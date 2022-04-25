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Новости Война
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До последнего никто не верил, что начнется полномасштабная война, - Стефанчук

стефанчук

Украинское высшее политическое руководство было убеждено, что в центре Европы в начале 21-го столетия нельзя войной решать какие-либо вопросы.

Об этом Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Откровенно скажу, что до последнего никто не верил, что начнется полномасштабная война. Мы базировались и на данных нашей разведки, и на другой информации, что они (РФ. – Ред.) не решятся на полномасштабную войну. 24 февраля я проснулся со своей семьей в квартире на левом берегу в 5 часов утра после первых взрывов. Мы поняли, что жизнь разделилась на "до" и "после", как бы это пафосно не звучало. После этого я сразу получил звонок от господина Данилова. Он сказал, что президент срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны", - рассказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, - Стефанчук

"Я собрался и приехал, пожалуй, одним из первых, дождались приезда других коллег. Основной вопрос, который обсуждался - что нужно пройти все юридические процедуры. У нас на всякий случай были заготовлены пакеты на все варианты развития событий. Один из пакетов – введение военного положения, которое осуществляется путем утверждения указа Президента.
Мы договорились, что готовится на подписание указ Президента. Сразу после этого я поехал в Верховную Раду. Около 7 часов указ уже был в Верховной Раде.
Мы провели два первых голосования фактически в режиме военного положения. Первое – утвердили указ Президента. Второе – проголосовали очень важное решение, которым не закрыли заседание, а сделали паузу и предоставили мне, первому заместителю или заместителю, право созвать продолжение заседания, определять время, место и способ голосования.
Почему это важно? Поскольку мы понимали -  все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства, поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что все втроем будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единым законодательным органом - Верховной Радой", - добавил Стефанчук.

Описывая ситуацию в ОП 24 февраля, спикер рассказал:
"Первая эмоция, которую я увидел у всех, был не страх. Это было какое-то внутреннее отчаяние. Я реально говорю, до последнего никто не верил. Мы же мыслим совершенно другими категориями. Мы были убеждены, что в центре Европы в начале 21-го столетия нельзя так решать какие-либо вопросы.
Мы говорили много, но главный тон задавал Президент, и все ориентировались на него. Он был мегауверен в себе. Было оговорено, что мы все остаемся здесь, если нужно будет - возьмем автоматы в руки и будем защищать свою страну. Значит, судьба и история нам подарили этот шанс собраться вместе.

После этого я еще собирал лидеров фракций и групп. Мы тоже много говорили с ними. 24 февраля я сказал, что не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства. Эта фраза уже стала мемом в парламенте (смеется).  Мы, как встречаемся друг с другом, говорим: "Не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства" (смеется)
Понятно, что сейчас это уже совершенно по-другому воспринимается, но в тот день все было очень серьезно. Это была внутренняя философия у каждого из нас".

Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+64
розвідка США вірила,розвідка Великобританії вірила,а ми вірили в майскі шашлички
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25.04.2022 12:18
+58
Іншими словами, він щойно розписався у повному ігноруванні західних розвідок.

Крім слова "дебіл" більше ніяке на думку не спадає, на жаль.
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25.04.2022 12:19
+55
да плевать на верю-не верю!

