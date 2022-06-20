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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Німеччина (4542) Держдума (675) конфіскація (465) Росія (47279) санкції (6858) Мюнхен (175)

У депутата Держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені, але й конфісковані.

Відповідне рішення ухвалили прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.НЕТ".

Ім'я російського депутата не вказується, у повідомленні його називають Л., а його дружину – К.

На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду навіть після запровадження санкцій.

У ході слідства знайшлася третя квартира, власницею якої була дружина депутата.

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Крім квартир, було конфісковано банківський рахунок, на який надходила орендна плата. Орендаторам дозволили залишитися.

Санкції Євросоюзу заморозили активи російських олігархів та пов'язаних із ними компаній у Європі на 12,5 млрд євро.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
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20.06.2022 15:58
+23
что испанцы, мальтийцы и киприоты молчат? ... там у них половина недвижимости за рашистами
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20.06.2022 16:01
+21
Всьо шо ж нажито нєпосільним підкупом німців, всьо ж пропало!
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20.06.2022 15:59
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20.06.2022 15:58 Відповісти
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20.06.2022 17:22 Відповісти
Не трожь индейцев, придурок!
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20.06.2022 17:48 Відповісти
Всьо шо ж нажито нєпосільним підкупом німців, всьо ж пропало!
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20.06.2022 15:59 Відповісти
кацапів потрібно гнати
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20.06.2022 16:01 Відповісти
что испанцы, мальтийцы и киприоты молчат? ... там у них половина недвижимости за рашистами
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20.06.2022 16:01 Відповісти
Дипломати повинні піднімати ці питання,конфісковувати майно ********* та тих хто підтримує війну,передавати біженцям у користування,але наші дипломати то якась шобла підарасів...
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20.06.2022 16:05 Відповісти
судя по инфошуму у нас только в Германии дипломат бюргеров пинками раскидывает .... а в других странах дали 100 касок и типа отделались
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20.06.2022 16:18 Відповісти
У одних конфискуют, другим продадут. А деньги в бюджет.
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20.06.2022 16:55 Відповісти
Десятки (сотни?) наших украинских судей и прокуроров также владельцы недвижимости в странах Европы. Точно также сдают квартиры и виллы в аренду, получают доход. А властям Украины в голову не приходит запросить список этих лиц и начать расследование: из каких источников это доходы? Или есть опасение найти в этих списках свои фамилии?
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20.06.2022 16:03 Відповісти
Тобто самі на себе будуть запити робити?не смішіть
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20.06.2022 16:06 Відповісти
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20.06.2022 16:03 Відповісти
А что депутаты скрепной делали в самом центре фашизма и гейропы? Неужели в жопу долбились и читали майн кампф?
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20.06.2022 16:07 Відповісти
От дурень! Купляв би краще квартиру одразу у Нюрнберзі, щоби два рази не їздити.
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20.06.2022 16:36 Відповісти
доречі у Мюнхені найбільший у світі український универсітет, багато людей можна побачити у вишиванках, там й могила Ст.Бандери, бував на неї неодноразово - що там, у центрі українства, світової української діаспори, біля могили Ст.Бандери робив депутат Держдурки РФ?
додому, курво - до моря Лаптевих !!!
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20.06.2022 16:42 Відповісти
👋 И далее по списку...
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20.06.2022 16:45 Відповісти
Дидыпакупале?
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20.06.2022 16:55 Відповісти
Гут... гут... ми одобрямс, давай і ще....
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20.06.2022 17:04 Відповісти
Что то квартирок мало-вато.
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20.06.2022 18:58 Відповісти
Вот молодцы. Наконец кто-то взялся за этих воришек. Грабь награбленное!(с)
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20.06.2022 19:05 Відповісти
 
 