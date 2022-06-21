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Обмен телами погибших военнослужащих произошел в Запорожской области: Украина вернула тела 35 защитников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін,тіла

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - отметили в министерстве.

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Живих теж повертайте
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21.06.2022 14:13 Ответить
..і чомусь серед полеглих Героїв на обмін нема дермаків-татарових-арахнід-портнових-таранів безумних... ці паразіти тільки сальцом обростають в ОПі та при ній, і продовжують методично "труїти Україну своїм миш"яком"..(
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21.06.2022 14:25 Ответить
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21.06.2022 17:37 Ответить
Цензор, будь ласка, започаткуй підписи під новинами. можливо це допоможе виокремити і навчити ваших неграмотних дописувачів (чи перекладачів?) хоча б заголовки писати.
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21.06.2022 15:15 Ответить
+Зауваження: українською не "їх"(чий?чия?), а "їхній, їхня". Вже половина дописувачів начиталась помилкових слів, закарбувала їх в своїх мізках і тиражує їх в дописах.
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21.06.2022 17:52 Ответить
 
 