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Новини Війна
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До останнього ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна, - Стефанчук

стефанчук

Українське вище політичне керівництво було переконано, що в центрі Європи на початку 21-го століття не можна війною вирішувати будь-які питання.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю виданню "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відверто скажу, що до останнього ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна. Ми базувалися і на даних нашої розвідки, та на іншій інформації, що вони (РФ. – Ред.) не зважаться на повномасштабну війну. 24 лютого я прокинувся зі своєю сім'єю у квартирі на лівому березі о 5-ій годині ранку після перших вибухів. Ми зрозуміли, що життя розділилося на "до" і "після", як би це пафосно не звучало. Після цього я одразу отримав дзвінок від пана Данілова. Він сказав, що президент терміново скликає засідання Ради національної безпеки і оборони", - розповів він.

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"Я зібрався і приїхав, мабуть, одним із перших, дочекалися приїзду інших колег. Основне питання, яке обговорювалося, що треба пройти всі юридичні процедури. У нас про всяк випадок були заготовлені пакети на всі варіанти розвитку подій. Один із пакетів – введення воєнного стану, який здійснюється шляхом затвердження указу президента. Ми домовилися, що готується на підписання указ президента. Одразу після цього я поїхав до Верховної Ради. Близько 7-ої години указ уже був у Верховній Раді. Ми здійснили два перші голосування фактично в режимі воєнного стану. Перше – затвердили указ президента. Друге – проголосували дуже важливе рішення, яким не закрили засідання, а зробили паузу і надали мені, першому заступнику або заступниці, право скликати продовження засідання, визначати час, місце і спосіб голосування. Чому це важливо? Ми усвідомлювали, що все може бути, аж до знищення вищого політичного керівництва. Тому ми диверсифікували ризики і домовилися з колегами, що всі втрьох будемо перебувати в різних місцях, щоб у разі чого не втратити керованість єдиним законодавчим органом – Верховною Радою", - додав Стефанчук.

Описуючи ситуацію в ОП 24 лютого, спікер розповів: "Перша емоція, яку я побачив у всіх, був не страх. Це був якийсь внутрішній розпач. Я реально говорю, до останнього ніхто не вірив. Ми ж мислимо абсолютно іншими категоріями. Ми були переконані, що в центрі Європи на початку 21-го сторіччя не можна так вирішувати будь-які питання. Ми говорили багато, але головний тон задавав президент, і всі орієнтувалися на нього. Він був мегавпевнений у собі. Було обговорено, що ми всі залишаємося тут, якщо треба буде, візьмемо автомати в руки і будемо боронити свою країну. Значить доля та історія подарували цей шанс нам зібратися разом. Після цього я ще збирав лідерів фракцій і груп. Ми теж багато говорили з ними. 24-го лютого я сказав, що не кожному поколінню українців дається велика честь покласти своє життя за майбутнє своєї держави. Ця фраза вже стала мемом у парламенті (сміється). Ми, як зустрічаємося одне з одним, говоримо: "Не кожному поколінню українців дається велика честь покласти своє життя за майбутнє своєї держави" (сміється)… Зрозуміло, що зараз це вже абсолютно по-іншому сприймається, але в той день все було дуже серйозно. Це була внутрішня філософія в кожного з нас".

Автор: 

Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+64
розвідка США вірила,розвідка Великобританії вірила,а ми вірили в майскі шашлички
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25.04.2022 12:18
+58
Іншими словами, він щойно розписався у повному ігноруванні західних розвідок.

Крім слова "дебіл" більше ніяке на думку не спадає, на жаль.
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25.04.2022 12:19
+55
да плевать на верю-не верю!

