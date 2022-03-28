УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7981 відвідувач онлайн
Новини
43 275 170

ОПЗЖ припиняє діяльність, - заява Рабіновича

опзж

Партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила про припинення діяльності.

Відповідна заява співголови партії Вадима Рабіновича опублікована на сайті політичної сили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи!" - йдеться в заяві.

Рабінович твердить, що зараз час забути про рейтинги та партійні інтереси, припинити суперечки та піклуватися лише про наближення миру.

Читайте: Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Сам він, за словами Рабіновича, перебуває в Ізраїлі.

"Я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями. Увесь перебіг мого візиту та зустрічі – все оприлюднювалося у соціальних мережах. Після хвороби та перенесеної операції ще не повністю працездатний", - повідомив він.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Автор: 

Рабінович Вадим (198) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
що значить "припиняє" ?
а тюрма ???
не поспішайте, вам ще посидіти треба !!
показати весь коментар
28.03.2022 16:08
+70
показати весь коментар
28.03.2022 16:27
+68
классика. "- душой я с вами в Украине, а телом, к сожалению здесь, в исраиле". после победы переименуют в опзжо-пу, - обновлённую.
показати весь коментар
28.03.2022 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
луганская и донецкая нечисть и остальные по всем городам Украины
показати весь коментар
28.03.2022 16:47 Відповісти
Гроші закінчилися, бо медведчука не має ? ☺️
показати весь коментар
28.03.2022 16:28 Відповісти
А де в Рабіновича маєток? Треба біженців заселити.
показати весь коментар
28.03.2022 16:35 Відповісти
можете ему лично передать:
לך תזדיין!
но он тупой и не поймет...
показати весь коментар
28.03.2022 16:35 Відповісти
З_абув добавити про корабель. А так точно!
показати весь коментар
28.03.2022 17:02 Відповісти
Ошибки надо не признавать..... Их надо смывать.... Кровью...
показати весь коментар
28.03.2022 16:35 Відповісти
Аминь..
показати весь коментар
28.03.2022 16:39 Відповісти
Сволочь. Палестинцы до тебя доберутся.
показати весь коментар
28.03.2022 16:41 Відповісти
опзжо - партия развязывания войны и капитуляции перед оккупантом, должна быть ликвидирована навсегда.
показати весь коментар
28.03.2022 16:45 Відповісти
сама партія, ну ліквідують, і що? у них в статуті і програмі партії, нічого поганого не напписано, а от люди гавно в тій партії, це я до того, лквідуєш партію їхню, вони нову створять, як було ригоанала, створили опизижи, тому треба гандонів тих садити чи стріляти, от тоді діло буде, а не просто партії забороняти.
показати весь коментар
28.03.2022 18:38 Відповісти
Дай на то Бог, навсегда.
показати весь коментар
28.03.2022 16:49 Відповісти
Да все они - "иноагенты"...
показати весь коментар
28.03.2022 16:50 Відповісти
некому спонсировать зажопню ? ) Шеф Чук сбежал , а кремлёвский куратор сейчас и без того на валютном подсосе . Им не до Вади Рабиновича с Шуфричем )
показати весь коментар
28.03.2022 16:50 Відповісти
из опзж осталось только ж
показати весь коментар
28.03.2022 16:50 Відповісти
Они сменят вывеску. Нужно для всех рыгов ввести запрет на проведение политической деятельности
показати весь коментар
28.03.2022 16:56 Відповісти
Золотые слова! Я не знаю чьих Вы будете (25% тониками или кем ещё) но что делать с создателем и учредителем Партии Регионов славным Пётром Порошенко?
ну ладно, Петя такой себе флюгер, то он верный ленинец на службе у Януковича, то антиянукович. Кстати неплохой малый из партии регионов Леша Гончаренко. У меня он вызывает симпатию за свою красноречивость и повышенную активность в отстаивании интересов Украины. Хочется ему верить. Так что будем делать с бывшими ригами?
или просто сделаем в правилах исключение? Я кстати не против. Кто перебежал раньше на сторону Украины или заслужил в боях на фронте со стороны Украины тем прощение. Остальных в топку. Политическую.
показати весь коментар
28.03.2022 18:19 Відповісти
Ты же с этими регионалами и другими пророссийскими фашистами, в едином порыве голосовали против Пороха, забыл?!
показати весь коментар
28.03.2022 18:58 Відповісти
А присісти? Не по людські.
показати весь коментар
28.03.2022 17:02 Відповісти
Цього рабіновича потрібно наказати, а не давати йому заяви робити!
Він 8 років працював на російську пропаганду.

