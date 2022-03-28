ОПЗЖ прекращает деятельность, – заявление Рабиновича

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о прекращении деятельности.

Соответствующее заявление сопредседателя партии Вадима Рабиновича опубликовано на сайте политической силы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира!" – говорится в заявлении.

Рабинович утверждает, что сейчас пора забыть о рейтингах и партийных интересах, прекратить споры и заботиться только о приближении мира.

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Сам он, по словам Рабиновича, находится в Израиле.

"Я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями. Весь ход моего визита и встречи – все отражалось в соцсетях. После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен", - сообщил он.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".