готовится - это обязанность, а зебильё готовилось с порошенко бороться
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25.04.2022 12:19
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Странно что не в Буковеле решили 24-го февраля собраться как обычно ...
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25.04.2022 13:06 Відповісти
он снимался в 12 стульях как наследие царского режима..он не много ест просто кость широкая)
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25.04.2022 13:07 Відповісти
Зеленые асфальтоукладчики хотя бы договаривалсь между собою, про шо брехать. А то Цельный Арестович тут неделю назад распинался, шо " они все знали, но не хотели создавать паники для беженцев, которые мол забьют дороги и будут мешать передвижению войск!!!Карл!!!" Один одно брешет, другой другое. А правда в том, что зеленые-живут одним днем. Сегодня можно ворвать на битуме из Белоруси-будут воровать, а армия? Какая армия? Вон Зеленский скоко раз уже посылал разведки западные-"мешають бизьнесю"! А под шумок, кто то еще дал команду разминировать Крымский перешеек. После войны будем разбираться
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25.04.2022 13:07 Відповісти
Разбираться нужно сейчас, пока эти твари ещё где-нибудь "не разминировали"...
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25.04.2022 19:59 Відповісти
Ну не обобщайте. То что войны не будет с пеной у рта заверял вам Арахамия и Ермак. Тут уже вопрос, они делали ето сознательно или только потому что их как лохов на***бал ихний московский кореш Козак с которым они переговаривались. А чтобы небыло войны нужно было к ней готовиться. Лучше быть готовым к войне и чтобы ее небыло чем не готовиться и чтобы она была.
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25.04.2022 13:10 Відповісти
Ні вони херої всі одягнулись у военну форму а де які навіть в броніки каски і взяли автомати. Постійно розказують як на президента і його оточення хтось там напада і вони воюють з ними (більше 20 атак), а інтервью дермака бені мосійчучки на фоні купи мішков з піском це зовсім шедевр 95 кварталу чомусь з ціеї казки випав друг зе забув ну така чисто українське призвище тіпа штіфман якось ну якого розстрілювали в машині і зе розказувава пр це в оон аж весь світ всрався. А вся ця камеді клап закінчилася коли приїхав Джонсон і витягнув цих актерешок прогулятися по Киеву просто так в піджачку як звичайна людина. У зе бил вигляд обісравшегося поца в очах якого було коли все це скінчится і можно сховатись в бункері. Срава ЗСУ, Слава Джонсону!
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25.04.2022 13:17 Відповісти
Саме через вашу доведену на практиці природню тупість, вас, недоумків, більше ніколи не оберуть в Парламент. Бо навіщо нам знову наступати на ті самі граблі?
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25.04.2022 13:19 Відповісти
Ви до останього не вірили- це правда, бо надіялись що патріоти і ЗСУ не впишуться в боротьбу за Україну
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25.04.2022 13:19 Відповісти
А це означає вся влада Зеленського є не на своєму місці.Вони розуміють що їхня недалекоглядність могла коштувати втратою державності а саме головніше-знищення української нації?
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25.04.2022 13:21 Відповісти
Звичайно, якщо Зеленський наказав своїй політсилі готовитись до шашликів у травні, то яка там війна...
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25.04.2022 13:30 Відповісти
Якщо ви не вірили на фоні повідомлень про неминучість війни, на фоні того, що іноземні аерокомпанії перестали до нас літати, на фоні того, що країни з найпотужнішими розвідками забрали свої посольства, то ви неспроможні керувати державою. Звільніть місця тим, хто вірили і, як наслідок, могли краще підготувати країну до вторгнення. Чим скоріше ви це зробите, тим краще. Можу лише сказати, що всі адекватні люди вірили.
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25.04.2022 13:37 Відповісти
Вы зедебилы. Вам весь мир говорил что будет война.
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25.04.2022 13:49 Відповісти
Вы зедебилы. Вам весь мир говорил что будет война. Мрази.
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25.04.2022 13:51 Відповісти
Та всі уже й так знають,що ви Довбойоби!
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25.04.2022 13:59 Відповісти
В Україні не було до війни і немає навіть зараз "вищого політичного керівництва". Є Квартал95 на гастролях в Адміністрації Президента.
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25.04.2022 14:09 Відповісти
шо оно лепит? а тот кто разминировал Херсонщину, знал?
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25.04.2022 14:11 Відповісти
Скажи где твоя семья и какого февраля ты ее вывез? И все станет ясно, верил или не верил.
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25.04.2022 14:18 Відповісти
Тупі віслюки!
Посольства західних країн переїхали до Львова, а вони не вірили...
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25.04.2022 14:25 Відповісти
Я почала готуватись до війни ще у листопаді, бо знала що вона буде.А вони не вірили.Геть зі влади!
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25.04.2022 14:31 Відповісти
Да вы там определитесь ******* зелёные, один говорит вы знали другой говорит не знали, ничему верить нельзя что у вас изо рта льется, гавно одно
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25.04.2022 14:34 Відповісти
Зелене огидне брехло! Вертайтесь в КВК! Скоро буде запізно.
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25.04.2022 14:39 Відповісти
брехливі блаЗЄнські виродки!
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25.04.2022 14:46 Відповісти
хєрово бути дибілом
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25.04.2022 14:52 Відповісти
Вони там, що методички відпрацьовують на реакцію населення?

