Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО, - Стефанчук

Верховна Рада не змінюватиме Конституцію в частині вступу України до НАТО.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю виданню "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не будемо. Зміна Конституції – не є і ніколи не буде самоціллю. Це інструментарій. Ніхто ніколи не робив блага з того. Ну, внесли одні зміни, другі. Вони результативні лише тоді, коли з них є ефект. Ми можемо 150 разів записати в Конституції будь-що, але якщо з нього немає ефекту, то це декларативні норми", – наголосив Стефанчук.

Він підкреслив, що основним пріоритетом для української влади наразі є безпека кожного громадянина України. Саме для цього, за його словами, напрацьовуються безпекові гарантії.

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"Нам важливі реальні гарантії. За кожен день зволікання громадяни України розплачуються своїм життям. Для мене як представника вищого політичного керівництва держави саме це є пріоритетом, щоб в Україні перестали гинути люди, щоб люди перестали платити своїм життям за європейську мрію, за безпекову мрію, за все інше", – додав спікер українського парламенту.

Водночас він підкреслив, що відповідні гарантії безпеки України мають принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму.

"Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії, а будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС, – це наші перспективні бачення на майбутнє. Нам потрібні гарантії зараз, а не в майбутньому. Ми вже підписали Будапештський меморандум на майбутнє, який перевірку не пройшов", – констатував Голова ВР.

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Стефанчук вважає, що угода про безпекові гарантії для України має бути чітко прописана, юридично вмотивована та давати можливість сказати кожному українцю: "Війна завершена. Гаранти безпеки стоять. У разі чого вони зроблять перше, друге, третє, четверте. Давайте відбудовувати країну".