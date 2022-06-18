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Новини Політика України
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ВР (11731) Зеленський (17456) ратифікація (173) гендерні проблеми (94)

Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вр,рада,верховна

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (№0157).

Документ оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реалізація документа в разі його ухвалення Верховною Радою матиме вплив на інтереси України в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги. Цей міжнародний договір Ради Європи передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів та абортів, стерилізації.

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Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести проти вжитого у ній терміну "гендер".
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Топ коментарі
+13
Курва, коли клоуни розблокують призначення незалежного голову САП?
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18.06.2022 16:12
+6
То Урсула люлєй дала, чекаємо ще Римський статут.
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18.06.2022 16:05
+6
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"

Не, ну зеля Ленку точно не бьет, ему некогда, бьет разве что Андрея Елдака или тот его, но какая разница?
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18.06.2022 16:07
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То Урсула люлєй дала, чекаємо ще Римський статут.
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18.06.2022 16:05 Відповісти
Що з призначенням антикорупційного прокурора?
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18.06.2022 18:58 Відповісти
Велика товста срака. Там треба починати спочатку, з формування нового складу комісії, інакше будемо цього кота за хвіст тягти безкінечно.
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18.06.2022 19:18 Відповісти
А статут Римського права Зеленський неохоче подати на ратифікацію???!
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18.06.2022 16:06 Відповісти
КращеБвінВтік просто неправильно зрозумів, Трахомонія не той стамбульский статут хотів ратифікувати, а той - який капітуляція... найвеличніший не розібрався
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18.06.2022 16:06 Відповісти
Є така річ як насильство (фізичне )над чоловіками і проблема є реальність. Чоловіки зазвичай соромляться . Потрібно ратифікувати правильно всю проблему а не вибірково
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18.06.2022 16:06 Відповісти
І не тільки фізичне, психологічне насильство дуже розповсюджене в Україні і лише половина населення його може ідентифікувати. При чому до обох статей. Коротше, будь який вид насильства до будь якої людини це зло. Тому ратифікуємо все що можна і допрацьовуємо національне законодавство!
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18.06.2022 16:16 Відповісти
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"

