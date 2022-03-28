РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости
43 275 170

ОПЗЖ прекращает деятельность, – заявление Рабиновича

опзж

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о прекращении деятельности.

Соответствующее заявление сопредседателя партии Вадима Рабиновича опубликовано на сайте политической силы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира!" – говорится в заявлении.

Рабинович утверждает, что сейчас пора забыть о рейтингах и партийных интересах, прекратить споры и заботиться только о приближении мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьба фракции ОПЗЖ зависит от ее депутатов, - Корниенко

Сам он, по словам Рабиновича, находится в Израиле.

"Я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями. Весь ход моего визита и встречи – все отражалось в соцсетях. После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен", - сообщил он.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Автор: 

Рабинович Вадим (246) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+74
що значить "припиняє" ?
а тюрма ???
не поспішайте, вам ще посидіти треба !!
показать весь комментарий
28.03.2022 16:08
+70
показать весь комментарий
28.03.2022 16:27
+68
классика. "- душой я с вами в Украине, а телом, к сожалению здесь, в исраиле". после победы переименуют в опзжо-пу, - обновлённую.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
луганская и донецкая нечисть и остальные по всем городам Украины
показать весь комментарий
28.03.2022 16:47 Ответить
Гроші закінчилися, бо медведчука не має ? ☺️
показать весь комментарий
28.03.2022 16:28 Ответить
А де в Рабіновича маєток? Треба біженців заселити.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:35 Ответить
можете ему лично передать:
לך תזדיין!
но он тупой и не поймет...
показать весь комментарий
28.03.2022 16:35 Ответить
З_абув добавити про корабель. А так точно!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:02 Ответить
Ошибки надо не признавать..... Их надо смывать.... Кровью...
показать весь комментарий
28.03.2022 16:35 Ответить
Аминь..
показать весь комментарий
28.03.2022 16:39 Ответить
Сволочь. Палестинцы до тебя доберутся.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:41 Ответить
опзжо - партия развязывания войны и капитуляции перед оккупантом, должна быть ликвидирована навсегда.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:45 Ответить
сама партія, ну ліквідують, і що? у них в статуті і програмі партії, нічого поганого не напписано, а от люди гавно в тій партії, це я до того, лквідуєш партію їхню, вони нову створять, як було ригоанала, створили опизижи, тому треба гандонів тих садити чи стріляти, от тоді діло буде, а не просто партії забороняти.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:38 Ответить
Дай на то Бог, навсегда.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:49 Ответить
Да все они - "иноагенты"...
показать весь комментарий
28.03.2022 16:50 Ответить
некому спонсировать зажопню ? ) Шеф Чук сбежал , а кремлёвский куратор сейчас и без того на валютном подсосе . Им не до Вади Рабиновича с Шуфричем )
показать весь комментарий
28.03.2022 16:50 Ответить
из опзж осталось только ж
показать весь комментарий
28.03.2022 16:50 Ответить
Они сменят вывеску. Нужно для всех рыгов ввести запрет на проведение политической деятельности
показать весь комментарий
28.03.2022 16:56 Ответить
Золотые слова! Я не знаю чьих Вы будете (25% тониками или кем ещё) но что делать с создателем и учредителем Партии Регионов славным Пётром Порошенко?
ну ладно, Петя такой себе флюгер, то он верный ленинец на службе у Януковича, то антиянукович. Кстати неплохой малый из партии регионов Леша Гончаренко. У меня он вызывает симпатию за свою красноречивость и повышенную активность в отстаивании интересов Украины. Хочется ему верить. Так что будем делать с бывшими ригами?
или просто сделаем в правилах исключение? Я кстати не против. Кто перебежал раньше на сторону Украины или заслужил в боях на фронте со стороны Украины тем прощение. Остальных в топку. Политическую.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:19 Ответить
Ты же с этими регионалами и другими пророссийскими фашистами, в едином порыве голосовали против Пороха, забыл?!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:58 Ответить
А присісти? Не по людські.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:02 Ответить
Цього рабіновича потрібно наказати, а не давати йому заяви робити!
Він 8 років працював на російську пропаганду.

Оті мільярди, що путін виділяв фсб-шникам на здійснення пропаганди в Україні - вони були потрачені на таких як рабінович. І на телеканали Медведчука, і на діяльність проросійських партій (опзж).
показать весь комментарий
28.03.2022 17:03 Ответить
с таким "главой" сбу как билетер 95 квартала баканов с липовым званием и фигурантом нескольких уголовных производств не страшно, переименуют, вернуться с израиля и к кормушке, беня будет председателем....
показать весь комментарий
28.03.2022 17:03 Ответить
Изе этому многоликому, давно электрический стул прогулы ставит!...
показать весь комментарий
28.03.2022 17:07 Ответить
"вставай страна дебильная... " (с) Рабинович
показать весь комментарий
28.03.2022 17:08 Ответить
А он знал, что можно заниматься пропагандой за российские деньги, а потом смыться в Израиль, потому что Израиль своих не выдает.

