Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції
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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (№0157).
Документ оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реалізація документа в разі його ухвалення Верховною Радою матиме вплив на інтереси України в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги. Цей міжнародний договір Ради Європи передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів та абортів, стерилізації.
Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести проти вжитого у ній терміну "гендер".
Будь ласка, зачекайте...
Не, ну зеля Ленку точно не бьет, ему некогда, бьет разве что Андрея Елдака или тот его, но какая разница?
якось на підкожному рівні завжди любив і поважав жінок і не вдавався до домашнього насильства...
і на це теж потрібна Стамбульська конвенція і її ратіфікація Україною,
а не просто людиною бути?
1. Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання.
2. Сторони здійснюють необхідні кроки для заохочення принципів, зазначених у пункті 1, у неформальних навчальних структурах, а також у спортивних, культурно-дозвіллєвих структурах і в засобах масової інформації.
Нестероетипні гендерні ролі - це про те, що не обов'язково жінки повинні носити спідниці чи там паранджу, тягти хатню роботу і виховання дітей. А стаття 3 дає визначення що саме там мається на увазі під гендером. Спойлер: про геїв там нічого нема, чоловік - це чоловік, а жінка - це жінка.
А взагалі, досить вже боятися європейських геїв, треба боятися московських під@р@сів, які якраз і розганяють міф про європейських геїв.
Це абсолютно безграмотно. Слід було б визначити перше, ще й визначити перелік гендерів, що не поспішає зробити наукова спільнота (оскільки вони розуміють антинауковість поняття).
Гендер - штучне, пропагандистске поняття. З'явилося, щоб відійти від поняття стать (що визначається статевими ознаками), коли треба нав'язати суспілльству про "різноманітність"
с) «гендер» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків;