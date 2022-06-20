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Новости Политика Украины
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ВР (28734) ратификация (405) гендерные проблемы (145) Железняк Ярослав (337)

Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

стамбульська

Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - говорится в сообщении.

По его словам, поддержали ратификацию 259 нардепов, против было всего 8 человек.

Стамбульская конвенция – международный договор Совета Европы, предусматривающий криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков, абортов и стерилизации.

Также читайте: Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Домашнє насильство щодо чоловіків також треба криміналізувати. Всі хлопці в дитинстві зазнають домашнього насильства: і фізичного, і психологічного, особливо від матерів.
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20.06.2022 13:44
+22
Просто ганьба! Як можна було приймати цей сексистьский документ? То тепер на рівні законів встановлено що усім злом є - чоловік. А чому не має законів про захист чоловіків від насильства жінок? Саме жінки чинять найбільше насильство у сім'ї. Тобто психологічне насильство. Просто блювати хочеться.
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20.06.2022 13:54
+19
цього піздабола корчинського щось забагато піарять останнім часом на ютубі, вже і сюди затусовують, він все на що годится вже давно показав
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20.06.2022 13:55
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в ЗСУ жінок 0.37%? ти десь на 2 порядки помилився, мінімум 25%
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20.06.2022 15:28 Ответить
От навіщо нагло брехати! Нещодавно озвучували число - 37 тисяч. Також озвучили загальне число службовців - близько 700 тисяч. Отже жінок близько 5 процентів. Так що годі брехати.
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20.06.2022 17:12 Ответить
Ахах крім маячні про нерівні права і від цього якесь насильство щодо жінок там же і краще є! Наприклад я себе можу вважати стільцем ну от такий гендер. І на мене не будетде поширюватися нічого що на людей. А тепер подумайте якщо зелька пропише собі гендер "найвеличніший" і напишуть закон, що найвеличніший керує всіма людьми на світі от і виборів вже не треба
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20.06.2022 14:28 Ответить
Чоловіки теж страждають від жіночого насилля.

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20.06.2022 17:30 Ответить
що за скрєпний шабаш в комментах?
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20.06.2022 14:42 Ответить
проти скрєпного шабашу, не хочеться щоб особи типу безуглої отримали права лізти всюди і бути при тому по за критикою, тому що вона жінка. Зрозуміло що ця конвенція не для захисту жінок насправді.
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20.06.2022 14:45 Ответить
Сам піськограй подав на ратифікацію! І чого б це серед війни циркових зацікавив той ГЕНДЕР? Звичайно, цікавість є. Але, за той час, що залишилось їм знущатись з напівживого трупа Укріїни, гадаю, розвинути їм цей напрямок не вдасця. Новій владі доведеться багато чого повідміняти. Слава Україні!
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20.06.2022 22:54 Ответить
Для України саме це питання є найнагальнішим - більше Верховній Раді і зайнятися нічим, адже вже всі найвижливіші питання повирішувані. Краще б саморозпустились!
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20.06.2022 14:57 Ответить
ну інші вимоги для вступу в ЄС виконувати не будуть допоки не знайдуть як обійти і зберегти свій вплив в країні, а це що ніяк їм не шкодить а навіть допоможе щоб люди гризлися між собою ще й через гендер - то будь-ласочка в першому ж читанні.
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20.06.2022 15:59 Ответить
Может эту конвенцию ратифицировали перед кандидатством на члены ЕС?
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20.06.2022 15:01 Ответить
"про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству" - прямо ж в назві написано про домашнє насильство вцілому, тобто і до чоловіків, дітей, батьків і всіх всіх - до чого тут срач
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20.06.2022 15:14 Ответить
Все просто. Слідкуйте за руками.
Конвенцію проти насильства нам порадили ратифікувати чиновники Єврокомісії щоб був ще один аргумент про надання нам статусу кандидата.
Хтось дуже не хоче, щоб Україна рухалася в ЄС.
Той же хтось дуже педалює тему «єврогеїв», мовляв попирають всі скрєпи там в Європах, конвенції всякі ратифіковують, жінок бити не дозволяють, ніякого домостроя!
От звідси і срач.
Але пізно. Методички хай викидають, конвенцію вже ратифіковано і ніхто того не скасує.
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20.06.2022 16:09 Ответить
зеленский первым делом назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который подпадал под закон о люстрации, тем самым "скасував" закон "папередников". А потом еще кучу законов понарушал и поотменял. Так что и этот ратифицированый карманным монобольшинством законопроект зеленского могут скасувать, не переживай.
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20.06.2022 16:32 Ответить
Ви плутаєте. Зеленський закон не скасував, а порушив. Запитаєте в чому різниця? В тому, що підганяючи закони під себе, як янукович, можна уникнути відповідальності. А за порушення закону відповідальність передбачена, цілком можливо, вона колись настане.
А тепер найцікавіше. Чому ж Зеленський таки не скасував той закон, а порушив? Що завадило? Певні причини є. Можливо, самі здогадаєтеся.
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20.06.2022 16:39 Ответить
я мав на увазі що він його скасував де-факто, а не де-юре.