Еще такой Червоненко был, который "зарабатывал на политике".
показать весь комментарий
28.03.2022 17:09 Ответить
Мазелтоф Лехайм!

Новічок вас буде очікувати у будь-якому куточку світу.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:09 Ответить
Яка сумна новина! ))))) Опозіційна партія за жопья - більшість або збігла, або перейшла напряму у стан ворога. Заборонити назавжди!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:10 Ответить
Медведчук, Рабинович и Бойко сперли бабки пуйла, нае...в его при етом, что украинцьІ орду будут встречать с цветами в караваями, а тьІсячи ихних агентов будут стрелять ЗСУ в спину. И карлик плешивьІй повелся на етих аферов. Да х... бьІ с ним, бабки мокшанские не жаль, но погибли тьІсячи украинцев, поетому вся ОПЗЖ должна бьІть развешена на киевских каштанах.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:15 Ответить
Іван Лазівський, а каштани тут при чому, це ж не ялинки, та й весна надворі, скоро цвісти будуть. Хіба мало стовпів на Хрещатику, але одне застереження, не за бабки вкрадені у Х..ла, а за зраду неньки України, забули як ті падли цілою делегацією їздили на поклон до путлера. За спиною влади вели сепаратні перемовини, а за це -коли не вишка, то паля, а ні, то довічне або самоповішання, бо двічі самозастріл уже вийшло з моди...
показать весь комментарий
28.03.2022 19:19 Ответить
Не бачу величезного приводу для радості. Припинення діяльності партії - не дорівнює покаранню колаборантів і зрадників, які до неї входили. І замість одніє партії вони легко зможуть створити іншу. Наприклад, була "опозиційна платформа за життя" - стане "українська платформа за мир".
показать весь комментарий
28.03.2022 17:16 Ответить
Ну да ОПЗЖ припиняє а ЖОПЗ починає з тими самими жопами. Чергова профанація. Нема коли з рабіновичами розбиратись венедіктовій бо хто тоді буде газманова догнать і баскова.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:24 Ответить
А чого в Москві з жиріком не лікується?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:26 Ответить
Прекращение деятельности у нас в Украине вражеской партии ОПЗЖ - это только первый шаг. Следующий шаг - арест, суд, приговор и реальный тюремный срок с конфискацией для ВСЕХ членов вражеской партии ОПЗЖ.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:36 Ответить
А чого це Рабiновiч припиняе дiю своеi шарашки якщо вiн нi в чому не винен? Мабуть вiдчувае що вiдповiдати скоро доведеться.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:36 Ответить
А зрадники з ОПЗЖ теж припиняюсь існування? Правильно-ні- вони зараз швиденько якось патріотично по новому назвуться.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:37 Ответить
Всеравно всех найти и расстрелять. В целях гуманности-пожизненное заключение
показать весь комментарий
28.03.2022 17:38 Ответить
Нехай щастить, тварі
показать весь комментарий
28.03.2022 17:40 Ответить
все равно вырежем
показать весь комментарий
28.03.2022 17:44 Ответить
Рабінович має бути знищений як посібник російських окупантів.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:49 Ответить
Найцікавіш а чому це так єврей Рабінович захищає гоїв- кацапів? Він що рамси поплутав? Та в Ізраїлі за співпрацю з гоями єврея камінням закидують. Значить Росією управляють не русськіє а євреї
показать весь комментарий
28.03.2022 18:10 Ответить
Это точно. А гибнут гои.
Пурим так Пурим.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:44 Ответить
Подонкам месяц понадобился, чтобы что-то сообразить! Твари!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:50 Ответить
Це була не політична партія. Це була просто комерційна компанія по зароблянню грошей. Росія присилала гроші на фінансування цієї компанії, і представники цієї компанії здійснювали пропаганду по російським методичкам. А також голосували в парламенті України, так, я к їм росія скаже.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:51 Ответить
Цього вже замало. Вони всі ще мають припинити дихати ... разом з усіма тими, хто сприяв їхньому існуванню до 24.02.2022.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:55 Ответить
Говорив, що рос.-агенти будут брати реванш. Так і є. І що цікаво найбільш нацистів-росіян переховуються в Ізраїлі. І орут, ми за Мир, тільки одних треба знищити, щоб настав Мир. Після українців, кто наступний?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
... от ждррю хитро вимаханий, а як співало з трибуни ВР "вставай страна огромная" зі хопівською шоблою, ще тоді їх СБУ мало закрити, але ж - нєпрікосновенні. Накликали біду а самі розбіглись по зємлях абітованних.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:10 Ответить

прорашистское чмо, судимый мошенник, гэбешная промокашка смылась и пребывает в

безопасности вместо того, чтобы находиться в своей стране, где он вроде как депутат...


