ОПЗЖ припиняє діяльність, - заява Рабіновича

Партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила про припинення діяльності.

Відповідна заява співголови партії Вадима Рабіновича опублікована на сайті політичної сили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи!" - йдеться в заяві.

Рабінович твердить, що зараз час забути про рейтинги та партійні інтереси, припинити суперечки та піклуватися лише про наближення миру.

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Сам він, за словами Рабіновича, перебуває в Ізраїлі.

"Я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями. Увесь перебіг мого візиту та зустрічі – все оприлюднювалося у соціальних мережах. Після хвороби та перенесеної операції ще не повністю працездатний", - повідомив він.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".