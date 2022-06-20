Украина хочет подписать отдельный договор с каждым государством-гарантом безопасности
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Кроме общего рамочного договора по гарантиям безопасности, Украина хочет подписать отдельные двусторонние договоры с каждой страной-гарантом.
Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Разные государства имеют разные внутренние процедуры и особенности. Поэтому это может быть большой рамочный договор по гарантиям безопасности, который будет содержать общие принципы, параметры и инструментарии. Его должны подписать все или большинство государств-гарантов", – сказал он.
По словам Ермака, этот договор должен пройти все внутренние процедуры, локальные легализации, ратификацию парламентами.
"Но на его основе нужно будет заключить дополнительные двусторонние гарантийные договоры с каждым государством-гарантом. Они будут содержать больше деталей и больше конкретики. И также должны быть полностью ратифицировано внутри государств-подписантов", - отметил Ермак.
"Мы стремимся использовать лучший опыт развития международного права и наш опыт во взаимодействии с партнерами до и после 24 февраля", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Он также против переименования улицы Пушкина. Объясняет это тем, что «Одесса - межкультурная столица Украины».
Что ж, для Труханова пытки, изнасилования и мародерства армии рф - все еще не достаточный повод сжечь все мосты с агрессором.
Єдиний гарант - ЗСУ, озброєні штатівською зброєю!
Окремі договори підписуй з Подоляком, Арахамією, Безуглою та Верещук у туалеті ОПи!
Проти якої є величезні підозри
Хто воно, що воно ?
Тут всі хотіли турків гарантами у березні ... і що ... зараз хтось хоче бачити цих торгащів гарантами?
Здається, бубочка не має права більше займати найвищу посаду України.
Скільки можна тріпати нерви українцям?
Знову Майдан - вибирають Порошенка, який веде в ЄС і в НАТО. Знову українці вважають, що дуже повільно і вибирають скомороха-малороса "какая разница".
Так яке нам НАТО?
Лядь, ну яким боком фсбшний завхоз дерьмак до рішення Українців бути в НАТО?
В рамках "єднання" та "мораторію на критику" т. Єрмак виступив з заявою, що "ми не допустили би Мінських угод" (с), і тут одразу впізнається рука творців "ми умєрлі би за Крим".
Те, що вони "допустили" ще доведеться розбирати, питання настільки гострі та на поверхні, аж боляче дивитись - що дискредитація Мінських з цих вуст виглядає не просто невчасною істерікою, а послідовною роботою на розкол суспільства та ставить під сумнів спроможність держави вести послідовну політику.
Бо Мінські якраз накинули намордник на кремль та роками рятували українців від того, що сталось в Бучі та Маріуполі, одночасно надаючи дорогоцінний час для розбудови ЗСУ, ракетних програм та інтеграції в євроатлантичну спільноту.
Як було використано цей час "іншими прізвищами" - ми всі бачимо і розхльобуємо страшною ціною, поки нам продовжують полоскати мозгі як раніше було погано і як зараз чудово.
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Я б ще спитав чи не одна й та сама рука відпускала вагнерівців та розміновувала Чонгар, і тепер намагається перевести стрілки на "погані Мінські" - але вслід почне звонити ДБР і питати чи я точно "в АТО", тому поки не буду, страшно шо ппц.
Курс в НАТО прописано в конституції України, всі кацапські консерви ідуть за кацапським військовим кораблем.
А лендлиз - это оружие и амуниция аж до самой нашей победы.
Почувствуйте разницу.