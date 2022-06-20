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Новости За рубежом Санкции против России
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Германия (6023) Госдума (1251) конфискация (537) Россия (91316) санкции (10623) Мюнхен (180)

У депутата Госдумы РФ конфисковали три квартиры в Мюнхене

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

Это первый случай в Германии, когда из-за санкций российские активы были не просто заморожены, но и конфискованы.

Соответствующее решение было принято прокуратурой Мюнхена и Федеральным управлением криминальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

Имя российского депутата не указывается, в сообщении его называют Л., а его жену – К.

На супругов были оформлены две квартиры в Мюнхене, которые они сдавали в аренду даже после введения санкций.

В ходе следствия нашлась третья квартира, владелицей которой была супруга депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продолжит работу над седьмым пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии

Кроме квартир, был конфискован банковский счет, на который поступала арендная плата. Арендаторам разрешили остаться.

Санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро.
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Топ комментарии
+36
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20.06.2022 15:58
+23
что испанцы, мальтийцы и киприоты молчат? ... там у них половина недвижимости за рашистами
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20.06.2022 16:01
+21
Всьо шо ж нажито нєпосільним підкупом німців, всьо ж пропало!
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20.06.2022 15:59
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20.06.2022 15:58 Ответить
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20.06.2022 17:22 Ответить
Не трожь индейцев, придурок!
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20.06.2022 17:48 Ответить
Всьо шо ж нажито нєпосільним підкупом німців, всьо ж пропало!
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20.06.2022 15:59 Ответить
кацапів потрібно гнати
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20.06.2022 16:01 Ответить
что испанцы, мальтийцы и киприоты молчат? ... там у них половина недвижимости за рашистами
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20.06.2022 16:01 Ответить
Дипломати повинні піднімати ці питання,конфісковувати майно ********* та тих хто підтримує війну,передавати біженцям у користування,але наші дипломати то якась шобла підарасів...
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20.06.2022 16:05 Ответить
судя по инфошуму у нас только в Германии дипломат бюргеров пинками раскидывает .... а в других странах дали 100 касок и типа отделались
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20.06.2022 16:18 Ответить
У одних конфискуют, другим продадут. А деньги в бюджет.
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20.06.2022 16:55 Ответить
Десятки (сотни?) наших украинских судей и прокуроров также владельцы недвижимости в странах Европы. Точно также сдают квартиры и виллы в аренду, получают доход. А властям Украины в голову не приходит запросить список этих лиц и начать расследование: из каких источников это доходы? Или есть опасение найти в этих списках свои фамилии?
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20.06.2022 16:03 Ответить
Тобто самі на себе будуть запити робити?не смішіть
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20.06.2022 16:06 Ответить
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20.06.2022 16:03 Ответить
А что депутаты скрепной делали в самом центре фашизма и гейропы? Неужели в жопу долбились и читали майн кампф?
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20.06.2022 16:07 Ответить
От дурень! Купляв би краще квартиру одразу у Нюрнберзі, щоби два рази не їздити.
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20.06.2022 16:36 Ответить
доречі у Мюнхені найбільший у світі український универсітет, багато людей можна побачити у вишиванках, там й могила Ст.Бандери, бував на неї неодноразово - що там, у центрі українства, світової української діаспори, біля могили Ст.Бандери робив депутат Держдурки РФ?
додому, курво - до моря Лаптевих !!!
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20.06.2022 16:42 Ответить
👋 И далее по списку...
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20.06.2022 16:45 Ответить
Дидыпакупале?
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20.06.2022 16:55 Ответить
Гут... гут... ми одобрямс, давай і ще....
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20.06.2022 17:04 Ответить
Что то квартирок мало-вато.
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20.06.2022 18:58 Ответить
Вот молодцы. Наконец кто-то взялся за этих воришек. Грабь награбленное!(с)
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20.06.2022 19:05 Ответить
 
 