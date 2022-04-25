Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО, - Стефанчук
Верховна Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО.
Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю виданню "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не будемо. Зміна Конституції – не є і ніколи не буде самоціллю. Це інструментарій. Ніхто ніколи не робив блага з того. Ну, внесли одні зміни, другі. Вони результативні лише тоді, коли з них є ефект. Ми можемо 150 разів записати в Конституції будь-що, але якщо з нього немає ефекту, то це декларативні норми", – наголосив Стефанчук.
Він підкреслив, що основним пріоритетом для української влади наразі є безпека кожного громадянина України. Саме для цього, за його словами, напрацьовуються безпекові гарантії.
"Нам важливі реальні гарантії. За кожен день зволікання громадяни України розплачуються своїм життям. Для мене як представника вищого політичного керівництва держави саме це є пріоритетом, щоб в Україні перестали гинути люди, щоб люди перестали платити своїм життям за європейську мрію, за безпекову мрію, за все інше", – додав спікер українського парламенту.
Водночас він підкреслив, що відповідні гарантії безпеки України мають принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму.
"Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії, а будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС, – це наші перспективні бачення на майбутнє. Нам потрібні гарантії зараз, а не в майбутньому. Ми вже підписали Будапештський меморандум на майбутнє, який перевірку не пройшов", – констатував Голова ВР.
Стефанчук вважає, що угода про безпекові гарантії для України має бути чітко прописана, юридично вмотивована та давати можливість сказати кожному українцю: "Війна завершена. Гаранти безпеки стоять. У разі чого вони зроблять перше, друге, третє, четверте. Давайте відбудовувати країну".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если ничего не собираетесь менять в конституции,зачем об этом тогда писать.
Так би вже поназмінювали!
"Будуть різні пакетні гарантії" (Подоляк).
Якась з країн-гарантів зможе стояти з цілим пакетом. Після розпаковки гарантованого пакету:
1) висловлення занепокоєння, 2) обговорення занепокоєння тричі протягом року, 3) стурбованість з використанням матів, 4) демонстрація середнього пальця нападнику, 5) висилання касок, 5) інше.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 157 Конституції України)
Друге - нам НАТО не потрібне - бо ми будемо воювати за це НАТО в напрямку "куди пошлють"
Третє - ми може і потрібні НАТО, але ці питання вирішуються не так просто, ще й без народу, як кажуть депутати. Хоча як депутати хочуть - можна окремий блок створити - "депутати в НАТО"
Але країни у стані війни не можна прийняти у НАТО
У той же час усі стверджують , що Україна - переможе
Україна - переможе - а нафіг їй вже тоді буде потрібне НАТО
Взнески платити ???
Лагає сайт...
Таке враження, що щорічно святкують не день Конституції, а день "поправок до Конституції", на жаль.
Окрім того, якщо у країни є купа корумпованих бариг, таку країну собі на шию ніхто брати не буде.
Хто цього борова тягне за язик? Хто примушує владних казати про якісь "компроміси" з ворогом?
Треба діяти згідно з Конституцією та інтересами держави, тоді ніхто владу не буде сварити.
Ваш функціонал в межах Конституції