Оті мільярди, що путін виділяв фсб-шникам на здійснення пропаганди в Україні - вони були потрачені на таких як рабінович. І на телеканали Медведчука, і на діяльність проросійських партій (опзж).
показати весь коментар
28.03.2022 17:03 Відповісти
с таким "главой" сбу как билетер 95 квартала баканов с липовым званием и фигурантом нескольких уголовных производств не страшно, переименуют, вернуться с израиля и к кормушке, беня будет председателем....
показати весь коментар
28.03.2022 17:03 Відповісти
Изе этому многоликому, давно электрический стул прогулы ставит!...
показати весь коментар
28.03.2022 17:07 Відповісти
"вставай страна дебильная... " (с) Рабинович
показати весь коментар
28.03.2022 17:08 Відповісти
А он знал, что можно заниматься пропагандой за российские деньги, а потом смыться в Израиль, потому что Израиль своих не выдает.

Еще такой Червоненко был, который "зарабатывал на политике".
показати весь коментар
28.03.2022 17:09 Відповісти
Мазелтоф Лехайм!

Новічок вас буде очікувати у будь-якому куточку світу.
показати весь коментар
28.03.2022 17:09 Відповісти
Яка сумна новина! ))))) Опозіційна партія за жопья - більшість або збігла, або перейшла напряму у стан ворога. Заборонити назавжди!
показати весь коментар
28.03.2022 17:10 Відповісти
Медведчук, Рабинович и Бойко сперли бабки пуйла, нае...в его при етом, что украинцьІ орду будут встречать с цветами в караваями, а тьІсячи ихних агентов будут стрелять ЗСУ в спину. И карлик плешивьІй повелся на етих аферов. Да х... бьІ с ним, бабки мокшанские не жаль, но погибли тьІсячи украинцев, поетому вся ОПЗЖ должна бьІть развешена на киевских каштанах.
показати весь коментар
28.03.2022 17:15 Відповісти
Іван Лазівський, а каштани тут при чому, це ж не ялинки, та й весна надворі, скоро цвісти будуть. Хіба мало стовпів на Хрещатику, але одне застереження, не за бабки вкрадені у Х..ла, а за зраду неньки України, забули як ті падли цілою делегацією їздили на поклон до путлера. За спиною влади вели сепаратні перемовини, а за це -коли не вишка, то паля, а ні, то довічне або самоповішання, бо двічі самозастріл уже вийшло з моди...
показати весь коментар
28.03.2022 19:19 Відповісти
Не бачу величезного приводу для радості. Припинення діяльності партії - не дорівнює покаранню колаборантів і зрадників, які до неї входили. І замість одніє партії вони легко зможуть створити іншу. Наприклад, була "опозиційна платформа за життя" - стане "українська платформа за мир".
показати весь коментар
28.03.2022 17:16 Відповісти
Ну да ОПЗЖ припиняє а ЖОПЗ починає з тими самими жопами. Чергова профанація. Нема коли з рабіновичами розбиратись венедіктовій бо хто тоді буде газманова догнать і баскова.
показати весь коментар
28.03.2022 17:24 Відповісти
