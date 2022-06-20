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Суд заборонив діяльність ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Все її майно передадуть державі.
Так рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд у Львові. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.
Розгляд справи розпочався минулого четверг, але тоді рішення ухвалити не встигли й оголосили перерву до понеділка. Журналістів на засідання не допустили, тож аргументи сторін процесу стануть відомі лише після оприлюднення повного рішення суду.
Суд ухвалив, що все майно ОПЗЖ передано на користь держави.
Рішення можна протягом 20 днів оскаржити у Верховному Суді.
ОПЗЖ - це вже 11 партія, діяльність якої в Україні заборонена в судовому порядку.
Топ коментарі
+32 Vadim Dumij
показати весь коментар20.06.2022 13:05
+21 Дмитрий Дарченко
показати весь коментар20.06.2022 13:01
+16 Чайка Київ
показати весь коментар20.06.2022 13:05
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Будь ласка, зачекайте...
Нас вже заїбав цей маскарад агентури і піддавки влади
Поэтому и запретили партию - создали видимость борьбы с коррупционными русоконсервами.
Це депутанги ВСІХ РІВНІВ від цієї партії, у ВСІХ гілках влади!
Без дій по них,ця заборона,як судова заборона тарганів. Заборна є,і таргани теж є!
От така фігня.
А в нас виходить, забороняють лише вивіску.
не партія ( юридична особа) , а сами нардепи - вороги УКРАЇНИ
Льовочкін та Бойко вже відмінно себе почувають в коаліції з СН.
Які інтереси у вибрців, так партії і працюють.
А Бойку і Льовочкіним вже начхати на цю заборону.Вони під прикриттям "зеленого блазня" і Єрмака встигли перевзутися,швиденько підправили назву старої партії і створили нову.Тепер дружно підголосовують "зеленим зрадникам" у ВР і почуваються захищеними і щасливими
А цікаво: скільки бюджетних грошей прожерли всі причетні для ухвалення цього "надскладного" рішення?