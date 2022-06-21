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Обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся на Запоріжжі: Україна повернула тіла 35 захисників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обмін,тіла

В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн батальйону "Свобода" Володимир Андрійчук (Бармен) загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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21.06.2022 14:13 Відповісти
..і чомусь серед полеглих Героїв на обмін нема дермаків-татарових-арахнід-портнових-таранів безумних... ці паразіти тільки сальцом обростають в ОПі та при ній, і продовжують методично "труїти Україну своїм миш"яком"..(
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21.06.2022 14:25 Відповісти
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21.06.2022 17:37 Відповісти
Цензор, будь ласка, започаткуй підписи під новинами. можливо це допоможе виокремити і навчити ваших неграмотних дописувачів (чи перекладачів?) хоча б заголовки писати.
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21.06.2022 15:15 Відповісти
+Зауваження: українською не "їх"(чий?чия?), а "їхній, їхня". Вже половина дописувачів начиталась помилкових слів, закарбувала їх в своїх мізках і тиражує їх в дописах.
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21.06.2022 17:52 Відповісти
 
 