На трьох нардепів готувалися замахи, - Стефанчук
У керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.
Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ і таке інше. У мене є інформація по трьох народних депутатах. Є інформація, що по них були якісь чи замовлення, чи ще щось", - розповів він.
Голова ВРУ також зазначив, що апарат Ради спільно з правоохоронними відомствами забезпечили цих депутатів охороною.
Коментуючи імовірність підготовки замахів особисто на нього, Стефанчук сказав, що не має такої інформації. Водночас він висловив думку, що в завдання "прибрати керівництво держави", комплексно входили всі українські високопосадовці.
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коле-каклете маузер выдали??? выдайте и тем - нехай отстреливаются...
После войны будут рассказывать сказки , как они гибли на колчаковских фронтах в районе ресторанов Тернополя и Львова, и героически отбивались от танков и искандеров.
Не негнєтай!
Зате вона єдина зі Слуг наріду відрізняє спецоперацію від спецзаходу!
Тому що вумна!!!
Кацапів смертельная дрож пронимає...
В Брянске настоящая паника.
В российском городе после взрывов на нефтебазе началась массовая эвакуация детей из школ и детских садов.
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Дайте угадаю - это коля с позывым "Митбол", - на него покушались ужгородские цыгане, за победу над которыми он был награжден недавно именным "стечкиным". А еще носительница гостайны безуглая и бужанский, на которого покушался молдавский пограничник.
А при дележе навара от распределения гуманитарной помощи вы думаете малые риски?
Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
Теракт має викликати страх, а не задоволення в народу.
А врешті курва, "на Україні лад і спокій."
Пурген приняли