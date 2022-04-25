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На трех нардепов готовились покушения, - Стефанчук

стефанчук

У руководства парламента есть информация о подготовке покушения на трех народных депутатов.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Не могу называть фамилии или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и так далее. У меня есть информация по трем народным депутатам. Есть информация, что по ним были какие-то заказы или еще что-то", – рассказал он.

Читайте также: До последнего никто не верил, что начнется полномасштабная война, - Стефанчук

Глава ВРУ также отметил, что аппарат Рады совместно с правоохранительными ведомствами обеспечил этих депутатов охраной.

Комментируя вероятность подготовки покушений лично на него, Стефанчук сказал, что нет такой информации. В то же время он выразил мнение, что в задачу "убрать руководство государства", комплексно входили все украинские чиновники.

Автор: 

ВР (29258) покушение (1040) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+73
замахали вы уже своим "замахами"...чий не столпы государства!!!
коле-каклете маузер выдали??? выдайте и тем - нехай отстреливаются...
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25.04.2022 13:35
+47
На Колю-насоса, на Бездумную, ну и само собой на Агрохимию. Делайте ставки, панове!
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25.04.2022 13:37
+43
колю катлету и юзика отбеливают?
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25.04.2022 13:36
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замахали вы уже своим "замахами"...чий не столпы государства!!!
коле-каклете маузер выдали??? выдайте и тем - нехай отстреливаются...
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25.04.2022 13:35 Ответить
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25.04.2022 13:55 Ответить
Они уже сдали все, даже прибрехали лишку, кураторы от них уже прячутся, какие замахи в опу.
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25.04.2022 14:10 Ответить
кураторам треба ж сліди замітати
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25.04.2022 14:15 Ответить
Ну капец просто, эта жирная свинья кому то нужна????? Или другие такие же утырки? Шлюхи уродов себе цену все никак не набьют. Кому вы нужны, конченные? Таких как вы не убивают- вы столько шкоды приносите Украине, что вас впору награждать из кремля.

После войны будут рассказывать сказки , как они гибли на колчаковских фронтах в районе ресторанов Тернополя и Львова, и героически отбивались от танков и искандеров.
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25.04.2022 15:19 Ответить
Стефанчук як раз потрібен. Він мав би виконувати обов'язки голови держави, якщо прибрали б Зеленського. А от про 3-х депутатів це вже якась байка. Кому потрібні 3 звичайних депутата, якщо вони нічого не вирішують?
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25.04.2022 15:28 Ответить
Ну так грохнут Стефанчука выберут нового... Порошенко, например...
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25.04.2022 17:43 Ответить
Не треба їм мішати . Україна тільтки виграє . Хай ***********. Русзке дураки але не наскільки. Якщо навіть правда то декого навіть треба показати де він . Без них Україна швидше справиться з ворогом. А від того чи змахнуть вони когось чи ні Україна як била їх так і бкде бити . Може навіть краще. Так що не треба набивати ціну. Її можна набивати якщо вона є.
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25.04.2022 15:36 Ответить
Стефанчук! Відсутність бутербродів з червоною ікрою в буфеті ВРУ, це ще не замах!
Не негнєтай!
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25.04.2022 17:31 Ответить
Може то нарід просто хотів по пикам ОПЗЖістам надавать? Кому вони треба ті депутати? Кого ви кришуєте, фамілії нехай назве.
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26.04.2022 01:00 Ответить
колю катлету и юзика отбеливают?
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25.04.2022 13:36 Ответить
Шухричу знов в тикву дали?
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26.04.2022 01:02 Ответить
На Колю-насоса, на Бездумную, ну и само собой на Агрохимию. Делайте ставки, панове!
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25.04.2022 13:37 Ответить
Ну так это ж самые что ни на есть херои и борцуны, ежисикундно рискующие...
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25.04.2022 14:01 Ответить
По пачпорту вона Безумна!
Зате вона єдина зі Слуг наріду відрізняє спецоперацію від спецзаходу!
Тому що вумна!!!
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25.04.2022 17:35 Ответить
Дайте вгадаю. Всі троє Слуги наріда?
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25.04.2022 13:38 Ответить
Там Стефанчук - один за трьох. І по масі, і за габаритами...
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25.04.2022 14:29 Ответить
фантазеры блин
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25.04.2022 13:39 Ответить
фейк по любому
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25.04.2022 13:42 Ответить
Горить! Благодатна пора наступає!
Кацапів смертельная дрож пронимає...

В Брянске настоящая паника.

В российском городе после взрывов на нефтебазе началась массовая эвакуация детей из школ и детских садов.

Также сообщается об эвакуации городской администрации Брянска. - https://t.me/charter97_org/71140?single

