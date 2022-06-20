РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5812 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 975 32
война (46961) плен (2355) Россия (91317) пленные (1840) Верещук (471)

В российском плену находятся более 1,5 тысяч гражданских, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

В российском плену находятся более 1,5 тысяч гражданских украинских граждан, которые не являются военнопленными и должны быть отпущены.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более полутора тысяч гражданских в российских тюрьмах – они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленными. .. Они должны быть отпущены", – сказала Верещук.

Она добавила, что среди украинских гражданских, находящихся в плену, есть волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты местных советов, главы органов местного самоуправления. По ее словам, удалось вернуть 103 человека за март-май и этот процесс продолжается, власти продолжают над этим работать, также бывают случаи, когда люди выбираются из плена самостоятельно или с помощью волонтеров.

Смотрите: 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО

Верещук сообщила, что Международный комитет Красного Креста обратился ранее в Россию, чтобы она предоставила список находящихся в плену РФ гражданских украинцев и Украине тоже передали этот перечень. По ее словам, Россия включила в такой список только 120 человек и среди них нет ни одной женщины, но это неправда. Также правительство подчеркнуло, что теперь необходимо работать над тем, чтобы Россия признала и других гражданских, которых она захватила в плен, и передала украинской стороне.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Верещучка мала б знати, що цивільні перебувають не в полоні, а у заручниках. Тому яони не підлягають бміну на військовополонених.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58
+19
тварь - миллионы в оккупации...
твари вымораживают чтобы отдавать убийц на паРашу просто так - в обмен на таксистов...

где азовцы?
показать весь комментарий
20.06.2022 20:00
+18
а про АЗОВцев тишина...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о! всплыла в ополонці. с отдыха вернулась после трудов мариупольских праведных?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58 Ответить
Верещучка мала б знати, що цивільні перебувають не в полоні, а у заручниках. Тому яони не підлягають бміну на військовополонених.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58 Ответить
а про АЗОВцев тишина...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58 Ответить
тварь - миллионы в оккупации...
твари вымораживают чтобы отдавать убийц на паРашу просто так - в обмен на таксистов...

где азовцы?
показать весь комментарий
20.06.2022 20:00 Ответить
А угнані діти вже зняти з рахунку???? Їбанько тупе..
показать весь комментарий
20.06.2022 20:02 Ответить
Фекалийна Верещалка выплыла. Азовцев продала кацапам, съездила на Мальдивы, отдохнула и опять принялась толочь воду в ступе
показать весь комментарий
20.06.2022 20:03 Ответить
Прийшов до людей за допомогою: під час обстрілів Гуляйполя дивом врятувалось оленятко - його мама загинула (ФОТО)
показать весь комментарий
20.06.2022 20:04 Ответить
Люди -- є люди. Навіть на війні. Дуже пишаюся тим, що ми такі. Бійці ТрО врятували дитинча косулі, матір якого загинула на російській розтяжці
показать весь комментарий
20.06.2022 20:23 Ответить
Дикі звірі частенько приходять до людей за допомогою.Он до мене в веранду прийшов їжачок.В лопку загнав дразку.Лапка вже набрякла.Довелось лікувати.Тиждень був у ящичку.Смішний, хрокає.Вчора відпустила.Це не кажучи про котів.У мене їх шестеро.Є три кота,двоє з них руді.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:23 Ответить
Ваш їжачок ще повернеться до Вас, і Ви його впізнаєте. Не знаю, яким саме чином це відбувається, але звірі повертаються до тих, хто їх врятував.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:02 Ответить
Щоб ти здохла, **** чорнорота!
показать весь комментарий
20.06.2022 20:07 Ответить
Чем больше будут менять гражданских на военных преступников, тем больше будет заложников
показать весь комментарий
20.06.2022 20:07 Ответить
Вершук це прокацаплена всю голову ТП. Сама її присутність і наявність в держапараті свідчить що там взагалі гніздо довбо...дятлів... Як все запущено... Ганьба... а вона ж ще й про свої"прєзідєнтські амбіції" заявляла.. мля...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:09 Ответить
Сколько во время войны этих чиновников(иц), которые занимаются не понятно чем и ни за что не несут ответственности. Отдали бы ее зарплату, думаю не маленькую, в какую-нибудь известную волонтерскую группу - отдача была бы сразу видна...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:12 Ответить
Мразота...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:13 Ответить
****
показать весь комментарий
20.06.2022 20:19 Ответить
"ганка герман "нумер два , та що "щука " у куйла .
показать весь комментарий
20.06.2022 20:21 Ответить
А что эта меРтвечуцкая подстилка после сдачи Херсона еще не сидит, а ну да она же выполняла задание Оманского Осла и Елдака..
показать весь комментарий
20.06.2022 20:25 Ответить
Дура... Все население на оккупированных это заложники....
показать весь комментарий
20.06.2022 20:31 Ответить
Вилізла зелена прокремлівська плятота
показать весь комментарий
20.06.2022 20:46 Ответить
ТУПОЕ СУЩЕСТВО !!!
показать весь комментарий
20.06.2022 20:46 Ответить
а 10ки тьісяч вьівезеньіх в парашские е@еня-це той самий полон
показать весь комментарий
20.06.2022 21:16 Ответить
иди минируй Чонгар дрянь колобарантская
показать весь комментарий
20.06.2022 21:37 Ответить
Виміняйте верещучку на наших воїнів, вона тут тільки шкодить...
показать весь комментарий
20.06.2022 21:51 Ответить
Какие 1,5 тысячи? Дайте Ирке зонтик, пусть уе...т Вывезено минимум 40 тысяч человек.
показать весь комментарий
20.06.2022 22:54 Ответить
ага, 5 тис військових та 2 млн депортованих.
показать весь комментарий
21.06.2022 08:10 Ответить
 
 