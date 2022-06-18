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Меркель про "Північний потік-2": Газ не був зброєю Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2", хоч це і поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.

Про це Меркель заявила в інтерв’ю RND, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу", – зазначила колишня канцлерка.

Саме на цьому тлі вона вважала виправданим будівництво "Північного потоку-2" після укладання Мінських домовленостей.

Меркель при цьому не вважає, що газопровід поставив Україну у більш вразливе становище.

Також читайте: Меркель про напад Росії на Україну: "Я себе не звинувачую"

"Тоді міркували так: якщо "Північний потік-2" запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї", – сказала вона і додала, що перед вторгненням Росії жоден кубічний метр газу так і не постачався трубопроводом.

"У цьому сенсі газ не був зброєю (Росії)", – підсумувала Меркель.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
Всі все прикрасно знали і розуміли, єдине чого не врахували це супротив агресії українців.
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18.06.2022 11:06
+40
Зараз модно косити під ідіота?
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18.06.2022 11:02
+35
❗️ Якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, Польща може взяти на себе ППО над західними областями нашого сусіда, - екс-керівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей
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18.06.2022 11:12
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Курва працює під Пуйлом
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18.06.2022 12:39 Відповісти
Ой, краще б вже нудисткою залишалася і не лізла в політику:

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18.06.2022 12:39 Відповісти
Можно было списать на маразм и тупость, но Меркель и не стала и не тупая. Остаётся расчет.
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18.06.2022 12:58 Відповісти
Про цю курву 1 писати н1чого не хочеться.
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18.06.2022 13:24 Відповісти
Тупа путінська шалава яка загнала Європу у залежність від рашистів
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18.06.2022 12:59 Відповісти
упоротая швайн
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18.06.2022 13:00 Відповісти
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18.06.2022 14:19 Відповісти
знает кошка чьё сало съела...
пытается оправдаться, ****
бабло путинское мыла себя не забывала
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18.06.2022 13:12 Відповісти
Эта свинья не мыла бабки, она идейная, что еще хуже!!!
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18.06.2022 13:15 Відповісти
вона не ідейна це раз і бабки має велечезні це два бо такі як вона грязні гроші
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18.06.2022 13:21 Відповісти
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в руководящий орган национальной компании «Газпром» после истечения срока полномочий, сообщил Алексей Миллер. Меркель также получит 0,04% акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов».
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07.10.2022 09:20 Відповісти
Чтоб ты здохла, старая путинская свинья!!!
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18.06.2022 13:13 Відповісти
шльондра просто мерзотна шльондра
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18.06.2022 13:20 Відповісти
Я у мамочки дурочка или нас за придурков держит и себя умнее нас считает?
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18.06.2022 13:31 Відповісти
Deutsches Schwein
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18.06.2022 13:40 Відповісти
Это немецкий вариант Вальки-стакана - та же комсомольская шалашевка.
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18.06.2022 13:41 Відповісти
Шлюшка комсомольська.
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18.06.2022 14:02 Відповісти
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18.06.2022 14:22 Відповісти
Посадила Европу на монопольную безальтернативу от нацистов. И снова ссылается на ядерный статус мордора, хотя при чем тут газ к ядерным ракетам, как и карлик, который постоянно угрожает ядерным оружием. пара работает в смычке.
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18.06.2022 14:23 Відповісти
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в руководящий орган национальной компании «Газпром» после истечения срока полномочий, сообщил Алексей Миллер. Меркель также получит 0,04% акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов».
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07.10.2022 09:21 Відповісти
У школі вчителя називають такі промови"детский лєпєт". Та сама манера брехати та на чорне казати біле як у х*йла. Тьху потвора. Як у кацапів-Абама насрав мені у штанці!? Зганьбила себе і свою державу.
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18.06.2022 15:49 Відповісти
Ох уж эти гдровские комсомолки и комсомольцы. Да все всё уже поняли. Правда это все равно ничего не изменит. Наверное все же таки никуда не деться и третья мировая не за горами. По другому не дойдет
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18.06.2022 16:28 Відповісти
ХА ХА ХА
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18.06.2022 18:51 Відповісти
путінська політична шльондра
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18.06.2022 19:11 Відповісти
Газ був, є, і буде зброєю Росії!
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19.06.2022 10:47 Відповісти
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