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Оккупанты похитили списки избирателей из Государственного архива Херсонской области, вероятно, для проведения "псевдореферендума", - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Следователи открыли уголовное производство по похищению оккупационными властями избирательной документации из Государственного архива Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Херсонской области.

"Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины", - говорится в сообщении.

Уведомление о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.

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"В помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника новой оккупационной власти "Военно-гражданской администрации Херсонской области". Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году", – отметил представитель архива.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Викрали?!
Та вони просто пішли і взяли їх там, де вказали колаборанти та зрадники з СБУ та поліції!
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20.06.2022 15:53 Ответить
Списки не знищили. Чекали коли за ними прийдуть ?
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20.06.2022 16:00 Ответить
То есть их и заранее не вывезли, и все 4 месяца не пытались уничтожить?
Все больше ситуация похожа на какой-то договорняк, Херсон в открытую сдали, а нас кормят завтраками "Констранаступления через 2-3 недели. Максимум. Прописью". И так 4 месяца
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20.06.2022 16:02 Ответить
100% да
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20.06.2022 16:24 Ответить
А мозгов заранее уничтожить или спрятать архивные документы не хватило ума ******** ,**** сидят как псы и охраняют архив сторожа тупорылые
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20.06.2022 16:23 Ответить
Зелене шобло, ви зробили це разом!Я впевнений на 100% що не якої деокупації не буде!Будуть роками росказувати як с Кримом і Донбасом " ми вас визволимо", "тримайтесь", "Херсон це Україна" та інші лозунги!Я був на момент окупації в Херсоні, туди просто зайшли без единого пострілу всі силові структури повтікали в Миколаїв!А як кацапи перешли на правий берег, ми Херсонці теж зрозуміти не можемо у нас єдиний міст через Дніпро, ширина берега 1300 м не який понтон їм би не допоміг, чому його не взірвали?
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20.06.2022 16:56 Ответить
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20.06.2022 17:40 Ответить
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22.06.2022 01:56 Ответить
 
 