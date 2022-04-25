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На трьох нардепів готувалися замахи, - Стефанчук

стефанчук

У керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ і таке інше. У мене є інформація по трьох народних депутатах. Є інформація, що по них були якісь чи замовлення, чи ще щось", - розповів він.

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Голова ВРУ також зазначив, що апарат Ради спільно з правоохоронними відомствами забезпечили цих депутатів охороною.

Коментуючи імовірність підготовки замахів особисто на нього, Стефанчук сказав, що не має такої інформації. Водночас він висловив думку, що в завдання "прибрати керівництво держави", комплексно входили всі українські високопосадовці.

Автор: 

ВР (14994) замах (553) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+73
замахали вы уже своим "замахами"...чий не столпы государства!!!
коле-каклете маузер выдали??? выдайте и тем - нехай отстреливаются...
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25.04.2022 13:35
+47
На Колю-насоса, на Бездумную, ну и само собой на Агрохимию. Делайте ставки, панове!
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25.04.2022 13:37
+43
колю катлету и юзика отбеливают?
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25.04.2022 13:36
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замахали вы уже своим "замахами"...чий не столпы государства!!!
коле-каклете маузер выдали??? выдайте и тем - нехай отстреливаются...
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25.04.2022 13:35 Відповісти
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25.04.2022 13:55 Відповісти
Они уже сдали все, даже прибрехали лишку, кураторы от них уже прячутся, какие замахи в опу.
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25.04.2022 14:10 Відповісти
кураторам треба ж сліди замітати
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25.04.2022 14:15 Відповісти
Ну капец просто, эта жирная свинья кому то нужна????? Или другие такие же утырки? Шлюхи уродов себе цену все никак не набьют. Кому вы нужны, конченные? Таких как вы не убивают- вы столько шкоды приносите Украине, что вас впору награждать из кремля.

После войны будут рассказывать сказки , как они гибли на колчаковских фронтах в районе ресторанов Тернополя и Львова, и героически отбивались от танков и искандеров.
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25.04.2022 15:19 Відповісти
Стефанчук як раз потрібен. Він мав би виконувати обов'язки голови держави, якщо прибрали б Зеленського. А от про 3-х депутатів це вже якась байка. Кому потрібні 3 звичайних депутата, якщо вони нічого не вирішують?
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25.04.2022 15:28 Відповісти
Ну так грохнут Стефанчука выберут нового... Порошенко, например...
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25.04.2022 17:43 Відповісти
Не треба їм мішати . Україна тільтки виграє . Хай ***********. Русзке дураки але не наскільки. Якщо навіть правда то декого навіть треба показати де він . Без них Україна швидше справиться з ворогом. А від того чи змахнуть вони когось чи ні Україна як била їх так і бкде бити . Може навіть краще. Так що не треба набивати ціну. Її можна набивати якщо вона є.
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25.04.2022 15:36 Відповісти
Стефанчук! Відсутність бутербродів з червоною ікрою в буфеті ВРУ, це ще не замах!
Не негнєтай!
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25.04.2022 17:31 Відповісти
Може то нарід просто хотів по пикам ОПЗЖістам надавать? Кому вони треба ті депутати? Кого ви кришуєте, фамілії нехай назве.
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26.04.2022 01:00 Відповісти
колю катлету и юзика отбеливают?
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25.04.2022 13:36 Відповісти
Шухричу знов в тикву дали?
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26.04.2022 01:02 Відповісти
На Колю-насоса, на Бездумную, ну и само собой на Агрохимию. Делайте ставки, панове!
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25.04.2022 13:37 Відповісти
Ну так это ж самые что ни на есть херои и борцуны, ежисикундно рискующие...
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25.04.2022 14:01 Відповісти
По пачпорту вона Безумна!
Зате вона єдина зі Слуг наріду відрізняє спецоперацію від спецзаходу!
Тому що вумна!!!
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25.04.2022 17:35 Відповісти
Дайте вгадаю. Всі троє Слуги наріда?
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25.04.2022 13:38 Відповісти
Там Стефанчук - один за трьох. І по масі, і за габаритами...
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25.04.2022 14:29 Відповісти
фантазеры блин
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25.04.2022 13:39 Відповісти
фейк по любому
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25.04.2022 13:42 Відповісти
Горить! Благодатна пора наступає!
Кацапів смертельная дрож пронимає...

В Брянске настоящая паника.

В российском городе после взрывов на нефтебазе началась массовая эвакуация детей из школ и детских садов.

Также сообщается об эвакуации городской администрации Брянска. - https://t.me/charter97_org/71140?single

