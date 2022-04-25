На трех нардепов готовились покушения, - Стефанчук
У руководства парламента есть информация о подготовке покушения на трех народных депутатов.
Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Не могу называть фамилии или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и так далее. У меня есть информация по трем народным депутатам. Есть информация, что по ним были какие-то заказы или еще что-то", – рассказал он.
Глава ВРУ также отметил, что аппарат Рады совместно с правоохранительными ведомствами обеспечил этих депутатов охраной.
Комментируя вероятность подготовки покушений лично на него, Стефанчук сказал, что нет такой информации. В то же время он выразил мнение, что в задачу "убрать руководство государства", комплексно входили все украинские чиновники.
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коле-каклете маузер выдали??? выдайте и тем - нехай отстреливаются...
После войны будут рассказывать сказки , как они гибли на колчаковских фронтах в районе ресторанов Тернополя и Львова, и героически отбивались от танков и искандеров.
Не негнєтай!
Зате вона єдина зі Слуг наріду відрізняє спецоперацію від спецзаходу!
Тому що вумна!!!
Кацапів смертельная дрож пронимає...
В Брянске настоящая паника.
В российском городе после взрывов на нефтебазе началась массовая эвакуация детей из школ и детских садов.
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Дайте угадаю - это коля с позывым "Митбол", - на него покушались ужгородские цыгане, за победу над которыми он был награжден недавно именным "стечкиным". А еще носительница гостайны безуглая и бужанский, на которого покушался молдавский пограничник.
А при дележе навара от распределения гуманитарной помощи вы думаете малые риски?
Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
Теракт має викликати страх, а не задоволення в народу.
А врешті курва, "на Україні лад і спокій."
Пурген приняли