А чого в Москві з жиріком не лікується?
показати весь коментар
28.03.2022 17:26 Відповісти
Прекращение деятельности у нас в Украине вражеской партии ОПЗЖ - это только первый шаг. Следующий шаг - арест, суд, приговор и реальный тюремный срок с конфискацией для ВСЕХ членов вражеской партии ОПЗЖ.
показати весь коментар
28.03.2022 17:36 Відповісти
А чого це Рабiновiч припиняе дiю своеi шарашки якщо вiн нi в чому не винен? Мабуть вiдчувае що вiдповiдати скоро доведеться.
показати весь коментар
28.03.2022 17:36 Відповісти
А зрадники з ОПЗЖ теж припиняюсь існування? Правильно-ні- вони зараз швиденько якось патріотично по новому назвуться.
показати весь коментар
28.03.2022 17:37 Відповісти
Всеравно всех найти и расстрелять. В целях гуманности-пожизненное заключение
показати весь коментар
28.03.2022 17:38 Відповісти
Нехай щастить, тварі
показати весь коментар
28.03.2022 17:40 Відповісти
все равно вырежем
показати весь коментар
28.03.2022 17:44 Відповісти
Рабінович має бути знищений як посібник російських окупантів.
показати весь коментар
28.03.2022 17:49 Відповісти
Найцікавіш а чому це так єврей Рабінович захищає гоїв- кацапів? Він що рамси поплутав? Та в Ізраїлі за співпрацю з гоями єврея камінням закидують. Значить Росією управляють не русськіє а євреї
показати весь коментар
28.03.2022 18:10 Відповісти
Это точно. А гибнут гои.
Пурим так Пурим.
показати весь коментар
28.03.2022 19:44 Відповісти
Подонкам месяц понадобился, чтобы что-то сообразить! Твари!
показати весь коментар
28.03.2022 17:50 Відповісти
Це була не політична партія. Це була просто комерційна компанія по зароблянню грошей. Росія присилала гроші на фінансування цієї компанії, і представники цієї компанії здійснювали пропаганду по російським методичкам. А також голосували в парламенті України, так, я к їм росія скаже.
показати весь коментар
28.03.2022 17:51 Відповісти
Цього вже замало. Вони всі ще мають припинити дихати ... разом з усіма тими, хто сприяв їхньому існуванню до 24.02.2022.
показати весь коментар
28.03.2022 17:55 Відповісти
Говорив, що рос.-агенти будут брати реванш. Так і є. І що цікаво найбільш нацистів-росіян переховуються в Ізраїлі. І орут, ми за Мир, тільки одних треба знищити, щоб настав Мир. Після українців, кто наступний?
показати весь коментар
28.03.2022 17:59 Відповісти
... от ждррю хитро вимаханий, а як співало з трибуни ВР "вставай страна огромная" зі хопівською шоблою, ще тоді їх СБУ мало закрити, але ж - нєпрікосновенні. Накликали біду а самі розбіглись по зємлях абітованних.
показати весь коментар
28.03.2022 18:10 Відповісти

прорашистское чмо, судимый мошенник, гэбешная промокашка смылась и пребывает в

безопасности вместо того, чтобы находиться в своей стране, где он вроде как депутат...


