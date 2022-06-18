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Медведєв про переговори після контрнаступу ЗСУ: Питання в тому, чи буде, з ким говорити
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував слова глави української делегації на переговорах з РФ Давида Арахамії про можливість поновлення перемовин в серпні після контрнаступу ЗСУ.
Свою позицію Медведєв озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Головний переговорник від України вважає за можливе поновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що та з ким говорити", - написав він.
Нагадаємо, раніше Давид Арахамія повідомив, що перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України.
Топ коментарі
+79 Ksenia VB
показати весь коментар18.06.2022 17:22
+66 Anton Grinblat 6ff29d36
показати весь коментар18.06.2022 17:22
+61 Aleks_15
показати весь коментар18.06.2022 17:20
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то на него шампанское можно не оставлять. И коньяк тоже.
Дивися, дімон, язик попухне.