готовится - это обязанность, а зебильё готовилось с порошенко бороться
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25.04.2022 12:19
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Странно что не в Буковеле решили 24-го февраля собраться как обычно ...
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25.04.2022 13:06 Ответить
он снимался в 12 стульях как наследие царского режима..он не много ест просто кость широкая)
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25.04.2022 13:07 Ответить
Зеленые асфальтоукладчики хотя бы договаривалсь между собою, про шо брехать. А то Цельный Арестович тут неделю назад распинался, шо " они все знали, но не хотели создавать паники для беженцев, которые мол забьют дороги и будут мешать передвижению войск!!!Карл!!!" Один одно брешет, другой другое. А правда в том, что зеленые-живут одним днем. Сегодня можно ворвать на битуме из Белоруси-будут воровать, а армия? Какая армия? Вон Зеленский скоко раз уже посылал разведки западные-"мешають бизьнесю"! А под шумок, кто то еще дал команду разминировать Крымский перешеек. После войны будем разбираться
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25.04.2022 13:07 Ответить
Разбираться нужно сейчас, пока эти твари ещё где-нибудь "не разминировали"...
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25.04.2022 19:59 Ответить
Ну не обобщайте. То что войны не будет с пеной у рта заверял вам Арахамия и Ермак. Тут уже вопрос, они делали ето сознательно или только потому что их как лохов на***бал ихний московский кореш Козак с которым они переговаривались. А чтобы небыло войны нужно было к ней готовиться. Лучше быть готовым к войне и чтобы ее небыло чем не готовиться и чтобы она была.
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25.04.2022 13:10 Ответить
Ні вони херої всі одягнулись у военну форму а де які навіть в броніки каски і взяли автомати. Постійно розказують як на президента і його оточення хтось там напада і вони воюють з ними (більше 20 атак), а інтервью дермака бені мосійчучки на фоні купи мішков з піском це зовсім шедевр 95 кварталу чомусь з ціеї казки випав друг зе забув ну така чисто українське призвище тіпа штіфман якось ну якого розстрілювали в машині і зе розказувава пр це в оон аж весь світ всрався. А вся ця камеді клап закінчилася коли приїхав Джонсон і витягнув цих актерешок прогулятися по Киеву просто так в піджачку як звичайна людина. У зе бил вигляд обісравшегося поца в очах якого було коли все це скінчится і можно сховатись в бункері. Срава ЗСУ, Слава Джонсону!
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25.04.2022 13:17 Ответить
Саме через вашу доведену на практиці природню тупість, вас, недоумків, більше ніколи не оберуть в Парламент. Бо навіщо нам знову наступати на ті самі граблі?
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25.04.2022 13:19 Ответить
Ви до останього не вірили- це правда, бо надіялись що патріоти і ЗСУ не впишуться в боротьбу за Україну
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25.04.2022 13:19 Ответить
А це означає вся влада Зеленського є не на своєму місці.Вони розуміють що їхня недалекоглядність могла коштувати втратою державності а саме головніше-знищення української нації?
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25.04.2022 13:21 Ответить
Звичайно, якщо Зеленський наказав своїй політсилі готовитись до шашликів у травні, то яка там війна...
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25.04.2022 13:30 Ответить
Якщо ви не вірили на фоні повідомлень про неминучість війни, на фоні того, що іноземні аерокомпанії перестали до нас літати, на фоні того, що країни з найпотужнішими розвідками забрали свої посольства, то ви неспроможні керувати державою. Звільніть місця тим, хто вірили і, як наслідок, могли краще підготувати країну до вторгнення. Чим скоріше ви це зробите, тим краще. Можу лише сказати, що всі адекватні люди вірили.
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25.04.2022 13:37 Ответить
Вы зедебилы. Вам весь мир говорил что будет война.
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25.04.2022 13:49 Ответить
Вы зедебилы. Вам весь мир говорил что будет война. Мрази.
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25.04.2022 13:51 Ответить
Та всі уже й так знають,що ви Довбойоби!
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25.04.2022 13:59 Ответить
В Україні не було до війни і немає навіть зараз "вищого політичного керівництва". Є Квартал95 на гастролях в Адміністрації Президента.
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25.04.2022 14:09 Ответить
шо оно лепит? а тот кто разминировал Херсонщину, знал?
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25.04.2022 14:11 Ответить
Скажи где твоя семья и какого февраля ты ее вывез? И все станет ясно, верил или не верил.
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25.04.2022 14:18 Ответить
Тупі віслюки!
Посольства західних країн переїхали до Львова, а вони не вірили...
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25.04.2022 14:25 Ответить
Я почала готуватись до війни ще у листопаді, бо знала що вона буде.А вони не вірили.Геть зі влади!
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25.04.2022 14:31 Ответить
Да вы там определитесь ******* зелёные, один говорит вы знали другой говорит не знали, ничему верить нельзя что у вас изо рта льется, гавно одно
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25.04.2022 14:34 Ответить
Зелене огидне брехло! Вертайтесь в КВК! Скоро буде запізно.
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25.04.2022 14:39 Ответить
брехливі блаЗЄнські виродки!
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25.04.2022 14:46 Ответить
хєрово бути дибілом
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25.04.2022 14:52 Ответить
Вони там, що методички відпрацьовують на реакцію населення?

