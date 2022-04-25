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Новини
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З України втекли близько десяти депутатів, переважно з "ОПЗЖ", - Стефанчук

опзж

Ці нардепи покинули країну ще за кілька днів до початку війни. Покарати їх за це неможливо - це не передбачено законом.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є депутати, які ще за декілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються. Таких депутатів приблизно десять. Переважно всі вони з однієї політичної сили, діяльність її фракції нещодавно була призупинена у Верховній Раді - маю на увазі "Опозиційну платформу - За життя". Прізвища цих людей вже з'являлися в пресі", - сказав Стефанчук.

Також читайте: На трьох нардепів готувалися замахи, - Стефанчук

Він пояснив, що покарання для таких нардепів не передбачено законами та Конституцією України.

"Але я думаю, що кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони "яструби війни", такі нібито сміливі. А натомість - першими втекли з країни. Я переконаний, що таким народним депутатам не має бути місця в наступному парламенті", - каже спікер.

Також читайте: У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат нардепа, – Корнієнко

Також він додав, що є депутати, які перебувають за кордоном у відрядженнях. Вони представляють Україну в різних парламентських асамблеях - НАТО, Ради Європи.

Автор: 

ВР (14997) депутат (1779) Стефанчук Руслан (760) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+27
Стефанчук, вы для начала работающих нардепов покажите, чтобы избиратели и налогоплатильщики видели ВСЕХ своих "героев" с мандатами, а то 4 месяца с Нового года, а вот работы нашей Рады не видно и не слышно, зато исправно бабло на них тратиться. Кстати насколько бюджет ВР сокращён и все эти отправлены в помощь фронту?
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25.04.2022 18:39
+22
приблизно 10 депутатів це як? - дев'ять з половиною?
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25.04.2022 18:39
+20
та й слуг ваших дофіга втекло. того ви й не можете прийняти такий закон, який би притягнув втікачів до відповідальності. бо зразу ваші слуги під нього і підпадуть.
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25.04.2022 18:41
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Ви же там новий закон приймали?!!!
Щось типа: "якщо не повернуться у тижневий термін... ла-ла-ла..."
Чи знов пустий піар, як з недоторканністю?
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25.04.2022 18:36 Відповісти
А це наша Богдана під 155 натівський калібр. Втікла в 2019
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25.04.2022 18:38 Відповісти
Дядя Стєфанчук-ти дурак???...
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25.04.2022 18:38 Відповісти
Да
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25.04.2022 18:52 Відповісти
приблизно 10 депутатів це як? - дев'ять з половиною?
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25.04.2022 18:39 Відповісти
Це пісець, як так? Приблизно десять? Чому не можна назвати поіменно отіх дев'ятьох (та мабуть ківа)
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25.04.2022 18:49 Відповісти
19 - 20. Якби було більше то так би і сказали. Читай мєжду строк. ) да не в обіду тобі буть сказано, козаче )
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25.04.2022 18:51 Відповісти
Тому що Юзік рахується за півтора депутата. Що, арихметику скурив в школі?
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25.04.2022 20:31 Відповісти
Стефанчук, вы для начала работающих нардепов покажите, чтобы избиратели и налогоплатильщики видели ВСЕХ своих "героев" с мандатами, а то 4 месяца с Нового года, а вот работы нашей Рады не видно и не слышно, зато исправно бабло на них тратиться. Кстати насколько бюджет ВР сокращён и все эти отправлены в помощь фронту?
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25.04.2022 18:39 Відповісти
Можно расстреливать коллаборантов и за это никому и ничего не будет!
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25.04.2022 18:39 Відповісти
А де список цієї сволоти! Особливо цікаві не опзжопи... З тими і так все ясно! Доречі, а де шуфрич?
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25.04.2022 18:40 Відповісти
почему шуфрич еще не пизжженый????????????????????????????????????????????????????
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25.04.2022 18:40 Відповісти
Будь ласка, список цих депутатів Верховної Ради, можна також списки депутатів обласних і міських рад. Цікаво подивитися, що вони будуть говорити, коли повернуться. Будуть балатуватися в депутати на нових виборах. З яких вони регіонів, щоб бачити хто тягнув Україну назад, точніше-був гальмом.
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25.04.2022 18:41 Відповісти
Ніхто не хоче, втрата рейтингів причому всіх партій
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25.04.2022 19:00 Відповісти
та не всіх партій, а ОПЗЖ і "слуг" це точно, можливо там ще є якісь одиниці.
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25.04.2022 19:09 Відповісти
та й слуг ваших дофіга втекло. того ви й не можете прийняти такий закон, який би притягнув втікачів до відповідальності. бо зразу ваші слуги під нього і підпадуть.
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25.04.2022 18:41 Відповісти
От наприклад Коля-каклєта, воює в глибокому тилу - це він втік чи виконує надважливе завдання??
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25.04.2022 20:29 Відповісти
нічого,
головне що ідеологи залишились і крім як від ТРО
у влади до них ноль питань.
така, ****, недоторканість що держава нікуя не може подіяти на них.
а чи не абсурдно звучить це???
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25.04.2022 18:44 Відповісти
Ну звісно, коля-Котлета і так був небезпечний, а тепер ще і озброєнний...
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25.04.2022 18:44 Відповісти
А що заважає арештувати інших колаборантів поки не втекли та обміняти на наших полонених?
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25.04.2022 18:45 Відповісти