Чому не скасував, а порушив? Тому що йому начхати і він планує лишитись при владі ще довго.
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21.06.2022 18:23 Ответить
Заголовок це приманка) Сам документ є відверто сексистський і комуністичний по суті.
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20.06.2022 16:43 Ответить
Найцікавіше, що усю ту маячню, яку наговорюють на цей документ, не підкріплюють посиланнями на конкретні його статті. Реально, крім наявності слова «гендер» там нічого пред'явити. Нормальний документ, проти паранджі, домостроя, насильства, примушування жінок до ролі домогосподарки.
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20.06.2022 16:47 Ответить
Документ абсолютно непрофесійний. Там повно неконкретизованих термінів, повно філософсько-ідеологічних вставок із елементами марксизму та ленінізму, повно сексизму, повно наголошень на тому, що саме чоловіки є насильниками. Складається враження, що його укладала обкурена комуністка з "Фемену".
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20.06.2022 17:05 Ответить
Найцікавіше, що усю ту маячню, яку наговорюють на цей документ, не підкріплюють посиланнями на конкретні його статті.
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20.06.2022 17:23 Ответить
Наприклад: "насильство стосовно жінок є проявом історично нерівного співвідношення сил між буржуа та пролетаріями жінками та чоловіками, яке призвело до домінування над пролетаріями жінками та дискримінації пролетарів жінок буржуазією чоловіками та до недопущення повноцінної емансипації жінок". (закреслений текст - для підкреслення схожості конвенції та комуністичного популізму). По-перше, це сексизм. По-друге, абсолютно незрозуміло що таке "історично нерівне співвідношення сил". По-третє, автор/ка документу зі стелі взяв/ла концепцію про домінування чоловіків над жінками. І це лише початок документу.

Ви звинувачуєте інших у "маячні" та незнанні тексту. Вище ви зазначити, що у документі йдеться про паранджу. Наведіть, будь ласка, цитату, де би йшлось про паранджу.
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20.06.2022 17:42 Ответить
Дякую. Хоч хтось перевів дискусію в предметне русло і навів конкретні норми. То у вас до преамбули претензії? Я взагалі не писав би преамбули в нормативних актах, то зайва писанина, яка нікому не потрібна. Дійсно, європейська (та й українська) бюрократія досі пише нормативні акти в традиціях комуністичного інтернаціоналу, тоді як варто було б змінити підхід на створення соціальних алгоритмів. Але то моя особиста думка, яку я нікому не нав'язую.
Про паранджу написано ось тут, наприклад:
Сторони вживають необхідних заходів для заохочення змін у соціальних і культурних моделях поведінки жінок та чоловіків з метою викорінення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших практик, які ґрунтуються на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок та чоловіків.
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20.06.2022 18:10 Ответить
Це лише одна з цитат. Таких неадекватних і неоднозначних речей повно у всій конвенції.

Наведена цитата не лише стилістично, а й за наповненням повністю співзвучна із тезами Маркса та Лєніна. Саме така ідея стала рушієм й ідеологічним інструментом більшовицької революції. До чого це привело, усі ми знаємо. Особисто я відродження комунізму і тоталітаризму під проводом перевзутих більшовиків із підправленими гаслами не хочу.

