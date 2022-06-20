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Украина хочет подписать отдельный договор с каждым государством-гарантом безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ермак

Кроме общего рамочного договора по гарантиям безопасности, Украина хочет подписать отдельные двусторонние договоры с каждой страной-гарантом.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Разные государства имеют разные внутренние процедуры и особенности. Поэтому это может быть большой рамочный договор по гарантиям безопасности, который будет содержать общие принципы, параметры и инструментарии. Его должны подписать все или большинство государств-гарантов", – сказал он.

По словам Ермака, этот договор должен пройти все внутренние процедуры, локальные легализации, ратификацию парламентами.

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"Но на его основе нужно будет заключить дополнительные двусторонние гарантийные договоры с каждым государством-гарантом. Они будут содержать больше деталей и больше конкретики. И также должны быть полностью ратифицировано внутри государств-подписантов", - отметил Ермак.

"Мы стремимся использовать лучший опыт развития международного права и наш опыт во взаимодействии с партнерами до и после 24 февраля", - сказал он.

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Топ комментарии
+38
Тільки НАТО!!!
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20.06.2022 12:06
+26
Твоя справа скрепки, кнопки, віники та швабри.
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20.06.2022 12:06
+22
Посмотрите-ка на Елдака. До сих пор эта ФСБшная морда продвигает нейтральный статус Украины! Глянь в Конститкцию, ********** выползень. Там написано, что Украина идёт в НАТО!
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20.06.2022 12:08
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Тільки НАТО!!!
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20.06.2022 12:06 Ответить
Росія і всі зрадники бояться НАТО
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20.06.2022 12:12 Ответить
Мэр Одессы Труханов обеспокоен ростом ненависти ко всему российскому 🤡

‎Он также против переименования улицы Пушкина. Объясняет это тем, что «‎Одесса - межкультурная столица Украины»‎.

Что ж, для Труханова пытки, изнасилования и мародерства армии рф - все еще не достаточный повод сжечь все мосты с агрессором.
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20.06.2022 12:14 Ответить
Труханов же громадянин Росії
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20.06.2022 12:19 Ответить
Та Греції.
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20.06.2022 12:24 Ответить
В море этого козла выбросить на хрен.
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20.06.2022 12:43 Ответить
Пізд@ць якій упоротий чувак!
Єдиний гарант - ЗСУ, озброєні штатівською зброєю!
Окремі договори підписуй з Подоляком, Арахамією, Безуглою та Верещук у туалеті ОПи!
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20.06.2022 12:45 Ответить
В Україні мають бути розташовані склади зі всією необхідною зброєю, біля кожного села та міста. Договори можуть стосуватись розміщення іноземних баз.
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20.06.2022 13:40 Ответить
це можливо тільки після повного розвалу рашки, а вже після розвалу рашки НАТО буде просто не потрібне)
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20.06.2022 13:35 Ответить
Це він заявив як завхоз чи як коханець найвеличнішого?
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20.06.2022 12:06 Ответить
как представитель ***** в оп-е найвеличнішого.
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20.06.2022 12:12 Ответить
2 в 1
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20.06.2022 12:45 Ответить
Твоя справа скрепки, кнопки, віники та швабри.
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20.06.2022 12:06 Ответить
Хочу посмотреть на подписантов. Для начала, существуют ли такие в природе.
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20.06.2022 12:08 Ответить
Посмотрите-ка на Елдака. До сих пор эта ФСБшная морда продвигает нейтральный статус Украины! Глянь в Конститкцию, ********** выползень. Там написано, что Украина идёт в НАТО!
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20.06.2022 12:08 Ответить
І чого про це говорить людина без посади?
Проти якої є величезні підозри
Хто воно, що воно ?
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20.06.2022 12:09 Ответить
Більше того, як тільки до справи береться "Козырь" з'являються рішення які є не на користь державі.
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20.06.2022 12:48 Ответить
Хтось !!башиться, а Єрмак вже про договори щось плете! Єрмак, займись дироколами і степлерами. Озброєнням армії нехай займаються інші. Досить ліпити з себе вялікого політика! Ви вже, що могли - зробили, тепер ми маємо битися на смерть.
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20.06.2022 12:09 Ответить
вони хочуть зробити, а потім нас просто перед фактом поставити, як з невзоровим, та ще й скажуть що ми самі цього хотіли.
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20.06.2022 12:33 Ответить
"вы прочитали краткий план гарантий безопасности по дерьмаку-*****"
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20.06.2022 12:10 Ответить
Швабри і віники всі порахував, принтери всі заправив? Іди з секретарками каву пити, а не про політику пи...діти!
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20.06.2022 12:11 Ответить
Пішов ти в сраку елдак.
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20.06.2022 12:11 Ответить
Які щє гарантії дебіл? .... єдина гарантія це гола земля від Харкова до Уралу

