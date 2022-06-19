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Новини За кордоном
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газ (2590) Газпром (903) Німеччина (4539) Габек (49)

Німеччина починає заощаджувати газ: може не вистачити до кінця зими

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,рф

Через зменшення постачань "Газпрому" Німеччина розробила заходи зі зменшення споживання газу. Побоюються, що його може не вистачити до кінця зими.

Про це заявив міністр ФРН з питань економіки та захисту клімату Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Німецький уряд планує скоротити використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії. Заповнення сховищ мають прискорити. Також планують задіяти більше вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, однак необхідно, щоб він більш активно надходив у сховища - інакше взимку його може не вистачити", - йдеться у доповіді міністра.

"Очевидно, стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до підйому цін та розколоти нас", - наголосив Габек.

Читайте: Меркель про "Північний потік-2": Газ не був зброєю Росії

Щоб заповнити сховища, уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро.

Нагадаємо, в середині червня "Газпром" суттєво скоротив постачання газу в Німеччину газопроводом "Північний потік". Пізніше про зменшення обсягів постачання газу з Росії також повідомили Чехія, Австрія, Італія та Франція.

Також читайте: Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Опитування показують, що вже зараз 72% німців намагаються заощаджувати газ, електрику та автомобільне паливо. Ще 11% збираються почати заощаджувати найближчим часом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
то німці все вигадують, шМеркель сказала що параша не використовує газ як зброю

і шМеркель сказала що все правильно зробила що поставила німеччину в залежність від одного постачальника
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19.06.2022 11:56
+13
********** консервы типо Шредера постарались чтобы посадить всю Европу на росийскую газовую иглу. У нас кстати та же самая проблема.
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19.06.2022 12:07
+9
Потому, что надо было меньше с рашкой целоваться и всякие потоки строить. Бесят прям суки
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19.06.2022 12:12
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то німці все вигадують, шМеркель сказала що параша не використовує газ як зброю

і шМеркель сказала що все правильно зробила що поставила німеччину в залежність від одного постачальника
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19.06.2022 11:56 Відповісти
уже сейчас 72% немцев пытаются экономить газ

це що, заклятий відсоток "мудрого наріду" у кожної нації ?

73% ЗЕлєнських накликали рашистів в Україну, а
72% МЄРкєлєй пересіли на російську газову голку та закрили АЕС
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19.06.2022 12:30 Відповісти
так, відповідно до багаторічних загальносвітових досліджень приблизно стільки в кожній країні системно дезорієнтованих, необізнаних (і т.п.) громадян.Це якщо по коректному і мудрому сказати.

Якщо по простоту, то відсоток тупих, лінивих і недалеких кругом приблизно однаковий. І все вирішує в громаді, в країні, ось ті приблизно 25% населення, Просто в багатьох країн класичної демократії за багато років вже вибудувані застереження щодо впливу цієї більшості (фактично в тих країнах не демократія, а олігархія з елементами етатизму, на основі аристократизму), однак і у них почали вироджуватися демократичні принципи. Думають, що з цим робити.

Стосовно вказаних досліджень - чит. Д. Бреннон, "Проти демократії"
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19.06.2022 12:42 Відповісти
Не газ, а "газ, электроэнергию и автомобильное топливо".

У меня была кочевая жизнь, по пожил на 14 разных квартирах, в пяти разных городах и двух федеральных землях - и нигде не видел газовых плит. Мы не можем экономить на газе - только на электроэнергии. Которую производят, сжигая газ, да.

Но если уж на то пошло, я ещё в самом начале войны купил себе большую литиевую батарею, а заодно небольшую солнечную. Пока ими не пользовался, надеюсь, что не пригодятся - но кто знает...
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19.06.2022 12:49 Відповісти
Давно пора.Ми тримаємо температуру до 18C і нічого,все прекрасно
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19.06.2022 17:13 Відповісти
Зимой я в теперешней квартире хожу в свитере, притом что температура на улице почти никогда не опускается ниже нуля. И в прошлой тоже приходилось. Возможно, дело в том, что дома были старые - впрочем, когда тут один раз вдарил таки мороз в -20°С, намного холоднее в квартире не было.
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19.06.2022 20:53 Відповісти
Теперь, как, наприемр, экономят топливо. Если есть знакомые беженцы в Германии, они наверняка уже рассказали вам про "билет за 9 евро". Это проездной по всей стране на месяц, действующий во всех видах городского и пригородного транспорта, и он стоит, за месяц - 9 евро. Это притом, что в другое время:

- билет на автобус по городу человек на 100 тысяч стоит около 3 евро
- месячный абонемент на тот же автобус - 50 евро
- билет на поезд - где-то 2 за зону, полчаса езды - 10 евро
- билет на все виды транспорта по всей стране на день ("билет хорошего дня") - 40 евро.

Я вот работаю в 10 зоне от дома - для меня абонемент на поезд стоил почти 300 евро, пока я в связи с короной не ущёл в home office.

По сути проезд общественным транспортом сделали бесплатным.

А цимес в том, что на машине ездить получается дороже, чем на поезде, даже когда платишь за билет по полной. У меня на работе те, кто ездил на машине - пересели на лето на поезд - 100-200 евро на дороге не валяются.
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19.06.2022 13:04 Відповісти
Viele Dank, liebe Grossmuter Angela
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19.06.2022 12:32 Відповісти
А якого біса ви розвалили свої АЄС?
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19.06.2022 11:57 Відповісти
********** консервы типо Шредера постарались чтобы посадить всю Европу на росийскую газовую иглу. У нас кстати та же самая проблема.
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19.06.2022 12:07 Відповісти
Всё началось гораздо раньше, с боязнью атомных технологий как таковых. Например, в Австоии уже построили АЭС в Цветендорфе, но в 1978 году провели референдум, включать или нет - и 50,47% прологосовали против. Так она и стоит теперь музеем ядерных технологий 70х - в реактор можно влезть, потому что он никогда не работал.