⚡️В Уссурійську палає місцева авіабаза - https://t.me/operativnoZSU/20907
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Шановна редакція Цензора! Велике прохання не засмічувати інформпростір бовканням всіляких слуг-імпотентів. На що вони здатні за два місяці війни суспільство вже має уявлення. Коротко підсумовуючи зробив висновок: Це брехуни, які часто заперечують самі собі в різних інтерв"ю, або членам своє] ж команди!
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Не, пусть показывают прилюдно их тупость, жадность и продажность. У нас слишком много есть еще зеленобыдла, свято верующего в наполеония гринпоца и его уродливых служек - великих "поцреотов".
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25.04.2022 15:22 Відповісти
Всі українці в дикому шоці...
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Конечно это "слуги народа".
Дайте угадаю - это коля с позывым "Митбол", - на него покушались ужгородские цыгане, за победу над которыми он был награжден недавно именным "стечкиным". А еще носительница гостайны безуглая и бужанский, на которого покушался молдавский пограничник.
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Після відосика з врученням пістолета та ще й в масці на морді ліТца , і до ворожки не ходи, це тільки коля-катлета . І так три рази намагались, а він все відбивався.
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Якщо замахи на ворогів України , то є нормально . Чого ця влада захищає отих клятих ворогів ? Мабуть вони захищають своїх ...
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25.04.2022 13:48 Відповісти
слава Богу що "оКі" государєві вижили. Тупіше цього тільки коля катлета та падаЛьяк з агрохімією.
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25.04.2022 13:48 Відповісти
незрозуміло чому всі агрохімією називають Хламідію?
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25.04.2022 14:06 Відповісти
А я абхазского сепара называю как есть - Ара хам
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25.04.2022 14:20 Відповісти
Зрозумівши що,таким чином,зіграють на користь України,московити підготовку припинили,замах скасували,виділили охорону!
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25.04.2022 13:51 Відповісти
Якби готували, то вже б і здійснили, а то тільки трандьож, більшість десь за бугром або в Карпатах, інші по бункерах.
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25.04.2022 13:53 Відповісти
Господи, та кому ви ,блін, потрібні
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25.04.2022 13:53 Відповісти
Не скажите...

А при дележе навара от распределения гуманитарной помощи вы думаете малые риски?
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25.04.2022 14:04 Відповісти
Ну Стефанчука могла теща замовити -мало сплачує комірне.
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25.04.2022 16:35 Відповісти
когда я увидел это фото стефанчука, то выражение "мясник ла-Кабаньи" заиграло для меня новыми красками

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25.04.2022 14:01 Відповісти
Там повинно бути написано "The боневтік"
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26.04.2022 01:05 Відповісти
по шефірах вже не стріляють?
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25.04.2022 14:03 Відповісти
На кожного українця рашисти готують замази, а ви нам про 3-х нікчем.
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25.04.2022 14:03 Відповісти
А блазні живуть замахами. Вони ними вже замахАли.
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25.04.2022 14:06 Відповісти
Один замах раскрыли и предотвратили, на витю медведку, его вырвали из лап бсф и вернули в обьятия СБУ.
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25.04.2022 14:08 Відповісти
Яке горе, видайте їм наградні броненосці!
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25.04.2022 14:08 Відповісти
ОПЗЖопних,тоді самообстріл
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25.04.2022 14:11 Відповісти
Арахмия, Тищенко и Верещук.
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25.04.2022 14:13 Відповісти
Выперд ни о чем, от слова совсем.
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25.04.2022 14:14 Відповісти
"Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять деталі- арахімія має виступити і застерегти "шатунів" в Україні від нагнітання в країні, в котрій іде війна, нездорової "муйні",котра є частиною гібридної спец операції рашиста.
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25.04.2022 14:15 Відповісти
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25.04.2022 18:45 Відповісти
А нахера вас там стільки сидить ?
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25.04.2022 14:18 Відповісти
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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25.04.2022 14:30 Відповісти
исчез гогилашвили - появился другой поставщик зелья... что вы там жрете в зраде и жопе... кому нахер нужны ваши дебильные депутаты и руководство страны? это прямо как - сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю...
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25.04.2022 14:42 Відповісти
Сейчас покушение на каждогу украинца а слуги об этом говорят так буд то они так хорошо служат Украине и на них идет охота. Заканчивайте пиариться, вы ни какой ценности не представляете ни для врага ни собственно и для украинцев.
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25.04.2022 14:44 Відповісти
"Три депутата і Стефанчук"- новий серіал від студії 95квартал...
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25.04.2022 14:44 Відповісти
кому вони потрібні.?......
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25.04.2022 14:50 Відповісти
На вас, г..донів, ніколи не буде замахів.
Теракт має викликати страх, а не задоволення в народу.
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25.04.2022 14:52 Відповісти
зрозуміло,чому вони за словами голови ВР, депутати зараз голосують за закони з вимкненим таблом. Була домовленість - в умовах воєнного часу голосувати таким чином, конспіратори
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25.04.2022 15:31 Відповісти
Це ж що коїться таке? Невстановлені ДРГ готували замах в невстановленому місці у невстановлений час на ДеЯких депутатів, видно слуг.
А врешті курва, "на Україні лад і спокій."
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25.04.2022 15:43 Відповісти
Ще б повірили б як би на бєнюренигата готували?????...шефір,цілий?
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25.04.2022 15:43 Відповісти
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25.04.2022 15:45 Відповісти
бойко, рабинович, волошин... Дайте їм охорону, зелені шмарклі !!!
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25.04.2022 15:55 Відповісти
Допускаю, що правда, і що таких замахів могло бути, або буде більше. Однак, причиною тому не політична діяльність депутатів, а бізнесово- кримінальна. І подібні "розборки" відбуваються між ними самими.
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25.04.2022 15:58 Відповісти
сегодня слишком много Стефанчука)))
Пурген приняли
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25.04.2022 16:47 Відповісти
правда.
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26.04.2022 02:43 Відповісти
Кловани
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21.12.2022 14:57 Відповісти
 
 