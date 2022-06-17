Шольц про постачання зброї Україні: "Вона прибуде вчасно"
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні для протистояння російським військам, прибуде вчасно.
Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На питання, чи зможе Україна отримати німецьку зброю вчасно, щоб переломити хід бойових дій на Донбасі, Шольц сказав: "Вона прибуде вчасно".
Німецький канцлер додав, що деякі країни вже два або три роки чекають на отримання зброї з Німеччини, і для швидшого постачання її Україні зараз вносяться зміни у відповідні протоколи.
"Конкретні речі, які ми можемо надати зараз, будуть надані після підготовки… без підготовки цю зброю використовувати не можна. Ми надамо протиракетні системи, здатні захистити Одесу і Київ. Також із Британією і США ми вирішили, що надамо реактивні системи залпового вогню", – зазначив Шольц.
Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.
Але в уряді зазначили, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.
Будь ласка, зачекайте...
- Ну, по-перше, ми - не «знову»,
Ми - Повсякчас.
По-друге: скільки рим існує у нас на «не згас»?
Отож бо. Ми - сіль, а сіль - це реліктових сліз кристал.
Ми - сіль землі, наші сльози - сталь.
- Світлана Поваляєва
Це не німці винуваті, що в 2019-2022 роках, ми повністю забили на забезпечення та озброєння армії!
Так що дійсно - пистуй за корабльом, і не відсвічуй.
Просто тупий підліток, чи дебіл, який не в зуб ногою в тому, про що пише, палкий прихильник зебілів,
чи звичайний свіженький трольок вспливло (Реєстрація: 12 червня 2022)?
В будь-якому випадку - біжи швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
mrSmith сказав, що зараз жебрати доводиться, бо:
- за три роки занапастили власні програми ДОЗу;
-відмовилися від зброї влітку минулого року, коли США та Британія попереджали вперше і готові були підтримати відповідним постачанням. Принаймі, цього би вистачило, щоб не допустити виходу орків на Оболонь і Гостомель, на півдні з Криму, на сході на Ізюм та Харків.
Але воно ігнорувало загрози, ігнорувало потреби армії і на всі ключові посади, поставило таке саме лайно як і сам.
І завдяки цьому, по рашистським кораблям на початку війни, стріляли не протикорабельними ракетами, а "градами"!
Що заважало за три роки, побудувати два-три комплекси "Нептун", та 30-40 ракет до них?!
Дуже складно було, зняти з консервації, та привести до бойового стану танки, сау, легку бронетехніку у якнайбільшій кількості?
А комплекси "Стугна", що заважало виготовляти і озброювати їми армію?
Сили теріторіальної оборони, були створені лише на папері: складно було зайнятися цим питанням?
Волонтери досі закуповують бронежилети, шоломи, тепловізори, розгрузки: це *****, не можна було вирішити?!
Ваші зелені гандони, лише брехати, та красти здатні!
І лише повні дебіли могли це лайно привести до влади.
А, Шульц?
Проблеми з логічним мисленням?
https://twitter.com/i/status/1537455300814553089
Ну Що ти *** ******