Меркель о "Северном потоке-2": Газ не был оружием России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство "Северного потока-2", хотя это и поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России.

Об этом Меркель заявила в интервью RND, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со вторым крупнейшим ядерным государством мира", - отметила бывший канцлер.

Именно на этом фоне она считала оправданным строительство Северного потока-2 после заключения Минских договоренностей.

Меркель при этом не считает, что газопровод поставил Украину в более уязвимое положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о нападении России на Украину: "Я себя не обвиняю"

"Тогда размышляли так: если "Северный поток-2" заработает, Путин не будет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", – сказала она и добавила, что перед вторжением России ни один кубический метр газа так и не поставлялся трубопроводом.

"В этом смысле газ не был оружием (России)", – подытожила Меркель.