Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (№0157).

Документ оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реалізація документа в разі його ухвалення Верховною Радою матиме вплив на інтереси України в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги. Цей міжнародний договір Ради Європи передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів та абортів, стерилізації.

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Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести проти вжитого у ній терміну "гендер".