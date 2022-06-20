Україна хоче підписати окремий договір з кожною державою-гарантом безпеки, - ОП
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Крім загального рамкового договору щодо гарантій безпеки, Україна хоче підписати окреми двосторонні договори з кожною країною-гарантом.
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Різні держави мають різні внутрішні процедури й особливості. Тому це може бути великий рамковий договір щодо гарантій безпеки, який міститиме загальні принципи, параметри й інструментарії. Його мають підписати всі або більшість держав-гарантів", - сказав він.
За словами Єрмака, цей договір має пройти усі внутрішні процедури, локальні легалізації, ратифікацію парламентами.
"Але на його основі потрібно буде укласти додаткові двосторонні гарантійні договори з кожною державою-гарантом. Вони міститимуть більше деталей та більше конкретики. І також мають бути повністю ратифіковані всередині держав-підписантів", - зазначив Єрмак.
"Ми прагнемо використати найкращий досвід розвитку міжнародного права і наш досвід у взаємодії з партнерами до та після 24 лютого", - сказав він.
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Он также против переименования улицы Пушкина. Объясняет это тем, что «Одесса - межкультурная столица Украины».
Что ж, для Труханова пытки, изнасилования и мародерства армии рф - все еще не достаточный повод сжечь все мосты с агрессором.
Єдиний гарант - ЗСУ, озброєні штатівською зброєю!
Окремі договори підписуй з Подоляком, Арахамією, Безуглою та Верещук у туалеті ОПи!
Проти якої є величезні підозри
Хто воно, що воно ?
Тут всі хотіли турків гарантами у березні ... і що ... зараз хтось хоче бачити цих торгащів гарантами?
Здається, бубочка не має права більше займати найвищу посаду України.
Скільки можна тріпати нерви українцям?
Знову Майдан - вибирають Порошенка, який веде в ЄС і в НАТО. Знову українці вважають, що дуже повільно і вибирають скомороха-малороса "какая разница".
Так яке нам НАТО?
Лядь, ну яким боком фсбшний завхоз дерьмак до рішення Українців бути в НАТО?
В рамках "єднання" та "мораторію на критику" т. Єрмак виступив з заявою, що "ми не допустили би Мінських угод" (с), і тут одразу впізнається рука творців "ми умєрлі би за Крим".
Те, що вони "допустили" ще доведеться розбирати, питання настільки гострі та на поверхні, аж боляче дивитись - що дискредитація Мінських з цих вуст виглядає не просто невчасною істерікою, а послідовною роботою на розкол суспільства та ставить під сумнів спроможність держави вести послідовну політику.
Бо Мінські якраз накинули намордник на кремль та роками рятували українців від того, що сталось в Бучі та Маріуполі, одночасно надаючи дорогоцінний час для розбудови ЗСУ, ракетних програм та інтеграції в євроатлантичну спільноту.
Як було використано цей час "іншими прізвищами" - ми всі бачимо і розхльобуємо страшною ціною, поки нам продовжують полоскати мозгі як раніше було погано і як зараз чудово.
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Я б ще спитав чи не одна й та сама рука відпускала вагнерівців та розміновувала Чонгар, і тепер намагається перевести стрілки на "погані Мінські" - але вслід почне звонити ДБР і питати чи я точно "в АТО", тому поки не буду, страшно шо ппц.
Курс в НАТО прописано в конституції України, всі кацапські консерви ідуть за кацапським військовим кораблем.
А лендлиз - это оружие и амуниция аж до самой нашей победы.
Почувствуйте разницу.