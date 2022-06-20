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Президент ПАРЄ Кокс привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

конвенція

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я аплодую парламенту України за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.
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20.06.2022 15:21 Відповісти
Зелень проголосовала за гендерастов, чтоб не голосовать за Антикоррупционного прокурора и судебную реформу
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20.06.2022 16:02 Відповісти
 
 