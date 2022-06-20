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Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - говорится в сообщении.
По его словам, поддержали ратификацию 259 нардепов, против было всего 8 человек.
Стамбульская конвенция – международный договор Совета Европы, предусматривающий криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков, абортов и стерилизации.
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Пожалуйста, подождите...
Конвенцію проти насильства нам порадили ратифікувати чиновники Єврокомісії щоб був ще один аргумент про надання нам статусу кандидата.
Хтось дуже не хоче, щоб Україна рухалася в ЄС.
Той же хтось дуже педалює тему «єврогеїв», мовляв попирають всі скрєпи там в Європах, конвенції всякі ратифіковують, жінок бити не дозволяють, ніякого домостроя!
От звідси і срач.
Але пізно. Методички хай викидають, конвенцію вже ратифіковано і ніхто того не скасує.
А тепер найцікавіше. Чому ж Зеленський таки не скасував той закон, а порушив? Що завадило? Певні причини є. Можливо, самі здогадаєтеся.
Чому не скасував, а порушив? Тому що йому начхати і він планує лишитись при владі ще довго.
буржуа та пролетаріямижінками та чоловіками, яке призвело до домінування над пролетаріямижінками та дискримінації пролетарівжінок буржуазієючоловіками та до недопущення повноцінної емансипації жінок". (закреслений текст - для підкреслення схожості конвенції та комуністичного популізму). По-перше, це сексизм. По-друге, абсолютно незрозуміло що таке "історично нерівне співвідношення сил". По-третє, автор/ка документу зі стелі взяв/ла концепцію про домінування чоловіків над жінками. І це лише початок документу.
Ви звинувачуєте інших у "маячні" та незнанні тексту. Вище ви зазначити, що у документі йдеться про паранджу. Наведіть, будь ласка, цитату, де би йшлось про паранджу.
Про паранджу написано ось тут, наприклад:
Сторони вживають необхідних заходів для заохочення змін у соціальних і культурних моделях поведінки жінок та чоловіків з метою викорінення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших практик, які ґрунтуються на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок та чоловіків.
Наведена цитата не лише стилістично, а й за наповненням повністю співзвучна із тезами Маркса та Лєніна. Саме така ідея стала рушієм й ідеологічним інструментом більшовицької революції. До чого це привело, усі ми знаємо. Особисто я відродження комунізму і тоталітаризму під проводом перевзутих більшовиків із підправленими гаслами не хочу.
Про паранджу у вашій цитаті не сказано ані слова.
Найкумедніше, що ви звинувачували мене та інших опонентів у несенні "маячні", відсутності аргументації та фактажу, а виявилось, що те, у чому ви так хвацько звинувачували критиків документу - все про вас самих))
Уявіть скільки жінок будуть «вигадувати» жахливі історії яких не було. Це законреально діскрімінація чоловіків
Уже багато писали, що права жінок там прикриття суті по проштовхуванню західної версії комунізму з гендерним пролєтаріатом,
ПЦУ прекрасно чує головного конкурента по загаджуванню мізків, але ПЦУ хоч просто хоче стригти бабло з наріду в якого низький інтелект/відсутнє критичне мислення продаючи окультні самозаспокійливі обіцянки, та лізти до дітей щоб було з кого стригти в майбутньому
Гендер ж хоче не тільки лізти до дітей поглиблюючи демографічні кризи, а й будувати нові цифрові гулаги для незгодних, та мріє про знищення середнього класу через відбирання його прав та ресурсів в угоду своїм привілеям.
Я щось дуже сумніваюсь що наші військові воюють за те щоб їхнім дітям загадили голову новою ідеологією яка зменшить шанси на продовження роду/або обірве родову лінію
Це плювок в всіх тих у кого рідні пережили/загинули під час голодомору/комуністичних репресій
Так можна уже карпати їм всі зразу вирубати для їхньої деревообробки
"Парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3349009
Спадає на думку висловлення якогось з фашистів, " це Я визначаю хто тут єврей". Тобто під соусом чергової боротьби з "чимось" та за "щось" отримаємо, як завжди, не те на що сподівались.
Молімося, і хай вже сходить Українське Сонце!
Цвкаво будо би знати імена тих , хто проголосував проти
АмерикаУкраина детка"