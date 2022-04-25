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Новини Зміни Конституції
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Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО, - Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю виданню "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не будемо. Зміна Конституції – не є і ніколи не буде самоціллю. Це інструментарій. Ніхто ніколи не робив блага з того. Ну, внесли одні зміни, другі. Вони результативні лише тоді, коли з них є ефект. Ми можемо 150 разів записати в Конституції будь-що, але якщо з нього немає ефекту, то це декларативні норми", – наголосив Стефанчук.

Він підкреслив, що основним пріоритетом для української влади наразі є безпека кожного громадянина України. Саме для цього, за його словами, напрацьовуються безпекові гарантії.

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"Нам важливі реальні гарантії. За кожен день зволікання громадяни України розплачуються своїм життям. Для мене як представника вищого політичного керівництва держави саме це є пріоритетом, щоб в Україні перестали гинути люди, щоб люди перестали платити своїм життям за європейську мрію, за безпекову мрію, за все інше", – додав спікер українського парламенту.

Водночас він підкреслив, що відповідні гарантії безпеки України мають принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму.

"Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії, а будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС, – це наші перспективні бачення на майбутнє. Нам потрібні гарантії зараз, а не в майбутньому. Ми вже підписали Будапештський меморандум на майбутнє, який перевірку не пройшов", – констатував Голова ВР.

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Стефанчук вважає, що угода про безпекові гарантії для України має бути чітко прописана, юридично вмотивована та давати можливість сказати кожному українцю: "Війна завершена. Гаранти безпеки стоять. У разі чого вони зроблять перше, друге, третє, четверте. Давайте відбудовувати країну".

Автор: 

ВР (14994) Конституція (548) членство в НАТО (1724) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+33
Подобные заявления напрягают больше всего,это идет проверка общества на подобные действия.
Если ничего не собираетесь менять в конституции,зачем об этом тогда писать.
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25.04.2022 12:00
+29
Тільки спробуйте зелені покидьки!
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25.04.2022 12:02
+26
Так Вам народ України не дозволить
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25.04.2022 12:00
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Нарешті чітка відповідь щодо цього питання!
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25.04.2022 11:55 Відповісти
Де ти бобачів там "чіткість"? "Війна завершена. Гаранти безпеки стоять" - що це ще за собачій кал? Що в нього стоїть? Це чергова маячня недоумків, а скоріше зрадників. Які ще гарантії? Кожна країна може гарантувати тількі що вона не нападе, і якщо ти не член каоліції, ніхто за тебе воювать не буде. Тількі НАТО - реальний захист. І тільки над цим треба працювати, для цього в першу чергу від нас вимагають очистити владу від російских кротів, але наша влада вся складається з таких, тому і морочать суспільству голову, несуть повну нісенітницю!

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26.04.2022 01:26 Відповісти
Чергова маячня від зеленосраких
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25.04.2022 11:56 Відповісти
Все эти гарантии это какая-то чушь.
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25.04.2022 11:57 Відповісти
Сама надійна гарантія - сильна армія і паркан з 5 метрів на границі з московією.
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25.04.2022 12:33 Відповісти
і свій оборонпром, щоб зброю не збирати з Миру по нитці, а мати свою і ******* а не радянську, наші самі класні інжинери, бачите русскіє без наших нічого не можуть, тому й лізут тут як навіжені щоб їм повсиратися до смерті.
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25.04.2022 13:13 Відповісти
Маячня! Ми не маємо таких коштів щоб вкладати на армію стількі ж як і російска *********! Для того і існує система колективного захисту, і називається вона НАТО!
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26.04.2022 01:30 Відповісти
Наївний
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25.04.2022 11:58 Відповісти
Аж не віриться. Дойшло. Певно, після візиту заморських старців
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25.04.2022 11:58 Відповісти
"Дойшло"... НЕ ВЕРЮ!
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25.04.2022 14:54 Відповісти
Так Вам народ України не дозволить
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25.04.2022 12:00 Відповісти
Подобные заявления напрягают больше всего,это идет проверка общества на подобные действия.
Если ничего не собираетесь менять в конституции,зачем об этом тогда писать.
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25.04.2022 12:00 Відповісти
А воно більше нічого не вміє робити, хіба таляпати язиком.
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25.04.2022 12:15 Відповісти
Зміни в Конституції неможливі під час военного стану. І такого масштабу зміни тільки на референдумі. Тому той факт що це товсте страхіття взагалі почав патякати про зміни вже є злочином
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25.04.2022 12:45 Відповісти
ТількиNATOі кацапам 24 год щоб вони здриснули.
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25.04.2022 12:01 Відповісти
Тільки спробуйте зелені покидьки!
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25.04.2022 12:02 Відповісти
Что он несёт??? Кто ему бы разрешил изменить конституцию или пункт в ней? Можно только через референдум
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25.04.2022 12:02 Відповісти
через 300 голосів в Раді, але в них їх немає і після 24 лютого не буде вже.
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25.04.2022 12:56 Відповісти
Та в нього сьогодні просто, м"яко кажучи, ДІАРЕЯ.
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25.04.2022 14:56 Відповісти
********. Про граждан Украины оказывается этот мешок сала беспокоится, сначала в асфальт закапывая оборону страны, а теперь с лаптеногими обсуждая безопасность. Это **** нормальному человеку *** в голову придет, обсуждать с агрессором что и как можно для безопасности делать.
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25.04.2022 12:04 Відповісти
Візит животворящий, творить чудеса трансформації мозгів
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25.04.2022 12:04 Відповісти
Україна має бути в НАТО! Все крапка!
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25.04.2022 12:05 Відповісти
Якщо НАТО цього хоче...
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25.04.2022 13:13 Відповісти
Звісно що не будете змінювати, бо у вас голосів на це не вистачить.
Так би вже поназмінювали!
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25.04.2022 12:06 Відповісти
Голова Верховної Ради, який не читав Конституцію... Країною під час війни керують якісь бовдури.
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25.04.2022 12:07 Відповісти
неужели к толстопузым, гнусавым и прочей мерзоте дошло, что они сказали лишнее, заявив о возможности референдума по невступлению в НАТО... они поняли - еще раз вякнут - и их просто сметут, как пыль...
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25.04.2022 12:08 Відповісти
Правильно. Слухала Квасневського, він сказав що НАТО , зокрема п'ята стаття, захищають Польщу. І Україна буде в НАТО.
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25.04.2022 12:09 Відповісти
Вот спасибо, нарулители! Теперь мы радоваться должны что вы не будете во время убирать статью Конституции о вступлении в НАТО? А чему дальше радоваться? Что не будете отменять Конституцию?
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25.04.2022 12:10 Відповісти
"Гаранти безпеки стоять. У разі чого вони зроблять перше, друге, третє, четверте" (Стефанчук).
"Будуть різні пакетні гарантії" (Подоляк).

