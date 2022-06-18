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Медведєв про переговори після контрнаступу ЗСУ: Питання в тому, чи буде, з ким говорити

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував слова глави української делегації на переговорах з РФ Давида Арахамії про можливість поновлення перемовин в серпні після контрнаступу ЗСУ.

Свою позицію Медведєв озвучив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головний переговорник від України вважає за можливе поновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що та з ким говорити", - написав він.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія повідомив, що перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+79
Питання, чому новину про контрнаступ подає якийсь незрозумілий поц на прізвище Арахамія ?
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18.06.2022 17:22
+66
Та да.. Сложно с медвепутом не согласиться. Не понятно - будет на тот момент рашка и будет ли там кто-то, что бы вести с ним переговоры или нет .. не понятно..
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18.06.2022 17:22
+61
ху..ло сдохнет?
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18.06.2022 17:20
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Medwedew-ty ruzka ***** kurwa!!!
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18.06.2022 19:11 Відповісти
Два дебіла-переговорника, да-а куди котиться світ. Але дарма, хоч поржем.
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18.06.2022 19:12 Відповісти
Ну а чё можжа и с ымперией мардвы мехесрань мудянскава балота вести пиригаворы о демаркации границы по ссысрани и засрани..
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18.06.2022 19:17 Відповісти
вместо дохлого жирика появился новый ватный рупор ватной пропоганды миша по кличке пыня 2 ротом кукарекать это не пыпіські деревянные стругать у перехода на автовокзал )
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18.06.2022 19:39 Відповісти
паРашные дегенераты уже своим дерьмом захлебываются от злобы и бессилия. А это еще и ленд-лиз не пришел.
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18.06.2022 19:42 Відповісти
Кто нибудь заткнет рот этому поцу арахамии? И ему подобным? Сколько можно открыто говорить о планах? Это просто писец какой-то! Что Украина будет делать, и когда-никого не должно волновать! Вот такие как этот поц-и есть агенты кремляди!
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18.06.2022 19:53 Відповісти
А в реалі, Медвепута вже може і не бути до кінця серпня. Мало чи що з карликом цим станеться.
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18.06.2022 20:08 Відповісти
кто нибудь уже закроет рот єтому выродку агрохамлу.
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18.06.2022 20:16 Відповісти
А что , вся кремлевская верхушка повеситься что ли??? Бог им в помощь!
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18.06.2022 20:30 Відповісти
Поки Ілюшка Медвєдьов смачно їсть і солодко спить зі своєю робочою візою у США, цьому покидьку можна молоти все що завгодно.
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18.06.2022 21:05 Відповісти
агрохимия плотно занялся переговорами, к чему бы это. Кампания спасти морду лица как то испарилась, и тут вдруг прямиком из штатов проездом в Стамбул явление плечевой обезянки Елдака. Ей, почем цена на ток из рашки. Не влезай ! Убьет
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18.06.2022 21:22 Відповісти
Агрохамия поставил раком ***********
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18.06.2022 21:35 Відповісти
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18.06.2022 21:45 Відповісти
Вопрос о том, а кто это говорит?
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18.06.2022 22:04 Відповісти
Место Жириновского теперь занял Медведев
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18.06.2022 22:19 Відповісти
Вот тут я с Алкашом согласен. Вести переговоры с рашкой не о чем. А тем более, шоб от имени Украины говорили такие болваны, как Арахам и Подляка
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18.06.2022 22:38 Відповісти
Димончик хочет сказать, что если по его схрончику прилетит,
то на него шампанское можно не оставлять. И коньяк тоже.
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18.06.2022 23:00 Відповісти
Головастик разошёлся!!!
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18.06.2022 23:12 Відповісти
Це причумлене забагато розпатякалося останнім часом: "воєн", блін.
Дивися, дімон, язик попухне.
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18.06.2022 23:42 Відповісти
Вот уже и малыш-алкаш перестал верить в то, что рассея дотянет до августа. 💤
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18.06.2022 23:51 Відповісти
Смысл статьи Алкаш идиот комментирует высказывания продажной крысы предателя интересов Украины.
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19.06.2022 05:07 Відповісти
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