А що із слуги народу теж у відряджені під Харковом
з окупантами співпрацює.
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25.04.2022 18:45 Відповісти
Якщо пересічна особа не виходить на роботу декілька днів то її звільняють. Чому не можна звільнити цих депутатів незрозуміло. Якщо для них спецівлно створено "паразитозахисний закон" то такий закон має бути негайно скасовано.
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25.04.2022 18:47 Відповісти
ти ж не забудь кожному пістолета дати ... як котлетному патріоту
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25.04.2022 18:50 Відповісти
всіх лишити депутатства і щоб надалі не змогли пролізти знову а то вони то жопозж перейменують на якусь другу хрінь і по новій почнуть
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25.04.2022 18:51 Відповісти
Ну, пять штук только из слуг зеленского дрыснули.
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25.04.2022 18:51 Відповісти
Плюс,мінус трамвайна зупинка
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25.04.2022 18:52 Відповісти
Керівник Українського парламенту не хоче називати прізвища "приблизно 10" народних депутатів, які не повертаються в Україну...
Керівник Українського парламенту рахувати не вміє до 10?
Навіщо Українському парламенту та Україні такий "спіке" в умовах війни?
Лише інформація від голови Верховної Ради України про роботу депутатів є офіційною, якій можна довіряти!!!
А це опудало відсилає за інформацією до неперевірених джерел!
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25.04.2022 18:52 Відповісти
Скільки слуг втекло? Сім?
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25.04.2022 18:59 Відповісти
троє
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25.04.2022 20:52 Відповісти
Стефанчук,ти дурника не включай.Закон приймається в турборежимі.Закон про заборону,Закон про кримінальність,Закон про заборону ОПЗЖ.УПЦ МП.і т.д.А то вже пішло забалакування,про волю віросподівання,про вільний вибір народу.Чи вас ********* під конвоєм відвезти в Бучу в Бородянку,а ще ліпше в Маріуполь.А,то ви дуже ******* про бюрократичні процедури,в США,в ЄС,які задержують поставку зброї,а самі курви,в себе не можете знищити кацапурського ворога,який не ховаючись сидить коло вас.Ви чому до сіх пір не знищили ФСБ кодло в Печерській Лаврі,не знищили ворога прямо в серці столиці. І таких чому,щось досі дуже багато.
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25.04.2022 19:02 Відповісти
Если нельзя наказать, тогда наградите их стечкиным.
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25.04.2022 19:07 Відповісти
Стефанчук хитрожопий ********, за кордон змились грошовиті зажопники, і точно щось порішали з жирним. Жирний навіть звуку не сказав що цим падлам нараховують зарплату з народних зарплат, ім продовжуються всякі пільги і статуси. У вовчих судах повідсуджють собі мільйонні компенсаціі
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25.04.2022 19:09 Відповісти
Станом на 12:00 понеділка, 14 лютого, за межами України перебували 23 народних депутати. Про це повідомила «https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/ Українська правда » з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:
https://zaxid.net/illya_kiva_kiva_tag53264/ 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
2. https://zaxid.net/natalya_korolevska_tag47638/ Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
3. https://zaxid.net/sergiy_lovochkin_tag46806/ Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
4. https://zaxid.net/yuliya_lovochkina_tag55875/ Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
5. https://zaxid.net/vadim_rabinovich_tag54474/ Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
6. https://zaxid.net/vadim_novinskiy_tag53121/ Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
7. https://zaxid.net/oleksandra_ustinova_tag55554/ Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
8. https://zaxid.net/yaroslav_zheleznyak_tag54088/ Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
9. https://zaxid.net/igor_abramovich_tag55873/ Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
10. https://zaxid.net/oleksandr_alikseychuk_tag57333/ Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
11. https://zaxid.net/irina_allahverdiyeva_tag57334/ Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
12. https://zaxid.net/tetyana_plachkova_tag53906/ Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
13. https://zaxid.net/vitaliy_bort_tag57335/ Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
14. https://zaxid.net/oleksandr_puzanov_tag57336/ Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
15. https://zaxid.net/roman_ivanisov_tag57337/ Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
16. https://zaxid.net/igor_krivosheyev_tag57338/ Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
17. https://zaxid.net/sergiy_nagornyak_tag57339/ Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
18. https://zaxid.net/yevgen_pivovarov_tag57340/ Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
19. https://zaxid.net/yuriy_solod_tag57341/ Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
20. https://zaxid.net/dmitro_shpenov_tag57342/ Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
https://zaxid.net/vadim_stolar_tag55872/ 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
22. https://zaxid.net/yevgen_yakovenko_tag57343/ Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
23. https://zaxid.net/oleg_voloshin_tag47502/ Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://zaxid.net/news/
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25.04.2022 19:10 Відповісти
Список застарілий. З тих пір дехто з них повернувся. Депутатка Устінова пішла в декретну відпустку.
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25.04.2022 19:44 Відповісти
Лишить статуса народного депутата и опубликовать ФИО
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25.04.2022 19:23 Відповісти
І "корабельна сосна" теж туди, куди Арахамія з Корнієнком дивилися?
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25.04.2022 19:53 Відповісти
Спікер Стефанчук повідомив, що до початку повномасштабної війни приблизно 10 нардепів втекли за кордон та не повернулись. Переважно всі вони з ОПЗЖ.