Про паранджу у вашій цитаті не сказано ані слова.
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20.06.2022 18:47 Ответить
То мусьйо буквоїд. Зміст важливіший за форму.
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20.06.2022 18:51 Ответить
Так от власне, що зміст документу - відверто сексистський, ненависницький і комуністичний - загорнутий у красиву популістську форму.

Найкумедніше, що ви звинувачували мене та інших опонентів у несенні "маячні", відсутності аргументації та фактажу, а виявилось, що те, у чому ви так хвацько звинувачували критиків документу - все про вас самих))
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20.06.2022 20:42 Ответить
І що саме ви тут побачили розумного.Социальна різница між чоловіками і жинками грунтується на природній різниці.Ми різні і ні однаковими ні рівними ніколи не будем.Це все тупі марксисткі ідеї.На шквалт ідеї рівності і братерства між ГОПніком і професором.Чоловіки і жинкі психологічно різні,і для різної діяльності пристосовані.Жінкі не можуть,і не зможуть побудувати сталий соціальний стрій,бо природно для цього не пристасовані.
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20.06.2022 22:28 Ответить
Насильство це погано, але у мене от в сім'ї на батька кидалась мати з кулаками при сварках, а батько ж не відповість, бо вдарити жінку це низько. То от і цікаво чи стосується цей закон сім'ї загалом, а якщо ні, то нафіг такі сім'ї, не на одних жінках світ замкнений
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20.06.2022 15:28 Ответить
Закон сліпий.
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20.06.2022 16:01 Ответить
О боже... Жінки хочуть рівності, та не знають що, це таке. Ображають, то піди на бокс. Ну я же дівчинка, тоді не ний. Дожилися, скоро мед буде бджіл розводити.
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20.06.2022 15:28 Ответить
древній випадок, років 20 тому. Схопив мене на роботі дядько-начальник, обіймати-цілувати. Я і ворухнутись не змогла в його лапищах. Проблювалась і ходила на роботу з булавками в бюстгалтері. Це все, що я могла зробити.
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20.06.2022 19:24 Ответить
В смислі це все, що "я могла зробити"??? Визвати поліцію, свідки, камери, експертиза, на крайняк звільнитися і знайти іншу роботу. Якщо ви не шарите як жити, то закони не допоможуть. До мене також директриса приставала і що? Молодого м'яска захотіла. Просто впав на дурника і вона переключилась.
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20.06.2022 20:14 Ответить
Поліцію на що? Свідків не було. Його і так на пенсію відправили за місяць. Якось я сказала, що про нього думаю, при його колегах, з нього посміялись. За свою трудову діяльність той дядько звик жінок лапати. Кримінального покарання за таке не було. Пройдеться по конторі і тільки писк жіночок чути.
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21.06.2022 00:39 Ответить
Якщо новий закон дозволить звинувачувати без доказів, то це жах.

Уявіть скільки жінок будуть «вигадувати» жахливі історії яких не було. Це законреально діскрімінація чоловіків
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21.06.2022 04:11 Ответить
Чогось я не розумію, Європейську хартію прав людини Україна прийняла, а чому Стамбульську конвенцію, до цього часу не ратифікувала???
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20.06.2022 15:29 Ответить
Конвенція спрямована на захист усіх жертв насильства, у тому числі чоловіків. Там є слово гендер, саме тому дуже протестує церква, але не маємо на це зважати, маємо йти до цивілізованого світу.
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20.06.2022 15:44 Ответить
Затем, что кое-кто хочет быть "равнее"
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20.06.2022 17:05 Ответить
Не просто "рівнійши".Жинки всю історію людства намагались жити за рахунок чоловіків.І зараз продовжують до цього йти.Жинки так і виховують хлопчиків в сімьях,в садочках,в школах (а працюють там самі жинки),що хлопчик завжди повинив поступатися дівчінці,а дівчина може робити що прийде їй в голову(вона ж дівчінка).А зараз вони намагаються закріпити це законодаче.Рівенства не буває,це противоприродне.
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20.06.2022 22:38 Ответить
У хартії прав людини, під захистом і мають права: чоловіки, жінки, діти і навіть тварини!
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20.06.2022 16:14 Ответить
Так, але у житті цей (чи аналогічний у Канаді)закон працює проти чоловіків.
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21.06.2022 04:13 Ответить
Уже почали руки викручувати користуючись тим що слабкі та залежні, дивлячись на нашу демографічну кризу та закони про декомунізацію прийнято стратегічно антидержавницьке рішення щоб догодити комуністичному крилу ЄС