Тут всі хотіли турків гарантами у березні ... і що ... зараз хтось хоче бачити цих торгащів гарантами?
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20.06.2022 12:12 Ответить
Яким боком Єрмак до України, її зовнішньо-політичної діяльності і тим паче до гарантій її бнзпеки?
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20.06.2022 12:13 Ответить
Вилізло, гнида....
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20.06.2022 12:16 Ответить
Зелені потвори за своє - якісь гарантії поза НАТО.
Здається, бубочка не має права більше займати найвищу посаду України.
Скільки можна тріпати нерви українцям?
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20.06.2022 12:21 Ответить
запитайте це у Генсекретаря НАТО. Він чомусь не може чітко і зрозуміло пояснити, чому Україна не в НАТО ще з 2014 року. Хоча тут і пояснювати не потрібно...
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20.06.2022 13:36 Ответить
Так, пояснювати не потрібно. Всі знають, що українці після Майдану обирають Ющенка, який веде в Європу і НАТО, потім вибирають ЗеКа.
Знову Майдан - вибирають Порошенка, який веде в ЄС і в НАТО. Знову українці вважають, що дуже повільно і вибирають скомороха-малороса "какая разница".

Так яке нам НАТО?
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20.06.2022 14:18 Ответить
Так цей бред виявляється має свого автора- Єрмака
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20.06.2022 12:23 Ответить
Я дождусь когда этого питараса расстреляют???????????????????????
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20.06.2022 12:23 Ответить
Тільки як Шефіра. Це максимум.
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20.06.2022 13:21 Ответить
Всі ці гаранти відразу зникнуть вразі потреби, тому що договір має бути взаємним як в НАТО - інакше це буде черговий Будапештський меморандум. Складаеться враження що всі ці видумки з гарантіями лише для того щоб догодити кремлю і недопустити країну в НАТО.
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20.06.2022 12:26 Ответить
це не враження, це так і є. НАТО бояться нас до себе брати, щоб "не злити путлера і росію". І поки існує путінська росія - не візьмуть.
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20.06.2022 13:38 Ответить
це на весь вік Боневтіка вистачить. Але класно задумав, в світовій історії такої хлестаковщини не було. Гаранти ну прямо в черзі стоять, ждуть ручку поцілувати. Відчуваючи його наступні ходи, єдиним гарантом передбачається лаптестан на чолі з Алексом. Юліан Семенов, на що був фантаст, відпочиває. Сьогодні Єрмак дістав козирі. Як колись за царя говорили про таких ГРАФ, В РУКАВЕ У ВАС БУБНОВИЙ ТУЗ. Це є в натурі наш ответ Чемберлену
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20.06.2022 12:27 Ответить
Какие нахрен гарантии? Тем более, когда этот бред высрал агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак. Это типичный разводняк. У нас уже были гарантии, когда отдавали ядерное оружие. НАТО и только НАТО. Это настоящая гарантия нашей безопасности. Тем более, что это НАТО должно проситься к нашим ВСУ, которые показали всей Европе, что воюют не числом, как кацапы, а умением.
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20.06.2022 12:28 Ответить
Елдак забыл добавить, что его Параша тоже претендует на "гаранта безпеки", и с ней он тоже хочет подписать "договор" о дружбе, любви и целовании её в дупу. После такого "договора" все санкции против Параши были бы сняты, и обо всех репарациях пришлось бы забыть.
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20.06.2022 12:30 Ответить
Засуньте собі, та вашому *****, всі гарантії в те місце, на якому сидите.
Лядь, ну яким боком фсбшний завхоз дерьмак до рішення Українців бути в НАТО?
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20.06.2022 12:30 Ответить
Австрія була нейтральною під час Другої світової війни. Нідерланди та Фінляндія намагалися бути максимально нейтральними до Другої світової війни. Це допомогло? Ні, всі вони були захоплені. Єдиними розумними гарантіями є збройні сили та НАТО. Я дуже втомився від цієї нісенітниці про нейтралітет, на яку ніхто, крім росіян, не погоджувався.
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20.06.2022 12:34 Ответить
Снова выполз зе-завхоз с внешне политическими заявлениями...
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20.06.2022 12:35 Ответить
Про що цей зрадник там домовляється???
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20.06.2022 12:45 Ответить
Ага. Значит договорняк с кацапами на счет НАТО никуда не делся, плетут какие-то "гарантии" за нашими спинами?
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20.06.2022 12:46 Ответить
заткніть завгоспа
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20.06.2022 12:54 Ответить
Единим ГАРАНТОМ безпекі України є і мають бути ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!!!
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20.06.2022 13:02 Ответить
Валерій Прозапас

