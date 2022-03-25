Доля фракції "ОПЗЖ" залежить від її депутатів, - Корнієнко

Доля фракції парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя!" після того, як цю політичну силу заборонили в Україні, в руках її депутатів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо парламенту, це питання складніше…, тому що у нас фактично немає у законодавстві такої тісної залежності фракцій парламентських від партій, які їх привели до влади. Фактично можуть бути всі учасники фракцій у парламенті позапартійними, наприклад", - сказав Корнієнко.

Він наголосив, що це прогалини у законодавстві.

"Тому фактично доля фракції "Опозиційна платформа - За життя" у парламенті в руках, зокрема, її членів, які наразі мають якось визначатися морально чи якимось іншим способом. Ми бачимо, що на кожному засіданні наразі із "ОПЗЖ" виходять чотири-п'ять народних депутатів. Подивимося, чим усе це закінчиться", - додав політик.

Читайте: Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".