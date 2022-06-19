РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6092 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 105 33
Газ (10098) Газпром (3166) Германия (6021) Хабек (30)

Германия начинает экономить газ: может не хватить до конца зимы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,рф

Из-за уменьшения поставок "Газпрома" Германия разработала меры по уменьшению потребления газа. Опасаются, что его может не хватить до конца зимы.

Об этом заявил министр ФРГ по экономике и защите климата Роберт Габек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Немецкое правительство планирует сократить использование газа в промышленности и производстве электроэнергии. Заполнение хранилищ должно быть ускорено. Также планируется задействовать больше угольных электростанций.

"Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо, чтобы он более активно поступал в хранилища - иначе зимой его может не хватить", - говорится в докладе министра.

"Очевидно, стратегия Путина состоит в том, чтобы внушить в нас неуверенность, привести к подъему цен и расколоть нас", - подчеркнул Габек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о "Северном потоке-2": Газ не был оружием России

Чтобы заполнить хранилища, правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро.

Напомним, в середине июня "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток". Позже об уменьшении объемов поставок газа из России также сообщили Чехия, Австрия, Италия и Франция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Опросы показывают, что уже сейчас 72% немцев пытаются экономить газ, электричество и автомобильное топливо. Еще 11% собираются начать экономить в ближайшее время.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
то німці все вигадують, шМеркель сказала що параша не використовує газ як зброю

і шМеркель сказала що все правильно зробила що поставила німеччину в залежність від одного постачальника
показать весь комментарий
19.06.2022 11:56
+13
********** консервы типо Шредера постарались чтобы посадить всю Европу на росийскую газовую иглу. У нас кстати та же самая проблема.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:07
+9
Потому, что надо было меньше с рашкой целоваться и всякие потоки строить. Бесят прям суки
показать весь комментарий
19.06.2022 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то німці все вигадують, шМеркель сказала що параша не використовує газ як зброю

і шМеркель сказала що все правильно зробила що поставила німеччину в залежність від одного постачальника
показать весь комментарий
19.06.2022 11:56 Ответить
уже сейчас 72% немцев пытаются экономить газ

це що, заклятий відсоток "мудрого наріду" у кожної нації ?

73% ЗЕлєнських накликали рашистів в Україну, а
72% МЄРкєлєй пересіли на російську газову голку та закрили АЕС
показать весь комментарий
19.06.2022 12:30 Ответить
так, відповідно до багаторічних загальносвітових досліджень приблизно стільки в кожній країні системно дезорієнтованих, необізнаних (і т.п.) громадян.Це якщо по коректному і мудрому сказати.

Якщо по простоту, то відсоток тупих, лінивих і недалеких кругом приблизно однаковий. І все вирішує в громаді, в країні, ось ті приблизно 25% населення, Просто в багатьох країн класичної демократії за багато років вже вибудувані застереження щодо впливу цієї більшості (фактично в тих країнах не демократія, а олігархія з елементами етатизму, на основі аристократизму), однак і у них почали вироджуватися демократичні принципи. Думають, що з цим робити.

Стосовно вказаних досліджень - чит. Д. Бреннон, "Проти демократії"
показать весь комментарий
19.06.2022 12:42 Ответить
Не газ, а "газ, электроэнергию и автомобильное топливо".

У меня была кочевая жизнь, по пожил на 14 разных квартирах, в пяти разных городах и двух федеральных землях - и нигде не видел газовых плит. Мы не можем экономить на газе - только на электроэнергии. Которую производят, сжигая газ, да.

Но если уж на то пошло, я ещё в самом начале войны купил себе большую литиевую батарею, а заодно небольшую солнечную. Пока ими не пользовался, надеюсь, что не пригодятся - но кто знает...
показать весь комментарий
19.06.2022 12:49 Ответить
Давно пора.Ми тримаємо температуру до 18C і нічого,все прекрасно
показать весь комментарий
19.06.2022 17:13 Ответить
Зимой я в теперешней квартире хожу в свитере, притом что температура на улице почти никогда не опускается ниже нуля. И в прошлой тоже приходилось. Возможно, дело в том, что дома были старые - впрочем, когда тут один раз вдарил таки мороз в -20°С, намного холоднее в квартире не было.
показать весь комментарий
19.06.2022 20:53 Ответить
Теперь, как, наприемр, экономят топливо. Если есть знакомые беженцы в Германии, они наверняка уже рассказали вам про "билет за 9 евро". Это проездной по всей стране на месяц, действующий во всех видах городского и пригородного транспорта, и он стоит, за месяц - 9 евро. Это притом, что в другое время:

- билет на автобус по городу человек на 100 тысяч стоит около 3 евро
- месячный абонемент на тот же автобус - 50 евро
- билет на поезд - где-то 2 за зону, полчаса езды - 10 евро
- билет на все виды транспорта по всей стране на день ("билет хорошего дня") - 40 евро.

Я вот работаю в 10 зоне от дома - для меня абонемент на поезд стоил почти 300 евро, пока я в связи с короной не ущёл в home office.

По сути проезд общественным транспортом сделали бесплатным.

А цимес в том, что на машине ездить получается дороже, чем на поезде, даже когда платишь за билет по полной. У меня на работе те, кто ездил на машине - пересели на лето на поезд - 100-200 евро на дороге не валяются.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:04 Ответить
Viele Dank, liebe Grossmuter Angela
показать весь комментарий
19.06.2022 12:32 Ответить
А якого біса ви розвалили свої АЄС?
показать весь комментарий
19.06.2022 11:57 Ответить
********** консервы типо Шредера постарались чтобы посадить всю Европу на росийскую газовую иглу. У нас кстати та же самая проблема.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:07 Ответить
Всё началось гораздо раньше, с боязнью атомных технологий как таковых. Например, в Австоии уже построили АЭС в Цветендорфе, но в 1978 году провели референдум, включать или нет - и 50,47% прологосовали против. Так она и стоит теперь музеем ядерных технологий 70х - в реактор можно влезть, потому что он никогда не работал.

