ОПЗЖ прекращает деятельность, – заявление Рабиновича
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о прекращении деятельности.
Соответствующее заявление сопредседателя партии Вадима Рабиновича опубликовано на сайте политической силы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира!" – говорится в заявлении.
Рабинович утверждает, что сейчас пора забыть о рейтингах и партийных интересах, прекратить споры и заботиться только о приближении мира.
Сам он, по словам Рабиновича, находится в Израиле.
"Я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями. Весь ход моего визита и встречи – все отражалось в соцсетях. После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен", - сообщил он.
Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.
Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
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но он тупой и не поймет...
ну ладно, Петя такой себе флюгер, то он верный ленинец на службе у Януковича, то антиянукович. Кстати неплохой малый из партии регионов Леша Гончаренко. У меня он вызывает симпатию за свою красноречивость и повышенную активность в отстаивании интересов Украины. Хочется ему верить. Так что будем делать с бывшими ригами?
или просто сделаем в правилах исключение? Я кстати не против. Кто перебежал раньше на сторону Украины или заслужил в боях на фронте со стороны Украины тем прощение. Остальных в топку. Политическую.
Він 8 років працював на російську пропаганду.
Оті мільярди, що путін виділяв фсб-шникам на здійснення пропаганди в Україні - вони були потрачені на таких як рабінович. І на телеканали Медведчука, і на діяльність проросійських партій (опзж).
Еще такой Червоненко был, который "зарабатывал на политике".
Новічок вас буде очікувати у будь-якому куточку світу.
Пурим так Пурим.
прорашистское чмо, судимый мошенник, гэбешная промокашка смылась и пребывает в
безопасности вместо того, чтобы находиться в своей стране, где он вроде как депутат...
какие там идиоты из украинцев голосали за это и прочее дерьмо из ЗаЖопп ?
Смерть опзж та всім її прибічникам!
Після перемоги (і відповідно, після винищення в котлах пасіонаріїв, наступного обов'язкового вилучення зброї у ветеранів та її однозначної заборони для населення) у відносно спокійніший час буде проведений ребрендинг партії, назване ім'я нового резидента, поступлять нові вказівки з москви. Зараз не метушіться і чекайте наказів.