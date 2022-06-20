Мінреінтеграції затвердило новий перелік громад, розташованих у зоні бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

До переліку входять 300 громад у 8 областях. Зокрема, 66 - Донецької, 51 - Харківської, 7 - Дніпропетровської, 37 - Луганської, 51 - Запорізької, 49 - Херсонської, 23 - Миколаївської, 15 - Сумської областей.

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

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