А ось уже після початку війни втекли щонайменше троє нардепів-слуг. Я про них писав пару днів тому. Один Ковальов (соратник медведчука) переїхав на окуповану територію. Другий Холодов (кум медведчука) разом з родиною виїхав з країни навіть отримавши на це індивідуальний дозвіл. А свого 25-річного синка евакуював до Польщі якраз у ту годину, коли почалася війна. Ну, й третій слуга Ігор Васильківський під час війни перетнув кордон за болгарським паспортом.

Поки слуги починають висловлювати якийсь осуд лише щодо свого колеги Ковальова й думають про зупинення його членства в фракції. Холодова відмазують і виправдовують. А про Васильківського стараються й не згадувати.
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25.04.2022 20:11 Відповісти
таке враження що стефанчук і до десяти не вміє рахувати,- чи прикидається дурнем
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25.04.2022 20:21 Відповісти
Народ сколько они будут над нами смеяться?это как бы издевательство, они что нас дурней держат?половина слуг за рубежом, это как коля котлета когда было горячо сдрыснул а как погнали из под Киева сразу заявился да ещё наградное оружие получил.Они что нас за лохов держат?
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25.04.2022 20:31 Відповісти
А где Кулявлоб ? Кто нибудь знает?
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25.04.2022 20:42 Відповісти
Сволочі які втікали зараз засідають
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21.06.2022 13:56 Відповісти
Хай Володимер Зеленський зверне увагу хто уйобував
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21.06.2022 13:58 Відповісти
 
 