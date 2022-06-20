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Президент ПАРЄ Кокс привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Я аплодую парламенту України за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.
I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH— Tiny Kox (@PACE_President) June 20, 2022
Як повідомлялося, сьогодні Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.
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Serg Serg 94650416
показати весь коментар20.06.2022 15:21 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Германов
показати весь коментар20.06.2022 16:02 Відповісти Мені подобається 2
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