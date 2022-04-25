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Новости
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Из Украины сбежали около десяти депутатов, преимущественно из "ОПЗЖ", - Стефанчук

опзж

Эти нардепы покинули страну еще за несколько дней до начала войны. Наказать их за это невозможно – это не предусмотрено законом.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть депутаты, которые находятся в командировках. Они представляют Украину в различных парламентских ассамблеях НАТО, Совета Европы. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной раде – имею в виду "Оппозиционную платформу – За життя". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", - сказал Стефанчук.

Читайте: На трех нардепов готовились покушения, - Стефанчук

Он объяснил, что наказание для таких нардепов не предусмотрено законами и Конституцией Украины.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого – первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", – говорит спикер.

Также он добавил, что есть депутаты, которые находятся за границей в командировках. Они представляют Украину в разных парламентских ассамблеях – НАТО, Совета Европы.

Автор: 

ВР (29260) депутат (3318) Стефанчук Руслан (658) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+27
Стефанчук, вы для начала работающих нардепов покажите, чтобы избиратели и налогоплатильщики видели ВСЕХ своих "героев" с мандатами, а то 4 месяца с Нового года, а вот работы нашей Рады не видно и не слышно, зато исправно бабло на них тратиться. Кстати насколько бюджет ВР сокращён и все эти отправлены в помощь фронту?
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25.04.2022 18:39
+22
приблизно 10 депутатів це як? - дев'ять з половиною?
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25.04.2022 18:39
+20
та й слуг ваших дофіга втекло. того ви й не можете прийняти такий закон, який би притягнув втікачів до відповідальності. бо зразу ваші слуги під нього і підпадуть.
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25.04.2022 18:41
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Правила форума Совет форумчан
Ви же там новий закон приймали?!!!
Щось типа: "якщо не повернуться у тижневий термін... ла-ла-ла..."
Чи знов пустий піар, як з недоторканністю?
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25.04.2022 18:36 Ответить
А це наша Богдана під 155 натівський калібр. Втікла в 2019
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25.04.2022 18:38 Ответить
Дядя Стєфанчук-ти дурак???...
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25.04.2022 18:38 Ответить
Да
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25.04.2022 18:52 Ответить
приблизно 10 депутатів це як? - дев'ять з половиною?
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25.04.2022 18:39 Ответить
Це пісець, як так? Приблизно десять? Чому не можна назвати поіменно отіх дев'ятьох (та мабуть ківа)
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25.04.2022 18:49 Ответить
19 - 20. Якби було більше то так би і сказали. Читай мєжду строк. ) да не в обіду тобі буть сказано, козаче )
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25.04.2022 18:51 Ответить
Тому що Юзік рахується за півтора депутата. Що, арихметику скурив в школі?
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25.04.2022 20:31 Ответить
Стефанчук, вы для начала работающих нардепов покажите, чтобы избиратели и налогоплатильщики видели ВСЕХ своих "героев" с мандатами, а то 4 месяца с Нового года, а вот работы нашей Рады не видно и не слышно, зато исправно бабло на них тратиться. Кстати насколько бюджет ВР сокращён и все эти отправлены в помощь фронту?
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25.04.2022 18:39 Ответить
Можно расстреливать коллаборантов и за это никому и ничего не будет!
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25.04.2022 18:39 Ответить
А де список цієї сволоти! Особливо цікаві не опзжопи... З тими і так все ясно! Доречі, а де шуфрич?
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25.04.2022 18:40 Ответить
почему шуфрич еще не пизжженый????????????????????????????????????????????????????
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25.04.2022 18:40 Ответить
Будь ласка, список цих депутатів Верховної Ради, можна також списки депутатів обласних і міських рад. Цікаво подивитися, що вони будуть говорити, коли повернуться. Будуть балатуватися в депутати на нових виборах. З яких вони регіонів, щоб бачити хто тягнув Україну назад, точніше-був гальмом.
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25.04.2022 18:41 Ответить
Ніхто не хоче, втрата рейтингів причому всіх партій
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25.04.2022 19:00 Ответить
та не всіх партій, а ОПЗЖ і "слуг" це точно, можливо там ще є якісь одиниці.
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25.04.2022 19:09 Ответить
та й слуг ваших дофіга втекло. того ви й не можете прийняти такий закон, який би притягнув втікачів до відповідальності. бо зразу ваші слуги під нього і підпадуть.
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25.04.2022 18:41 Ответить
От наприклад Коля-каклєта, воює в глибокому тилу - це він втік чи виконує надважливе завдання??
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25.04.2022 20:29 Ответить
нічого,
головне що ідеологи залишились і крім як від ТРО
у влади до них ноль питань.
така, ****, недоторканість що держава нікуя не може подіяти на них.
а чи не абсурдно звучить це???
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25.04.2022 18:44 Ответить
Ну звісно, коля-Котлета і так був небезпечний, а тепер ще і озброєнний...
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25.04.2022 18:44 Ответить
А що заважає арештувати інших колаборантів поки не втекли та обміняти на наших полонених?
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25.04.2022 18:45 Ответить
А що із слуги народу теж у відряджені під Харковом
з окупантами співпрацює.
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25.04.2022 18:45 Ответить
