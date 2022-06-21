Обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся на Запоріжжі: Україна повернула тіла 35 захисників

В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - зазначили в міністерстві.

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