Україна хоче підписати окремий договір з кожною державою-гарантом безпеки, - ОП

Крім загального рамкового договору щодо гарантій безпеки, Україна хоче підписати окреми двосторонні договори з кожною країною-гарантом.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Різні держави мають різні внутрішні процедури й особливості. Тому це може бути великий рамковий договір щодо гарантій безпеки, який міститиме загальні принципи, параметри й інструментарії. Його мають підписати всі або більшість держав-гарантів", - сказав він.

За словами Єрмака, цей договір має пройти усі внутрішні процедури, локальні легалізації, ратифікацію парламентами.

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"Але на його основі потрібно буде укласти додаткові двосторонні гарантійні договори з кожною державою-гарантом. Вони міститимуть більше деталей та більше конкретики. І також мають бути повністю ратифіковані всередині держав-підписантів", - зазначив Єрмак.

"Ми прагнемо використати найкращий досвід розвитку міжнародного права і наш досвід у взаємодії з партнерами до та після 24 лютого", - сказав він.

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