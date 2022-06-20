Суд заборонив діяльність ОПЗЖ

Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Все її майно передадуть державі.

Так рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд у Львові. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Розгляд справи розпочався минулого четверг, але тоді рішення ухвалити не встигли й оголосили перерву до понеділка. Журналістів на засідання не допустили, тож аргументи сторін процесу стануть відомі лише після оприлюднення повного рішення суду.

Суд ухвалив, що все майно ОПЗЖ передано на користь держави.

Рішення можна протягом 20 днів оскаржити у Верховному Суді.

ОПЗЖ - це вже 11 партія, діяльність якої в Україні заборонена в судовому порядку.

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