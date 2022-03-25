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ВР (11733) Корнієнко (649) Опозиційна платформа - За життя (467)

Доля фракції "ОПЗЖ" залежить від її депутатів, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

опзж

Доля фракції парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя!" після того, як цю політичну силу заборонили в Україні, в руках її депутатів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо парламенту, це питання складніше…, тому що у нас фактично немає у законодавстві такої тісної залежності фракцій парламентських від партій, які їх привели до влади. Фактично можуть бути всі учасники фракцій у парламенті позапартійними, наприклад", - сказав Корнієнко.

Він наголосив, що це прогалини у законодавстві.

"Тому фактично доля фракції "Опозиційна платформа - За життя" у парламенті в руках, зокрема, її членів, які наразі мають якось визначатися морально чи якимось іншим способом. Ми бачимо, що на кожному засіданні наразі із "ОПЗЖ" виходять чотири-п'ять народних депутатів. Подивимося, чим усе це закінчиться", - додав політик.

Читайте: Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Ви шуткуєте? Група колаборантів - і ще треба з цим збіговиськом носитися?
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25.03.2022 15:10
+18
Заборонили, але доля від чогось залежить - ****** ви зелені уйобки!
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25.03.2022 15:10
+12
Депутаты ОПЗЖ откровенно работают на Россию. Так что судьба их ясна любому.
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25.03.2022 15:15
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Ви шуткуєте? Група колаборантів - і ще треба з цим збіговиськом носитися?
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25.03.2022 15:10 Відповісти
Нациські партії були заборонені у демократичних воюючих країнах під час Другої світової.
Хоча до війни вони були у Франції, Великобитаніїї, США
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25.03.2022 15:14 Відповісти
А японцев американцы просто в лагеря посадили. На всякий случай. Мосли Черчиллем был посажен в тюрьму и так далее.
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25.03.2022 15:22 Відповісти
Схоже на те, що Корніенко офіційно оголосив прийом вкладів.
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25.03.2022 19:22 Відповісти
Заборонили, але доля від чогось залежить - ****** ви зелені уйобки!
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25.03.2022 15:10 Відповісти
На палю...

Гиркинд оплакивает тестя

https://youtu.be/1GXMLzo_8_g
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25.03.2022 15:11 Відповісти
гіркинд принаймі не несе повну хєрню, а точкову
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25.03.2022 15:48 Відповісти
їхня доля вже вирішена, чи при владі зрадники?
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25.03.2022 15:12 Відповісти
Дмитро Корчинський

3 год ·



Одеське братство запитує:

Скільки ще потрібно зрад, щоб СБУ зачистило запілля? Чому в ОП цим не переймаються? Тут в Одесі половина міської ради таких.

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25.03.2022 15:12 Відповісти
Так застрелите их. Что за проблемы.
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25.03.2022 15:16 Відповісти
Депутаты ОПЗЖ откровенно работают на Россию. Так что судьба их ясна любому.
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25.03.2022 15:15 Відповісти
Це вже не ОПЗЖ, а ОПЗС
ЗС - за смерть
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25.03.2022 15:15 Відповісти
Російський диктатор Володимир Путін особисто дав згоду на участь мільярдера Романа Абрамовича у мирних переговорах Росії та України. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Новое время.

"Пряме благословення від Путіна" свідчить, що Абрамович хотів отримати згоду на найвищому рівні та суперечить давнім заявам олігарха, що він не має близьких відносин із російським президентом, зазначає газета.

За словами трьох співрозмовників видання, отримавши схвалення від Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із Офісу президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.

https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
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25.03.2022 15:15 Відповісти
Это ее фашики
Ссыкунье проплаченное
Так шо нам самим решать их долю
Виселици можно сделать по фото с Хрещатика, шоб по феншую
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25.03.2022 15:16 Відповісти
ЄС та Великобританія запровадили санкції проти Абрамовича, а США утрималися. За даними Wall Street Journal,

Зеленський попросив президента США Джо Байдена не запроваджувати обмеження проти російського олігарха через його роль як посередника у переговорах.

https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
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25.03.2022 15:16 Відповісти
Зеленський недоумок. Крапка. Якщо ми його приберемо сьогодні то у нас буде хунта. Нічого крім військової хунти коли країна в стані війни бути не може. Тому нехай це зелене чмо знімає відосики і памятає де він знаходиться. Можливо доживе до кінця війни і після виборів передасть владу. А от хунта може і розстріляти...
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25.03.2022 16:11 Відповісти
Вони поповнять лави Слуг, щоб ОП змогла набрати голоси для змін в Конституції.
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25.03.2022 15:17 Відповісти
Поэтому Слуги зажопов и не гнобят. Свои люди , еще пригодятся...
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25.03.2022 15:28 Відповісти
Как же так, что судьба предателей зависит от предателей?
А где власть? По прежнему фоткается на фоне военных объектов ВСУ?
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25.03.2022 15:19 Відповісти
Голова Слуги народу та член української делегації на переговорах

Давид Арахамія заявив FT, що бачився з Абрамовичем у білоруському Гомелі під час першого раунду переговорів.
"Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", - сказав Арахамія.

Він додав, що мільярдер "увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду".

https://kurs.com.ua/ua/novost/818316-ft-putin-odobril-uchastie-abramovicha-v-rossiisko-ukrainskih-peregovorah
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25.03.2022 15:19 Відповісти
А що ви їм зробите? Медіа їхнє на 100 %
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25.03.2022 15:20 Відповісти
"ЗЕєдина інформація"
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25.03.2022 15:50 Відповісти
"Её доля в руках её депутатов", "прогалыны у законодавстви", "посмотрим, чем всё это закончиться"... Ну разве это нормальная позиция во время ВОЙНЫ целого замшефа Верховной Рады, любителя корабельных сосен, Зе-Корниенко?.. Ты вообще нормальный, ало депутат?
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25.03.2022 15:22 Відповісти
Неповинно бути ні яких депутатів від ОПЗЖ. Сама причетність до цієї "партії" є підстава для порушення карної справи. Недарма всі керманичи ЦЗаХопу" втікли за кордон. Хай цей зебіл Корнієнко зарубає собі на носі
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25.03.2022 15:27 Відповісти
сядут все
муа ха ха
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25.03.2022 15:30 Відповісти
Де наш Пастор, який закони жопоблоковців дуже гарно відкатує? Бо ці зелені недоумки і сцикуни все просруть, заборонити, не заборонити, скільки бабла з них взяти, щоб залишити. Один день роботи в ВР, і підарасів немає.
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25.03.2022 15:45 Відповісти
в кращому разі посадить з конфіскацією , а краще розстрілять
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25.03.2022 16:16 Відповісти
Всіх з опзж ( за списком партіі та вибувших) арештувати та допитати . Деяких після допиту і швидкого судового рішення розстріляти ...
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25.03.2022 16:26 Відповісти
А кто же за капитуляцию Украины будет голосовать в Раде которая может стать ЗРадой вместе с ЗЕлёными слугами непонятно какого народа если не лютые враги Украины с ОПЗЖ . А чтобы уничтожить Украинскою Конституцию , ВСУ , Украину надо наскрести 300 продажных депутатов выродков.
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25.03.2022 17:02 Відповісти
Точно также будут работать в верховной Раде .Даже если выйдут из фракции опзж будут теми же и никто им ничего не сделает
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27.03.2022 16:18 Відповісти
це кримінальна зграя вся без виключення.........тому суд всіх і конфіскація для всіх
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27.03.2022 18:11 Відповісти
 
 