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Суд заборонив діяльність ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

опзж

Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Все її майно передадуть державі.

Так рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд у Львові. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Розгляд справи розпочався минулого четверг, але тоді рішення ухвалити не встигли й оголосили перерву до понеділка. Журналістів на засідання не допустили, тож аргументи сторін процесу стануть відомі лише після оприлюднення повного рішення суду.

Суд ухвалив, що все майно ОПЗЖ передано на користь держави.

Рішення можна протягом 20 днів оскаржити у Верховному Суді.

ОПЗЖ - це вже 11 партія, діяльність якої в Україні заборонена в судовому порядку.

Також читайте: Фракцію ОПЗЖ у ВР розпустили

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Это все до жопы. Завтра они будут не ОПЗЖ, а ОПСЖ, поменяют одну букву. И все будет у них норм по закону )) страдают в суде хернёй. Вместо того чтоб запрещать работать во всех Госс органах конкретных груп людей они делают это говно, которое можно легко обойти )))
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20.06.2022 13:05
+21
кого посадили???
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20.06.2022 13:01
+16
Шо і членів опзж заборонив?
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20.06.2022 13:05
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кого посадили???
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20.06.2022 13:01 Відповісти
У нас в принципе никого не садят, кроме мелочи. Откупился и пошёл дальше творить, новые гавно-партии создавать на бюджеты 5-го управления "фсб"
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20.06.2022 13:10 Відповісти
очковтирательство
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20.06.2022 13:14 Відповісти
Де посадки агентури?!!
Нас вже заїбав цей маскарад агентури і піддавки влади
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20.06.2022 14:05 Відповісти
шо опять
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20.06.2022 13:01 Відповісти
хунта, чо
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20.06.2022 13:04 Відповісти
А ти проти?
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20.06.2022 13:19 Відповісти
Это все до жопы. Завтра они будут не ОПЗЖ, а ОПСЖ, поменяют одну букву. И все будет у них норм по закону )) страдают в суде хернёй. Вместо того чтоб запрещать работать во всех Госс органах конкретных груп людей они делают это говно, которое можно легко обойти )))
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20.06.2022 13:05 Відповісти
Так Левочкин с Бойко стали лучшими друзьями с Ермаком и Арахамией, проголосуют за все, что скажут с ОП. Воссоединились ОПЗЖ со "Слугой Народа"
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20.06.2022 13:31 Відповісти
Не будет избирателей безбашенных, не будет и партии. Партия это всего лишь следствие безмозглости избирателей.
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20.06.2022 15:04 Відповісти
Шо і членів опзж заборонив?
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20.06.2022 13:05 Відповісти
Ага щас, с разбегу ... Там же все "свои люди". Много ОПЗЖшников по тюрьмам сидят? Ноль!
Поэтому и запретили партию - создали видимость борьбы с коррупционными русоконсервами.
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20.06.2022 13:41 Відповісти
Мандатов! Мандатов лишать навсегда, а не партии запрещать. Да они буквы в названии переставят и вернутся каким-то ЗАЖОПом!
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20.06.2022 13:06 Відповісти
Та ви їх мали давно усіх перестріляти!
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20.06.2022 13:07 Відповісти
Та шо заборонив, а в тюрму коли ви їх почнете саджати, Бойко, Рабіновича, Льовочкіна, Кузьміна і інших сепарів і помічників кремля ??
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20.06.2022 13:10 Відповісти
Не на часі...
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20.06.2022 13:13 Відповісти
так то ж все їх люди.
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20.06.2022 13:17 Відповісти
після 8 років війни, ну як суд спромігся
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20.06.2022 13:17 Відповісти
А який сенс??? Це для 75 процентів? Це лайно зараз, чи зробе нову партію, чи розведеться з основним Зеленим асенізатором...... Це так. Велийкий ПУУУК. Як завжди від Слуг
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20.06.2022 13:17 Відповісти
Може при Пєті опзж заборонили чи когось з тих опзж-шників ув'язнили ? Тож будемо розказувати, що "як завжди у слуг" ? Що тільки зелені винні у тому, що фізично існують усілякі бойки та льовочкини ?
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21.06.2022 08:53 Відповісти
Партія то да,але є одне велике АЛЕ!
Це депутанги ВСІХ РІВНІВ від цієї партії, у ВСІХ гілках влади!
Без дій по них,ця заборона,як судова заборона тарганів. Заборна є,і таргани теж є!
От така фігня.
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20.06.2022 13:21 Відповісти
Счас создадут ЖЗПО. И всего делов.
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20.06.2022 13:22 Відповісти
И что? У них уже полно в запасе заранее зарегистриванных партий. Чисто пропагандистский шаг- "власть бореться с российскими партиями". А на самом деле власть бореться не с людьми, приверженцами рф, а с вывесками. Но для большинства нариду-перемога!
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20.06.2022 13:23 Відповісти
Всех, кто был в этой партии нужно стрелять, потому что это солдаты Путина и России!!!
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20.06.2022 13:26 Відповісти
А що робити з тими, хто голосував і голосує за ці партії?
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21.06.2022 06:31 Відповісти
Винна не партія, а члени партії.
А в нас виходить, забороняють лише вивіску.
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20.06.2022 13:35 Відповісти
не название партии нужно запретить, а депутатов. которые в нее входили.
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20.06.2022 13:36 Відповісти
Замилити очі не вдасться.Має відбутися деОПЗЖопізація України. Всіх тварюк "на сонечко"!!!Кожен має відповісти і бути покараний!
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20.06.2022 13:47 Відповісти
А нардепів ОПЗЖ коли лишать мандатів ?

не партія ( юридична особа) , а сами нардепи - вороги УКРАЇНИ
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20.06.2022 13:50 Відповісти
Коли вже якийсь героїчний суд заборонить діяльність жОПи?
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20.06.2022 14:02 Відповісти
Для України необхідно не партії заборонять, а людей судить, які ці партії організовують.
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20.06.2022 14:12 Відповісти
Слідуючий суд повинен заборонити московський патріархат
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20.06.2022 14:30 Відповісти
І найголовніше, що аніскілечки не запізнились з цим рішенням!
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20.06.2022 14:58 Відповісти
І що? Вони вже не ОПЗЖ.

Льовочкін та Бойко вже відмінно себе почувають в коаліції з СН.
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20.06.2022 15:14 Відповісти
желательно членов повесить,хоть это и не гуманно типа.
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20.06.2022 15:59 Відповісти
Депутати, які залишились у ВР і які пройшлі за списками ОПЗЖ, і далі приймають участь у голосуванні, що у майбутньому може викликати питання, а чи є Закони України прийняті таким чином легітимними.
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20.06.2022 16:05 Відповісти
а всех мразей и зрадников можно разом запретить или только по частям?!
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20.06.2022 18:50 Відповісти
ОПЗЖ это конкретные персоны. Надо судом запретить их депутскую деятельность. Как минимум.
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20.06.2022 20:31 Відповісти
***, пролЄми...)))) Післязавтра перейменуються і по нову зареєструються. Влада ж у нас така - аби що і аби як, тільки щоб ************** на Банковій зберегти.
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20.06.2022 21:28 Відповісти
Жодна партія в Україні не працювала за інтереси своїх виборців.Вони завжди працювали та працюють за СВОЇ шкурні інтереси.
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20.06.2022 23:51 Відповісти
"Жодна партія в Україні не працювала за інтереси своїх виборців."
Які інтереси у вибрців, так партії і працюють.
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21.06.2022 06:22 Відповісти
Браво.
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21.06.2022 01:31 Відповісти
Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у зв'язку з передачею цієї діяльності до партії "слуга нарота".
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21.06.2022 06:19 Відповісти
Віктор Св

А Бойку і Льовочкіним вже начхати на цю заборону.Вони під прикриттям "зеленого блазня" і Єрмака встигли перевзутися,швиденько підправили назву старої партії і створили нову.Тепер дружно підголосовують "зеленим зрадникам" у ВР і почуваються захищеними і щасливими
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21.06.2022 07:40 Відповісти
Це як заборонити злочинній групі знову збиратися в жовтих капелюхах.
А цікаво: скільки бюджетних грошей прожерли всі причетні для ухвалення цього "надскладного" рішення?
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21.06.2022 08:52 Відповісти
 
 