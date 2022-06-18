Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (№0157).

Документ обнародован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Реализация документа в случае его принятия Верховной Радой будет оказывать влияние на интересы Украины в части выполнения международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека, а также на интересы лиц, которые пострадали от домашнего насилия и насилия по признаку пола, в части обеспечения гарантий защиты их прав и предоставления им помощи. Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации.

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Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов против употребленного в ней термина "гендер".