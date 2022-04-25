Из Украины сбежали около десяти депутатов, преимущественно из "ОПЗЖ", - Стефанчук

Эти нардепы покинули страну еще за несколько дней до начала войны. Наказать их за это невозможно – это не предусмотрено законом.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть депутаты, которые находятся в командировках. Они представляют Украину в различных парламентских ассамблеях НАТО, Совета Европы. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной раде – имею в виду "Оппозиционную платформу – За життя". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", - сказал Стефанчук.

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Он объяснил, что наказание для таких нардепов не предусмотрено законами и Конституцией Украины.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого – первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", – говорит спикер.

Также он добавил, что есть депутаты, которые находятся за границей в командировках. Они представляют Украину в разных парламентских ассамблеях – НАТО, Совета Европы.