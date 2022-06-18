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Меркель о "Северном потоке-2": Газ не был оружием России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство "Северного потока-2", хотя это и поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России.

Об этом Меркель заявила в интервью RND, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со вторым крупнейшим ядерным государством мира", - отметила бывший канцлер.

Именно на этом фоне она считала оправданным строительство Северного потока-2 после заключения Минских договоренностей.

Меркель при этом не считает, что газопровод поставил Украину в более уязвимое положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о нападении России на Украину: "Я себя не обвиняю"

"Тогда размышляли так: если "Северный поток-2" заработает, Путин не будет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", – сказала она и добавила, что перед вторжением России ни один кубический метр газа так и не поставлялся трубопроводом.

"В этом смысле газ не был оружием (России)", – подытожила Меркель.
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Топ комментарии
+47
Всі все прикрасно знали і розуміли, єдине чого не врахували це супротив агресії українців.
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18.06.2022 11:06
+40
Зараз модно косити під ідіота?
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18.06.2022 11:02
+35
❗️ Якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, Польща може взяти на себе ППО над західними областями нашого сусіда, - екс-керівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей
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18.06.2022 11:12
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Курва працює під Пуйлом
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18.06.2022 12:39 Ответить
Ой, краще б вже нудисткою залишалася і не лізла в політику:

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18.06.2022 12:39 Ответить
Можно было списать на маразм и тупость, но Меркель и не стала и не тупая. Остаётся расчет.
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18.06.2022 12:58 Ответить
Про цю курву 1 писати н1чого не хочеться.
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18.06.2022 13:24 Ответить
Тупа путінська шалава яка загнала Європу у залежність від рашистів
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18.06.2022 12:59 Ответить
упоротая швайн
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18.06.2022 13:00 Ответить
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18.06.2022 14:19 Ответить
знает кошка чьё сало съела...
пытается оправдаться, ****
бабло путинское мыла себя не забывала
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18.06.2022 13:12 Ответить
Эта свинья не мыла бабки, она идейная, что еще хуже!!!
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18.06.2022 13:15 Ответить
вона не ідейна це раз і бабки має велечезні це два бо такі як вона грязні гроші
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18.06.2022 13:21 Ответить
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в руководящий орган национальной компании «Газпром» после истечения срока полномочий, сообщил Алексей Миллер. Меркель также получит 0,04% акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов».
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07.10.2022 09:20 Ответить
Чтоб ты здохла, старая путинская свинья!!!
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18.06.2022 13:13 Ответить
шльондра просто мерзотна шльондра
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18.06.2022 13:20 Ответить
Я у мамочки дурочка или нас за придурков держит и себя умнее нас считает?
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18.06.2022 13:31 Ответить
Deutsches Schwein
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18.06.2022 13:40 Ответить
Это немецкий вариант Вальки-стакана - та же комсомольская шалашевка.
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18.06.2022 13:41 Ответить
Шлюшка комсомольська.
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18.06.2022 14:02 Ответить
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18.06.2022 14:22 Ответить
Посадила Европу на монопольную безальтернативу от нацистов. И снова ссылается на ядерный статус мордора, хотя при чем тут газ к ядерным ракетам, как и карлик, который постоянно угрожает ядерным оружием. пара работает в смычке.
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18.06.2022 14:23 Ответить
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в руководящий орган национальной компании «Газпром» после истечения срока полномочий, сообщил Алексей Миллер. Меркель также получит 0,04% акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов».
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07.10.2022 09:21 Ответить
У школі вчителя називають такі промови"детский лєпєт". Та сама манера брехати та на чорне казати біле як у х*йла. Тьху потвора. Як у кацапів-Абама насрав мені у штанці!? Зганьбила себе і свою державу.
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18.06.2022 15:49 Ответить
Ох уж эти гдровские комсомолки и комсомольцы. Да все всё уже поняли. Правда это все равно ничего не изменит. Наверное все же таки никуда не деться и третья мировая не за горами. По другому не дойдет
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18.06.2022 16:28 Ответить
ХА ХА ХА
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18.06.2022 18:51 Ответить
путінська політична шльондра
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18.06.2022 19:11 Ответить
Газ був, є, і буде зброєю Росії!
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19.06.2022 10:47 Ответить
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