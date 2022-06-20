Оккупанты похитили списки избирателей из Государственного архива Херсонской области, вероятно, для проведения "псевдореферендума", - Нацполиция

Следователи открыли уголовное производство по похищению оккупационными властями избирательной документации из Государственного архива Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Херсонской области.

"Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины", - говорится в сообщении.

Уведомление о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.

Также смотрите: Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке. ФОТО

"В помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника новой оккупационной власти "Военно-гражданской администрации Херсонской области". Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году", – отметил представитель архива.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.