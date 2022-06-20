Минреинтеграции утвердило новый список громад, расположенных в зоне боевых действий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 11 июня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу Мінреінтеграції.

В список входят 300 громад в 8 областях. В частности, 66 – Донецкой, 51 – Харьковской, 7 – Днепропетровской, 37 – Луганской, 51 – Запорожской, 49 – Херсонской, 23 – Николаевской, 15 – Сумской областях.

Внутренние переселенцы этих громад имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

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