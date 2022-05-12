УКР
12 580 113

Фракцію ОПЗЖ у ВР розпустили

опзж

У Верховній Раді офіційно оголосили про розпуск фракції "Опозиційна платформа - за життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

28 березня співголова партії Вадим Рабінович заявив, що політсила припиняє свою діяльність.

21 квітня нардепи ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя і мир" на чолі з Юрієм Бойко.

Читайте: З України втекли близько десяти депутатів, переважно з "ОПЗЖ", - Стефанчук

Автор: 

ВР (15235) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Топ коментарі
+58
Депутаты ОПЗЖ создали новую депутатскую группу с Бойко во главе.
Як там кажуть, от перестановки слогаемых сумма не меняется
12.05.2022 14:04 Відповісти
12.05.2022 14:04 Відповісти
+42
Круговорот говна в природе продолжается. Сейчас эти твари окажутся среди зеленых.
12.05.2022 14:14 Відповісти
12.05.2022 14:14 Відповісти
+37
Ціх гнид не розпускати треба, а розстрілювати.
12.05.2022 14:04 Відповісти
12.05.2022 14:04 Відповісти
Партію заборонили,а мандати залишили!
Щось нове від слуг урода!
12.05.2022 16:07 Відповісти
12.05.2022 16:07 Відповісти
Коли траурна церемонія і виніс тіл? На чолі церемонії, як я розумію Бойко?
12.05.2022 16:20 Відповісти
12.05.2022 16:20 Відповісти
Влада бореться з назвами партій а не з промосковськими депутатами
12.05.2022 16:39 Відповісти
12.05.2022 16:39 Відповісти
Шёл 3ий месяц
12.05.2022 16:41 Відповісти
12.05.2022 16:41 Відповісти
тоді треба і раду розпускати,бо вона неправомірна без обраної части депутатів.
12.05.2022 16:51 Відповісти
12.05.2022 16:51 Відповісти
12.05.2022 17:17 Відповісти
12.05.2022 17:17 Відповісти
Чому не розстріляли
12.05.2022 16:56 Відповісти
12.05.2022 16:56 Відповісти
Ну хіба можна зрадників і агентів раші навіть на поріг ради пускати та ще й розповідати про держтаємниці.
12.05.2022 17:36 Відповісти
12.05.2022 17:36 Відповісти
Большая часть граждан Украины ждёт сообщения: «фракцию ОПЗЖ расстреляли». Они заслужили.
12.05.2022 17:38 Відповісти
12.05.2022 17:38 Відповісти
Ну и что???? Этим, таким дебильным шагом, наша власть избавилась от пророссийских депутатов!!! Херня какая-то!! Всех этих русаков, надо на вокзал и в Москву!! Только так и не иначе!! Что от этого ВАРЮГИ Новинские , мураевы или ************ шуфрич, или воровитые Бойко или ярый россиянин Скорик или Немчинов и другие с ОПЗЖ, сразу станут украинскими патриотами??? .. Сегодня нужно действовать решительно и использовать военное положений для избавления от неугодных нашей власти депутатов и других вредных элементов!! ДРУГОГО СЛУЧАЯ НЕ БУДЕТ !!
12.05.2022 17:38 Відповісти
12.05.2022 17:38 Відповісти
А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОГДА ЭТИ ЧЛЕНЫ ПОНЕСУТ !!!???
12.05.2022 17:50 Відповісти
12.05.2022 17:50 Відповісти
посадить нужно этих предателей а не распускать!
12.05.2022 19:46 Відповісти
12.05.2022 19:46 Відповісти
Це не рада, а клоунада.
12.05.2022 20:52 Відповісти
12.05.2022 20:52 Відповісти
