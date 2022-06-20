Суд запретил деятельность ОПЗЖ

Суд запретил деятельность в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Все ее имущество передадут государству.

Решение принял Восьмой апелляционный суд во Львове. Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО", информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела началось в прошлый четверг, но тогда решение принять не успели и объявили перерыв до понедельника. Журналистов на заседание не допустили, так что аргументы сторон процесса станут известны только после обнародования полного решения суда.

Суд постановил, что все имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.

Решение можно обжаловать в Верховном Суде в течение 20 дней.

ОПЗЖ – это уже 11 партия, деятельность которой в Украине запрещена в судебном порядке.

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