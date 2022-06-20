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Суд запретил деятельность ОПЗЖ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Суд запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Все ее имущество передадут государству.
Решение принял Восьмой апелляционный суд во Львове. Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО", информирует Цензор.НЕТ.
Рассмотрение дела началось в прошлый четверг, но тогда решение принять не успели и объявили перерыв до понедельника. Журналистов на заседание не допустили, так что аргументы сторон процесса станут известны только после обнародования полного решения суда.
Суд постановил, что все имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.
Решение можно обжаловать в Верховном Суде в течение 20 дней.
ОПЗЖ – это уже 11 партия, деятельность которой в Украине запрещена в судебном порядке.
Топ комментарии
+32 Vadim Dumij
показать весь комментарий20.06.2022 13:05
+21 Дмитрий Дарченко
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+16 Чайка Київ
показать весь комментарий20.06.2022 13:05
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Нас вже заїбав цей маскарад агентури і піддавки влади
Поэтому и запретили партию - создали видимость борьбы с коррупционными русоконсервами.
Це депутанги ВСІХ РІВНІВ від цієї партії, у ВСІХ гілках влади!
Без дій по них,ця заборона,як судова заборона тарганів. Заборна є,і таргани теж є!
От така фігня.
А в нас виходить, забороняють лише вивіску.
не партія ( юридична особа) , а сами нардепи - вороги УКРАЇНИ
Льовочкін та Бойко вже відмінно себе почувають в коаліції з СН.
Які інтереси у вибрців, так партії і працюють.
А Бойку і Льовочкіним вже начхати на цю заборону.Вони під прикриттям "зеленого блазня" і Єрмака встигли перевзутися,швиденько підправили назву старої партії і створили нову.Тепер дружно підголосовують "зеленим зрадникам" у ВР і почуваються захищеними і щасливими
А цікаво: скільки бюджетних грошей прожерли всі причетні для ухвалення цього "надскладного" рішення?