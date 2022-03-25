Судьба фракции ОПЗЖ зависит от ее депутатов, - Корниенко
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Судьба фракции парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" после того как эту политическую силу запретили в Украине, в руках ее депутатов.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается парламента, этот вопрос сложнее… потому что у нас фактически нет в законодательстве такой тесной зависимости фракций парламентских от партий, которые их привели к власти. Фактически могут быть все участники фракций в парламенте внепартийными, например", - сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что это пробелы в законодательстве.
"Поэтому фактически судьба фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в парламенте в руках, в частности, ее членов, которые сейчас должны как-то определяться морально или каким-то другим способом. Мы видим, что на каждом заседании сейчас из ОПЗЖ выходят 4-5 народных депутатов. Посмотрим, чем это все закончится", - добавил политик.
Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.
Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
Пожалуйста, подождите...
Хоча до війни вони були у Франції, Великобитаніїї, США
Гиркинд оплакивает тестя
https://youtu.be/1GXMLzo_8_g
3 год ·
Одеське братство запитує:
Скільки ще потрібно зрад, щоб СБУ зачистило запілля? Чому в ОП цим не переймаються? Тут в Одесі половина міської ради таких.
ЗС - за смерть
"Пряме благословення від Путіна" свідчить, що Абрамович хотів отримати згоду на найвищому рівні та суперечить давнім заявам олігарха, що він не має близьких відносин із російським президентом, зазначає газета.
За словами трьох співрозмовників видання, отримавши схвалення від Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із Офісу президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.
https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
Ссыкунье проплаченное
Так шо нам самим решать их долю
Виселици можно сделать по фото с Хрещатика, шоб по феншую
Зеленський попросив президента США Джо Байдена не запроваджувати обмеження проти російського олігарха через його роль як посередника у переговорах.
https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
А где власть? По прежнему фоткается на фоне военных объектов ВСУ?
Давид Арахамія заявив FT, що бачився з Абрамовичем у білоруському Гомелі під час першого раунду переговорів.
"Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", - сказав Арахамія.
Він додав, що мільярдер "увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду".
https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
муа ха ха