Арестович з Даніловим нещодавно заявляли, що про напад було відомо заздалегіть, до нього готувалися, а населення свідомо не попереджали щоб не було паніки та щоб ворог не здогадався, що їм відомо про напад.

Я тоді ще подумав як же вміло в них вийшло прикидатися дурниками.
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25.04.2022 14:53 Відповісти
Невірили тільки неуки та долбойоби як стефа, зеля та їх зезбіговисько. Ті хто мав розуміння та користувався історичною пам'яттю, той був впевнений, що війна з рашафашистами 💯 відсоткова реальність .
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25.04.2022 15:07 Відповісти
П. Професіоналізм. Можна будо не вірити, але готуватись мусили.
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25.04.2022 15:16 Відповісти
«НІХТО не вірив» і відповідно, за провали підготовки до війни відповідати не буде. Цікаво хто це НІХТО?
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25.04.2022 15:30 Відповісти
У него много имен: "янелох", "яневтик" и далее по известному списку...
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25.04.2022 20:05 Відповісти
Забирайте речi,та йдiть за крейсером масква,******** невiруючi...
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25.04.2022 15:31 Відповісти
Ви мали готуватися до гіршого, а не вірити чи не вірити. Довбойби!

Наобирали, дебіли?
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25.04.2022 15:38 Відповісти
Що тільки твориться у коментаріях. Не дивно, українці, що ми ніяк не можемо створити міцну державу. Ваша ненависть не має меж. А ще зашкалює зневага до людей.
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25.04.2022 17:33 Відповісти


А що ця ненавість має залізобетонне підгрунтя думка не спадала?
Про толерантність та повагу до зебілів будете базікати, коли в ваш дом прилетить.

"ми ніяк не можемо створити міцну державу"
не треба узагальнювати,
з 1991 тільки на протязі 2014-2019 були спроби створити міцну державу,
якби зебіли хоча б продовжували розпочаті справи, то не виключено, що і ПДЧ вже було б, і
настільки маштабної війни небуло.
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25.04.2022 20:38 Відповісти
йди ***** підор,це бидло говорить що воно не вірило,а Україна від їх невіри понесла величезні збитки та жертви,запамятай бидло сраколизне,політик не має права вірити чи ні,він має бути готовим завжди,а в нашому випадку завжди до найгіршого сценарію,тому ****** стули а хочеш таке сказати,то ****** в Марік і там "лябов" свою висирай
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25.04.2022 22:02 Відповісти
Партия "Фомы неверующего".
Это какими же надо было быть ...., чтобы не верить в то, о чем ОРАЛ весь мир.
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25.04.2022 20:21 Відповісти
Українське вище політичне керівництво було переконано, що в центрі Європи на початку 21-го століття не можна війною вирішувати будь-які питання.
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Вы в каком мире живете?
Кацапстан в 21 веке УЖЕ напал на Украину и анексировал Крым и часть Донбасса!!!
Вы что, этого не знали или для Вас это была детская забава?
Из-за Вашего "переконання" после 24.02.22 уже погибли десятки тысяч мирных украинцев.
Миллионы людей вынуждены бросить свои жилища и стать беженцами.
Стране нанесен ущерб около 1 трлн. долларов. И это при том, что война еще не закончена.
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25.04.2022 21:55 Відповісти
правильно.
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26.04.2022 02:38 Відповісти
Це говорить про твої дуже обмежені розумові здібности.
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26.04.2022 08:08 Відповісти
Есть разница между "не верил" и "не хотел верить"....
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26.04.2022 10:11 Відповісти
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