Якщо пересічна особа не виходить на роботу декілька днів то її звільняють. Чому не можна звільнити цих депутатів незрозуміло. Якщо для них спецівлно створено "паразитозахисний закон" то такий закон має бути негайно скасовано.
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25.04.2022 18:47 Ответить
ти ж не забудь кожному пістолета дати ... як котлетному патріоту
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25.04.2022 18:50 Ответить
всіх лишити депутатства і щоб надалі не змогли пролізти знову а то вони то жопозж перейменують на якусь другу хрінь і по новій почнуть
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25.04.2022 18:51 Ответить
Ну, пять штук только из слуг зеленского дрыснули.
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25.04.2022 18:51 Ответить
Плюс,мінус трамвайна зупинка
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25.04.2022 18:52 Ответить
Керівник Українського парламенту не хоче називати прізвища "приблизно 10" народних депутатів, які не повертаються в Україну...
Керівник Українського парламенту рахувати не вміє до 10?
Навіщо Українському парламенту та Україні такий "спіке" в умовах війни?
Лише інформація від голови Верховної Ради України про роботу депутатів є офіційною, якій можна довіряти!!!
А це опудало відсилає за інформацією до неперевірених джерел!
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25.04.2022 18:52 Ответить
Скільки слуг втекло? Сім?
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25.04.2022 18:59 Ответить
троє
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25.04.2022 20:52 Ответить
Стефанчук,ти дурника не включай.Закон приймається в турборежимі.Закон про заборону,Закон про кримінальність,Закон про заборону ОПЗЖ.УПЦ МП.і т.д.А то вже пішло забалакування,про волю віросподівання,про вільний вибір народу.Чи вас ********* під конвоєм відвезти в Бучу в Бородянку,а ще ліпше в Маріуполь.А,то ви дуже ******* про бюрократичні процедури,в США,в ЄС,які задержують поставку зброї,а самі курви,в себе не можете знищити кацапурського ворога,який не ховаючись сидить коло вас.Ви чому до сіх пір не знищили ФСБ кодло в Печерській Лаврі,не знищили ворога прямо в серці столиці. І таких чому,щось досі дуже багато.
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25.04.2022 19:02 Ответить
Если нельзя наказать, тогда наградите их стечкиным.
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25.04.2022 19:07 Ответить
Стефанчук хитрожопий ********, за кордон змились грошовиті зажопники, і точно щось порішали з жирним. Жирний навіть звуку не сказав що цим падлам нараховують зарплату з народних зарплат, ім продовжуються всякі пільги і статуси. У вовчих судах повідсуджють собі мільйонні компенсаціі
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25.04.2022 19:09 Ответить
Станом на 12:00 понеділка, 14 лютого, за межами України перебували 23 народних депутати. Про це повідомила «https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/ Українська правда » з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:
https://zaxid.net/illya_kiva_kiva_tag53264/ 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
2. https://zaxid.net/natalya_korolevska_tag47638/ Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
3. https://zaxid.net/sergiy_lovochkin_tag46806/ Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
4. https://zaxid.net/yuliya_lovochkina_tag55875/ Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
5. https://zaxid.net/vadim_rabinovich_tag54474/ Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
6. https://zaxid.net/vadim_novinskiy_tag53121/ Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
7. https://zaxid.net/oleksandra_ustinova_tag55554/ Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
8. https://zaxid.net/yaroslav_zheleznyak_tag54088/ Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
9. https://zaxid.net/igor_abramovich_tag55873/ Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
10. https://zaxid.net/oleksandr_alikseychuk_tag57333/ Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
11. https://zaxid.net/irina_allahverdiyeva_tag57334/ Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
12. https://zaxid.net/tetyana_plachkova_tag53906/ Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
13. https://zaxid.net/vitaliy_bort_tag57335/ Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
14. https://zaxid.net/oleksandr_puzanov_tag57336/ Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
15. https://zaxid.net/roman_ivanisov_tag57337/ Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
16. https://zaxid.net/igor_krivosheyev_tag57338/ Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
17. https://zaxid.net/sergiy_nagornyak_tag57339/ Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
18. https://zaxid.net/yevgen_pivovarov_tag57340/ Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
19. https://zaxid.net/yuriy_solod_tag57341/ Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
20. https://zaxid.net/dmitro_shpenov_tag57342/ Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
https://zaxid.net/vadim_stolar_tag55872/ 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
22. https://zaxid.net/yevgen_yakovenko_tag57343/ Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
23. https://zaxid.net/oleg_voloshin_tag47502/ Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://zaxid.net/news/
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25.04.2022 19:10 Ответить
Список застарілий. З тих пір дехто з них повернувся. Депутатка Устінова пішла в декретну відпустку.
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25.04.2022 19:44 Ответить
Лишить статуса народного депутата и опубликовать ФИО
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25.04.2022 19:23 Ответить
І "корабельна сосна" теж туди, куди Арахамія з Корнієнком дивилися?
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25.04.2022 19:53 Ответить
Спікер Стефанчук повідомив, що до початку повномасштабної війни приблизно 10 нардепів втекли за кордон та не повернулись. Переважно всі вони з ОПЗЖ.