Не, ну зеля Ленку точно не бьет, ему некогда, бьет разве что Андрея Елдака или тот его, но какая разница?
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18.06.2022 16:07 Відповісти
Курва, коли клоуни розблокують призначення незалежного голову САП?
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18.06.2022 16:12 Відповісти
Що тобі дасть ,Гут,призначення голови САП? Ще один дармоїд з контролюючими функціями?То верещать не своїм голосом що нема президента на передовій,то що не тим боком заїхав,то не такий як Гітлер,Черчіль і Сралін...Люди ,та якщо кожному з вас догоджати,то на хер ви потрібні?
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18.06.2022 16:58 Відповісти
Так ти і сраку не підтирай, бо то лишнє
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18.06.2022 17:23 Відповісти
Головне щоб ніяких ОманоСтамбулських договорів,по вселяких італійським програмам!! Ніякого Мінська-3 бути не можливо!!!))
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18.06.2022 16:12 Відповісти
от не знав що до сіх було законодавчо можна....
якось на підкожному рівні завжди любив і поважав жінок і не вдавався до домашнього насильства...
і на це теж потрібна Стамбульська конвенція і її ратіфікація Україною,
а не просто людиною бути?
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18.06.2022 16:12 Відповісти
Конвенція потрібна для того, щоб щось згідно з правом робити з нелюдами.
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18.06.2022 16:48 Відповісти
Верно. И потому санитары тебя запрещают.
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18.06.2022 16:18 Відповісти
Я щось відстав від потяга. Це що за конвенція?
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18.06.2022 16:15 Відповісти
Лівацько-феміністична хрєнь. Реально 'не на часі'
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18.06.2022 16:38 Відповісти
Зрозумів
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18.06.2022 16:42 Відповісти
ві читали вообще что єто? турки его отменили не просто так. посмотрел на грудь - штраф, суд, повісил голос- тоже самое. Снимается ответственность за криминал и насилие над собственніми детьми. тоесть ребенок плакал и мать вікинула в окно - оправдана, она біла на грани сріва. Виноват муж, которій не разделил домашние хлопоті с ней
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18.06.2022 16:17 Відповісти
Гарна новина! Давайте ще, нам потрібен швидкий стрибок вперед в багатьох речах! 30років підготовки предостатньо!
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18.06.2022 16:19 Відповісти
Нічого тут гарного а навпаки! Це не стосується ані економіки ані боротьби з корупцією! Просто крикливі і вічно обіжені ліваки зі своїми мансами
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18.06.2022 17:07 Відповісти
меня всегда удивлял тот факт,что вместо чтобы человек сам защищал своё достоинство и честь,ему это запрещают разными способами,в частности если ты защитишь себя и свою жену и дашь хороших люлей обидчику,то посадят тебя,но не обидчикка...такая же хрень возникает если защищая свою или чью то жизнь,убъёшь нападавшего,это всё,сидеть тебе не пересидеть...все говорят.надо подставить ****,своё или жены,а потом подать жалобу...-которую может быть примут...а если примут,то не факт что расследуют. ментовка то у нас по прежнему работает не на результат,а на галочку.
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18.06.2022 16:29 Відповісти
Вася,ау?!?!Тут розмова йде про ДОМАШНЄ насилля.Ніхто не прийшов,а ти надавав по сраці дітям,а жінці по чому вже п*яний попав.Бо жінка не бита,що сапа не клепана.Не фантазуй...
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18.06.2022 17:02 Відповісти
Польща ще два роки тому оголосила про вихід з сумнозвісної Стамбульської конвенції. Причина - нав'язування через деякі пункти Стамбульської конвенції ЛҐБТ-ідеології. Натомість наші місцеві грантові повії та недолугі популісти у владі замість реальних кроків які наблизять нашу країну до Європи (наприклад призначення керівника САП, боротьба з суддівською мафією і т.д.) намагаються впарити українцям це лівацьке сміття. Після ратифікації Стамбульської конвенції Україна, наприклад, зобов'язується запровадити в освітній процес ґендерну ідеологію. Тобто нашим дітям в школах розповідатимуть, що стать - це їхній особистий вибір, така собі соціальна роль - хочеш будеш хлопчиком, а хочеш - дівчинкою, а хочеш ще чимось з кількох десятків інших істот.
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18.06.2022 16:35 Відповісти
Стаття 14

1. Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання.
2. Сторони здійснюють необхідні кроки для заохочення принципів, зазначених у пункті 1, у неформальних навчальних структурах, а також у спортивних, культурно-дозвіллєвих структурах і в засобах масової інформації.

Нестероетипні гендерні ролі - це про те, що не обов'язково жінки повинні носити спідниці чи там паранджу, тягти хатню роботу і виховання дітей. А стаття 3 дає визначення що саме там мається на увазі під гендером. Спойлер: про геїв там нічого нема, чоловік - це чоловік, а жінка - це жінка.

А взагалі, досить вже боятися європейських геїв, треба боятися московських під@р@сів, які якраз і розганяють міф про європейських геїв.
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18.06.2022 17:05 Відповісти
У нас законодавчо не існує жодної дискримінації за статевою ознакою і не передбачено жодного насильства стосовно жінок. Це протизаконно. Тобто ми ратифікуємо те, що й так вже в нас є. Тобто можна було б просто дослідити українське законодавство, визнати його як таке, що не суперечить Стамбульській конвенції, та й по всьому.
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18.06.2022 17:17 Відповісти
В конвенції є певні цікаві норми. Наприклад про розслідування тяжких злочинів навіть якщо жертва відкликає заяву, чого немає в нашому законодавстві.
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18.06.2022 17:23 Відповісти
Звісно, там є певні цікаві норми. І якщо мова йде про вступ у ЄС, то обов'язково варто рухатись у цьому напрямку. Проте, як на мене, дана конвенція є застарілою і сексистською. Деякі країни ЄС почали захищати вже чоловіків через суттєвий дисбаланс, що виник. Можна було б врахувати і досвід останніх років. Бо Стамбульська конвенція - це ще 2011 рік.
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18.06.2022 18:37 Відповісти
Там немає визначення гендеру. Визначається термін "гендерний".

