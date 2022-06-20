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Новости Политика Украины
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запрет (1661) суд (24704) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Суд запретил деятельность ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

опзж

Суд запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Все ее имущество передадут государству.

Решение принял Восьмой апелляционный суд во Львове. Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО", информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела началось в прошлый четверг, но тогда решение принять не успели и объявили перерыв до понедельника. Журналистов на заседание не допустили, так что аргументы сторон процесса станут известны только после обнародования полного решения суда.

Суд постановил, что все имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.

Решение можно обжаловать в Верховном Суде в течение 20 дней.

ОПЗЖ – это уже 11 партия, деятельность которой в Украине запрещена в судебном порядке.

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Топ комментарии
+32
Это все до жопы. Завтра они будут не ОПЗЖ, а ОПСЖ, поменяют одну букву. И все будет у них норм по закону )) страдают в суде хернёй. Вместо того чтоб запрещать работать во всех Госс органах конкретных груп людей они делают это говно, которое можно легко обойти )))
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20.06.2022 13:05
+21
кого посадили???
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20.06.2022 13:01
+16
Шо і членів опзж заборонив?
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20.06.2022 13:05
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кого посадили???
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20.06.2022 13:01 Ответить
У нас в принципе никого не садят, кроме мелочи. Откупился и пошёл дальше творить, новые гавно-партии создавать на бюджеты 5-го управления "фсб"
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20.06.2022 13:10 Ответить
очковтирательство
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20.06.2022 13:14 Ответить
Де посадки агентури?!!
Нас вже заїбав цей маскарад агентури і піддавки влади
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20.06.2022 14:05 Ответить
шо опять
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20.06.2022 13:01 Ответить
хунта, чо
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20.06.2022 13:04 Ответить
А ти проти?
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20.06.2022 13:19 Ответить
Это все до жопы. Завтра они будут не ОПЗЖ, а ОПСЖ, поменяют одну букву. И все будет у них норм по закону )) страдают в суде хернёй. Вместо того чтоб запрещать работать во всех Госс органах конкретных груп людей они делают это говно, которое можно легко обойти )))
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20.06.2022 13:05 Ответить
Так Левочкин с Бойко стали лучшими друзьями с Ермаком и Арахамией, проголосуют за все, что скажут с ОП. Воссоединились ОПЗЖ со "Слугой Народа"
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20.06.2022 13:31 Ответить
Не будет избирателей безбашенных, не будет и партии. Партия это всего лишь следствие безмозглости избирателей.
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20.06.2022 15:04 Ответить
Шо і членів опзж заборонив?
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20.06.2022 13:05 Ответить
Ага щас, с разбегу ... Там же все "свои люди". Много ОПЗЖшников по тюрьмам сидят? Ноль!
Поэтому и запретили партию - создали видимость борьбы с коррупционными русоконсервами.
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20.06.2022 13:41 Ответить
Мандатов! Мандатов лишать навсегда, а не партии запрещать. Да они буквы в названии переставят и вернутся каким-то ЗАЖОПом!
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20.06.2022 13:06 Ответить
Та ви їх мали давно усіх перестріляти!
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20.06.2022 13:07 Ответить
Та шо заборонив, а в тюрму коли ви їх почнете саджати, Бойко, Рабіновича, Льовочкіна, Кузьміна і інших сепарів і помічників кремля ??
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20.06.2022 13:10 Ответить
Не на часі...
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20.06.2022 13:13 Ответить
так то ж все їх люди.
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20.06.2022 13:17 Ответить
після 8 років війни, ну як суд спромігся
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20.06.2022 13:17 Ответить
А який сенс??? Це для 75 процентів? Це лайно зараз, чи зробе нову партію, чи розведеться з основним Зеленим асенізатором...... Це так. Велийкий ПУУУК. Як завжди від Слуг
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20.06.2022 13:17 Ответить
Може при Пєті опзж заборонили чи когось з тих опзж-шників ув'язнили ? Тож будемо розказувати, що "як завжди у слуг" ? Що тільки зелені винні у тому, що фізично існують усілякі бойки та льовочкини ?
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21.06.2022 08:53 Ответить
Партія то да,але є одне велике АЛЕ!
Це депутанги ВСІХ РІВНІВ від цієї партії, у ВСІХ гілках влади!
Без дій по них,ця заборона,як судова заборона тарганів. Заборна є,і таргани теж є!
От така фігня.
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20.06.2022 13:21 Ответить
Счас создадут ЖЗПО. И всего делов.
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20.06.2022 13:22 Ответить
И что? У них уже полно в запасе заранее зарегистриванных партий. Чисто пропагандистский шаг- "власть бореться с российскими партиями". А на самом деле власть бореться не с людьми, приверженцами рф, а с вывесками. Но для большинства нариду-перемога!
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20.06.2022 13:23 Ответить
Всех, кто был в этой партии нужно стрелять, потому что это солдаты Путина и России!!!
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20.06.2022 13:26 Ответить
А що робити з тими, хто голосував і голосує за ці партії?
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21.06.2022 06:31 Ответить
Винна не партія, а члени партії.
А в нас виходить, забороняють лише вивіску.
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20.06.2022 13:35 Ответить
не название партии нужно запретить, а депутатов. которые в нее входили.
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20.06.2022 13:36 Ответить
Замилити очі не вдасться.Має відбутися деОПЗЖопізація України. Всіх тварюк "на сонечко"!!!Кожен має відповісти і бути покараний!
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20.06.2022 13:47 Ответить
А нардепів ОПЗЖ коли лишать мандатів ?

