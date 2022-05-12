РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости
12 580 113

Фракцию ОПЗЖ в ВР распустили

опзж

В Верховной Раде официально объявили о роспуске фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – При жизни", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что политсила прекращает свою деятельность.

21 апреля нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.

Читайте: Советую "отбросам из ОПЗЖ" тихо уйти из Рады, пока их не вынесли, - Данилов

ВР (29426) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Депутаты ОПЗЖ создали новую депутатскую группу с Бойко во главе.
Як там кажуть, от перестановки слогаемых сумма не меняется
показать весь комментарий
12.05.2022 14:04 Ответить
+42
Круговорот говна в природе продолжается. Сейчас эти твари окажутся среди зеленых.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:14 Ответить
+37
Ціх гнид не розпускати треба, а розстрілювати.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Партію заборонили,а мандати залишили!
Щось нове від слуг урода!
показать весь комментарий
12.05.2022 16:07 Ответить
Коли траурна церемонія і виніс тіл? На чолі церемонії, як я розумію Бойко?
показать весь комментарий
12.05.2022 16:20 Ответить
Влада бореться з назвами партій а не з промосковськими депутатами
показать весь комментарий
12.05.2022 16:39 Ответить
Шёл 3ий месяц
показать весь комментарий
12.05.2022 16:41 Ответить
тоді треба і раду розпускати,бо вона неправомірна без обраної части депутатів.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:51 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 17:17 Ответить
Чому не розстріляли
показать весь комментарий
12.05.2022 16:56 Ответить
Ну хіба можна зрадників і агентів раші навіть на поріг ради пускати та ще й розповідати про держтаємниці.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:36 Ответить
Большая часть граждан Украины ждёт сообщения: «фракцию ОПЗЖ расстреляли». Они заслужили.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:38 Ответить
Ну и что???? Этим, таким дебильным шагом, наша власть избавилась от пророссийских депутатов!!! Херня какая-то!! Всех этих русаков, надо на вокзал и в Москву!! Только так и не иначе!! Что от этого ВАРЮГИ Новинские , мураевы или ************ шуфрич, или воровитые Бойко или ярый россиянин Скорик или Немчинов и другие с ОПЗЖ, сразу станут украинскими патриотами??? .. Сегодня нужно действовать решительно и использовать военное положений для избавления от неугодных нашей власти депутатов и других вредных элементов!! ДРУГОГО СЛУЧАЯ НЕ БУДЕТ !!
показать весь комментарий
12.05.2022 17:38 Ответить
А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОГДА ЭТИ ЧЛЕНЫ ПОНЕСУТ !!!???
показать весь комментарий
12.05.2022 17:50 Ответить
посадить нужно этих предателей а не распускать!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:46 Ответить
Це не рада, а клоунада.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 