Потом был Чернобыль - а пуйла в руля ещё не было. Потом ещё и Фукусима прилетела. Да, закрыли атомные станции при пуйле - но была плодородная почва, подогретая ещё и тем, какой крындец с точки зрения экологии творился в Германии, и особенно на Рейне и Рурской области, вплоть до 90х.

Здесь сыграл роль исторический момент. Франция, будучи де-юре державой-победителем, имела больше доступа к ядерным технологиям, раньше перешла на атом, и слезать с него было уже почти невозможно - что стало для неё благословением. В Германии на долю атома приходилось до 30% всей энергии, во Франции - до 80%.

Сейчас атомные электростанции куда надёжнее, и поколение помоложе склоняется к тому, что их пора вводить. Те например, что на ториевых солях вместо урана, вообще не могут рвануть от слова никак. Одними из главных лоббистов ввода в сторой таки, как не покажется странным, являются как раз зелёные, которые лоббировали, чтобы с неё слезали. И, кстати, с подачи зелёных - а не несмотря на протесты, как можно было бы ожидать - в Германии будут дольше использовать для электроэнергии уголь.
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19.06.2022 12:29 Відповісти
В том-то и прикол, что даже в США атомные электростанции кое-где переоборудуют в газовые, как промежуточное решение перед переходом на что-нибудь ещё более современное. Так что тенденция была бы правильной, не будь российский газ - оружием.
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19.06.2022 12:41 Відповісти
Ядерная энергия более долгосрочна, кто бы что не говорил. Она и экологичнее, и дешевле. Лучше во всем. Боязь ядерки это современный неолуддизм.
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19.06.2022 12:44 Відповісти
Я за что купил на Freethink, за то и продаю. Видимо, строить полноценные ториевые электростанции на месте урановых - пока ещё по каким-то причинам нельзя. Может, дело даже не в технологии, а в аккредитации.

Кстати, Индия тут несколько лет назад мощно вложилась именно в торий.
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19.06.2022 13:13 Відповісти
у нас проблема что г-но из чернобыля опять разнесли из зоны... и так будет ещё дофига тысяч лет. идите нафиг со своей дешевой энергией
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19.06.2022 12:29 Відповісти
Технология в Чернобыле просто ненадежная была. Вот и всё. Другие станции по более надежной технологии стоят по всему миру. Будущее за термоядерной энергией всё равно.
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19.06.2022 12:43 Відповісти
У цій ситуації багато змінних, але схоже, що всі ми - на межі справжньої газової кризи в Європі, яка вибухне цієї зими.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.

росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання.

Все це може бути прискорене через те що... https://t.me/AFUStratCom/3180
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19.06.2022 11:57 Відповісти
Нічого страшного не сталось, просто трохи обрізали гешефт бенефіціарам німецького газового хабу - купівля за 300 євро за тис. куб., а продаж за 1000. На цьому, власне, і було побудоване все економічне чудо ФРН.
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19.06.2022 12:10 Відповісти
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19.06.2022 12:12 Відповісти
Потому, что надо было меньше с рашкой целоваться и всякие потоки строить. Бесят прям суки
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19.06.2022 12:12 Відповісти
Для безопасного существования тоталитарной власти кремлёвского рейха необходимо ослабление и разобщение Запада, потом можно силой диктовать любые условия каждой стране или вообще Павтарить. Так что Боритеся немцы - Поборете.
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19.06.2022 12:14 Відповісти
Трохи перегинає .Не заощаджують ,бо не вистачить,а заощаджують,бо так треба.А чи вистачить чи ні,то залежить від зими,поставок з інших країн.
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19.06.2022 12:16 Відповісти
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19.06.2022 12:18 Відповісти
цієї зими багато німців буде гріти чарівна посмішка Мєркєль... та буйла
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19.06.2022 12:34 Відповісти
Тут всі питання до Меркель яка посадила Німеччину на газову голку, хоча прикрасно розуміла чим все це закінчиться. Одного не передбачила, що Україна зможе протистояти росії.
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19.06.2022 12:33 Відповісти
поганих менеджерів вигоняють з роботи без вихідного пособія, а
поганим політикам дають державні нагороди
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19.06.2022 12:36 Відповісти
В Германии население долго выбирало во власть политиков из немецкого "ОРДЛО" - ГДР. Результат, как и в Украине с кучмой 2 раза, стал очевиден только через много лет...
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19.06.2022 12:35 Відповісти
Та нічого страшного - там де темно, там приємно. Зросте народжуванність в Європі. А то, за останні роки, тільки за рахунок іноземців народжуванність ще якось трималась.
Можливо, нарешті ЄС почне працювати над впровадженням альтернативних енергоносіїв швидшими темпами. А то щось знову все тут заглохло.
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19.06.2022 12:47 Відповісти
А можно дать оружие Украине . Она навешает пи@дюлей р

аше . А потом можно поторговаться по поводу газа .
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19.06.2022 14:00 Відповісти
треба німчурі підігнати пару вагонів гороху.. до зими.. і користь і газ ДВА І ОДНОМУ
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19.06.2022 14:10 Відповісти
Така історично технологічна держава не може знайти альтернативу... не вірю. Купа технологій була відкинута через високу собівартість, навіть росія користується альтернативними видами енергії, вода, дрова, вітер, вугілля. А тут чекають доки петух в одне місце клюне.
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19.06.2022 14:13 Відповісти
Хай будують газопровод з Катару, дебіли.
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19.06.2022 14:29 Відповісти
 
 