не партія ( юридична особа) , а сами нардепи - вороги УКРАЇНИ
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20.06.2022 13:50 Ответить
Коли вже якийсь героїчний суд заборонить діяльність жОПи?
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20.06.2022 14:02 Ответить
Для України необхідно не партії заборонять, а людей судить, які ці партії організовують.
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20.06.2022 14:12 Ответить
Слідуючий суд повинен заборонити московський патріархат
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20.06.2022 14:30 Ответить
І найголовніше, що аніскілечки не запізнились з цим рішенням!
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20.06.2022 14:58 Ответить
І що? Вони вже не ОПЗЖ.

Льовочкін та Бойко вже відмінно себе почувають в коаліції з СН.
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20.06.2022 15:14 Ответить
желательно членов повесить,хоть это и не гуманно типа.
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20.06.2022 15:59 Ответить
Депутати, які залишились у ВР і які пройшлі за списками ОПЗЖ, і далі приймають участь у голосуванні, що у майбутньому може викликати питання, а чи є Закони України прийняті таким чином легітимними.
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20.06.2022 16:05 Ответить
а всех мразей и зрадников можно разом запретить или только по частям?!
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20.06.2022 18:50 Ответить
ОПЗЖ это конкретные персоны. Надо судом запретить их депутскую деятельность. Как минимум.
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20.06.2022 20:31 Ответить
***, пролЄми...)))) Післязавтра перейменуються і по нову зареєструються. Влада ж у нас така - аби що і аби як, тільки щоб ************** на Банковій зберегти.
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20.06.2022 21:28 Ответить
Жодна партія в Україні не працювала за інтереси своїх виборців.Вони завжди працювали та працюють за СВОЇ шкурні інтереси.
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20.06.2022 23:51 Ответить
"Жодна партія в Україні не працювала за інтереси своїх виборців."
Які інтереси у вибрців, так партії і працюють.
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21.06.2022 06:22 Ответить
Браво.
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21.06.2022 01:31 Ответить
Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у зв'язку з передачею цієї діяльності до партії "слуга нарота".
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21.06.2022 06:19 Ответить
Віктор Св

А Бойку і Льовочкіним вже начхати на цю заборону.Вони під прикриттям "зеленого блазня" і Єрмака встигли перевзутися,швиденько підправили назву старої партії і створили нову.Тепер дружно підголосовують "зеленим зрадникам" у ВР і почуваються захищеними і щасливими
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21.06.2022 07:40 Ответить
Це як заборонити злочинній групі знову збиратися в жовтих капелюхах.
А цікаво: скільки бюджетних грошей прожерли всі причетні для ухвалення цього "надскладного" рішення?
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21.06.2022 08:52 Ответить
 
 