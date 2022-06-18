Шольц о поставках оружия Украине: "Оно прибудет вовремя"
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Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине для противостояния российским войскам, прибудет в срок.
Об этом Шольц заявил в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
На вопрос, сможет ли Украина получить германское оружие вовремя, чтобы переломить ход боевых действий в Донбассе, Шольц сказал: "Оно прибудет вовремя".
Немецкий канцлер добавил, что некоторые страны уже два или три года ждут получения оружия из Германии, и для более быстрой поставки его Украине сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.
"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.
Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.
Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.
Пожалуйста, подождите...
- Ну, по-перше, ми - не «знову»,
Ми - Повсякчас.
По-друге: скільки рим існує у нас на «не згас»?
Отож бо. Ми - сіль, а сіль - це реліктових сліз кристал.
Ми - сіль землі, наші сльози - сталь.
- Світлана Поваляєва
Це не німці винуваті, що в 2019-2022 роках, ми повністю забили на забезпечення та озброєння армії!
Так що дійсно - пистуй за корабльом, і не відсвічуй.
Просто тупий підліток, чи дебіл, який не в зуб ногою в тому, про що пише, палкий прихильник зебілів,
чи звичайний свіженький трольок вспливло (Реєстрація: 12 червня 2022)?
В будь-якому випадку - біжи швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
mrSmith сказав, що зараз жебрати доводиться, бо:
- за три роки занапастили власні програми ДОЗу;
-відмовилися від зброї влітку минулого року, коли США та Британія попереджали вперше і готові були підтримати відповідним постачанням. Принаймі, цього би вистачило, щоб не допустити виходу орків на Оболонь і Гостомель, на півдні з Криму, на сході на Ізюм та Харків.
Але воно ігнорувало загрози, ігнорувало потреби армії і на всі ключові посади, поставило таке саме лайно як і сам.
І завдяки цьому, по рашистським кораблям на початку війни, стріляли не протикорабельними ракетами, а "градами"!
Що заважало за три роки, побудувати два-три комплекси "Нептун", та 30-40 ракет до них?!
Дуже складно було, зняти з консервації, та привести до бойового стану танки, сау, легку бронетехніку у якнайбільшій кількості?
А комплекси "Стугна", що заважало виготовляти і озброювати їми армію?
Сили теріторіальної оборони, були створені лише на папері: складно було зайнятися цим питанням?
Волонтери досі закуповують бронежилети, шоломи, тепловізори, розгрузки: це *****, не можна було вирішити?!
Ваші зелені гандони, лише брехати, та красти здатні!
І лише повні дебіли могли це лайно привести до влади.
А, Шульц?
Проблеми з логічним мисленням?
https://twitter.com/i/status/1537455300814553089
Ну Що ти *** ******