какие там идиоты из украинцев голосали за это и прочее дерьмо из ЗаЖопп ?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:11 Ответить
Де припиняє,в Ізраїлі? Є інформація,що два найбільш відомих антифашиста України, Рабінович і Червоненко, скоро приїдуть в Україну,зустрічати російську армію,яка накінець звільне їх від нацистів.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:11 Ответить
а куди ***** зібралися?! на передок як прикриття!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:12 Ответить
Яке там зараз життя у цих зрадників?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:15 Ответить
О, підор проснувся...
показать весь комментарий
28.03.2022 18:16 Ответить
А,самоліквідуватися як чечетов,слабо?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:26 Ответить
Жидяра *******...
показать весь комментарий
28.03.2022 18:27 Ответить
Вадюша був підписантом для реєстрації. А пішов чисто по тельавівські " я еще могу вернуться"
показать весь комментарий
28.03.2022 18:45 Ответить
Що це за "партія" яка припиняє свою діяльність рішенням однієї особи? Згідно статуту, там мають бути якісь керівні органи. Якщо ж її може розпустити один Рабінович, то він має нести відповідальність за ВСЮ діяльність цієї шобли.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:48 Ответить
Усрались, теперь будут как проститутки продаваться другим парттям. Какая партия примет их, то эта партия - новое ОПЗЖ!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:52 Ответить
Всех депутатов ОПЗЖ проверить СБУ далее всехм депутатам этой клоаки до конца дней своих им и их детям запретить работать в государственых органах и темболее быть в политике.Иначе эти мрази поменяют названия и по новой сделают партию и после войны снова будут гадить.ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ !
показать весь комментарий
28.03.2022 18:58 Ответить
Ну шо Рабіновіч, докукурікався, питух москальський! ЗА життя він! Піди Путлеру це скажи!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:59 Ответить
буданов опублікує списки агентів ФСБ то цього старого анектодтчика Моссад посадить або вишле з країни.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:06 Ответить
буданов ? и опубликует реальные списки агентов фсб? ну не смеши
показать весь комментарий
28.03.2022 20:05 Ответить
Вже видалили повідомлення на сайті, працюють далі!
показать весь комментарий
28.03.2022 19:20 Ответить
Зарано півник прокукурікав! Хотів тільки свою жо.. захистити! Зараз терміново пояснення буде, що Рабінович страждає постковідним синдромом і за свої слова не відповідає.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:42 Ответить
Слава Україні!
Смерть опзж та всім її прибічникам!
показать весь комментарий
28.03.2022 19:28 Ответить
Жопоблок припиняє існування, бо ***** обрізав фінансування. Ще до війни майже всі депутати жопоблоку втекли з України в Європу, за виключенням одного Волошина, який виїхав через Мінськ до параші. Ховаються в Європі, бо бояться що путінські фашисти їх вб'ють. Рабінович петляє, замітаючи сліди. 8 березня у коментарі УПвін сказав, що https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329507/ перебуває за кордоном , спочатку був на лікуванні в Ізраїлі, а потім полетів на Кіпр. Тому де він зараз мабуть і сам Яхве не знає.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:54 Ответить
Російська агентура отримала завдання спливти і утриматися на плаву будь-якою ціною.
Після перемоги (і відповідно, після винищення в котлах пасіонаріїв, наступного обов'язкового вилучення зброї у ветеранів та її однозначної заборони для населення) у відносно спокійніший час буде проведений ребрендинг партії, назване ім'я нового резидента, поступлять нові вказівки з москви. Зараз не метушіться і чекайте наказів.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:13 Ответить
Зробили свою чорну справу i умили ручки! Браво колаборантськi паскуди!
показать весь комментарий
28.03.2022 20:42 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 20:50 Ответить
цей утікач планує повернутись після війни і знову виставляти свою кандидатуру на виборах
показать весь комментарий
28.03.2022 20:59 Ответить
вадя дурнику тебе судитимуть і мабуть надовго наговорив..........земля обетованна мала б позбутися такого позору і видати йолопа для суду
показать весь комментарий
28.03.2022 21:02 Ответить
Тільки но з російської федерастії припинили їх фінансувати, так відразу і саморозпуск.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:12 Ответить
Підар гнойний, він іще думає, що все повернеться так як було до війни з кацапами. На твоєму місці краще здохнути або повіситись. Якщо цього не зробиш то це тобі ******** ті хто боронить Укроїну від ***** та таких ************** як ти. Ще і шуфрича з сою прихватить не забудь.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:39 Ответить
Хочеться так багато сказати, але не можу- сльози заливають клавіатуру...
показать весь комментарий
28.03.2022 22:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 