Германия сменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц

Руководство Германии намерено изменить приоритетность поставок оружия в Украину. Воюющей стране современное оружие необходимо в первую очередь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По мнению Шольца, необходимо изменить в пользу Украины приоритет того, кто первым получит немецкое оружие. По его словам, есть длинный список клиентов, ожидающих его получения даже через два и три года. Но многие контракты пересматриваются в пользу воюющей страны.

Он также отметил, что вся техника, которую Германия обещала поставить Украине, должна прийти в ВСУ в срок. Также Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия передаст ВСУ систему противовоздушной обороны.

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