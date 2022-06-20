Президент ПАСЕ Кокс приветствовал решение Совета ратифицировать Стамбульскую конвенцию
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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс приветствовал решение Верховной Рады ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо, спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!", - говорится в сообщении.
I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH— Tiny Kox (@PACE_President) June 20, 2022
Как сообщалось, сегодня Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.
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