Уже багато писали, що права жінок там прикриття суті по проштовхуванню західної версії комунізму з гендерним пролєтаріатом,

ПЦУ прекрасно чує головного конкурента по загаджуванню мізків, але ПЦУ хоч просто хоче стригти бабло з наріду в якого низький інтелект/відсутнє критичне мислення продаючи окультні самозаспокійливі обіцянки, та лізти до дітей щоб було з кого стригти в майбутньому

Гендер ж хоче не тільки лізти до дітей поглиблюючи демографічні кризи, а й будувати нові цифрові гулаги для незгодних, та мріє про знищення середнього класу через відбирання його прав та ресурсів в угоду своїм привілеям.

Я щось дуже сумніваюсь що наші військові воюють за те щоб їхнім дітям загадили голову новою ідеологією яка зменшить шанси на продовження роду/або обірве родову лінію

Це плювок в всіх тих у кого рідні пережили/загинули під час голодомору/комуністичних репресій

Так можна уже карпати їм всі зразу вирубати для їхньої деревообробки
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20.06.2022 16:42 Ответить
Эрдоган даже в конституцию вносил изменения, так и сидит с членством в прихожей.
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20.06.2022 18:44 Ответить
Туреччина вийшла із Стамбульської конвенції. Це одна із причин, чому до цих пір не є членом ЄС.
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20.06.2022 23:21 Ответить
вибачте мені але чому тут в багатьох таке занепокоєння??? тут що зібрались ті хто жінок б'є або насилує???якщо ні то чому такий негатив???? Ви що думаєте в україні жінок не б'ють та не насилують???? Також Побутове насильство одне з найпоширеніших злочинів в світі . Ця конвенція зобовязує державу налогодити процес допомоги жінкам створення притулків де вони б могли б проживати ( бо багатьом нікуди йти) створення психологичних центрів допомоги де їм будуть надавати психологичну реабілітацію та гарячу лінію для дзінків та ін. Доречи все це треба було робити і без конвенціїї. А також в Україні 100 тисяч дітей сиріт це дуже багато і як ви думаєте чому??? Може ті жинкі не кинули б дитину якщо б в них була своєчасна допомога- це одна з причин.
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20.06.2022 18:59 Ответить
По перше треба проводити виховання дітей в школі, також сексуальне виховання і також, що гроші не = кохання. Багато знайомих дівок повелися на бабло, закрепали дитинку і потрапили до мажорів, але потім виявилося, що окрім грошей є і життя мажорів і їх ніхто за людей не рахує, вона дома, а чоловік по бабам. Але гроші заляпали очі і думала пронесе, авто ж гарне і квартира в Києві, але не пронесло більшість. Про дітей в сім'ях алкоголіків, наркоманів і не благополучних промовчу. Так це має контролватися, але і в школі це має бути окремим предметом.
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20.06.2022 20:18 Ответить
А що в Україні чоловікив не бьють?Де закон по захисті чоловіків.Будь який закон по захисту прав окремої категорії існує за рахунок прав тих хто не входить до цієї категорії,а тому є діскрімінаційним.Ті жинки які виступають за закони захищаючі їхні права хочуть не рівності,а привелеєв і діскрімінації чоловіків.І головна їх ціль,жити за рахунок чоловікив і всім керувати.
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20.06.2022 22:52 Ответить
Закон стосується не тільки жінок, а жертв насильства. Чоловіків також.
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20.06.2022 23:24 Ответить
читайте внимательно. я для вас жЫрненьким выделил
"Парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3349009
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21.06.2022 08:17 Ответить
В Україні існує безіч законів, і кримінальний кодекс серед них. Але хтось намагається створити окреме суспільство ГЕНДЕРІВ на противагу існуючому суспільству. Достатньо заявити про свою нетиповість і вуаля: ви вже не зичайний громадянин, для вас буде створена окрема база законів та політичних преференцій. У законодавчих, виконавчих, судових оранах будуть заброньовані місця для особливих, без виборів та конкурсу.