Це абсолютно безграмотно. Слід було б визначити перше, ще й визначити перелік гендерів, що не поспішає зробити наукова спільнота (оскільки вони розуміють антинауковість поняття).

Гендер - штучне, пропагандистске поняття. З'явилося, щоб відійти від поняття стать (що визначається статевими ознаками), коли треба нав'язати суспілльству про "різноманітність"
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18.06.2022 18:30 Відповісти
Стаття 3
с) «гендер» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків;
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18.06.2022 19:13 Відповісти
Так, але у свою чергу відсутнє тлумачення "соціально закріпленої ролі", тобто один термін пояснюють іншим, також невідомим, терміном. Тому це тлумачення є вкрай неконкретним і вносить багато плутанини.
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18.06.2022 20:24 Відповісти
Тлумачний словник вам на допомогу.
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18.06.2022 22:02 Відповісти
Взагалі-то у юридичній справі повинна бути чітко визначена термінологія. Ті трактування, які пропонують існуючі словники, є абсолютно неконкретними у трактуванні і до них можна приплести абсолютно будь-що.
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19.06.2022 08:30 Відповісти
А до речі, реально цікаво, що призначення голови САП все ще гальмують, а вирішили одразу ж вивалити на стіл Стамбульську конвенцію. Схоже, що хтось зробив ставку на срач і "бурління г1вн", щоб хоч якось відвернути наш погляд від ЄС.
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18.06.2022 17:06 Відповісти
А ви бачилихоч раз засідання комісії по голові САП? Там повний балаган, купа агентів впливу різних сторін. На мою думку в цьому складі комісія на 99% не здатна нікого призначити. Тому треба братися за більш прості вимоги, при цьому не забуваючи і про інші.
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18.06.2022 17:25 Відповісти
Кремко,ти самий вумний,аж страшно...Нафантазував."Я ненавижу сплетни в виде версий..."Висоцький геній,влучніше на твоє випорожнення і не скажеш.Ще теля в сраці,а воно вже його доїть...
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18.06.2022 17:07 Відповісти
Искоренять кацапо-идиологию с Украины. Для наших предков - женщина являлась божеством пока не приперлись дикари московии со своими тупорылыми умозаключениями. Избивает значит любит, мужик должен бухать и гонять жену и детей огородами. Украинские женщины воспитывают сыновей которые рвут орков на куски и дочерей которые знают с какими мужчинами нужно строить семью для продолжения рода.
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18.06.2022 16:41 Відповісти
Знову гендери. Раніше попи длізли в труси, тепер ці лізуть і нав'язують сотні гендерів. Звісно є геї, лезбіянки, бісексуали, але ж не сотні гендерів. Це не Європейські цвності.
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18.06.2022 16:45 Відповісти
Надо взять текст этой конвенции, доработать, выбросив упоминание о всяких гендерах и лгбт идеологию и принять у себя в виде закона.
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18.06.2022 16:50 Відповісти
Короче, нас ожидает коррупция с трансами. Здобули.
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18.06.2022 17:06 Відповісти
Коломойский поймет что он старая бабушка и что против него насилие теперь запрещено.
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18.06.2022 17:07 Відповісти
Справді, вкрай нагальний, начасовий закон. Інша річ, ратифікувати якийсь непотріб, - Римський статут, наприклад...
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18.06.2022 17:38 Відповісти
Настав таки час запровадження антинаукової гендерної ідеології.
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18.06.2022 18:17 Відповісти
Гендерастія це геноцид. Має бути прирівняна до нацизму, комунізму і імперіалізму.
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18.06.2022 20:16 Відповісти
Я не такої радикальної думки як ви, але у конвенції справді є віяння марксизму-ленінізму.
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19.06.2022 09:12 Відповісти
Ну дуже доцільно та потрібно зараз. Сарказм.
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19.06.2022 00:47 Відповісти
 
 