⚡️В Уссурійську палає місцева авіабаза - https://t.me/operativnoZSU/20907
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25.04.2022 13:44 Ответить
Шановна редакція Цензора! Велике прохання не засмічувати інформпростір бовканням всіляких слуг-імпотентів. На що вони здатні за два місяці війни суспільство вже має уявлення. Коротко підсумовуючи зробив висновок: Це брехуни, які часто заперечують самі собі в різних інтерв"ю, або членам своє] ж команди!
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25.04.2022 13:44 Ответить
Не, пусть показывают прилюдно их тупость, жадность и продажность. У нас слишком много есть еще зеленобыдла, свято верующего в наполеония гринпоца и его уродливых служек - великих "поцреотов".
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25.04.2022 15:22 Ответить
Всі українці в дикому шоці...
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25.04.2022 13:45 Ответить
Конечно это "слуги народа".
Дайте угадаю - это коля с позывым "Митбол", - на него покушались ужгородские цыгане, за победу над которыми он был награжден недавно именным "стечкиным". А еще носительница гостайны безуглая и бужанский, на которого покушался молдавский пограничник.
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25.04.2022 13:45 Ответить
Після відосика з врученням пістолета та ще й в масці на морді ліТца , і до ворожки не ходи, це тільки коля-катлета . І так три рази намагались, а він все відбивався.
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25.04.2022 13:45 Ответить
Якщо замахи на ворогів України , то є нормально . Чого ця влада захищає отих клятих ворогів ? Мабуть вони захищають своїх ...
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25.04.2022 13:48 Ответить
слава Богу що "оКі" государєві вижили. Тупіше цього тільки коля катлета та падаЛьяк з агрохімією.
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25.04.2022 13:48 Ответить
незрозуміло чому всі агрохімією називають Хламідію?
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25.04.2022 14:06 Ответить
А я абхазского сепара называю как есть - Ара хам
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25.04.2022 14:20 Ответить
Зрозумівши що,таким чином,зіграють на користь України,московити підготовку припинили,замах скасували,виділили охорону!
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25.04.2022 13:51 Ответить
Якби готували, то вже б і здійснили, а то тільки трандьож, більшість десь за бугром або в Карпатах, інші по бункерах.
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25.04.2022 13:53 Ответить
Господи, та кому ви ,блін, потрібні
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25.04.2022 13:53 Ответить
Не скажите...

А при дележе навара от распределения гуманитарной помощи вы думаете малые риски?
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25.04.2022 14:04 Ответить
Ну Стефанчука могла теща замовити -мало сплачує комірне.
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25.04.2022 16:35 Ответить
когда я увидел это фото стефанчука, то выражение "мясник ла-Кабаньи" заиграло для меня новыми красками

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25.04.2022 14:01 Ответить
Там повинно бути написано "The боневтік"
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26.04.2022 01:05 Ответить
по шефірах вже не стріляють?
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25.04.2022 14:03 Ответить
На кожного українця рашисти готують замази, а ви нам про 3-х нікчем.
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25.04.2022 14:03 Ответить
А блазні живуть замахами. Вони ними вже замахАли.
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25.04.2022 14:06 Ответить
Один замах раскрыли и предотвратили, на витю медведку, его вырвали из лап бсф и вернули в обьятия СБУ.
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25.04.2022 14:08 Ответить
Яке горе, видайте їм наградні броненосці!
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25.04.2022 14:08 Ответить
ОПЗЖопних,тоді самообстріл
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25.04.2022 14:11 Ответить
Арахмия, Тищенко и Верещук.
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25.04.2022 14:13 Ответить
Выперд ни о чем, от слова совсем.
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25.04.2022 14:14 Ответить
"Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять деталі- арахімія має виступити і застерегти "шатунів" в Україні від нагнітання в країні, в котрій іде війна, нездорової "муйні",котра є частиною гібридної спец операції рашиста.
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25.04.2022 14:15 Ответить
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25.04.2022 18:45 Ответить
А нахера вас там стільки сидить ?
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25.04.2022 14:18 Ответить
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

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25.04.2022 14:30 Ответить
исчез гогилашвили - появился другой поставщик зелья... что вы там жрете в зраде и жопе... кому нахер нужны ваши дебильные депутаты и руководство страны? это прямо как - сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю...
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25.04.2022 14:42 Ответить
Сейчас покушение на каждогу украинца а слуги об этом говорят так буд то они так хорошо служат Украине и на них идет охота. Заканчивайте пиариться, вы ни какой ценности не представляете ни для врага ни собственно и для украинцев.
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25.04.2022 14:44 Ответить
"Три депутата і Стефанчук"- новий серіал від студії 95квартал...
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25.04.2022 14:44 Ответить
кому вони потрібні.?......
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25.04.2022 14:50 Ответить
На вас, г..донів, ніколи не буде замахів.
Теракт має викликати страх, а не задоволення в народу.
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25.04.2022 14:52 Ответить
зрозуміло,чому вони за словами голови ВР, депутати зараз голосують за закони з вимкненим таблом. Була домовленість - в умовах воєнного часу голосувати таким чином, конспіратори
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25.04.2022 15:31 Ответить
Це ж що коїться таке? Невстановлені ДРГ готували замах в невстановленому місці у невстановлений час на ДеЯких депутатів, видно слуг.
А врешті курва, "на Україні лад і спокій."
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25.04.2022 15:43 Ответить
Ще б повірили б як би на бєнюренигата готували?????...шефір,цілий?
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25.04.2022 15:43 Ответить
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25.04.2022 15:45 Ответить
бойко, рабинович, волошин... Дайте їм охорону, зелені шмарклі !!!
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25.04.2022 15:55 Ответить
Допускаю, що правда, і що таких замахів могло бути, або буде більше. Однак, причиною тому не політична діяльність депутатів, а бізнесово- кримінальна. І подібні "розборки" відбуваються між ними самими.
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25.04.2022 15:58 Ответить
сегодня слишком много Стефанчука)))
Пурген приняли
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25.04.2022 16:47 Ответить
правда.
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26.04.2022 02:43 Ответить
Кловани
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21.12.2022 14:57 Ответить
 
 