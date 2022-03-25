Доля фракції "ОПЗЖ" залежить від її депутатів, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Доля фракції парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя!" після того, як цю політичну силу заборонили в Україні, в руках її депутатів.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо парламенту, це питання складніше…, тому що у нас фактично немає у законодавстві такої тісної залежності фракцій парламентських від партій, які їх привели до влади. Фактично можуть бути всі учасники фракцій у парламенті позапартійними, наприклад", - сказав Корнієнко.
Він наголосив, що це прогалини у законодавстві.
"Тому фактично доля фракції "Опозиційна платформа - За життя" у парламенті в руках, зокрема, її членів, які наразі мають якось визначатися морально чи якимось іншим способом. Ми бачимо, що на кожному засіданні наразі із "ОПЗЖ" виходять чотири-п'ять народних депутатів. Подивимося, чим усе це закінчиться", - додав політик.
Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
Будь ласка, зачекайте...
Хоча до війни вони були у Франції, Великобитаніїї, США
Гиркинд оплакивает тестя
https://youtu.be/1GXMLzo_8_g
3 год ·
Одеське братство запитує:
Скільки ще потрібно зрад, щоб СБУ зачистило запілля? Чому в ОП цим не переймаються? Тут в Одесі половина міської ради таких.
ЗС - за смерть
"Пряме благословення від Путіна" свідчить, що Абрамович хотів отримати згоду на найвищому рівні та суперечить давнім заявам олігарха, що він не має близьких відносин із російським президентом, зазначає газета.
За словами трьох співрозмовників видання, отримавши схвалення від Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із Офісу президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.
https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
Ссыкунье проплаченное
Так шо нам самим решать их долю
Виселици можно сделать по фото с Хрещатика, шоб по феншую
Зеленський попросив президента США Джо Байдена не запроваджувати обмеження проти російського олігарха через його роль як посередника у переговорах.
https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
А где власть? По прежнему фоткается на фоне военных объектов ВСУ?
Давид Арахамія заявив FT, що бачився з Абрамовичем у білоруському Гомелі під час першого раунду переговорів.
"Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", - сказав Арахамія.
Він додав, що мільярдер "увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду".
https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
муа ха ха