Германия начинает экономить газ: может не хватить до конца зимы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Из-за уменьшения поставок "Газпрома" Германия разработала меры по уменьшению потребления газа. Опасаются, что его может не хватить до конца зимы.
Об этом заявил министр ФРГ по экономике и защите климата Роберт Габек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Немецкое правительство планирует сократить использование газа в промышленности и производстве электроэнергии. Заполнение хранилищ должно быть ускорено. Также планируется задействовать больше угольных электростанций.
"Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо, чтобы он более активно поступал в хранилища - иначе зимой его может не хватить", - говорится в докладе министра.
"Очевидно, стратегия Путина состоит в том, чтобы внушить в нас неуверенность, привести к подъему цен и расколоть нас", - подчеркнул Габек.
Чтобы заполнить хранилища, правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро.
Напомним, в середине июня "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток". Позже об уменьшении объемов поставок газа из России также сообщили Чехия, Австрия, Италия и Франция.
Опросы показывают, что уже сейчас 72% немцев пытаются экономить газ, электричество и автомобильное топливо. Еще 11% собираются начать экономить в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
і шМеркель сказала що все правильно зробила що поставила німеччину в залежність від одного постачальника
це що, заклятий відсоток "мудрого наріду" у кожної нації ?
73% ЗЕлєнських накликали рашистів в Україну, а
72% МЄРкєлєй пересіли на російську газову голку та закрили АЕС
Якщо по простоту, то відсоток тупих, лінивих і недалеких кругом приблизно однаковий. І все вирішує в громаді, в країні, ось ті приблизно 25% населення, Просто в багатьох країн класичної демократії за багато років вже вибудувані застереження щодо впливу цієї більшості (фактично в тих країнах не демократія, а олігархія з елементами етатизму, на основі аристократизму), однак і у них почали вироджуватися демократичні принципи. Думають, що з цим робити.
Стосовно вказаних досліджень - чит. Д. Бреннон, "Проти демократії"
У меня была кочевая жизнь, по пожил на 14 разных квартирах, в пяти разных городах и двух федеральных землях - и нигде не видел газовых плит. Мы не можем экономить на газе - только на электроэнергии. Которую производят, сжигая газ, да.
Но если уж на то пошло, я ещё в самом начале войны купил себе большую литиевую батарею, а заодно небольшую солнечную. Пока ими не пользовался, надеюсь, что не пригодятся - но кто знает...
- билет на автобус по городу человек на 100 тысяч стоит около 3 евро
- месячный абонемент на тот же автобус - 50 евро
- билет на поезд - где-то 2 за зону, полчаса езды - 10 евро
- билет на все виды транспорта по всей стране на день ("билет хорошего дня") - 40 евро.
Я вот работаю в 10 зоне от дома - для меня абонемент на поезд стоил почти 300 евро, пока я в связи с короной не ущёл в home office.
По сути проезд общественным транспортом сделали бесплатным.
А цимес в том, что на машине ездить получается дороже, чем на поезде, даже когда платишь за билет по полной. У меня на работе те, кто ездил на машине - пересели на лето на поезд - 100-200 евро на дороге не валяются.
Потом был Чернобыль - а пуйла в руля ещё не было. Потом ещё и Фукусима прилетела. Да, закрыли атомные станции при пуйле - но была плодородная почва, подогретая ещё и тем, какой крындец с точки зрения экологии творился в Германии, и особенно на Рейне и Рурской области, вплоть до 90х.
Здесь сыграл роль исторический момент. Франция, будучи де-юре державой-победителем, имела больше доступа к ядерным технологиям, раньше перешла на атом, и слезать с него было уже почти невозможно - что стало для неё благословением. В Германии на долю атома приходилось до 30% всей энергии, во Франции - до 80%.
Сейчас атомные электростанции куда надёжнее, и поколение помоложе склоняется к тому, что их пора вводить. Те например, что на ториевых солях вместо урана, вообще не могут рвануть от слова никак. Одними из главных лоббистов ввода в сторой таки, как не покажется странным, являются как раз зелёные, которые лоббировали, чтобы с неё слезали. И, кстати, с подачи зелёных - а не несмотря на протесты, как можно было бы ожидать - в Германии будут дольше использовать для электроэнергии уголь.
Кстати, Индия тут несколько лет назад мощно вложилась именно в торий.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.
росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання.
Все це може бути прискорене через те що... https://t.me/AFUStratCom/3180
поганим політикам дають державні нагороди
Можливо, нарешті ЄС почне працювати над впровадженням альтернативних енергоносіїв швидшими темпами. А то щось знову все тут заглохло.
аше . А потом можно поторговаться по поводу газа .