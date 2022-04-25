На трех нардепов готовились покушения, - Стефанчук

У руководства парламента есть информация о подготовке покушения на трех народных депутатов.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Не могу называть фамилии или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и так далее. У меня есть информация по трем народным депутатам. Есть информация, что по ним были какие-то заказы или еще что-то", – рассказал он.

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Глава ВРУ также отметил, что аппарат Рады совместно с правоохранительными ведомствами обеспечил этих депутатов охраной.

Комментируя вероятность подготовки покушений лично на него, Стефанчук сказал, что нет такой информации. В то же время он выразил мнение, что в задачу "убрать руководство государства", комплексно входили все украинские чиновники.