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Новости Политика Украины
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Президент ПАСЕ Кокс приветствовал решение Совета ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

конвенція

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс приветствовал решение Верховной Рады ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо, спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.
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