Потом был Чернобыль - а пуйла в руля ещё не было. Потом ещё и Фукусима прилетела. Да, закрыли атомные станции при пуйле - но была плодородная почва, подогретая ещё и тем, какой крындец с точки зрения экологии творился в Германии, и особенно на Рейне и Рурской области, вплоть до 90х.

Здесь сыграл роль исторический момент. Франция, будучи де-юре державой-победителем, имела больше доступа к ядерным технологиям, раньше перешла на атом, и слезать с него было уже почти невозможно - что стало для неё благословением. В Германии на долю атома приходилось до 30% всей энергии, во Франции - до 80%.

Сейчас атомные электростанции куда надёжнее, и поколение помоложе склоняется к тому, что их пора вводить. Те например, что на ториевых солях вместо урана, вообще не могут рвануть от слова никак. Одними из главных лоббистов ввода в сторой таки, как не покажется странным, являются как раз зелёные, которые лоббировали, чтобы с неё слезали. И, кстати, с подачи зелёных - а не несмотря на протесты, как можно было бы ожидать - в Германии будут дольше использовать для электроэнергии уголь.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:29 Ответить
В том-то и прикол, что даже в США атомные электростанции кое-где переоборудуют в газовые, как промежуточное решение перед переходом на что-нибудь ещё более современное. Так что тенденция была бы правильной, не будь российский газ - оружием.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:41 Ответить
Ядерная энергия более долгосрочна, кто бы что не говорил. Она и экологичнее, и дешевле. Лучше во всем. Боязь ядерки это современный неолуддизм.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:44 Ответить
Я за что купил на Freethink, за то и продаю. Видимо, строить полноценные ториевые электростанции на месте урановых - пока ещё по каким-то причинам нельзя. Может, дело даже не в технологии, а в аккредитации.

Кстати, Индия тут несколько лет назад мощно вложилась именно в торий.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:13 Ответить
у нас проблема что г-но из чернобыля опять разнесли из зоны... и так будет ещё дофига тысяч лет. идите нафиг со своей дешевой энергией
показать весь комментарий
19.06.2022 12:29 Ответить
Технология в Чернобыле просто ненадежная была. Вот и всё. Другие станции по более надежной технологии стоят по всему миру. Будущее за термоядерной энергией всё равно.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:43 Ответить
У цій ситуації багато змінних, але схоже, що всі ми - на межі справжньої газової кризи в Європі, яка вибухне цієї зими.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.

росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання.

Все це може бути прискорене через те що... https://t.me/AFUStratCom/3180
показать весь комментарий
19.06.2022 11:57 Ответить
Нічого страшного не сталось, просто трохи обрізали гешефт бенефіціарам німецького газового хабу - купівля за 300 євро за тис. куб., а продаж за 1000. На цьому, власне, і було побудоване все економічне чудо ФРН.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:10 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 12:12 Ответить
Потому, что надо было меньше с рашкой целоваться и всякие потоки строить. Бесят прям суки
показать весь комментарий
19.06.2022 12:12 Ответить
Для безопасного существования тоталитарной власти кремлёвского рейха необходимо ослабление и разобщение Запада, потом можно силой диктовать любые условия каждой стране или вообще Павтарить. Так что Боритеся немцы - Поборете.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:14 Ответить
Трохи перегинає .Не заощаджують ,бо не вистачить,а заощаджують,бо так треба.А чи вистачить чи ні,то залежить від зими,поставок з інших країн.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:16 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 12:18 Ответить
цієї зими багато німців буде гріти чарівна посмішка Мєркєль... та буйла
показать весь комментарий
19.06.2022 12:34 Ответить
Тут всі питання до Меркель яка посадила Німеччину на газову голку, хоча прикрасно розуміла чим все це закінчиться. Одного не передбачила, що Україна зможе протистояти росії.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:33 Ответить
поганих менеджерів вигоняють з роботи без вихідного пособія, а
поганим політикам дають державні нагороди
показать весь комментарий
19.06.2022 12:36 Ответить
В Германии население долго выбирало во власть политиков из немецкого "ОРДЛО" - ГДР. Результат, как и в Украине с кучмой 2 раза, стал очевиден только через много лет...
показать весь комментарий
19.06.2022 12:35 Ответить
Та нічого страшного - там де темно, там приємно. Зросте народжуванність в Європі. А то, за останні роки, тільки за рахунок іноземців народжуванність ще якось трималась.
Можливо, нарешті ЄС почне працювати над впровадженням альтернативних енергоносіїв швидшими темпами. А то щось знову все тут заглохло.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:47 Ответить
А можно дать оружие Украине . Она навешает пи@дюлей р

аше . А потом можно поторговаться по поводу газа .
показать весь комментарий
19.06.2022 14:00 Ответить
треба німчурі підігнати пару вагонів гороху.. до зими.. і користь і газ ДВА І ОДНОМУ
показать весь комментарий
19.06.2022 14:10 Ответить
Така історично технологічна держава не може знайти альтернативу... не вірю. Купа технологій була відкинута через високу собівартість, навіть росія користується альтернативними видами енергії, вода, дрова, вітер, вугілля. А тут чекають доки петух в одне місце клюне.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:13 Ответить
Хай будують газопровод з Катару, дебіли.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:29 Ответить
 
 