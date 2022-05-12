Фракцию ОПЗЖ в ВР распустили

В Верховной Раде официально объявили о роспуске фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – При жизни", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что политсила прекращает свою деятельность.

21 апреля нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.

