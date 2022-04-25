До последнего никто не верил, что начнется полномасштабная война, - Стефанчук

Украинское высшее политическое руководство было убеждено, что в центре Европы в начале 21-го столетия нельзя войной решать какие-либо вопросы.

Об этом Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Откровенно скажу, что до последнего никто не верил, что начнется полномасштабная война. Мы базировались и на данных нашей разведки, и на другой информации, что они (РФ. – Ред.) не решятся на полномасштабную войну. 24 февраля я проснулся со своей семьей в квартире на левом берегу в 5 часов утра после первых взрывов. Мы поняли, что жизнь разделилась на "до" и "после", как бы это пафосно не звучало. После этого я сразу получил звонок от господина Данилова. Он сказал, что президент срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны", - рассказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, - Стефанчук

"Я собрался и приехал, пожалуй, одним из первых, дождались приезда других коллег. Основной вопрос, который обсуждался - что нужно пройти все юридические процедуры. У нас на всякий случай были заготовлены пакеты на все варианты развития событий. Один из пакетов – введение военного положения, которое осуществляется путем утверждения указа Президента.

Мы договорились, что готовится на подписание указ Президента. Сразу после этого я поехал в Верховную Раду. Около 7 часов указ уже был в Верховной Раде.

Мы провели два первых голосования фактически в режиме военного положения. Первое – утвердили указ Президента. Второе – проголосовали очень важное решение, которым не закрыли заседание, а сделали паузу и предоставили мне, первому заместителю или заместителю, право созвать продолжение заседания, определять время, место и способ голосования.

Почему это важно? Поскольку мы понимали - все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства, поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что все втроем будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единым законодательным органом - Верховной Радой", - добавил Стефанчук.

Описывая ситуацию в ОП 24 февраля, спикер рассказал:

"Первая эмоция, которую я увидел у всех, был не страх. Это было какое-то внутреннее отчаяние. Я реально говорю, до последнего никто не верил. Мы же мыслим совершенно другими категориями. Мы были убеждены, что в центре Европы в начале 21-го столетия нельзя так решать какие-либо вопросы.

Мы говорили много, но главный тон задавал Президент, и все ориентировались на него. Он был мегауверен в себе. Было оговорено, что мы все остаемся здесь, если нужно будет - возьмем автоматы в руки и будем защищать свою страну. Значит, судьба и история нам подарили этот шанс собраться вместе.

После этого я еще собирал лидеров фракций и групп. Мы тоже много говорили с ними. 24 февраля я сказал, что не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства. Эта фраза уже стала мемом в парламенте (смеется). Мы, как встречаемся друг с другом, говорим: "Не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства" (смеется)

Понятно, что сейчас это уже совершенно по-другому воспринимается, но в тот день все было очень серьезно. Это была внутренняя философия у каждого из нас".