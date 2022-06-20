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У російському полоні перебувають понад 1,5 тисячі цивільних, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

У російському полоні перебувають понад 1,5 тисячі цивільних українських громадян, які не є військовополоненими та мають бути відпущені.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більше півтори тисячі цивільних в російських тюрмах - вони сидять в Ростові, Курську, вони сидять в СІЗО, вони сидять як військовополонені, хоча не мають бути полоненими. ..Вони мають бути відпущені", - сказала Верещук.

Вона додала, що серед українських цивільних, які перебувають у полоні, є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати місцевих рад, голови органів місцевого самоврядування. За її словами, вдалося повернути 103 людини за березень-травень і цей процес триває, влада продовжує над цим працювати, також бувають випадки, коли люди вибираються із полону самотужки або з допомогою волонтерів.

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Верещук повідомила, що Міжнародний комітет Червоного Хреста звернувся раніше до Росії, щоб вона надала список цивільних українців, які перебувають у полоні РФ, і Україні теж передали цей перелік. За її словами, Росія включила до такого переліку лише 120 осіб і серед них немає жодної жінки, але це неправда. Також урядовець наголосила, що тепер необхідно працювати над тим, щоб Росія визнала і інших цивільних, яких вона захопила у полон, і передала українській стороні.
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Топ коментарі
+25
Верещучка мала б знати, що цивільні перебувають не в полоні, а у заручниках. Тому яони не підлягають бміну на військовополонених.
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20.06.2022 19:58
+19
тварь - миллионы в оккупации...
твари вымораживают чтобы отдавать убийц на паРашу просто так - в обмен на таксистов...

где азовцы?
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20.06.2022 20:00
+18
а про АЗОВцев тишина...
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20.06.2022 19:58
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о! всплыла в ополонці. с отдыха вернулась после трудов мариупольских праведных?
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20.06.2022 19:58 Відповісти
Верещучка мала б знати, що цивільні перебувають не в полоні, а у заручниках. Тому яони не підлягають бміну на військовополонених.
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20.06.2022 19:58 Відповісти
а про АЗОВцев тишина...
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20.06.2022 19:58 Відповісти
тварь - миллионы в оккупации...
твари вымораживают чтобы отдавать убийц на паРашу просто так - в обмен на таксистов...

где азовцы?
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20.06.2022 20:00 Відповісти
А угнані діти вже зняти з рахунку???? Їбанько тупе..
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20.06.2022 20:02 Відповісти
Фекалийна Верещалка выплыла. Азовцев продала кацапам, съездила на Мальдивы, отдохнула и опять принялась толочь воду в ступе
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20.06.2022 20:03 Відповісти
Прийшов до людей за допомогою: під час обстрілів Гуляйполя дивом врятувалось оленятко - його мама загинула (ФОТО)
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20.06.2022 20:04 Відповісти
Люди -- є люди. Навіть на війні. Дуже пишаюся тим, що ми такі. Бійці ТрО врятували дитинча косулі, матір якого загинула на російській розтяжці
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20.06.2022 20:23 Відповісти
Дикі звірі частенько приходять до людей за допомогою.Он до мене в веранду прийшов їжачок.В лопку загнав дразку.Лапка вже набрякла.Довелось лікувати.Тиждень був у ящичку.Смішний, хрокає.Вчора відпустила.Це не кажучи про котів.У мене їх шестеро.Є три кота,двоє з них руді.
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20.06.2022 20:23 Відповісти
Ваш їжачок ще повернеться до Вас, і Ви його впізнаєте. Не знаю, яким саме чином це відбувається, але звірі повертаються до тих, хто їх врятував.
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20.06.2022 23:02 Відповісти
Щоб ти здохла, **** чорнорота!
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20.06.2022 20:07 Відповісти
Чем больше будут менять гражданских на военных преступников, тем больше будет заложников
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20.06.2022 20:07 Відповісти
Вершук це прокацаплена всю голову ТП. Сама її присутність і наявність в держапараті свідчить що там взагалі гніздо довбо...дятлів... Як все запущено... Ганьба... а вона ж ще й про свої"прєзідєнтські амбіції" заявляла.. мля...
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20.06.2022 20:09 Відповісти
Сколько во время войны этих чиновников(иц), которые занимаются не понятно чем и ни за что не несут ответственности. Отдали бы ее зарплату, думаю не маленькую, в какую-нибудь известную волонтерскую группу - отдача была бы сразу видна...
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20.06.2022 20:12 Відповісти
Мразота...
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20.06.2022 20:13 Відповісти
****
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20.06.2022 20:19 Відповісти
"ганка герман "нумер два , та що "щука " у куйла .
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20.06.2022 20:21 Відповісти
А что эта меРтвечуцкая подстилка после сдачи Херсона еще не сидит, а ну да она же выполняла задание Оманского Осла и Елдака..
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20.06.2022 20:25 Відповісти
Дура... Все население на оккупированных это заложники....
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20.06.2022 20:31 Відповісти
Вилізла зелена прокремлівська плятота
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20.06.2022 20:46 Відповісти
ТУПОЕ СУЩЕСТВО !!!
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20.06.2022 20:46 Відповісти
а 10ки тьісяч вьівезеньіх в парашские е@еня-це той самий полон
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20.06.2022 21:16 Відповісти
иди минируй Чонгар дрянь колобарантская
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20.06.2022 21:37 Відповісти
Виміняйте верещучку на наших воїнів, вона тут тільки шкодить...
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20.06.2022 21:51 Відповісти
Какие 1,5 тысячи? Дайте Ирке зонтик, пусть уе...т Вывезено минимум 40 тысяч человек.
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20.06.2022 22:54 Відповісти
ага, 5 тис військових та 2 млн депортованих.
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21.06.2022 08:10 Відповісти
 
 