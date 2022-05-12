Фракцію ОПЗЖ у ВР розпустили

У Верховній Раді офіційно оголосили про розпуск фракції "Опозиційна платформа - за життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

28 березня співголова партії Вадим Рабінович заявив, що політсила припиняє свою діяльність.

21 квітня нардепи ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя і мир" на чолі з Юрієм Бойко.

