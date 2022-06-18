Медведєв про переговори після контрнаступу ЗСУ: Питання в тому, чи буде, з ким говорити

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував слова глави української делегації на переговорах з РФ Давида Арахамії про можливість поновлення перемовин в серпні після контрнаступу ЗСУ.

Свою позицію Медведєв озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головний переговорник від України вважає за можливе поновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що та з ким говорити", - написав він.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія повідомив, що перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України.