В рамках "єднання" та "мораторію на критику" т. Єрмак виступив з заявою, що "ми не допустили би Мінських угод" (с), і тут одразу впізнається рука творців "ми умєрлі би за Крим".

Те, що вони "допустили" ще доведеться розбирати, питання настільки гострі та на поверхні, аж боляче дивитись - що дискредитація Мінських з цих вуст виглядає не просто невчасною істерікою, а послідовною роботою на розкол суспільства та ставить під сумнів спроможність держави вести послідовну політику.

Бо Мінські якраз накинули намордник на кремль та роками рятували українців від того, що сталось в Бучі та Маріуполі, одночасно надаючи дорогоцінний час для розбудови ЗСУ, ракетних програм та інтеграції в євроатлантичну спільноту.

Як було використано цей час "іншими прізвищами" - ми всі бачимо і розхльобуємо страшною ціною, поки нам продовжують полоскати мозгі як раніше було погано і як зараз чудово.

...........

Я б ще спитав чи не одна й та сама рука відпускала вагнерівців та розміновувала Чонгар, і тепер намагається перевести стрілки на "погані Мінські" - але вслід почне звонити ДБР і питати чи я точно "в АТО", тому поки не буду, страшно шо ппц.
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20.06.2022 13:03 Ответить
Пішов на *ер! Тільки НАТО! Єрмака судити треба!
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20.06.2022 14:13 Ответить
В этой идее есть рациональное зерно, но точно не в редакции дерьмака и зебобы. Этим будет заниматься уже другая власть.... я надеюсь. НАТО нам не светит в ближайшие пару десятилетий а воевать надо уже сейчас, и в ближайшие годы. И союзников искать уже сейчас.
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20.06.2022 14:24 Ответить
Кацапія надасть нам Ве-еликі Гарантії, і навіть підпише скільки завгодно екземплярів на любих бланках. Нам гарантована недоторканність кордонів, і припинення всіх війн. і економічних теж. ВСЕЛЕНСЬКЕ перемир'я і розпуск військ попереду. Маринуйте обіцяні шашлички.
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20.06.2022 15:47 Ответить
От ще тільки прораби не розповідали, як будувати безпеку України. ****, як бісить це чепушило в публічному просторі. Можливо хтось запитає у цього "великого правителя" - де воно ховалось у перший місяць війни?

Курс в НАТО прописано в конституції України, всі кацапські консерви ідуть за кацапським військовим кораблем.
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20.06.2022 16:40 Ответить
Договор - это бумага.
А лендлиз - это оружие и амуниция аж до самой нашей победы.
Почувствуйте разницу.
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20.06.2022 18:15 Ответить
 
 