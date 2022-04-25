На трьох нардепів готувалися замахи, - Стефанчук

У керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ і таке інше. У мене є інформація по трьох народних депутатах. Є інформація, що по них були якісь чи замовлення, чи ще щось", - розповів він.

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Голова ВРУ також зазначив, що апарат Ради спільно з правоохоронними відомствами забезпечили цих депутатів охороною.

Коментуючи імовірність підготовки замахів особисто на нього, Стефанчук сказав, що не має такої інформації. Водночас він висловив думку, що в завдання "прибрати керівництво держави", комплексно входили всі українські високопосадовці.