До останнього ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна, - Стефанчук

Українське вище політичне керівництво було переконано, що в центрі Європи на початку 21-го століття не можна війною вирішувати будь-які питання.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю виданню "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відверто скажу, що до останнього ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна. Ми базувалися і на даних нашої розвідки, та на іншій інформації, що вони (РФ. – Ред.) не зважаться на повномасштабну війну. 24 лютого я прокинувся зі своєю сім'єю у квартирі на лівому березі о 5-ій годині ранку після перших вибухів. Ми зрозуміли, що життя розділилося на "до" і "після", як би це пафосно не звучало. Після цього я одразу отримав дзвінок від пана Данілова. Він сказав, що президент терміново скликає засідання Ради національної безпеки і оборони", - розповів він.

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"Я зібрався і приїхав, мабуть, одним із перших, дочекалися приїзду інших колег. Основне питання, яке обговорювалося, що треба пройти всі юридичні процедури. У нас про всяк випадок були заготовлені пакети на всі варіанти розвитку подій. Один із пакетів – введення воєнного стану, який здійснюється шляхом затвердження указу президента. Ми домовилися, що готується на підписання указ президента. Одразу після цього я поїхав до Верховної Ради. Близько 7-ої години указ уже був у Верховній Раді. Ми здійснили два перші голосування фактично в режимі воєнного стану. Перше – затвердили указ президента. Друге – проголосували дуже важливе рішення, яким не закрили засідання, а зробили паузу і надали мені, першому заступнику або заступниці, право скликати продовження засідання, визначати час, місце і спосіб голосування. Чому це важливо? Ми усвідомлювали, що все може бути, аж до знищення вищого політичного керівництва. Тому ми диверсифікували ризики і домовилися з колегами, що всі втрьох будемо перебувати в різних місцях, щоб у разі чого не втратити керованість єдиним законодавчим органом – Верховною Радою", - додав Стефанчук.

Описуючи ситуацію в ОП 24 лютого, спікер розповів: "Перша емоція, яку я побачив у всіх, був не страх. Це був якийсь внутрішній розпач. Я реально говорю, до останнього ніхто не вірив. Ми ж мислимо абсолютно іншими категоріями. Ми були переконані, що в центрі Європи на початку 21-го сторіччя не можна так вирішувати будь-які питання. Ми говорили багато, але головний тон задавав президент, і всі орієнтувалися на нього. Він був мегавпевнений у собі. Було обговорено, що ми всі залишаємося тут, якщо треба буде, візьмемо автомати в руки і будемо боронити свою країну. Значить доля та історія подарували цей шанс нам зібратися разом. Після цього я ще збирав лідерів фракцій і груп. Ми теж багато говорили з ними. 24-го лютого я сказав, що не кожному поколінню українців дається велика честь покласти своє життя за майбутнє своєї держави. Ця фраза вже стала мемом у парламенті (сміється). Ми, як зустрічаємося одне з одним, говоримо: "Не кожному поколінню українців дається велика честь покласти своє життя за майбутнє своєї держави" (сміється)… Зрозуміло, що зараз це вже абсолютно по-іншому сприймається, але в той день все було дуже серйозно. Це була внутрішня філософія в кожного з нас".