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Шольц о поставках оружия Украине: "Оно прибудет вовремя"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,gepard

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине для противостояния российским войскам, прибудет в срок.

Об этом Шольц заявил в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На вопрос, сможет ли Украина получить германское оружие вовремя, чтобы переломить ход боевых действий в Донбассе, Шольц сказал: "Оно прибудет вовремя".

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Немецкий канцлер добавил, что некоторые страны уже два или три года ждут получения оружия из Германии, и для более быстрой поставки его Украине сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.

"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.
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Топ комментарии
+27
Цікаво, що для дебілів так і не дійшло, що саме «завдяки» зеленському, ми змушені мов жебраки, випрошувати зброю, **********, амуницію!
Це не німці винуваті, що в 2019-2022 роках, ми повністю забили на забезпечення та озброєння армії!
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17.06.2022 23:20
+16
не понял у вовки все было- готовые к серии отрк Гром ПКР Нептун ракеты к смерчам и ураганам помимо модернизации града на уровень вербы Великолепные птрк Корсар и Стугна которые до 19го года закупались по 2 тыс штук и сотнями пу к ним Но он все это зарыл в землю а точнее в дороги Армия была - но с его приходом в бригадах резали по штату арт дивы сокращая количество орудий в них Где моб запас бронежилетов и касок для ЗСУ а зебил Какого художника мобики с плитонсками где плиты из рессорной стали сварной а как в 14 м
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17.06.2022 23:48
+11
Британські бронетранспортери FV103 десь на фронті

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17.06.2022 23:33
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- Чому знову ми? Чому завжди - ми? Чому знову мої сини?
- Ну, по-перше, ми - не «знову»,
Ми - Повсякчас.
По-друге: скільки рим існує у нас на «не згас»?
Отож бо. Ми - сіль, а сіль - це реліктових сліз кристал.
Ми - сіль землі, наші сльози - сталь.

- Світлана Поваляєва
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17.06.2022 23:14 Ответить
Ага 24.02.2022. Все что позже, уже «не вовремя»
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17.06.2022 23:15 Ответить
зато дороги какие)))
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17.06.2022 23:47 Ответить
Цікаво, що для дебілів так і не дійшло, що саме «завдяки» зеленському, ми змушені мов жебраки, випрошувати зброю, **********, амуницію!
Це не німці винуваті, що в 2019-2022 роках, ми повністю забили на забезпечення та озброєння армії!
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17.06.2022 23:20 Ответить
100%
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17.06.2022 23:22 Ответить
Не надо просити, надо доводити що ви наступнi
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17.06.2022 23:22 Ответить
Тобто ви вважаєте, що за 3 роки можливо виробити стільки ракет, щоб достойно відповісти на російську агресію? Ви вважаєте, що за 3 роки можливо виготовити стільки танків та іншої броньованої техніки, щоби стримати наступ російських військ? Чи можливо за 3 роки побудувати флот, який потопить всі російські фрегати та крейсери? Чи можливо за 3 роки побудувати залізний купол, який закриє українське небо? росія декілька десятиріч готувалася до цієї війни і те видно, що вона не повністю готова. А Зеленський мав за три роки створити армію, яка знищить усю російську армію? Досить вже поширювати цю ганебну маячну. Це виглядає так жалюгідно
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17.06.2022 23:39 Ответить
не понял у вовки все было- готовые к серии отрк Гром ПКР Нептун ракеты к смерчам и ураганам помимо модернизации града на уровень вербы Великолепные птрк Корсар и Стугна которые до 19го года закупались по 2 тыс штук и сотнями пу к ним Но он все это зарыл в землю а точнее в дороги Армия была - но с его приходом в бригадах резали по штату арт дивы сокращая количество орудий в них Где моб запас бронежилетов и касок для ЗСУ а зебил Какого художника мобики с плитонсками где плиты из рессорной стали сварной а как в 14 м
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17.06.2022 23:48 Ответить
Кравчук отдал все ядерные ракеты, Кучма с Тимошенкой отдали все тактические бомбардировщики с крылатыми ракетами, папередник уничтожил 80% артиллерийских снарядов. Но во всем этом виноват Зеленский. Смотрите не перепутайте
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18.06.2022 00:00 Ответить
плутаєш ти, скотина зебільна. Навмисно плутаєш. Тут тобі про зброю власного виробництва, яка могла би знищити передові війська касапів 24/02; але не була виготовлена (і були на це можливості) впродовж каденції твого клоуна; а ти про те, що просрали за часів юдьки і кучми. До речі, і снаряди виготовлені мали бути - також; але на них також ДОЗ був лише "га бомазі".
Так що дійсно - пистуй за корабльом, і не відсвічуй.
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18.06.2022 00:36 Ответить
О каком серийном выпуске громов вы блеете? В 2021-м году планировалось только подписание контракта на изготовление первой экспериментальной батареи! Вы врёте на каждом шагу. И чем вы отличаетесь от кацапни?
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18.06.2022 00:09 Ответить
і що, експерементальні партії Стугни та Корсарів, (до речі, також непрофінансовані ДОЗом; лише виготовленні на замовлення арабів) не працюють, хочеш збрехати?
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18.06.2022 00:31 Ответить
Я сказал о серийном производстве громов, которого и быть не могло в ближайшие лет 5, даже если бы президентом Украины был Джордж Буш. А стугны благополучно производились. И сейчас благополучно применяются.
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18.06.2022 00:45 Ответить
Кацапы десятилетиями вкладывали в армию десятки и сотни миллиардов нефтедолларов! А с чего Украине в армию вкладывать? С продажи зерна? Тех 10 млрд, которые вложили в дороги, хватило бы разве что на сухпайки военным. Так что не смеши тут серьезных людей своими баснями.
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18.06.2022 00:48 Ответить
Я смотрю, подоляк свежих набрал. .
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18.06.2022 03:29 Ответить
У тебе каша в голові.
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18.06.2022 09:44 Ответить
Це у тебе каша у голові. Треба розуміти як працює економіка. Я викладач з двома вищими освітами і 15 роками стажу. Моя зарплатня - 8 тисяч гривень. Це дуже мало. Але, щоб будувати армію проти Росії потрібні були не 3 роки, а набагато більше. І всі ці роки я мав отримувати 2 тисячі, а лікар - 3 тисячі, бо все інше йшло б на армію.
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18.06.2022 10:09 Ответить
Я не виправдовую зелених, вони однозначно недопрацювали. Але, навіть, якщо б вони вкладалися на 100%, все одно без сторонньої допомоги ми б не впоралися.
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18.06.2022 10:14 Ответить
Меня тоже удивляет количество украинцев похожих на ватных кацапов. За 8 лет народ не переделать после почти векового совка.
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18.06.2022 01:24 Ответить
Alex Pato