Якась з країн-гарантів зможе стояти з цілим пакетом. Після розпаковки гарантованого пакету:
1) висловлення занепокоєння, 2) обговорення занепокоєння тричі протягом року, 3) стурбованість з використанням матів, 4) демонстрація середнього пальця нападнику, 5) висилання касок, 5) інше.
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25.04.2022 12:11 Відповісти
Ви агентів кремля, так звану УПЦ забороняйте, а не зміни до констииуції обговорюйте.
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25.04.2022 12:12 Відповісти
У них ці ********** кегебісти не на часі
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25.04.2022 14:59 Відповісти
зеленые соглашатели с удовольствием бы это сделали, аж руки у них чесались это сделать, преподнести подарок ху..лу к "пабедабесию" - убрать из нашей Конституции стремление Украины в НАТО... Но мнение украинского народа не дает вам этого сделать, мерзавцы лукавые.
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25.04.2022 12:12 Відповісти
Перше - Дописувачі - не пишіть дурниць. Може вносити чи не може написано чорним по білому -

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 157 Конституції України)

Друге - нам НАТО не потрібне - бо ми будемо воювати за це НАТО в напрямку "куди пошлють"
Третє - ми може і потрібні НАТО, але ці питання вирішуються не так просто, ще й без народу, як кажуть депутати. Хоча як депутати хочуть - можна окремий блок створити - "депутати в НАТО"
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25.04.2022 12:13 Відповісти
Ідіть за руським кораблем.
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25.04.2022 12:19 Відповісти
Ще не час і не місце - біля мацкви ще не лежить ввесь її флот - нема дуже на що дивитися.
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25.04.2022 12:47 Відповісти
А так ты не воюешь?
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25.04.2022 12:27 Відповісти
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25.04.2022 12:29 Відповісти
Не пишіть дурниць про "будемо воювати за НАТО куди пошлють". ПО-перше, вступ до НАТО вже прописано в Конституції. По-друге, війна з рашкою сьогодні тому що ми не в НАТО вас ще не протверезила? Тільки вступ до НАТО забезпечить безпеку.
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25.04.2022 12:53 Відповісти
реально працює не п'ятий пункт пакту, а концепція про гарантоване взаємне знищення в результаті ядрьоного удару. А Україна реально протистоїть агресії. Невідомо чи включили б в дію той п'ятий пункт, якби ми були в НАТО.. Воювати з московою НАТО не хоче. Настільки не хоче, шо вони пожертвують Україною без вагань.
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25.04.2022 13:03 Відповісти
Так , Україна хороша країна ....
Але країни у стані війни не можна прийняти у НАТО
У той же час усі стверджують , що Україна - переможе
Україна - переможе - а нафіг їй вже тоді буде потрібне НАТО
Взнески платити ???
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25.04.2022 15:10 Відповісти
карочє, стєфанчук заявив шо Конституція України - то фількіна грамота, а тому мона начхати на "дєкларації" та дєлать рєалполітік
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25.04.2022 12:21 Відповісти
Хорошо что Порошенко внес это в конституцию
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25.04.2022 12:22 Відповісти
тут має бути видно 26 коментів; але є всього лиш - 21.
Лагає сайт...
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25.04.2022 12:23 Відповісти
тільки попробуйте змінити. підете всі до корита "москва"!!!!
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25.04.2022 12:24 Відповісти
поверніть Конституцію України в первісному виді і більше нічого там не чіпайте. А то кожен "цар" переписує Її під себе - перетворили Основний Закон в простітутку чинної влади
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25.04.2022 12:25 Відповісти
+1
Таке враження, що щорічно святкують не день Конституції, а день "поправок до Конституції", на жаль.
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25.04.2022 12:38 Відповісти
Потрібно, щоб якийсь юристконсульт розповів юристу-законотворцю з Вероховної Ради, що під час війни зміни в Конституцію не вносяться. А якщо є мужність і бажання побачити, що буде, то хай попробують торкнутися НАТО і мови. Цікаво, будуть судити чи хоронити?