какие там идиоты из украинцев голосали за это и прочее дерьмо из ЗаЖопп ?
показати весь коментар
28.03.2022 18:11 Відповісти
Де припиняє,в Ізраїлі? Є інформація,що два найбільш відомих антифашиста України, Рабінович і Червоненко, скоро приїдуть в Україну,зустрічати російську армію,яка накінець звільне їх від нацистів.
показати весь коментар
28.03.2022 18:11 Відповісти
а куди ***** зібралися?! на передок як прикриття!
показати весь коментар
28.03.2022 18:12 Відповісти
Яке там зараз життя у цих зрадників?
показати весь коментар
28.03.2022 18:15 Відповісти
О, підор проснувся...
показати весь коментар
28.03.2022 18:16 Відповісти
А,самоліквідуватися як чечетов,слабо?
показати весь коментар
28.03.2022 18:26 Відповісти
Жидяра *******...
показати весь коментар
28.03.2022 18:27 Відповісти
Вадюша був підписантом для реєстрації. А пішов чисто по тельавівські " я еще могу вернуться"
показати весь коментар
28.03.2022 18:45 Відповісти
Що це за "партія" яка припиняє свою діяльність рішенням однієї особи? Згідно статуту, там мають бути якісь керівні органи. Якщо ж її може розпустити один Рабінович, то він має нести відповідальність за ВСЮ діяльність цієї шобли.
показати весь коментар
28.03.2022 18:48 Відповісти
Усрались, теперь будут как проститутки продаваться другим парттям. Какая партия примет их, то эта партия - новое ОПЗЖ!
показати весь коментар
28.03.2022 18:52 Відповісти
Всех депутатов ОПЗЖ проверить СБУ далее всехм депутатам этой клоаки до конца дней своих им и их детям запретить работать в государственых органах и темболее быть в политике.Иначе эти мрази поменяют названия и по новой сделают партию и после войны снова будут гадить.ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ !
показати весь коментар
28.03.2022 18:58 Відповісти
Ну шо Рабіновіч, докукурікався, питух москальський! ЗА життя він! Піди Путлеру це скажи!
показати весь коментар
28.03.2022 18:59 Відповісти
буданов опублікує списки агентів ФСБ то цього старого анектодтчика Моссад посадить або вишле з країни.
показати весь коментар
28.03.2022 19:06 Відповісти
буданов ? и опубликует реальные списки агентов фсб? ну не смеши
показати весь коментар
28.03.2022 20:05 Відповісти
Вже видалили повідомлення на сайті, працюють далі!
показати весь коментар
28.03.2022 19:20 Відповісти
Зарано півник прокукурікав! Хотів тільки свою жо.. захистити! Зараз терміново пояснення буде, що Рабінович страждає постковідним синдромом і за свої слова не відповідає.
показати весь коментар
28.03.2022 19:42 Відповісти
Слава Україні!
Смерть опзж та всім її прибічникам!
показати весь коментар
28.03.2022 19:28 Відповісти
Жопоблок припиняє існування, бо ***** обрізав фінансування. Ще до війни майже всі депутати жопоблоку втекли з України в Європу, за виключенням одного Волошина, який виїхав через Мінськ до параші. Ховаються в Європі, бо бояться що путінські фашисти їх вб'ють. Рабінович петляє, замітаючи сліди. 8 березня у коментарі УПвін сказав, що https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329507/ перебуває за кордоном , спочатку був на лікуванні в Ізраїлі, а потім полетів на Кіпр. Тому де він зараз мабуть і сам Яхве не знає.
показати весь коментар
28.03.2022 19:54 Відповісти
Російська агентура отримала завдання спливти і утриматися на плаву будь-якою ціною.
Після перемоги (і відповідно, після винищення в котлах пасіонаріїв, наступного обов'язкового вилучення зброї у ветеранів та її однозначної заборони для населення) у відносно спокійніший час буде проведений ребрендинг партії, назване ім'я нового резидента, поступлять нові вказівки з москви. Зараз не метушіться і чекайте наказів.
показати весь коментар
28.03.2022 20:13 Відповісти
Зробили свою чорну справу i умили ручки! Браво колаборантськi паскуди!
показати весь коментар
28.03.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 20:50 Відповісти
цей утікач планує повернутись після війни і знову виставляти свою кандидатуру на виборах
показати весь коментар
28.03.2022 20:59 Відповісти
вадя дурнику тебе судитимуть і мабуть надовго наговорив..........земля обетованна мала б позбутися такого позору і видати йолопа для суду
показати весь коментар
28.03.2022 21:02 Відповісти
Тільки но з російської федерастії припинили їх фінансувати, так відразу і саморозпуск.
показати весь коментар
28.03.2022 21:12 Відповісти
Підар гнойний, він іще думає, що все повернеться так як було до війни з кацапами. На твоєму місці краще здохнути або повіситись. Якщо цього не зробиш то це тобі ******** ті хто боронить Укроїну від ***** та таких ************** як ти. Ще і шуфрича з сою прихватить не забудь.
показати весь коментар
28.03.2022 21:39 Відповісти
Хочеться так багато сказати, але не можу- сльози заливають клавіатуру...
показати весь коментар
28.03.2022 22:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 