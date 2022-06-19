Німеччина починає заощаджувати газ: може не вистачити до кінця зими

Через зменшення постачань "Газпрому" Німеччина розробила заходи зі зменшення споживання газу. Побоюються, що його може не вистачити до кінця зими.

Про це заявив міністр ФРН з питань економіки та захисту клімату Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Німецький уряд планує скоротити використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії. Заповнення сховищ мають прискорити. Також планують задіяти більше вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, однак необхідно, щоб він більш активно надходив у сховища - інакше взимку його може не вистачити", - йдеться у доповіді міністра.

"Очевидно, стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до підйому цін та розколоти нас", - наголосив Габек.

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Щоб заповнити сховища, уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро.

Нагадаємо, в середині червня "Газпром" суттєво скоротив постачання газу в Німеччину газопроводом "Північний потік". Пізніше про зменшення обсягів постачання газу з Росії також повідомили Чехія, Австрія, Італія та Франція.

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Опитування показують, що вже зараз 72% німців намагаються заощаджувати газ, електрику та автомобільне паливо. Ще 11% збираються почати заощаджувати найближчим часом.