Просто тупий підліток, чи дебіл, який не в зуб ногою в тому, про що пише, палкий прихильник зебілів,
чи звичайний свіженький трольок вспливло (Реєстрація: 12 червня 2022)?

В будь-якому випадку - біжи швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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17.06.2022 23:56 Ответить
не **********, зебіл.
mrSmith сказав, що зараз жебрати доводиться, бо:
- за три роки занапастили власні програми ДОЗу;
-відмовилися від зброї влітку минулого року, коли США та Британія попереджали вперше і готові були підтримати відповідним постачанням. Принаймі, цього би вистачило, щоб не допустити виходу орків на Оболонь і Гостомель, на півдні з Криму, на сході на Ізюм та Харків.
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18.06.2022 00:26 Ответить
Так завдання було іншим - максимально ослабить Україну, щоб орки її захопили без серйозного "напряга" - за кілька тижнів! Саме тому сухпай видали на три дні, не було організовано логістичне забезпечення продовольством, пальним і ************ Крім того - не була підготовлена літня форма (а вона повинна була готуваться ще з січня і доставлена на польові склади в Білорусь, Крим і в області на західному кордоні РФ А вони "і не чухалися"! Повтор помилки Гітлера зразка 22 червня 1941 року - той теж надіявся до зими СРСР захопить, а потім "загруз" і організовував "збір теплих речей" для армії на Східному фронті!
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18.06.2022 01:20 Ответить
Я вважаю, що якби за три роки, зеленський так само приділяв увагу армії, як приділяв Порошенко з 2014 року по 2016 рік, то ситуація була б набагато кращою!
Але воно ігнорувало загрози, ігнорувало потреби армії і на всі ключові посади, поставило таке саме лайно як і сам.
І завдяки цьому, по рашистським кораблям на початку війни, стріляли не протикорабельними ракетами, а "градами"!
Що заважало за три роки, побудувати два-три комплекси "Нептун", та 30-40 ракет до них?!
Дуже складно було, зняти з консервації, та привести до бойового стану танки, сау, легку бронетехніку у якнайбільшій кількості?
А комплекси "Стугна", що заважало виготовляти і озброювати їми армію?
Сили теріторіальної оборони, були створені лише на папері: складно було зайнятися цим питанням?
Волонтери досі закуповують бронежилети, шоломи, тепловізори, розгрузки: це *****, не можна було вирішити?!
Ваші зелені гандони, лише брехати, та красти здатні!
І лише повні дебіли могли це лайно привести до влади.
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19.06.2022 15:44 Ответить
І не говори, до багатьох дибілів ніяк не може дійти, що це не німці винні в тому , що в нас згоріли 5 складів з озброєнням для артилеріі , і в переважній більшості як раз до "градів" "смерчів" та "ураганів" , яких нам так зараз конче не вистачає і які вимолюємо у заходу хоть декілька десятків одиниць ! До де яких дібілів так і не дійшло " завдяки" кому це сталося ?
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18.06.2022 01:35 Ответить
А закриті очі європейських лідерів на Крим? а газова труба і велики плани на забезпечення газом, десь викинули з алгоритму? Дякувати треба не зе, а 73% бовдурам, які вирішили, що голосування по приколу, це круто. Урок буде на все життя.
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18.06.2022 02:35 Ответить
Я, коли запізднююсь, кажу те саме.
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17.06.2022 23:21 Ответить
Вчасно ето когда рак свиснет?
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17.06.2022 23:21 Ответить
Также как наши зельцы "к войне готовились"...
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17.06.2022 23:29 Ответить
Шольц, оружие прибудет, когда тебя переизберут. И скорее, чем ты думаешь.
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17.06.2022 23:22 Ответить
Вполне возможно, бо на Швабии болшой шкандаль дюже назреват...
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17.06.2022 23:27 Ответить
