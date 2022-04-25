Из Украины сбежали около десяти депутатов, преимущественно из "ОПЗЖ", - Стефанчук
Эти нардепы покинули страну еще за несколько дней до начала войны. Наказать их за это невозможно – это не предусмотрено законом.
Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть депутаты, которые находятся в командировках. Они представляют Украину в различных парламентских ассамблеях НАТО, Совета Европы. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной раде – имею в виду "Оппозиционную платформу – За життя". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", - сказал Стефанчук.
Он объяснил, что наказание для таких нардепов не предусмотрено законами и Конституцией Украины.
"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого – первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", – говорит спикер.
Также он добавил, что есть депутаты, которые находятся за границей в командировках. Они представляют Украину в разных парламентских ассамблеях – НАТО, Совета Европы.
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Щось типа: "якщо не повернуться у тижневий термін... ла-ла-ла..."
Чи знов пустий піар, як з недоторканністю?
головне що ідеологи залишились і крім як від ТРО
у влади до них ноль питань.
така, ****, недоторканість що держава нікуя не може подіяти на них.
а чи не абсурдно звучить це???
з окупантами співпрацює.
Керівник Українського парламенту рахувати не вміє до 10?
Навіщо Українському парламенту та Україні такий "спіке" в умовах війни?
Лише інформація від голови Верховної Ради України про роботу депутатів є офіційною, якій можна довіряти!!!
А це опудало відсилає за інформацією до неперевірених джерел!
Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:
https://zaxid.net/illya_kiva_kiva_tag53264/ 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
2. https://zaxid.net/natalya_korolevska_tag47638/ Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
3. https://zaxid.net/sergiy_lovochkin_tag46806/ Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
4. https://zaxid.net/yuliya_lovochkina_tag55875/ Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
5. https://zaxid.net/vadim_rabinovich_tag54474/ Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
6. https://zaxid.net/vadim_novinskiy_tag53121/ Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
7. https://zaxid.net/oleksandra_ustinova_tag55554/ Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
8. https://zaxid.net/yaroslav_zheleznyak_tag54088/ Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
9. https://zaxid.net/igor_abramovich_tag55873/ Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
10. https://zaxid.net/oleksandr_alikseychuk_tag57333/ Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
11. https://zaxid.net/irina_allahverdiyeva_tag57334/ Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
12. https://zaxid.net/tetyana_plachkova_tag53906/ Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
13. https://zaxid.net/vitaliy_bort_tag57335/ Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
14. https://zaxid.net/oleksandr_puzanov_tag57336/ Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
15. https://zaxid.net/roman_ivanisov_tag57337/ Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
16. https://zaxid.net/igor_krivosheyev_tag57338/ Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
17. https://zaxid.net/sergiy_nagornyak_tag57339/ Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
18. https://zaxid.net/yevgen_pivovarov_tag57340/ Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
19. https://zaxid.net/yuriy_solod_tag57341/ Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
20. https://zaxid.net/dmitro_shpenov_tag57342/ Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
https://zaxid.net/vadim_stolar_tag55872/ 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
22. https://zaxid.net/yevgen_yakovenko_tag57343/ Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
23. https://zaxid.net/oleg_voloshin_tag47502/ Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://zaxid.net/news/
А ось уже після початку війни втекли щонайменше троє нардепів-слуг. Я про них писав пару днів тому. Один Ковальов (соратник медведчука) переїхав на окуповану територію. Другий Холодов (кум медведчука) разом з родиною виїхав з країни навіть отримавши на це індивідуальний дозвіл. А свого 25-річного синка евакуював до Польщі якраз у ту годину, коли почалася війна. Ну, й третій слуга Ігор Васильківський під час війни перетнув кордон за болгарським паспортом.
Поки слуги починають висловлювати якийсь осуд лише щодо свого колеги Ковальова й думають про зупинення його членства в фракції. Холодова відмазують і виправдовують. А про Васильківського стараються й не згадувати.