А ось уже після початку війни втекли щонайменше троє нардепів-слуг. Я про них писав пару днів тому. Один Ковальов (соратник медведчука) переїхав на окуповану територію. Другий Холодов (кум медведчука) разом з родиною виїхав з країни навіть отримавши на це індивідуальний дозвіл. А свого 25-річного синка евакуював до Польщі якраз у ту годину, коли почалася війна. Ну, й третій слуга Ігор Васильківський під час війни перетнув кордон за болгарським паспортом.

Поки слуги починають висловлювати якийсь осуд лише щодо свого колеги Ковальова й думають про зупинення його членства в фракції. Холодова відмазують і виправдовують. А про Васильківського стараються й не згадувати.
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25.04.2022 20:11 Ответить
таке враження що стефанчук і до десяти не вміє рахувати,- чи прикидається дурнем
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25.04.2022 20:21 Ответить
Народ сколько они будут над нами смеяться?это как бы издевательство, они что нас дурней держат?половина слуг за рубежом, это как коля котлета когда было горячо сдрыснул а как погнали из под Киева сразу заявился да ещё наградное оружие получил.Они что нас за лохов держат?
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25.04.2022 20:31 Ответить
А где Кулявлоб ? Кто нибудь знает?
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25.04.2022 20:42 Ответить
Сволочі які втікали зараз засідають
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21.06.2022 13:56 Ответить
Хай Володимер Зеленський зверне увагу хто уйобував
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21.06.2022 13:58 Ответить
 
 