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25.04.2022 12:27 Відповісти
Україна всім потрібна як буферна зона. Тому вступ в NATO проблематичний. Нам тра' туди, для України то життєво необхідно, але нас там не хочуть, воювати за нас ніхто не буде. Оттака *****, малята
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25.04.2022 12:31 Відповісти
Окрім членства в НАТО та переваг цього членства є купа обов"язків і всяких "планок" яким має відповідати країна-учасник і це зовсім не "лафа" як може хтось думає.
Окрім того, якщо у країни є купа корумпованих бариг, таку країну собі на шию ніхто брати не буде.
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25.04.2022 13:07 Відповісти
Наша самая надёжная гарантия - это ЗСУ! И НАТО! И не надо приплетать сюда свою обеспокоенность судьбами народа. Одно то, что ЗЕшобла вписала гарантом рашку показывает, что есть на самом деле "Слуги урода" и все их приспешники. Ваши дела показывают вашу суть
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25.04.2022 12:34 Відповісти
бо для зміни Конституції треба 300 голосів, які ніхто вам не дасть.
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25.04.2022 12:54 Відповісти
Цей опудало в "Миротворец" попав за вислови проти НАТО. Наразі схаменувся.
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25.04.2022 13:06 Відповісти
Тепер зрозуміло. Приїхали гості із-за Атлантики, і сказали "Воюєте проти москалів до "останнього українського воїна"! Зброю дамо скільки треба, але ваша справа - складати голови." Зелена шобла після війни втече за бугор, а зруйновану Україну з десятками тисяч загиблих під час війни відбудовувати нам, українцям...
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25.04.2022 13:15 Відповісти
Як показує досвід: обіцяти - не означає женитись. Тому лише найсильніша і най- умотивованіша наша армія, авіація і флот можуть бути гарантами нашої безпеки. Зараз НАТО допомагає нам, переозброює нас під натівські стандарти. Це факт. Велика їм подяка. А пусті розмови про мрії і надії не вартують нічого. Союзники точно нас не кинуть напризволяще, будь то НАТО чи якийсь інший оборнний союз, наприклад, з Великою Британією і Польщею ( і не тільки з ними).
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Люди, схаменіться будь-ласка, що за дурна критика керівництва країни підчас війни???!!!!!! Ви забули хто ваш ворог?!!!! Нагадаю - тварюка, яка втерла 140 млн росіян, що їм треба робити і говорити і перетворила їх на зомбі!!!! Зараз дивлюся всі ці коментарі і не вірю своїм очам, як ви ведетесь на все це щодо змін Конституції і таке інше!!!! Думайте і припинить цей, вибачте на слові, срач!!!! Подумайте над віповідю тільки на одне питання - вас зараз саме наявність цього положення в Конституції захищає?!!!!!!! Є ще два питання щодо прийняття України в НАТО - бо навіть, незважаючи на ракетні обстріли, Бучу і все, що відбувається НАТО не може вступити в цю війну, і на це є інші, ніж просте небажання, причини, бо Світ складніший. Думайте, і не ведіться на провокації, бо не маючи і втрачаючи перевагу на полі бою, ці маніпуляції єдине, що залишається рашистам. Рашисти знають це слабке місце українців, які думають, що якимось чином запис в Конституції може змінити рішення НАТО щодо нашого членства в ньому, і постійно його використовують, що підірвати єдність нашого народу. Пам'ятайте, що голове не то, що записано, а те що ми робимо!!!!! І головне - Перемога і мир і процвітання України!!!! Слава Україні! Віримо в ЗСУ!!!!
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25.04.2022 13:53 Відповісти
Юля, чого ти накинулася на людей? Влада сама спонукає своїми тупими заявами лаяти себе.
Хто цього борова тягне за язик? Хто примушує владних казати про якісь "компроміси" з ворогом?

Треба діяти згідно з Конституцією та інтересами держави, тоді ніхто владу не буде сварити.
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25.04.2022 14:11 Відповісти
Тронете конституцію,вас ніхто невідшукає.
Ваш функціонал в межах Конституції
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25.04.2022 16:33 Відповісти
 
 