Арестович з Даніловим нещодавно заявляли, що про напад було відомо заздалегіть, до нього готувалися, а населення свідомо не попереджали щоб не було паніки та щоб ворог не здогадався, що їм відомо про напад.

Я тоді ще подумав як же вміло в них вийшло прикидатися дурниками.
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25.04.2022 14:53 Ответить
Невірили тільки неуки та долбойоби як стефа, зеля та їх зезбіговисько. Ті хто мав розуміння та користувався історичною пам'яттю, той був впевнений, що війна з рашафашистами 💯 відсоткова реальність .
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25.04.2022 15:07 Ответить
П. Професіоналізм. Можна будо не вірити, але готуватись мусили.
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25.04.2022 15:16 Ответить
«НІХТО не вірив» і відповідно, за провали підготовки до війни відповідати не буде. Цікаво хто це НІХТО?
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25.04.2022 15:30 Ответить
У него много имен: "янелох", "яневтик" и далее по известному списку...
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25.04.2022 20:05 Ответить
Забирайте речi,та йдiть за крейсером масква,******** невiруючi...
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25.04.2022 15:31 Ответить
Ви мали готуватися до гіршого, а не вірити чи не вірити. Довбойби!

Наобирали, дебіли?
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25.04.2022 15:38 Ответить
Що тільки твориться у коментаріях. Не дивно, українці, що ми ніяк не можемо створити міцну державу. Ваша ненависть не має меж. А ще зашкалює зневага до людей.
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25.04.2022 17:33 Ответить


А що ця ненавість має залізобетонне підгрунтя думка не спадала?
Про толерантність та повагу до зебілів будете базікати, коли в ваш дом прилетить.

"ми ніяк не можемо створити міцну державу"
не треба узагальнювати,
з 1991 тільки на протязі 2014-2019 були спроби створити міцну державу,
якби зебіли хоча б продовжували розпочаті справи, то не виключено, що і ПДЧ вже було б, і
настільки маштабної війни небуло.
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25.04.2022 20:38 Ответить
йди ***** підор,це бидло говорить що воно не вірило,а Україна від їх невіри понесла величезні збитки та жертви,запамятай бидло сраколизне,політик не має права вірити чи ні,він має бути готовим завжди,а в нашому випадку завжди до найгіршого сценарію,тому ****** стули а хочеш таке сказати,то ****** в Марік і там "лябов" свою висирай
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25.04.2022 22:02 Ответить
Партия "Фомы неверующего".
Это какими же надо было быть ...., чтобы не верить в то, о чем ОРАЛ весь мир.
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25.04.2022 20:21 Ответить
Українське вище політичне керівництво було переконано, що в центрі Європи на початку 21-го століття не можна війною вирішувати будь-які питання.
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Вы в каком мире живете?
Кацапстан в 21 веке УЖЕ напал на Украину и анексировал Крым и часть Донбасса!!!
Вы что, этого не знали или для Вас это была детская забава?
Из-за Вашего "переконання" после 24.02.22 уже погибли десятки тысяч мирных украинцев.
Миллионы людей вынуждены бросить свои жилища и стать беженцами.
Стране нанесен ущерб около 1 трлн. долларов. И это при том, что война еще не закончена.
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25.04.2022 21:55 Ответить
правильно.
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26.04.2022 02:38 Ответить
Це говорить про твої дуже обмежені розумові здібности.
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26.04.2022 08:08 Ответить
Есть разница между "не верил" и "не хотел верить"....
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26.04.2022 10:11 Ответить
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