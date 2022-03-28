ОПЗЖ припиняє діяльність, - заява Рабіновича
Партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила про припинення діяльності.
Відповідна заява співголови партії Вадима Рабіновича опублікована на сайті політичної сили, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи!" - йдеться в заяві.
Рабінович твердить, що зараз час забути про рейтинги та партійні інтереси, припинити суперечки та піклуватися лише про наближення миру.
Сам він, за словами Рабіновича, перебуває в Ізраїлі.
"Я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями. Увесь перебіг мого візиту та зустрічі – все оприлюднювалося у соціальних мережах. Після хвороби та перенесеної операції ще не повністю працездатний", - повідомив він.
Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
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но он тупой и не поймет...
ну ладно, Петя такой себе флюгер, то он верный ленинец на службе у Януковича, то антиянукович. Кстати неплохой малый из партии регионов Леша Гончаренко. У меня он вызывает симпатию за свою красноречивость и повышенную активность в отстаивании интересов Украины. Хочется ему верить. Так что будем делать с бывшими ригами?
или просто сделаем в правилах исключение? Я кстати не против. Кто перебежал раньше на сторону Украины или заслужил в боях на фронте со стороны Украины тем прощение. Остальных в топку. Политическую.
Він 8 років працював на російську пропаганду.
Оті мільярди, що путін виділяв фсб-шникам на здійснення пропаганди в Україні - вони були потрачені на таких як рабінович. І на телеканали Медведчука, і на діяльність проросійських партій (опзж).
Еще такой Червоненко был, который "зарабатывал на политике".
Новічок вас буде очікувати у будь-якому куточку світу.
Пурим так Пурим.
прорашистское чмо, судимый мошенник, гэбешная промокашка смылась и пребывает в
безопасности вместо того, чтобы находиться в своей стране, где он вроде как депутат...
какие там идиоты из украинцев голосали за это и прочее дерьмо из ЗаЖопп ?
Смерть опзж та всім її прибічникам!
Після перемоги (і відповідно, після винищення в котлах пасіонаріїв, наступного обов'язкового вилучення зброї у ветеранів та її однозначної заборони для населення) у відносно спокійніший час буде проведений ребрендинг партії, назване ім'я нового резидента, поступлять нові вказівки з москви. Зараз не метушіться і чекайте наказів.