А хтось казав , що німці погані.... це той зільоний рукавадітєль ?
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17.06.2022 23:23 Ответить
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17.06.2022 23:26 Ответить
""
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17.06.2022 23:27 Ответить
А ці країни, які "два чи три роки чекають на німецьку зброю", теж воюють з тіпа другою армією світу?
А, Шульц?
Проблеми з логічним мисленням?
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17.06.2022 23:27 Ответить
Вот и образовался новый дуэт - клоун Шмальц 🤡 и клоун Зелебуба 🤢 !
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17.06.2022 23:30 Ответить
Какое вовремя, когда уже все сроки давно просрочены и украинцам приходится за это, погибатъ тысячами!
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17.06.2022 23:31 Ответить
https://twitter.com/i/status/1537712562334203908
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17.06.2022 23:31 Ответить
Хрести не замальовувати!
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18.06.2022 00:20 Ответить
Так нєфіг було обіцяти.
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17.06.2022 23:35 Ответить
мины немецкие новейшие противотанковые -великолепные уже у нас и ставят их спецы а русня горит на поле как делды в бт
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17.06.2022 23:50 Ответить
О-о-о! Нарешті А то "порохобандерівець" уже панікувать почав - куди ти подівся?!
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18.06.2022 01:22 Ответить
Британські бронетранспортери FV103 десь на фронті

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17.06.2022 23:33 Ответить
это транспорт к системе пво от ее Величества А это Мастиф и десант внимание на вдводел в руках
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17.06.2022 23:38 Ответить
"вчасно" було позавчора
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17.06.2022 23:34 Ответить
Завантаження французьких гаубиць CAESAR в Ан-124
https://twitter.com/i/status/1537455300814553089
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17.06.2022 23:35 Ответить
Гарно!
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18.06.2022 01:24 Ответить
Хто там має картинку
Ну Що ти *** ******
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17.06.2022 23:36 Ответить
Перша українська група РСЗВ HIMARS з 60 військових завершила вчора навчання. Це підготовлені розрахунки на 20 машин. США передають 1 дивізіон (18 машин) HIMARS. Ще 3 дивізіони у планах.
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17.06.2022 23:36 Ответить
Звітки інфа? Я не про кількість підготовлених войнів, а лишень про кількість HIMARS.
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18.06.2022 00:28 Ответить
Оце телєга https://t.me/zhest_belgorod бєлгородського канала, там кожного вечора кацапи знімають ракети, що летять в сторону Харкова та області
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17.06.2022 23:54 Ответить
Оно прибудет вовремя..

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17.06.2022 23:58 Ответить
от падлюка...ще й знущається))))
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17.06.2022 23:58 Ответить
Вчасно вже минуло три місяці тому . Мабудь у Шольца є машина часу .
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18.06.2022 00:22 Ответить
Підготовка це маячки вмонтувати? А вчасно то мабуть на асвабаждєніє Москви від рашистів, закінчити недороблене в 1941-му.
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18.06.2022 02:08 Ответить
Шольц,как всегда,говорит загадками
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18.06.2022 05:31 Ответить
Вовремя для кого ?!
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18.06.2022 08:29 Ответить
Вчасно до чого? До параду Перемоги?
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18.06.2022 15:32 Ответить
 
 