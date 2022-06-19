Німеччина починає заощаджувати газ: може не вистачити до кінця зими
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Через зменшення постачань "Газпрому" Німеччина розробила заходи зі зменшення споживання газу. Побоюються, що його може не вистачити до кінця зими.
Про це заявив міністр ФРН з питань економіки та захисту клімату Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Німецький уряд планує скоротити використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії. Заповнення сховищ мають прискорити. Також планують задіяти більше вугільних електростанцій.
"Споживання газу має й надалі скорочуватися, однак необхідно, щоб він більш активно надходив у сховища - інакше взимку його може не вистачити", - йдеться у доповіді міністра.
"Очевидно, стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до підйому цін та розколоти нас", - наголосив Габек.
Щоб заповнити сховища, уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро.
Нагадаємо, в середині червня "Газпром" суттєво скоротив постачання газу в Німеччину газопроводом "Північний потік". Пізніше про зменшення обсягів постачання газу з Росії також повідомили Чехія, Австрія, Італія та Франція.
Опитування показують, що вже зараз 72% німців намагаються заощаджувати газ, електрику та автомобільне паливо. Ще 11% збираються почати заощаджувати найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
і шМеркель сказала що все правильно зробила що поставила німеччину в залежність від одного постачальника
це що, заклятий відсоток "мудрого наріду" у кожної нації ?
73% ЗЕлєнських накликали рашистів в Україну, а
72% МЄРкєлєй пересіли на російську газову голку та закрили АЕС
Якщо по простоту, то відсоток тупих, лінивих і недалеких кругом приблизно однаковий. І все вирішує в громаді, в країні, ось ті приблизно 25% населення, Просто в багатьох країн класичної демократії за багато років вже вибудувані застереження щодо впливу цієї більшості (фактично в тих країнах не демократія, а олігархія з елементами етатизму, на основі аристократизму), однак і у них почали вироджуватися демократичні принципи. Думають, що з цим робити.
Стосовно вказаних досліджень - чит. Д. Бреннон, "Проти демократії"
У меня была кочевая жизнь, по пожил на 14 разных квартирах, в пяти разных городах и двух федеральных землях - и нигде не видел газовых плит. Мы не можем экономить на газе - только на электроэнергии. Которую производят, сжигая газ, да.
Но если уж на то пошло, я ещё в самом начале войны купил себе большую литиевую батарею, а заодно небольшую солнечную. Пока ими не пользовался, надеюсь, что не пригодятся - но кто знает...
- билет на автобус по городу человек на 100 тысяч стоит около 3 евро
- месячный абонемент на тот же автобус - 50 евро
- билет на поезд - где-то 2 за зону, полчаса езды - 10 евро
- билет на все виды транспорта по всей стране на день ("билет хорошего дня") - 40 евро.
Я вот работаю в 10 зоне от дома - для меня абонемент на поезд стоил почти 300 евро, пока я в связи с короной не ущёл в home office.
По сути проезд общественным транспортом сделали бесплатным.
А цимес в том, что на машине ездить получается дороже, чем на поезде, даже когда платишь за билет по полной. У меня на работе те, кто ездил на машине - пересели на лето на поезд - 100-200 евро на дороге не валяются.
Потом был Чернобыль - а пуйла в руля ещё не было. Потом ещё и Фукусима прилетела. Да, закрыли атомные станции при пуйле - но была плодородная почва, подогретая ещё и тем, какой крындец с точки зрения экологии творился в Германии, и особенно на Рейне и Рурской области, вплоть до 90х.
Здесь сыграл роль исторический момент. Франция, будучи де-юре державой-победителем, имела больше доступа к ядерным технологиям, раньше перешла на атом, и слезать с него было уже почти невозможно - что стало для неё благословением. В Германии на долю атома приходилось до 30% всей энергии, во Франции - до 80%.
Сейчас атомные электростанции куда надёжнее, и поколение помоложе склоняется к тому, что их пора вводить. Те например, что на ториевых солях вместо урана, вообще не могут рвануть от слова никак. Одними из главных лоббистов ввода в сторой таки, как не покажется странным, являются как раз зелёные, которые лоббировали, чтобы с неё слезали. И, кстати, с подачи зелёных - а не несмотря на протесты, как можно было бы ожидать - в Германии будут дольше использовать для электроэнергии уголь.
Кстати, Индия тут несколько лет назад мощно вложилась именно в торий.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.
росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання.
Все це може бути прискорене через те що... https://t.me/AFUStratCom/3180
поганим політикам дають державні нагороди
Можливо, нарешті ЄС почне працювати над впровадженням альтернативних енергоносіїв швидшими темпами. А то щось знову все тут заглохло.
аше . А потом можно поторговаться по поводу газа .