Спадає на думку висловлення якогось з фашистів, " це Я визначаю хто тут єврей". Тобто під соусом чергової боротьби з "чимось" та за "щось" отримаємо, як завжди, не те на що сподівались.
Молімося, і хай вже сходить Українське Сонце!
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20.06.2022 23:32 Ответить
Тут схоже, занепокоєнні багато чоловіків, яких дома б`ють жінки за те, що нічого не роблять, а строчат з дивана сутками коменти по методичках про те, як в Україні все погано. А їм за це платять копійки. От і бідкаються, які вони не захищені. Хочуть для себе теж конвенцію по захисту.
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21.06.2022 06:13 Ответить
Нас це не стосується, і так наразі матріархат маємо на законодавчому рівні. Рідкісні ж випадки, коли КОЛИШНЯ усвідомила, що своїми помилками створила пекло для свого КОЛИШНЬОГО і відмовилася від вимог, котрі їй патронувала держава, і вирішила справу по людськи. Знаю по собі, і я не один такий .
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20.06.2022 20:42 Ответить
А що, все майно вирішили собі забрати? А за законом частину мала би отримати колишня дружина? Навіть якщо вона менше заробляла чи була домогосподаркою. Послуги кухарів, клінінгу і т. ін. доволі дорогі.
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20.06.2022 23:54 Ответить
своё надо иметь, особенно полезно женщинам квартиру себе купить до брака, а не распиливать мужнину после развода.
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21.06.2022 03:16 Ответить
Давно було пора прийняти цей закон.
Цвкаво будо би знати імена тих , хто проголосував проти
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20.06.2022 20:58 Ответить
Вже бачу у вашому дописі небезпечний натяк на демократичний устрій.
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20.06.2022 23:36 Ответить
Кажуть, якщо жінкам віддати не надовго керування планетою, то вони всіх чоловіків переловлять і будуть продавати, як племенних биків)
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20.06.2022 21:30 Ответить
Або понаганяли ботів, або наше суспільство дуже відстале. Якщо друге, то до ЄС нам ще дуже далеко. Взяти хоча б ситуацію, коли батьки розлучаються. Тато дуже часто забуває про свою колишню сім'ю, і дітей тягне на собі одна жінка. У цивілізованих країнах за ухилення від аліментів штрафують. І це виховує суспільство.
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20.06.2022 23:50 Ответить
Тільки от суди чомусь в 90% приймають рішення про залишення дітей саме з жінками, які потім їх утримати не можуть тому і вимагають гроші у чоловіків, або заводять відчимів-педофілів, які над цими дітьми знущаються.
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18.07.2022 14:10 Ответить
Турция,Украина и Грузия будут с пожизненным статусом кандидаты на вступление, можно придумать тысячу причин чтобы не принимать в ЕС и европейцы придумают, потому что когда хотят принимать то принимают а не крутят фаберже, а если хотят выйти то выходят как Англия.
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21.06.2022 01:32 Ответить
женщины и так имеют преимущество во всех видах права (семейном, уголовном, трудовом, военном, и т.д.).
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21.06.2022 03:12 Ответить
... хто постарее помнют, что стоял в 90-е (после 1996 г) стон , что у нас самая лучшая Конституция в мире (!) . Но, есть одно "но" - напрашиваеться аналогия с одного фильма "это Америка Украина детка"
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21.06.2022 06:43 Ответить
Да уж, понаприймали... якщо раніше був вибір або примусовий шлюб, або 117 стаття, то тепер лишається тільки 117 стаття.
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18.07.2022 14:06 Ответить
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