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ВР (28731) Корниенко (651) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Судьба фракции ОПЗЖ зависит от ее депутатов, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

опзж

Судьба фракции парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" после того как эту политическую силу запретили в Украине, в руках ее депутатов.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается парламента, этот вопрос сложнее… потому что у нас фактически нет в законодательстве такой тесной зависимости фракций парламентских от партий, которые их привели к власти. Фактически могут быть все участники фракций в парламенте внепартийными, например", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что это пробелы в законодательстве.

"Поэтому фактически судьба фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в парламенте в руках, в частности, ее членов, которые сейчас должны как-то определяться морально или каким-то другим способом. Мы видим, что на каждом заседании сейчас из ОПЗЖ выходят 4-5 народных депутатов. Посмотрим, чем это все закончится", - добавил политик.

Читайте также: Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
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Топ комментарии
+22
Ви шуткуєте? Група колаборантів - і ще треба з цим збіговиськом носитися?
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25.03.2022 15:10
+18
Заборонили, але доля від чогось залежить - ****** ви зелені уйобки!
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25.03.2022 15:10
+12
Депутаты ОПЗЖ откровенно работают на Россию. Так что судьба их ясна любому.
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25.03.2022 15:15
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Ви шуткуєте? Група колаборантів - і ще треба з цим збіговиськом носитися?
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25.03.2022 15:10 Ответить
Нациські партії були заборонені у демократичних воюючих країнах під час Другої світової.
Хоча до війни вони були у Франції, Великобитаніїї, США
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25.03.2022 15:14 Ответить
А японцев американцы просто в лагеря посадили. На всякий случай. Мосли Черчиллем был посажен в тюрьму и так далее.
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25.03.2022 15:22 Ответить
Схоже на те, що Корніенко офіційно оголосив прийом вкладів.
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25.03.2022 19:22 Ответить
Заборонили, але доля від чогось залежить - ****** ви зелені уйобки!
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25.03.2022 15:10 Ответить
На палю...

Гиркинд оплакивает тестя

https://youtu.be/1GXMLzo_8_g
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25.03.2022 15:11 Ответить
гіркинд принаймі не несе повну хєрню, а точкову
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25.03.2022 15:48 Ответить
їхня доля вже вирішена, чи при владі зрадники?
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25.03.2022 15:12 Ответить
Дмитро Корчинський

3 год ·



Одеське братство запитує:

Скільки ще потрібно зрад, щоб СБУ зачистило запілля? Чому в ОП цим не переймаються? Тут в Одесі половина міської ради таких.

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25.03.2022 15:12 Ответить
Так застрелите их. Что за проблемы.
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25.03.2022 15:16 Ответить
Депутаты ОПЗЖ откровенно работают на Россию. Так что судьба их ясна любому.
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25.03.2022 15:15 Ответить
Це вже не ОПЗЖ, а ОПЗС
ЗС - за смерть
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25.03.2022 15:15 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін особисто дав згоду на участь мільярдера Романа Абрамовича у мирних переговорах Росії та України. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Новое время.

"Пряме благословення від Путіна" свідчить, що Абрамович хотів отримати згоду на найвищому рівні та суперечить давнім заявам олігарха, що він не має близьких відносин із російським президентом, зазначає газета.

За словами трьох співрозмовників видання, отримавши схвалення від Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із Офісу президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.

https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
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25.03.2022 15:15 Ответить
Это ее фашики
Ссыкунье проплаченное
Так шо нам самим решать их долю
Виселици можно сделать по фото с Хрещатика, шоб по феншую
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25.03.2022 15:16 Ответить
ЄС та Великобританія запровадили санкції проти Абрамовича, а США утрималися. За даними Wall Street Journal,

Зеленський попросив президента США Джо Байдена не запроваджувати обмеження проти російського олігарха через його роль як посередника у переговорах.

https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
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25.03.2022 15:16 Ответить
Зеленський недоумок. Крапка. Якщо ми його приберемо сьогодні то у нас буде хунта. Нічого крім військової хунти коли країна в стані війни бути не може. Тому нехай це зелене чмо знімає відосики і памятає де він знаходиться. Можливо доживе до кінця війни і після виборів передасть владу. А от хунта може і розстріляти...
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25.03.2022 16:11 Ответить
Вони поповнять лави Слуг, щоб ОП змогла набрати голоси для змін в Конституції.
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25.03.2022 15:17 Ответить
Поэтому Слуги зажопов и не гнобят. Свои люди , еще пригодятся...
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25.03.2022 15:28 Ответить
Как же так, что судьба предателей зависит от предателей?
А где власть? По прежнему фоткается на фоне военных объектов ВСУ?
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25.03.2022 15:19 Ответить
Голова Слуги народу та член української делегації на переговорах

Давид Арахамія заявив FT, що бачився з Абрамовичем у білоруському Гомелі під час першого раунду переговорів.
"Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", - сказав Арахамія.

Він додав, що мільярдер "увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду".

https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
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25.03.2022 15:19 Ответить
А що ви їм зробите? Медіа їхнє на 100 %
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25.03.2022 15:20 Ответить
"ЗЕєдина інформація"
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25.03.2022 15:50 Ответить
"Её доля в руках её депутатов", "прогалыны у законодавстви", "посмотрим, чем всё это закончиться"... Ну разве это нормальная позиция во время ВОЙНЫ целого замшефа Верховной Рады, любителя корабельных сосен, Зе-Корниенко?.. Ты вообще нормальный, ало депутат?
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25.03.2022 15:22 Ответить
Неповинно бути ні яких депутатів від ОПЗЖ. Сама причетність до цієї "партії" є підстава для порушення карної справи. Недарма всі керманичи ЦЗаХопу" втікли за кордон. Хай цей зебіл Корнієнко зарубає собі на носі
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25.03.2022 15:27 Ответить
сядут все
муа ха ха
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25.03.2022 15:30 Ответить
Де наш Пастор, який закони жопоблоковців дуже гарно відкатує? Бо ці зелені недоумки і сцикуни все просруть, заборонити, не заборонити, скільки бабла з них взяти, щоб залишити. Один день роботи в ВР, і підарасів немає.
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25.03.2022 15:45 Ответить
в кращому разі посадить з конфіскацією , а краще розстрілять
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25.03.2022 16:16 Ответить
Всіх з опзж ( за списком партіі та вибувших) арештувати та допитати . Деяких після допиту і швидкого судового рішення розстріляти ...
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25.03.2022 16:26 Ответить
А кто же за капитуляцию Украины будет голосовать в Раде которая может стать ЗРадой вместе с ЗЕлёными слугами непонятно какого народа если не лютые враги Украины с ОПЗЖ . А чтобы уничтожить Украинскою Конституцию , ВСУ , Украину надо наскрести 300 продажных депутатов выродков.
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25.03.2022 17:02 Ответить
Точно также будут работать в верховной Раде .Даже если выйдут из фракции опзж будут теми же и никто им ничего не сделает
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27.03.2022 16:18 Ответить
це кримінальна зграя вся без виключення.........тому суд всіх і конфіскація для всіх
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27.03.2022 18:11 Ответить
 
 