСУ в строк. Також Шольц в черговий раз підтвердив, що Німеччина передасть ЗСУ систему протиповітряної оборони."

А тепер ще раз перечитайте підкреслене, і скажіть собі - Ви знаєте цей строк?

Якщо Ви не знаєте, то хто знає?

І якщо хтось знає, то чому мовчить?

Чи не тому, що цей строк може бути десь до кінця року, і то ще невідомо, чи цього року?

Цей русофашист вміє говорити гарні слова, за якими не стоїть жодних дій, і всі ми вже багато разів їх чули. То чому ж зараз повірили?

Я не сперечаюсь - може дійсно Буча на нього так вплинула, як і розуміння того, що їм не вдасться домовитись про перемовини з Українським народом - саме з народом, а не владою!

А чи це так - побачимо згодом. Повірю тільки тоді, коли побачу новину що ця зброя вже гасить орків на фронті! Тоді і скажу йому "Дякую".

А наразі все ще чекаю обіцяні 5 тисяч касок!
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19.06.2022 02:00 Ответить
адік вважав шо конкуренція - тігр і пантера то те ше потрібно і прав був...
, а ми їх т-34тимі говнотанками з ваньками 5 в кожному - закидали...
іноді багато залізного гавна і ваньков на смерть перемагае качество....
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19.06.2022 03:28 Ответить
У тих німецьких танків була одна величезна проблема.ходова із шахматним розташуванням катків.якби не це був би страшенний клопіт.хоча я бачив пару записів як іде танк на тих катках як легкова зараз.красиво.але непрактично бо на ходу стріляти тоді все одно не могли
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19.06.2022 04:01 Ответить
"По мнению экспертов, сопоставление характеристик Т-34 и «Пантеры» показывает, что советский танк несколько уступал «Пантере» в огневой мощи, дальнострельности, защите и удобстве работы экипажа, но выигрывал в подвижности, стоимости и массовости производства"
Саме про це я і пишу!
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19.06.2022 04:30 Ответить
Ну, дык, пантера по сути была немецкой 34кой. Немецкое качество, все дела. На Курской Дуге пантеры щёлкали Т-34ки как орешки, советская оборона тогда не столько выстояла, сколько не упала. И во многом потому, что Гитлер отложил наступление, дав Рокоссовскому со товарищи выкопать линии обороны и заминировать всё вокруг, и при этом требовал от своих генералов применять тактику блицкрига.
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19.06.2022 04:44 Ответить
Про яке порівняння може бути мова? Королівських "Тигрів" було випущено близько 1.5 тис. машин. Т-34 - близько 50 тисяч. З них біля 40 тис. було знищено в боях. Підбити "Тигра" було майже неможливо - непробивна броня і потужна далекобійна гармата, котра не підпускала на відстань попадання і, тим більше ураження. Поцікавтися: на всіх фото і кіно і московських і союзницьких (з Нормандії) німецькі екіпажі відкрито перебувають на цих танках при відкритих люках. Союзники підбивали "Тигри" авіаударами (бомбами зверху). Ті "Тигри" що були втрачені на Східному фронті - то в основному через поломки і бездоріжжя (німецькі екіпажі самі їх підривали, щоб не попалися противнику.)
"Тигр" був і залишається найкращим танком всіх часів. Теперішні балачки про "Абрамс" "Меркава...", Армата"... - то виключно данина "пабєдітєлям", та, щоб вчергове принизити "проклятих нацистів". У ті часи такого "хороброго писку" не було чути.
PSМоже хто ще бовкне, що АК - то автомат калашнікова? Ну, розкажіть, розкажіть...
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19.06.2022 13:44 Ответить
У "Пантері" сиділи ті самі 5 ""Йоганнів"
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19.06.2022 04:35 Ответить
А как же "4 танкиста и собака"?
Шарик вместо кого?
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19.06.2022 10:13 Ответить
лисий - сосіску будеш?
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19.06.2022 03:31 Ответить
Але кажуть, спершу треба щось та полагодити, бо не хочуть передавать техніку не в робочому стані. Може й так. Але якби один не валяв шольца, а другий не макронив, то все було б трішечки інакше.
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19.06.2022 04:12 Ответить
Німеччина обіцяла поставити Україні,
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19.06.2022 05:05 Ответить
Брехло !
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19.06.2022 05:19 Ответить
Цей брехун продовжує шукати відмазки та вигадувати причини аби й надалі не надавати дуже потрібну Україні зброю...
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19.06.2022 05:45 Ответить
Обіцянки-цяцянки. Потрібно не піздіти - а робити.
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19.06.2022 06:27 Ответить
Переходимо на новий рівень обіцянок....
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19.06.2022 06:47 Ответить
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19.06.2022 07:45 Ответить
цей фріц Шольц - займає перше місце в рейтингу тих, хто обіцяв нам зброю, і хто скільки по факту надав нам її.
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19.06.2022 07:46 Ответить
Хай краще канцлера змінить
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19.06.2022 08:25 Ответить
обещала поставить Украине, должна прийти в ВСУ в срок. А сроки были названы?!
Что значит приоритет? Если кто-то должен ждать 3 года, то Украине поставят через год?
Штольц что? за идиотов всех принимает?
Абяцанкi-цацанкi- дурням радасць?
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19.06.2022 09:09 Ответить
Він вже стільки разів міняв приорітети що вже мабудь ніхто не може зрозуміти що і коли має прийти в Україну. Мабудь саме це і є пріоритетом щоб всіх заплутати і нічого не поставити.
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19.06.2022 10:24 Ответить
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19.06.2022 10:54 Ответить
Німеччина змінить пріоритет в чому-чому?
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19.06.2022 12:14 Ответить
Опой на 2 стульях усидеть
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19.06.2022 12:25 Ответить
ШО,ШО КАКОЙ ПРИОРИТЕТ,КОГДА НИХЕРА НЕ ПОСТАВЛЕНО ВООБЩЕ!!!!
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19.06.2022 12:40 Ответить
Ну і рожа кримінальна у цього Шольца, така нібито він ковбасу з мясокомбінату фурами краде
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19.06.2022 12:57 Ответить
тема танків у Великій війні. Пантера била т 34 з 1.5 2 км. і всі танки світу, Т34 тільки 800 1200 м. Чому? Обєм камери згоряння гармати, там у 1.6 рази більший при одному калібрі. Причина? арта ЧА формувалась по французькому проекту, чехи теж працювали за лекалами французів.
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19.06.2022 13:00 Ответить
так і зараз, обєм камери згорання арти орків (152 калібр) 16 літрів, а трьох семірок 24 літри. А це дальність і точність. Недаремно хвалять Цезар, Богдана теж була заточена на цей тип. ОПГ Козиря зробило все,щоб не допустити, взамін хотіли купити списані Дани, Чехи теж ставлять на дани 155. Вся справа в гарматі, тягло можна ставити всяке. Ну а пліснява завалила спорудження заводів ***********.Вони лозунг Пара Белум вони розуміють по своєму вкрасти і поделіть
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19.06.2022 13:12 Ответить
Это уже не смешно
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19.06.2022 13:51 Ответить
в добрый час.
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20.06.2022 04:06 Ответить
 
 