З України втекли близько десяти депутатів, переважно з "ОПЗЖ", - Стефанчук

Ці нардепи покинули країну ще за кілька днів до початку війни. Покарати їх за це неможливо - це не передбачено законом.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є депутати, які ще за декілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються. Таких депутатів приблизно десять. Переважно всі вони з однієї політичної сили, діяльність її фракції нещодавно була призупинена у Верховній Раді - маю на увазі "Опозиційну платформу - За життя". Прізвища цих людей вже з'являлися в пресі", - сказав Стефанчук.

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Він пояснив, що покарання для таких нардепів не передбачено законами та Конституцією України.

"Але я думаю, що кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони "яструби війни", такі нібито сміливі. А натомість - першими втекли з країни. Я переконаний, що таким народним депутатам не має бути місця в наступному парламенті", - каже спікер.

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Також він додав, що є депутати, які перебувають за кордоном у відрядженнях. Вони представляють Україну в різних парламентських асамблеях - НАТО, Ради Європи.