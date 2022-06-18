Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (№0157).
Документ обнародован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Реализация документа в случае его принятия Верховной Радой будет оказывать влияние на интересы Украины в части выполнения международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека, а также на интересы лиц, которые пострадали от домашнего насилия и насилия по признаку пола, в части обеспечения гарантий защиты их прав и предоставления им помощи. Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации.
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Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов против употребленного в ней термина "гендер".
Пожалуйста, подождите...
Не, ну зеля Ленку точно не бьет, ему некогда, бьет разве что Андрея Елдака или тот его, но какая разница?
якось на підкожному рівні завжди любив і поважав жінок і не вдавався до домашнього насильства...
і на це теж потрібна Стамбульська конвенція і її ратіфікація Україною,
а не просто людиною бути?
1. Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання.
2. Сторони здійснюють необхідні кроки для заохочення принципів, зазначених у пункті 1, у неформальних навчальних структурах, а також у спортивних, культурно-дозвіллєвих структурах і в засобах масової інформації.
Нестероетипні гендерні ролі - це про те, що не обов'язково жінки повинні носити спідниці чи там паранджу, тягти хатню роботу і виховання дітей. А стаття 3 дає визначення що саме там мається на увазі під гендером. Спойлер: про геїв там нічого нема, чоловік - це чоловік, а жінка - це жінка.
А взагалі, досить вже боятися європейських геїв, треба боятися московських під@р@сів, які якраз і розганяють міф про європейських геїв.
Це абсолютно безграмотно. Слід було б визначити перше, ще й визначити перелік гендерів, що не поспішає зробити наукова спільнота (оскільки вони розуміють антинауковість поняття).
Гендер - штучне, пропагандистске поняття. З'явилося, щоб відійти від поняття стать (що визначається статевими ознаками), коли треба нав'язати суспілльству про "різноманітність"
с) «гендер» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків;